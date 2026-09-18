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    18 сентября 2026, 14:56 • Новости дня

    Минфин Германии раскритиковал ЕК за медлительность с налогом на сверхприбыль

    Минфин ФРГ: ЕК затянула введение налога на сверхприбыль нефтяных концернов

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-канцлер Германии и министр финансов Ларс Клингбайль раскритиковал Еврокомиссию за медлительность в вопросе введения налога на сверхприбыль нефтяных концернов.

    «Комиссия занимает слишком сдержанную позицию», – сказал Клингбайль в Дублине перед встречей министров финансов стран ЕС. Он подчеркнул, что Брюссель должен «наконец взяться за дело» и представить предложения по введению налога на сверхприбыль, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Клингбайль отметил, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке рост цен на энергоносители отражается на повседневных расходах, что особенно заметно при заправке автомобиля и оплате аренды жилья. По его словам, Еврокомиссия не может игнорировать эти перемены в жизни людей.

    Неформальная встреча министров финансов ЕС проходит в Дублине 18–19 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Еврокомиссия разрешила странам ЕС вводить налог на сверхприбыль энергокомпаний.

    Летом шесть стран ЕС, включая Германию, потребовали ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний.

    18 сентября 2026, 10:17 • Новости дня
    Politico: Мерц приготовился к борьбе за политическое выживание
    Politico: Мерц приготовился к борьбе за политическое выживание
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своего поста на фоне ожидаемых неблагоприятных результатов региональных выборов в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что итоги выборов в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга – Передней Померании в воскресенье усилят сомнения в его способности возглавлять страну, после чего ему, по данным издания Politico, предстоит борьба за политическое выживание внутри ХДС.

    Риск для Мерца особенно велик в Мекленбурге – Передней Померании, где христианские демократы, по опросам, падают до 7% поддержки и могут не преодолеть пятипроцентный барьер для входа в ландтаг, а борьба за первое место, как отмечается, разворачивается между действующим премьером от центра и правой «Альтернативой для Германии». Один из функционеров партии описал возможный провал как ситуацию, при которой «все взбесится».

    В Берлине, где также пройдут выборы, позиции ХДС выглядят лучше, но остаются слабыми: партия Мерца немного уступает левой Die Linke, имея около 20% поддержки, что примерно на восемь процентных пунктов ниже прошлого результата и может стоить христианским демократам поста главы городского правительства и передачи власти левоцентристской коалиции.

    Чтобы удержать контроль над партией, Мерц на воскресенье до закрытия участков назначил встречу с руководством ХДС, рассчитывая проверить уровень лояльности и представить план антикризисных действий, а также отменил запланированное выступление на Генассамблее ООН, решив остаться в Берлине и заняться последствиями возможных поражений. В то же время все восемь премьер-министров земель от ХДС, включая наиболее вероятного сменщика канцлера Хендрика Вюста, выступили с открытым письмом в поддержку Мерца и подчеркнули необходимость сохранения устойчивого правительства Германии в условиях политической нестабильности в Европе.

    Мерц пытается скорректировать образ жесткого реформатора, заявляя о готовности пойти навстречу избирателям по ряду вопросов, в том числе по компенсации рекордного роста цен на дизельное топливо и смягчению ограничений досрочного выхода на пенсию для проработавших сорок пять лет, а также признавая, что ему нужно «глубже соединиться с людьми» и их эмоциями. Однако молодежное крыло его лагеря, по данным германского телевидения, открыто критикует канцлера: одна из его лидеров Клара фон Натузиус заявила, что проблема партии не сводится только к Мерцу, но с нынешним главой правительства ХДС уже не может выигрывать выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Politico сообщило, что Мерц может лишиться поста канцлера после региональных выборов в Берлине и Мекленбурге – Передней Померании. В начале месяца издание в материале о событиях в Саксонии-Анхальт отметило историческое поражение ХДС от «Альтернативы для Германии» и рост влияния правых. В этом месяце политики и эксперты в оценках для издания назвали Мерца «лучшим агитатором» АдГ из-за его жесткого курса.

