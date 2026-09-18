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    18 сентября 2026, 14:48 • Новости дня

    Астроном Богачев сообщил о риске рекордного сокращения солнечного цикла

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действующий солнечный цикл рискует стать самым коротким за последние три столетия из-за необычно быстрого падения активности светила, сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

    Нынешний 25-й солнечный цикл, который должен был продлиться до 2030 года, может завершиться значительно раньше, сказал Богачев РИА «Новости».

    Средняя продолжительность таких циклов составляет 11 лет, однако астрономы фиксируют необычное падение активности светила.

    «Активность падает в целом. Есть подозрения и возможность, что он окажется коротким. То есть, что он не уберется в одиннадцать лет, а закончится раньше. Может, десять, а может, и девять. Девять он очень редко бывает, последний такой был в XVIII веке», – объяснил астроном.

    В сентябре ученые зафиксировали самый длительный за последние пять лет перерыв между вспышками.

    При этом Богачев в беседе с телеканалом 360 подчеркнул, что супервспышка на Солнце не способна уничтожить человечество. Мощные события могут нести угрозу для электросетей и спутников, но современные системы достаточно защищены от повседневной активности светила.

    Ранее ученые зафиксировали аномально длительный перерыв в солнечной активности.

    Также астрономы указывали, что фактическая активность звезды остается низкой.

    Серия недавних вспышек спровоцировала умеренные магнитные бури на Земле.

    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия

    Стефанович назвал возможные виды американского космического оружия

    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    @ David Dozoretz/Space Forces Space/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Под орбитальным оружием США могут подразумевать как существующие спутники-инспекторы, так и новые системы поражения космических аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его мнению, ВСК США необходимо постоянно подтверждать свою роль в сдерживании противников и обеспечении превосходства Америки. Именно этим может объясняться признание Вашингтона в наличии орбитального оружия.

    «Министр ВВС США Трой Мейнк неслучайно именно сейчас признал наличие у Штатов оружия на орбите, позволяющего контролировать космическое пространство. Причины такого шага могут быть прежде всего внутренними», – считает Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    По мнению эксперта, военно-космическим силам США необходимо постоянно демонстрировать свою роль в сдерживании «противников» и обеспечении американского «превосходства». «Поэтому и сделано такое заявление: дескать, соответствующие средства уже развернуты», – пояснил собеседник.

    При этом, отмечает Стефанович, остается непонятно, какое именно оружие имеется в виду. «Возможно, Штаты просто «переквалифицировали» существующие спутники-инспекторы, которые обеспечивают ситуационную осведомленность об обстановке в космосе. То есть речь идет о том самом «контроле космического пространства», – предположил аналитик.

    Но есть и другой вариант. «Не исключено, что речь идет о новых системах, оснащенных средствами функционального или кинетического поражения космических аппаратов, а также их временного или постоянного выведения из строя», – добавил Стефанович.

    В любом случае, как указал эксперт, заявление Вашингтона прозвучало на фоне многолетних попыток международного сообщества не допустить гонки вооружений в космосе. Такая работа ведется на разных площадках, в том числе в ООН.

    «Обсуждаются юридически и политически обязывающие соглашения и нормы. В частности, подготовлен и доработан российско-китайский Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)», – уточнил спикер.

    Однако, по его словам, западные страны неоднократно предлагали сместить акцент с запрета оружия в космосе на нормы ответственного поведения. Параллельно обсуждался вопрос о применимости права вооруженных конфликтов к космическому пространству.

    «Все это происходило на фоне обвинений России и Китая в неких экспериментах на орбите, которые воспринимались как испытания оружия», – отметил Стефанович. Теперь, считает эксперт, остается открытым вопрос о том, к чему приведет новое заявление Вашингтона.

    «Сложно предсказать, как изменится этот нарратив: начнется ли подлинная гонка вооружений в космосе или стороны пока продолжат демонстрировать сдержанность. Но международные усилия по предотвращению вепонизации космоса уже торпедированы», – заключил собеседник.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк стал первым американским военным чиновником, открыто признавшим наличие у Вашингтона космического оружия. Однако директор Secure World Foundation Виктория Сэмсон считает маловероятным, что речь идет о кинетическом оружии: его применение создает большое количество обломков. По ее мнению, вероятнее всего, США располагают средствами радиоэлектронной борьбы космического базирования.

