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    18 сентября 2026, 14:59 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 930 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах поднялась до 930 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу стоимость голубого топлива на европейских биржах увеличилась на 2,7% и приблизилась к отметке в 930 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 931,8 доллара. К середине дня показатель зафиксировался на уровне 929,7 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 905,6 доллара за тысячу кубометров.

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал значительное подорожание энергоресурсов в Европе. Средние цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем и превысили 600 долларов за тысячу кубометров. В июле стоимость топлива подскочила еще на 20%, а по итогам августа расчетная цена достигла 745,4 доллара. В минувший понедельник котировки кратковременно превышали тысячу долларов.

    Эксперты прогнозируют, что из-за сложностей с заполнением подземных хранилищ зимой биржевая стоимость газа может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров. Исторический максимум был установлен весной 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе поднялись почти до 918 долларов.

    В четверг котировки снизились почти до 900 долларов.

    В среду стоимость энергоресурсов приблизилась к тысяче долларов за тысячу кубометров.

    17 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Правительство Италии решило помочь работающим с Россией компаниям

    Вице-премьер Италии Сальвини поручил поддержать работающий с Россией бизнес

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини поручил подготовить доклад с мерами поддержки для итальянских компаний, которые продолжают вести бизнес с Россией.

    Сальвини поручил итальянским компаниям, продолжающим работать с Россией, разработать предложения о мерах поддержки со стороны правительства, передает РИА «Новости». «Я попросил подготовить в течение недели доклад, в котором будут выделены пять или шесть пунктов, по которым правительство может вмешаться», – заявил политик в интервью газете Corriere della Sera.

    Он уточнил, что речь идет примерно о 350 предприятиях, действующих в различных отраслях – от моды до сельского хозяйства.

    Кроме того, министр распорядился составить отдельный документ о трудностях, вызванных санкциями Евросоюза против Москвы. По его словам, 21 пакет ограничений до сих пор скорее усложнял жизнь итальянскому бизнесу, а не российскому.

    Возглавляющий партию «Лига» вице-премьер также подчеркнул необходимость продолжения диалога и сотрудничества с Москвой, несмотря на текущий конфликт. Он отметил, что Рим направил Киеву все виды помощи, но считает важным поддерживать контакты со всеми участниками противостояния.

    Напомним, итальянские предприниматели потеряли более 40 млрд евро из-за западных санкций.

    Правящая коалиция Италии предложила план поэтапного снятия антироссийских ограничений.

    Вице-премьер Маттео Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта.

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    18 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Финляндия провела учения по захвату судна в Балтийском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Финская пограничная служба провела международные учения по обеспечению морской безопасности у побережья Хельсинки, в них участвовали финская береговая охрана, польская пограничная служба и французский военно-морской флот с кораблями.

    Учения Marsec EU26 проводятся в контексте участившихся случаев повреждения подводных кабелей, поэтому легенда требовала от участников захватить судно, повредившее подводный кабель, и эвакуировать пострадавших, передает Yle.

    «Проведение учений необходимо, поскольку опыт последних лет показал, что обрывы кабелей или труб в Балтийском море стали новой нормой», – сказано в статье.

    По словам командующего штабом пограничной охраны Ильи Ильина, реакция спецслужб уже улучшилась, поскольку было зафиксировано несколько случаев предполагаемых повреждений кабелей.

    «Мы смогли очень быстро отреагировать на последнее из них, судно Fitburg. Насколько я помню, с момента обнаружения до момента захвата судна прошло 4-5 часов, и это в выходной день», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Вооруженные силы Финляндии ограничили движение судов в Финском заливе. Финляндия анонсировала участие в учениях Дании в Арктике. При этом ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.


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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Захарова сравнила главу Минобороны Италии с Гитлером и Муссолини

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы итальянского Минобороны Гуидо Крозетто, сравнив его логику с рассуждениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

    Захарова ответила на высказывание Крозетто об украинских военных. В своем Telegram-канале она провела историческую параллель с лидерами фашистской Италии и нацистской Германии.

    «85 лет назад Гитлер и Муссолини считали, что немецко-фашистские войска защищают Европу от евреев», – подчеркнула дипломат.