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    18 сентября 2026, 09:46 • Новости дня
    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС

    Лидеры Дании, ФРГ, Нидерландов, Австрии и Финляндии призвали снизить расходы Евросоюза

    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС
    @ Giovanni Guarino/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидеры пяти государств Евросоюза – Дании, Германии, Нидерландов, Австрии и Финляндии – призвали сократить предложенный Европейской комиссией бюджет ЕС на несколько сотен миллиардов евро.

    Об этом говорится в совместной статье, опубликованной в издании Politico. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, канцлер Австрии Кристиан Штокер и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметили, что Европа должна делать выбор и тратить ресурсы эффективнее.

    В статье подчеркивается, что новый Многолетний финансовый механизм (MFF) не может базироваться на старых принципах. Европа нуждается в инвестициях в безопасность, оборону, конкурентоспособность и борьбу с нелегальной миграцией.

    По словам лидеров, предложение Еврокомиссии увеличить бюджет примерно на 60% нереалистично, учитывая состояние государственных финансов в ряде стран ЕС. Они выступили за сокращение этого плана на сотни миллиардов евро и призвали институты ЕС не увеличивать штат сотрудников.

    Авторы также отметили, что общие заимствования не могут стать решением проблемы, поскольку долг, накопленный во время пандемии, уже обременяет бюджет на 170 млрд евро. Кроме того, они призвали другие страны ЕС активнее поддерживать Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о непосильном росте расходов бюджета Евросоюза. В конце августа он задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро. В апреле Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    18 сентября 2026, 05:31 • Новости дня
    Немцев призвали готовиться к обороне

    Генеральный инспектор бундесвера Бройер призвал немцев готовиться к обороне ФРГ

    Немцев призвали готовиться к обороне
    @ DPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецким гражданам следует начать готовиться к участию в обороне страны вместе с армией, заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер на конференции в Праге.

    «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал – не вариант. Ведь провал означал бы, что наши сообщества, какими мы их знаем, оказались бы под смертельной угрозой. Мы все вместе сидим в одной лодке», – заявил генерал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Военачальник также отметил, что для победы в современных конфликтах усилий только армии недостаточно. Он посоветовал изучать опыт Украины и призвал власти Германии более осознанно подходить к внедрению новых технологий в оборонной сфере.

    В прошлом году Бройер заявлял о нехватке 100 тыс. военнослужащих в немецкой армии.

    Весной 2026 года власти Германии запретили мужчинам призывного возраста покидать страну без согласования с бундесвером.

    В начале сентября российское посольство в Берлине предупредило о негативных последствиях безудержной германской милитаризации.

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    17 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Press LV: Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сейм Латвии утвердил срочные поправки, позволяющие оперативно повышать плату за железнодорожный транзит российского зерна, причем дополнительные доходы планируется направить на нужды Украины, сообщает латвийский новостной портал Press LV.

    Парламент Латвии в окончательном чтении принял срочные поправки к закону о железной дороге. Документ предусматривает ускоренный пересмотр стоимости транзитных перевозок российского зерна до конца года, передает РИА «Новости».

    «В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 12», – говорится в сообщении портала Press LV.

    Цель нововведения – возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру при транзите зерна, если станция отправления находится в России. Закон распространяется на зерновые, а принадлежность груза определяется по станции отправления. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года.

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна.

    До этого руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек прибалтийской республике серьезные экономические потери из-за подобных ограничений.

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    18 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная компания Saudi Aramco решила приостановить экспорт нефти на два нефтеперерабатывающих завода в Европе из-за повреждения трубопровода.

    Саудовская государственная компания Saudi Aramco решила отменить запланированные на октябрь поставки нефти как минимум для двух европейских нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС.

    Причиной срыва экспорта стали недавние атаки вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» по саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад». Магистраль протяженностью 1,2 тыс. километров транспортирует сырье с месторождений Восточной провинции в порт Янбу на Красном море.

    Пропускная способность поврежденной артерии составляет 7 млн баррелей в сутки. По предварительным оценкам, восстановительные работы на объекте могут продлиться от пяти до шести недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия остановила отгрузку нефти в порту Янбу из-за нападения беспилотников на стратегический трубопровод.