    При этом TWZ со ссылкой на представителя Космических сил США уточняет, что под «космическим контролем» подразумевается не только защита собственных спутников, но и возможность нарушать, ослаблять или уничтожать возможности противника с помощью кинетических и некинетических средств. «Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – уточнил собеседник издания.

    TWZ также приводит февральское заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC): «Защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи». Теперь эти слова звучат в новом свете, отмечает портал.

    «Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите», – прокомментировала произошедшее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее оценке, действия США ставят под угрозу свободное освоение космоса всеми государствами.

    Она также отметила, что заявления Мейнка демонстрируют направленность американских международных инициатив в области космической безопасности на отвлечение внимания мирового сообщества от собственных агрессивных устремлений. Дипломат подчеркнула, что мировая общественность должна принять меры для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе.

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    16 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об изучении информации касательно возможного размещения американских ударных систем на околоземной орбите.

    Российское внешнеполитическое ведомство анализирует сведения о развертывании Соединенными Штатами боевых комплексов за пределами атмосферы, передает ТАСС. Об этом Лавров рассказал во время выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

    «Всех взбудоражила новость о том, что США объявили, что они вывели оружие в космос, ударное вооружение. Мы сейчас перепроверяем эту ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание американского орбитального оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова доказательством планов Вашингтона по милитаризации околоземного пространства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить продвижение позиции о неразмещении вооружений в космосе.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    16 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Окаменелости из Танзании помогли уточнить возраст древнейших динозавров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Палеонтологи открыли новый вид звероящеров в Танзании, что помогло установить возраст древнейших динозавров Земли на уровне 237 млн лет, сообщили в британском Бристольском университете.

    Ученые обнаружили ранее неизвестный вид динодонтозавров при изучении окаменелостей из Танзании. Это открытие позволило приравнять возраст древнейших африканских динозавров к их южноамериканским сородичам – 237 млн лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британского Бристольского университета.

    «Проведенный нами анализ впервые указал на существование динодонтозавров за пределами Южной Америки. Это открытие связывает отложения пород триасового периода в Танзании и Южной Америке и говорит о том, что они возникли в одно и то же время», – заявил палеонтолог Хэйди Джордж.

    Долгие годы время появления динозавров вызывало споры. Считалось, что первые ящеры возникли в Южной Америке, пока в 2013 году не появилась гипотеза о первенстве ньясазавра из Танзании. Однако точный возраст африканских пород долгое время оставался неизвестным.

    Повторное изучение останков, найденных еще в 1963 году, показало, что они принадлежат новому виду динодонтозавров. Это доказывает, что танзанийские породы сформировались около 237 млн лет назад, уравнивая возраст древнейших динозавров Гондваны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уругвайские ученые открыли новый вид древних гигантских динозавров. Палеонтологи идентифицировали на юге Аргентины останки трехметрового ящера с повадками современной цапли.

    Ранее международная группа исследователей впервые обнаружила на территории ЮАР яйцо древнего предка современных млекопитающих.

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    17 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Пентагон заявил о подготовке войск США к боям в окололунном пространстве

    Глава КНШ США Кейн: Американские военные приготовились к боям на Луне

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн заявил, что американские военнослужащие должны быть готовы к противостоянию с противником в окололунном пространстве и на самой Луне.

    Выступая на конференции Ассоциации воздушных и космических сил в Мэриленде, глава комитета подчеркнул необходимость адаптации войск к глобальным средам противостояния, включая окололунное пространство. Эксперты портала Defense One отмечают, что речь идет о готовности к войне вблизи или на поверхности спутника Земли, передает ТАСС.

    По словам военачальника, Космические силы должны оперативно наращивать боевую мощь из-за активного создания потенциальными противниками систем противодействия космическим целям. Генерал указал на наличие у страны орбитальных вооружений для защиты от атак из космоса.