    Ранее глава итальянского военного ведомства заявил о тяжелом положении киевского режима. При этом Крозетто отметил, что каждый гибнущий украинский солдат якобы отдает жизнь ради защиты Европы.

    В июле министр обороны Италии Гуидо Крозетто сравнил поставки вооружений Киеву с лечением тяжелобольного пациента.

    В августе депутат Европарламента Данило Делла Валле раскритиковал подготовку Римом очередного пакета военной помощи Украине.

    Ранее Мария Захарова провела параллели между современными европейскими политиками и деятелями времен Великой Отечественной войны.

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    17 сентября 2026, 23:21 • Новости дня
    Туск заподозрил президента Навроцкого в готовности раздавать земли Польши

    Туск устыдил Навроцкого за пост в соцсети о раздаче земель

    Tекст: Катерина Туманова

    Пост президента Польши Кароля Навроцкого о смирении перед необходимостью отдать часть территории страны вызвал бурную реакцию пользователей и рекомендацию премьер-министра Дональда Туска убрать противоречивое высказывание.

    Когда Навроцкий выступал перед избирателями во Влодаве, он произнес фразу о верности польского народа Родине и готовности ради нее пожертвовать территорией.

    «Мы – народ, который может лишиться территории, но он никогда не потеряет душу; мы можем уступить территории, но никогда не отдадим нашу Родину», – сказал президент Польши.

    Эту цитату в аккаунте канцелярии Навроцкого в соцсети Х вывесили в четверг. Фраза вызвала бурную реакцию: от негодования, что президент готов раздавать земли, до иронии о том, как куражится ИИ.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил президенту иное решение – удалить пост, в котором пользователи ничего позитивного не увидели и разразились в комментариях только критикой и бранью.

    «Уважаемый президент, предлагаю удалить этот пост. Мы не собираемся отдавать ни клочка нашей территории», – написал Туск в Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша решила усилить границу с Украиной войсками, а также подключить подключить военные подразделения к охране железных дорог.

    Власти Польши уличили замглавы Минобороны во лжи о ядерном оружии.

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    17 сентября 2026, 19:21 • Новости дня
    Фицо анонсировал визит на Украину

    Фицо сообщил о планах посетить Украину в пятницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах посетить Украину в пятницу и выразил надежду на изменение своего скептического настроя после поездки.

    Глава словацкого кабинета министров анонсировал свой визит в соседнее государство, передает РИА «Новости». Политик намерен отправиться в поездку 18 сентября, а вернуться на родину планирует в ночь на субботу.

    «Надеюсь, что завтра ночью, когда я буду возвращаться с Украины, я не буду так скептически настроен, как сейчас», – отметил премьер во время выступления на открытии академического года в городе Прешов. Видеозапись речи была опубликована на его странице в соцсети в четверг.

    Дополнительные детали предстоящей поездки на Украину глава правительства Словакии раскрывать не стал.

    В июле словацкий премьер-министр отказался вступать в поддерживающую конфликт на Украине «коалицию желающих».

    Ранее политик согласился приехать в Киев вопреки возможным угрозам для своей безопасности.

    На весенней встрече в Ереване стороны обсудили перспективу развития двусторонних межправительственных консультаций.

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    17 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    Захарова раскрыла фрейдистские мотивы в запрете главой МИД Латвии Овечкина

    Захарова: Есть в запрете Овечкина и Кремлева Латвией что-то фрейдистское

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Латвии Байба Браже включила российского хоккеиста Александра Овечкина в черный список и запретила въезд в страну на неопределенный срок, в чем официальный представитель МИД России Мария Захарова разглядела фрейдистские мотивы.

    «Мне кажется, в этом есть что-то фрейдистское – у нее был единственный шанс обратить их внимание на себя, и она им воспользовалась», – прокомментировала Захарова решение латвийского МИД в Telegram-канале.

    Кроме Овечкина, Браже внесла Умара Кремлева, президента Международной ассоциации любительского бокса, в список нежелательных лиц и бессрочно запретила въезд в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин в августе заявил о возвращении в Москву после завершения карьеры. В июле российский форвард продлил сотрудничество с американским клубом «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать критику в адрес Овечкина на Западе.