    Несколькими днями ранее Министерство энергетики королевства приостановило прокачку сырья по магистрали «Восток – Запад».

    В начале сентября йеменские мятежники-хуситы атаковали объекты нефтяной компании Saudi Aramco в ответ на бомбардировки Йемена.

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    17 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    @ Григорий Дукор/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге сотрудники закрывающегося генерального консульства Германии сняли со здания диппредставительства государственные флаги ФРГ и Евросоюза.

    Сотрудники немецкого дипломатического представительства, расположенного на Фурштатской улице, вышли на балконы и спустили государственные символы, передает РИА «Новости».

    Вместе с флагом ФРГ был снят и флаг Европейского союза. Закрытие генконсульства стало ответной мерой Министерства иностранных дел России на недружественные действия со стороны Берлина.

    Напомним, Министерство иностранных дел России отозвало согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Ранее власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Официальная церемония закрытия российской дипломатической миссии на территории ФРГ прошла 15 сентября.

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    17 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    Полянский назвал черепашьим темп расследования подрывов «Северных потоков»

    Полянский: ФРГ расследует подрывы «Северных потоков» в черепашьем темпе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о намеренном затягивании Берлином следствия по факту диверсии на газопроводах для недопуска международного вмешательства.

    Немецкие правоохранительные органы ведут дело о взрывах крайне медленно, заявил Полянский, передает РИА «Новости». Выступая на закрытом заседании постоянного совета организации, дипломат отметил, что подобная тактика используется странами Запада для блокировки независимого разбирательства.

    «За время, прошедшее с момента этого теракта, безрезультатно завершились датское и шведское расследования. Осталось лишь идущее черепашьими темпами немецкое, продолжение которого предоставляет западным странам предлог для недопущения международного расследования данного теракта под эгидой Совета безопасности ООН», – подчеркнул он.

    Полянский также добавил, что истинные заказчики преступления до сих пор остаются неизвестными. По его словам, организаторы атаки ранее публично признавались в содеянном, однако сейчас предпочитают оставаться в тени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Дмитрий Любинский указал на намеренное игнорирование прокуратурой ФРГ истинных заказчиков взрывов.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предъявление обвинений украинцу подтверждением изначальных выводов Москвы.

    В прошлом году исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский пообещал найти и наказать всех виновных в подрыве российских газопроводов.

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    17 сентября 2026, 22:59 • Новости дня
    Мерц и Трамп обсудили прекращение конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив шаги по урегулированию конфликта на Украине и новые антироссийские санкции, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, передает РИА «Новости».

    «Стороны вспомнили о терактах 11 сентября 2001 года в США, 25-я годовщина которых отмечалась на прошлой неделе. Федеральный канцлер подчеркнул особые узы, связывающие немцев и американцев. Федеральный канцлер и президент обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны на Украине», – сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Политики также затронули тему недавнего одобрения в США законопроекта о новых санкциях против России. Дополнительно стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе и Красном море, согласившись в необходимости скорейшего открытия этих морских путей.

    Ранее Сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В Кремле назвали этот документ недружественным шагом со стороны американских властей.

    Администрация США согласовала этот документ для усиления давления на Москву.

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    17 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Обыски из-за махинаций с деньгами Евросоюза прошли в Литве

    LRT: В Литве прошли обыски из-за махинаций с деньгами Евросоюза

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Литве началось расследование возможных махинаций при распределении финансовой помощи Евросоюза, правоохранители уже провели обыски у руководства профильного национального агентства, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Литовская служба расследования финансовых преступлений проводит обыски в национальном платежном агентстве, отвечающем за распределение средств Евросоюза, передает РИА «Новости».

    «В четверг Служба расследования финансовых преступлений проводит обыски у директора Национального платежного агентства Фортунатаса Диргинчюса. Во вторник также были проведены обыски в Национальном платежном агентстве», – говорится в сообщении LRT. Следствие подозревает чиновников в злоупотреблении полномочиями для предоставления незаконных преимуществ участникам европейских проектов.

