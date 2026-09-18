ВМС Индонезии: Джакарта получила первый авианосец из Италии

Индонезия получила от Италии старый авианосец «Джузеппе Гарибальди»

Tекст: Мария Иванова

Авианосец прибыл в Джакарту с базы в Италии. До передачи индонезийским военным корабль находился в итальянской эксплуатации 41 год, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Антара».

Начальник штаба ВМС Индонезии Мухаммад Али пояснил, что переданный корабль остается пригодным для службы. Военное руководство ожидает использования авианосца в индонезийском флоте еще 15–20 лет.

Судно должно пройти процесс модернизации для адаптации технологий к доктрине индонезийских ВМС. Джакарта планирует задействовать корабль в рамках борьбы с пожарами для перевозки авиации и специального оборудования.

Для приема авианосца индонезийские военные организовали базу в провинции Лампунг и обучили 310 будущих членов экипажа.