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    17 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Обыски из-за махинаций с деньгами Евросоюза прошли в Литве

    LRT: В Литве прошли обыски из-за махинаций с деньгами Евросоюза

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Литве началось расследование возможных махинаций при распределении финансовой помощи Евросоюза, правоохранители уже провели обыски у руководства профильного национального агентства, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Литовская служба расследования финансовых преступлений проводит обыски в национальном платежном агентстве, отвечающем за распределение средств Евросоюза, передает РИА «Новости».

    «В четверг Служба расследования финансовых преступлений проводит обыски у директора Национального платежного агентства Фортунатаса Диргинчюса. Во вторник также были проведены обыски в Национальном платежном агентстве», – говорится в сообщении LRT. Следствие подозревает чиновников в злоупотреблении полномочиями для предоставления незаконных преимуществ участникам европейских проектов.

    По версии правоохранителей, госслужащие умышленно не выполняли свои обязанности, чем могли нанести значительный ущерб финансовым интересам как Литвы, так и ЕС. Министр сельского хозяйства Кестутис Мажейка, которому подчиняется агентство, назвал ситуацию серьезной, отметив масштаб работы учреждения по администрированию государственных и европейских фондов.

    Мажейка добавил, что в случае предъявления обвинений сотрудникам они будут отстранены от должностей, включая руководящие посты. Досудебное расследование курируют делегированные в Литву европейские прокуроры.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от премьера Гинтаутаса Палуцкаса объяснений из-за подозрений в незаконном освоении финансовой помощи ЕС.

    Полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий в рамках расследования мошенничества при закупках.

    Европейские аудиторы выявили нецелевое расходование миллиардов евро из бюджета Евросоюза под видом финансирования неправительственных организаций.

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    17 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Словения выразила готовность заключить соглашение по дронам с Киевом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава словенского Минобороны Валентин Хайдиньяк во время визита в украинскую столицу проинформировал принимающую сторону о заинтересованности Любляны в подписании соглашения об оборонном сотрудничестве в сфере беспилотных систем.

    Словения заинтересована в развитии оборонного сотрудничества с Украиной в сфере беспилотных систем и планирует заключить соответствующее соглашение, заявило Минобороны республики, передает ТАСС.

    «Министр обороны Валентин Хайдиньяк в Киеве вместе с представителями пяти словенских компаний обсудил вопросы укрепления сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Он передал украинской стороне письмо, в котором выражена заинтересованность Словении в присоединении к инициативе Drone Deal, открывающей возможности для совместных проектов», – сообщила пресс-служба словенского оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Украина и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal.

    В июле Владимир Зеленский объявил о заключении аналогичных договоров с Эстонией и Нидерландами.

    Тогда же главы оборонных ведомств Украины и Германии заключили договор о совместном выпуске беспилотных аппаратов BARS.

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    17 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Итальянская полиция арестовала 17 человек за детскую порнографию

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе масштабной операции против преступной организации итальянские правоохранительные органы задержали злоумышленников, распространявших незаконные материалы через закрытые каналы в мессенджере Telegram, сообщила полиция Италии.

    Стражи порядка пресекли деятельность крупной группировки, торговавшей запрещенным контентом, передает РИА «Новости». «В рамках операции Fly Trap были арестованы 17 человек, входивших в преступную организацию, специализировавшуюся на хранении, распространении и торговле крупными объемами материалов детской порнографии», – сообщили в полиции Италии.

    Злоумышленники использовали платформу Telegram, создав закрытый чат с более чем тысячей участников. Доступ предоставлялся за криптовалюту или обмен новыми незаконными файлами.

    Полицейские под прикрытием изъяли свыше 282 гигабайт данных, включая 22 тыс. видеозаписей и 34 тыс. изображений. Силовики провели 23 обыска по всей стране, конфисковав около 200 электронных устройств.

    Кроме того, в Швейцарии задержали 26-летнего гражданина Италии, который считается одним из главных администраторов этой преступной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении мессенджера Telegram по подозрению в распространении материалов о сексуальном насилии над детьми.