    По версии правоохранителей, госслужащие умышленно не выполняли свои обязанности, чем могли нанести значительный ущерб финансовым интересам как Литвы, так и ЕС. Министр сельского хозяйства Кестутис Мажейка, которому подчиняется агентство, назвал ситуацию серьезной, отметив масштаб работы учреждения по администрированию государственных и европейских фондов.

    Мажейка добавил, что в случае предъявления обвинений сотрудникам они будут отстранены от должностей, включая руководящие посты. Досудебное расследование курируют делегированные в Литву европейские прокуроры.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от премьера Гинтаутаса Палуцкаса объяснений из-за подозрений в незаконном освоении финансовой помощи ЕС.

    Полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий в рамках расследования мошенничества при закупках.

    Европейские аудиторы выявили нецелевое расходование миллиардов евро из бюджета Евросоюза под видом финансирования неправительственных организаций.

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    17 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Полянский назвал цель инцидента с БПЛА в Лейпциге

    Полянский: Инцидент с БПЛА в Лейпциге был попыткой отвлечь немцев от проблем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский связал ситуацию с беспилотником в Лейпциге с попыткой немецких властей скрыть внутренний кризис.

    Полянский заявил, что власти Германии в рамках инцидента с БПЛА в Лейпциге пытаются переключить внимание своих граждан с внутренних трудностей. По его словам, страна столкнулась с серьезными проблемами из-за отказа от дешевых российских энергоносителей, передает РИА «Новости».

    «Мотивы подобных действий германских властей абсолютно очевидны. Им нужно отвлечь население от острейших экономических и социальных проблем», – отметил дипломат на заседании постоянного совета организации.

    Полянский добавил, что инцидент с беспилотником также используется для оправдания дальнейшей поддержки Украины. По его мнению, Берлин пытается объяснить немцам необходимость тратить последние сбережения на вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль категорически отверг обвинения Берлина в причастности Москвы к инциденту с беспилотником. А посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал действия руководства ФРГ спланированной провокацией.

    Ранее президент Владимир Путин объяснил выпады немецких властей тяжелым внутриполитическим положением в стране.

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    17 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Польша признала давление США и НАТО в вопросе поставок оружия Украине

    Министр Польши Косиняк-Камыш признал давление США и НАТО по оружию Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что решения о передаче вооружений Киеву принимаются под давлением США и руководства Североатлантического альянса.

    Косиняк-Камыш признал, что передавать Киеву оружие Варшаву заставляют США и НАТО, передает РИА «Новости». «Мы планируем очередной донат», – сказал министр, отвечая на вопрос о военной помощи Украине. Он добавил, что очень серьезно рассматривает просьбы Соединенных Штатов и генерального секретаря Североатлантического альянса.

    При этом глава ведомства уклонился от ответа на вопрос о возможных поставках ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он назвал эту тему «слишком серьезной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Варшава запланировала передать Киеву новую партию боеприпасов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Неделей ранее польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о намерении отдать украинской стороне устаревшую военную технику.

    В июле президент Польши Кароль Навроцкий захотел лишить правительство полномочий по передаче вооружения на Украину.

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    17 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Готовивший нападение на церковь сторонник ИГИЛ арестован в Германии

    Генпрокуратура ФРГ: Готовивший теракт сторонник ИГИЛ арестован в Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В немецкой федеральной земле Бранденбург задержали гражданина Ирака, планировавшего нападение на церковь в Бремене и разделяющего идеологию ИГИЛ (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация), сообщила Генпрокуратура ФРГ.

    Немецкие правоохранители арестовали в Бранденбурге иностранца, которого подозревают в террористической деятельности, передает РИА «Новости». «Сегодня федеральная прокуратура на основании ордера на арест, выданного следственным судьей федерального верховного суда 8 сентября 2026 года, организовала задержание гражданина Ирака Гайлана Аль-М», – указано в заявлении Генпрокуратуры Германии.