    В начале года американские военные успешно отработали реакцию на орбитальную угрозу, продемонстрировав способность развернуть необходимые системы за 17 часов. Командование планирует и дальше повышать скорость реакции на внештатные ситуации.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что слова американских чиновников о наличии орбитального оружия доказывают планы Вашингтона по милитаризации космоса, и призвала принять безотлагательные меры для предотвращения гонки вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские аналитики объяснили причины признания Соединенных Штатов в наличии орбитального оружия.

    Во вторник эксперты заявили о подготовке американских войск к боевым действиям в космосе.

    В понедельник представители американских военно-воздушных сил сообщили о наличии у Вашингтона систем для контроля космического пространства.

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    17 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    Российские океанологи нашли в Арктике новое теплое поверхностное течение

    РНФ: Ученые МФТИ нашли в Северном Ледовитом океане новое теплое течение

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ученые обнаружили в Арктике новое теплое поверхностное течение длиной более 1 тыс. километров, которое переносит соленую воду из Атлантического океана, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

    Отечественные исследователи нашли в акватории Баренцева и Карского морей ранее неизвестное теплое поверхностное течение длиной более 1 тыс. километров. Оно переносит большие объемы соленой воды из Атлантического океана в российскую Арктику, сообщается на сайте РНФ.

    Новый поток назвали «течением Келдыша» в честь научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш». Ученые из МФТИ сделали открытие, проанализировав данные 25 морских экспедиций, проведенных с 1995 по 2024 год.

    «Главная неожиданность состоит в том, что часть атлантической воды, вопреки существовавшим представлениям, не погружается в глубину к северу от Новой Земли. Она остается у поверхности и формирует протяженное течение, которое проходит через север Карского моря», – рассказал главный научный сотрудник МФТИ Александр Осадчиев.

    Течение толщиной от 50 до 100 метров и шириной до 100 км формируется севернее Новой Земли, движется вдоль архипелага, а затем поворачивает к морю Лаптевых. Специалисты отмечают, что этот поток оказывает сильное влияние на сезонные изменения морских льдов, что необходимо учитывать при оценке состояния ледового покрова Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые на судне «Академик Мстислав Келдыш» исследовали придонные течения в центральной части Атлантического океана.

    В мае участники экспедиции Русского географического общества провели детальную съемку тающего ледника на Земле Франца-Иосифа.

    Ранее российские ученые заявили о рекордном ускорении таяния ледников архипелага Шпицберген до 2,5 метра льда в год.

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    16 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    Космический корабль «Прогресс МС-35» с грузами для МКС стартовал с Байконура
    Космический корабль «Прогресс МС-35» с грузами для МКС стартовал с Байконура
    @ Иван Тимошенко/roscosmos.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» успешно стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур.

    Сближение и стыковка корабля с модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции запланированы на 19 сентября в 16.46 мск, передает ТАСС.

    В рамках 95-й миссии снабжения МКС корабль доставит около 2,4 тонны грузов. На борту находятся 842 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы станции. Также экипаж получит 1 275 кг питания, включая свежие продукты, 357 кг санитарного оборудования, 20 кг медикаментов и средств профилактики невесомости.

    Накануне старта глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал отправку грузовика «Прогресс МС-35» к Международной космической станции.

    В августе этот космический аппарат успешно прошел испытания на герметичность в специальной вакуумной камере.

    Для экипажа корабль доставит сибирские кедровые орешки и различные сладости.

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    15 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Захарова назвала заявление США подтверждением размещения оружия в космосе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова министра ВВС США Троя Менка доказательством планов Вашингтона по размещению вооружений в космическом пространстве.

    Захарова прокомментировала слова министра ВВС США о наличии у Вашингтона орбитального вооружения, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. «Обратили внимание на упомянутые высказывания. Таким образом, американскими официальными лицами впервые подтвержден факт обладания оружейным потенциалом космического базирования», – отметила дипломат. По ее словам, это доказывает практическую реализацию планов Вашингтона по размещению оружия в космосе для обеспечения собственного превосходства.