    Немецкие следователи разоблачили преступную сеть для публикации кадров издевательств в этом приложении.

    В ходе международной операции Европол задержал 25 человек, причастных к распространению сгенерированной нейросетями детской порнографии.

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    17 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Парламент Словакии одобрил участие военных в защите восточного крыла НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словацкий парламент одобрил отправку более ста военнослужащих для усиления защиты воздушного пространства на восточном фланге Североатлантического альянса.

    Депутаты словацкого парламента одобрили отправку до 101 военнослужащего для усиления охраны воздушного пространства восточного фланга Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    «Присутствовали 140 депутатов, за – 129, против – один, воздержались – 10. Предложение одобрено», – подвел итоги голосования председатель парламента Рихард Раши. Трансляция заседания велась на официальном сайте законодательного органа страны.

    Военнослужащие примут участие в операции «Восточный страж». Ее главная цель заключается в укреплении защиты воздушных рубежей стран-членов альянса на восточном направлении. Министр обороны Роберт Калиняк, представлявший инициативу, сообщил, что контингент разместится преимущественно на территории Польши и Румынии. В их задачи войдет выявление угроз, исходящих от беспилотных летательных аппаратов.

    Осенью 2025 года Североатлантический альянс запустил операцию «Восточный часовой» для укрепления восточного фланга.

    Позже генеральный секретарь организации Марк Рютте заявил о значительном наращивании сил союзников в рамках этой миссии.

    В мае текущего года глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил расширить данную инициативу из-за инцидентов с беспилотниками.

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    17 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Готовивший нападение на церковь сторонник ИГИЛ арестован в Германии

    Генпрокуратура ФРГ: Готовивший теракт сторонник ИГИЛ арестован в Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В немецкой федеральной земле Бранденбург задержали гражданина Ирака, планировавшего нападение на церковь в Бремене и разделяющего идеологию ИГИЛ (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация), сообщила Генпрокуратура ФРГ.

    Немецкие правоохранители арестовали в Бранденбурге иностранца, которого подозревают в террористической деятельности, передает РИА «Новости». «Сегодня федеральная прокуратура на основании ордера на арест, выданного следственным судьей федерального верховного суда 8 сентября 2026 года, организовала задержание гражданина Ирака Гайлана Аль-М», – указано в заявлении Генпрокуратуры Германии.

    Задержанному вменяют попытку создания террористической ячейки и подготовку тяжкого преступления, угрожающего госбезопасности. Кроме того, мужчину обвиняют в нарушении закона об оружии. Следствие установило, что Гайлан Аль-М. является сторонником идеологии запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

    Весной 2025 года подозреваемый планировал нападения на людей у церкви в Бремене. Для осуществления замысла он купил огнестрельное оружие и провел разведку местности. Ему удалось привлечь одного сообщника, однако дальнейшие попытки вербовки оказались безуспешными. Суд постановил заключить задержанного под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года немецкая полиция задержала гражданина Сирии по подозрению в подготовке теракта в Берлине.

    В декабре 2024 года правоохранители поместили под стражу троих молодых людей из-за планов совершить атаку из симпатий к террористической организации. В том же месяце в Аугсбурге арестовали иракского беженца за возможную подготовку нападения на рождественской ярмарке.

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    17 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Использовавшийся контрабандистами беспилотник нашли в лесу в Литве

    В Литве обнаружили рухнувший месяц назад беспилотник для контрабанды табака

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В лесном массиве Пасвальского района Литвы нашли крупный беспилотный аппарат, который применяли для нелегальной переброски сигарет через границу.

    Находку сделал местный работник леса, передает ТАСС. Аппарат лежал среди высокой травы, что указывает на его давнее падение. «Установлено, что беспилотник не нес взрывчатку, а использовался организаторами контрабанды, скорее всего, табачных изделий», – сообщили в местном департаменте полиции.

    Длина корпуса дрона составляет два метра, а размах крыльев достигает 1,5 метра. По предварительным данным, аппарат рухнул не менее месяца назад. Обычно злоумышленники перебрасывают сигареты по воздуху со стороны Белоруссии и Латвии.