    Задержанному вменяют попытку создания террористической ячейки и подготовку тяжкого преступления, угрожающего госбезопасности. Кроме того, мужчину обвиняют в нарушении закона об оружии. Следствие установило, что Гайлан Аль-М. является сторонником идеологии запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

    Весной 2025 года подозреваемый планировал нападения на людей у церкви в Бремене. Для осуществления замысла он купил огнестрельное оружие и провел разведку местности. Ему удалось привлечь одного сообщника, однако дальнейшие попытки вербовки оказались безуспешными. Суд постановил заключить задержанного под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года немецкая полиция задержала гражданина Сирии по подозрению в подготовке теракта в Берлине.

    В декабре 2024 года правоохранители поместили под стражу троих молодых людей из-за планов совершить атаку из симпатий к террористической организации. В том же месяце в Аугсбурге арестовали иракского беженца за возможную подготовку нападения на рождественской ярмарке.

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    17 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    При взрыве на военном полигоне в Швеции пострадали семь человек

    Sveriges Radio: При взрыве на военном полигоне в Швеции пострадали семь человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате детонации на тренировочном объекте шведской армии ранения получили семь человек, большинство из них доставлены в реанимацию, сообщила радиокомпания Sveriges Radio.

    Взрыв на шведском военном полигоне привел к ранению семерых человек. Инцидент на объекте рядом с городом Карлсборг случился после 17.00 по московскому времени, передает ТАСС, ссылаясь на радиокомпанию Sveriges Radio.

    В результате происшествия пострадали семь человек, среди которых есть военнослужащие Вооруженных сил Швеции.

    Пять человек из числа раненых сейчас находятся в отделении интенсивной терапии. Местная полиция начала расследование для установления точных причин взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября пятеро эстонских военнослужащих пострадали при разрыве миномета на полигоне.

    Ранее на востоке Швеции сошел с рельсов грузовой состав с боеприпасами. А до этого взрыв произошел на территории военно-технического института в Словакии.

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    17 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    ЕС выделил Киеву 3,3 млрд евро на ракеты и беспилотники

    Фон дер Ляйен: ЕС в пятницу перечислит Киеву 3,3 млрд евро на системы Patriot

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз направит Киеву дополнительно 3,3 млрд евро для приобретения ракетных комплексов и беспилотных аппаратов после переговоров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского.

    В пятницу Евросоюз направит Украине еще 3,3 млрд евро на приобретение беспилотников и ракет, включая американские Patriot, сообщила фон дер Ляйен после телефонного разговора с Зеленским, передает РИА «Новости». «Завтра мы перечислим Украине еще 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников», – заявила она.

    Глава ЕК также анонсировала запуск совместных оборонных проектов с использованием остатков фонда программы SAFE. Всего с начала года Европа мобилизовала для помощи Киеву почти 15 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 сентября Европейская комиссия выделила Киеву 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны.

    Несколькими днями ранее Евросоюз одобрил покупку украинской стороной комплектующих для комплексов Patriot за счет кредитных средств. А в начале месяца глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Украины на финансирование ПВО.

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    17 сентября 2026, 20:09 • Новости дня
    Подозреваемого в поджоге синагоги задержали в Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    На западе Германии неизвестный мужчина попытался сжечь здание еврейской общины, бросив пакеты с горючей жидкостью в запасной вход, пишет газета Judische Allgemeine.

    Правоохранительные органы арестовали подозреваемого в нападении на культовое сооружение в городе Вупперталь, передает ТАСС со ссылкой на Judische Allgemeine. Злоумышленник метнул несколько пакетов с зажигательной смесью в сторону дверей, после чего попытался скрыться с места преступления.

    Возгорание удалось оперативно ликвидировать в течение нескольких минут. В результате инцидента никто не пострадал, начато официальное расследование.

    Президент Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер осудил случившееся. «В период главных иудейских праздников снова совершено нападение на синагогу», – заявил он.

    По его словам, произошедшее свидетельствует о прогрессирующей нормализации ненависти к евреям, а время для атаки было выбрано не случайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2026 года сотрудники ФСБ задержали в Ярославле сторонника международной террористической организации при подготовке поджога синагоги.

    В октябре 2025 года российские спецслужбы предотвратили теракты на еврейских религиозных объектах в Красноярском и Ставропольском краях.

    В августе того же года неизвестные злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью во входную часть синагоги в Обнинске Калужской области.

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