    Захарова подчеркнула, что США готовы игнорировать катастрофические последствия возможного конфликта на орбите ради своих узкокорыстных интересов. Она добавила, что американские инициативы в сфере космической безопасности направлены лишь на отвлечение внимания от агрессивных устремлений Вашингтона.

    Дипломат назвала домыслы США о намерениях России разработать противоспутниковое ядерное оружие прикрытием для реализации американских гегемонистских планов. Мораторий Запада на испытания противоспутниковых ракет она охарактеризовала как лицемерие, не затрагивающее арсенал США.

    Россия планирует представить проекты резолюций по предотвращению гонки вооружений в космосе на рассмотрение Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 5 октября по 6 ноября в Нью-Йорке. Москва призвала все государства поддержать эти документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Менк впервые официально признал развертывание американского оружия на орбите.

    В то же время в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность полной демилитаризации космического пространства.

    Директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин допустил боевое применение Штатами орбитальных систем для борьбы со спутниками.

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    17 сентября 2026, 06:19 • Новости дня
    Россия и Китай запустили эксперимент по разведению гребневиков

    Российские и китайские ученые приступили к уникальному эксперименту по разведению гребневиков, которые крайне редко размножаются в неволе.

    Биологи Приморского океанариума совместно с китайской компанией Andover Leisure Group запустили проект по разведению холодноводных беспозвоночных, передает РИА «Новости».

    Главная трудность заключается в том, что гребневики практически не способны размножаться в искусственных условиях.

    «На встрече руководства компании Andover Leisure Group с директором Приморского океанариума Ольгой Шевченко было принято решение о запуске международной научной программы по культивированию гребневиков с привлечением ученых-генетиков», – рассказали в пресс-службе учреждения.

    Специалисты отмечают, что эти животные остаются крайне малоизученными. В настоящее время невозможно точно определить их видовой состав, и именно это станет одной из главных задач генетиков.

    Научный сотрудник Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Виктория Ягодина пояснила, что китайские партнеры предоставят высокотехнологичные платформы.

    Российская сторона, в свою очередь, возьмет на себя сбор материала, научную интерпретацию данных и сравнительные исследования. Ученые двух стран планируют не только успешно завершить эксперимент, но и вывести его на новый уровень.

    Ранее специалисты Приморского океанариума добились стабильного размножения пяти видов медуз.

    В начале 2026 года на китайском острове Хайнань открылась совместная научно-исследовательская база двух стран.

    Ранее Москва и Пекин договорились совместно работать над сохранением редких видов животных.

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    15 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Глава Роскосмоса анонсировал отправку грузовика «Прогресс МС-35» к МКС

    Баканов: Грузовик «Прогресс МС-35» отправится к МКС на этой неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Грузовой космический корабль «Прогресс МС-35» отправится к Международной космической станции до конца текущей недели, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов подтвердил, что запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-35» к Международной космической станции запланирован на текущую неделю, передает РИА «Новости».

    «На этой неделе», – сказал Баканов, отвечая на вопрос журналистов о сроках отправки аппарата к орбитальной станции.

    В августе аппарат «Прогресс МС-35» успешно прошел испытания на герметичность.

    Наземная подготовка космического грузовика стартовала на космодроме Байконур в конце июня.

    На орбиту космонавтам отправят карамель и кондитерские изделия в виде матрешек.

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    16 сентября 2026, 13:59 • Новости дня
    Ученые опровергли известное выражение о ведущих в Рим дорогах

    Опровергнуто выражение о ведущих в Рим дорогах

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи детально изучили 300 тыс. км древних путей и выяснили, что центральными узлами Римской империи были провинциальные города, а не ее столица.

    Датские и международные исследователи опровергли известное выражение, что все дороги ведут в Рим, передает ТАСС. Вывод был сделан после детального картирования древних путей.

    Ученые проанализировали 300 тыс. км дорожной сети Римской империи, существовавшей с 753 года до н. э. по 476 год н. э. Они смоделировали расположение путей в эпоху правления Августа, Нерона и Марка Аврелия. Оказалось, что центральными узлами сети были провинциальные Антиохия, Анкара и Византия, а не столица империи.