    Правоохранительные органы намерены продолжить расследование. Ранее уголовным делом о контрабанде занялась Панвежская окружная прокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году литовские пограничники перехватили десятки дронов с контрабандными сигаретами.

    Зимой силовики нашли восемь запущенных из Белоруссии метеозондов с нелегальным табаком.

    В мае полиция задержала крупную преступную группировку организаторов контрабанды.

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    17 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Литва решила ввести всеобщий призыв на военную службу к 2030 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Координационный совет по всеобщей национальной обороне Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы закрепил планы по переходу к всеобщему призыву на военную службу к 2030 году.

    «Всеобщий призыв является основной опорой всеобщей обороны, которым обеспечиваются не только готовность и сдерживание, но и эффекты социальной сопричастности и экономического благополучия», – отмечается в подписанной хартии, передает ТАСС.

    Согласно данным социологических исследований, более 76% граждан поддерживают данную инициативу. Напомним, срочная служба в литовской армии была возвращена в 2015 году из-за обострения геополитической ситуации. Изначально мера вводилась на пять лет, однако позже парламент утвердил ее на постоянной основе, а теперь рассматривается вопрос о всеобщем призыве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министр национальной обороны Робертас Каунас заявил об активной подготовке страны к введению всеобщей воинской повинности.

    В прошлом году Сейм одобрил поправки об обязательном девятимесячном призыве юношей от 18 до 22 лет.

    В августе Вооруженные силы Германии столкнулись с нехваткой добровольцев для формирования военного контингента в балтийской республике.

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    17 сентября 2026, 20:09 • Новости дня
    Подозреваемого в поджоге синагоги задержали в Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    На западе Германии неизвестный мужчина попытался сжечь здание еврейской общины, бросив пакеты с горючей жидкостью в запасной вход, пишет газета Judische Allgemeine.

    Правоохранительные органы арестовали подозреваемого в нападении на культовое сооружение в городе Вупперталь, передает ТАСС со ссылкой на Judische Allgemeine. Злоумышленник метнул несколько пакетов с зажигательной смесью в сторону дверей, после чего попытался скрыться с места преступления.

    Возгорание удалось оперативно ликвидировать в течение нескольких минут. В результате инцидента никто не пострадал, начато официальное расследование.

    Президент Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер осудил случившееся. «В период главных иудейских праздников снова совершено нападение на синагогу», – заявил он.

    По его словам, произошедшее свидетельствует о прогрессирующей нормализации ненависти к евреям, а время для атаки было выбрано не случайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2026 года сотрудники ФСБ задержали в Ярославле сторонника международной террористической организации при подготовке поджога синагоги.

    В октябре 2025 года российские спецслужбы предотвратили теракты на еврейских религиозных объектах в Красноярском и Ставропольском краях.

    В августе того же года неизвестные злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью во входную часть синагоги в Обнинске Калужской области.

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    18 сентября 2026, 05:59 • Новости дня
    Фицо заявил о поиске НАТО предлога для конфликта с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения по поводу возможного поиска предлога для масштабного военного столкновения между НАТО и Россией.

    «У меня большие опасения, что уже идет только поиск предлога для большого конфликта между НАТО и Россией», – написал словацкий премьер в социальных сетях.

    Политик рассказал о предстоящем визите на Украину 18 сентября, где соберется ряд европейских премьеров. По его словам, конфликт вышел из-под контроля, а сильные милитаристские заявления в Европе вызывают у него серьезное беспокойство, передает ТАСС.

    Фицо отметил, что бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы формируется в интересах оружейных компаний, и подчеркнул важность разговоров о мире, так как ситуация сейчас крайне напряженная и грозит всеевропейским военным столкновением.

    Глава правительства добавил, что Словакия ценит членство в НАТО, но сделает все возможное, чтобы страна не была втянута в конфликт из-за пятой статьи договора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД назвал сроки планов НАТО начать горячую фазу конфликта с Россией. замглавы МИД Александр Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Москвой. Экс-глава ЦРУ и Пентагона призвал НАТО к «четким красным линиям» с Россией.

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