    «Рим, несомненно, был доминирующим городом в Римской империи, но он не был городом, у которого было центральное расположение в дорожной сети», – отметил доцент Орхусского университета Том Бругманс. По его словам, выражение носит лишь символический характер, и правильнее говорить, что дороги вели в Рим и во все остальные места.

    Бругманс также добавил, что только треть путей строили римские военные из бетона или асфальта. Остальные 200 тыс. км дорог были гравийными, и их возводили местные рабочие и инженеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исследователи создали подробный цифровой атлас древнеримских путей протяженностью 302 тыс. километров.

    В августе специалисты выявили скрытую под растительностью сеть древних маршрутов в окрестностях перуанского Мачу-Пикчу.

    Ранее археологи на Тайване нашли построенные с использованием сахара старинные дороги.

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    17 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    НАСА обнаружило появляющийся «раз в столетие» лунный кратер

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) в ходе обычной проверки качества данных обнаружило крупнейший из новых кратеров в Солнечной системе.

    Исследователь Роберт Вагнер случайно выявил огромную воронку диаметром более 200 метров, образовавшуюся после недавнего столкновения космического объекта с лунной поверхностью, сообщили в НАСА.

    Специалист компании Intuitive Machines заметил необычно большое яркое пятно с темным гало при изучении карты спутника Земли, пишет журнал Science Advances.

    «Я просто остановился, бросил все дела и начал разбираться, что это за место», – рассказал Вагнер о своей находке.

    Углубление получило официальное название МакГетчин в честь выдающегося лунного ученого Тома МакГетчина. Оно образовалось в период с 11 апреля по 22 мая 2024 года в результате падения крупного астероида. Ширина воронки достигает 222 метров, а глубина составляет 43 метра.

    Столкновения подобного масштаба происходят на Луне примерно раз в столетие. За 17 лет работы аппарата LRO специалисты выявили тысячи новых ударных кратеров и 100 тыс. изменений поверхности. Большинство из них имеют ширину около девяти метров и создаются камнями размером 104 см.

    Благодаря тепловому прибору Diviner исследователи провели дополнительные наблюдения за местом удара. Выяснилось, что в радиусе 6,4 км вокруг кратера ночная температура почти на девять градусов Цельсия ниже, чем в прилегающих окрестностях.

    Охлаждение происходит из-за того, что ударная волна вспучивает реголит вокруг кратера, делая его менее плотным и менее способным удерживать тепло.

    Ученые отмечают, что огромные размеры этого «холодного пятна» поразительны, поскольку показывают, что удары могут изменять поверхность Луны далеко за пределами кратера.

    Эти физические изменения могут, например, повлиять на взаимодействие колес лунохода с поверхностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разгонный блок ракеты SpaceX в начале августа упал на Луну. Ракета SpaceX проделала 18-метровый кратер на Луне. Китайские ученые создали подробнейшую геологическую карту Луны.


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    15 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Астрофизик назвал число открытых учеными планет

    Астрофизик Попов: Число открытых учеными планет приблизилось к восьми тысячам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Количество открытых астрономами планет приблизилось к восьми тысячам, однако невооруженным глазом можно увидеть лишь малую часть из них, сообщил профессор РАН Сергей Попов, ведущий научный сотрудник отдела релятивистской астрофизики Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ.

    Число известных науке планет достигло почти восьми тысяч, однако лишь несколько десятков из них можно отчетливо наблюдать на небе, рассказал Попов, передает ТАСС. «Мы сейчас знаем уже почти восемь тысяч планет, но видно из них несколько десятков. Поэтому видеть планету так, чтобы можно было «ткнуть лазерной указкой» – это редкость», – подчеркнул специалист во время лекции в рамках проекта «Астроночи».

    Ученый добавил, что на сегодня астрономы открыли более 300 планетных систем, в которых насчитывается три и более небесных тел. По словам Попова, наиболее распространенным типом таких систем является так называемая «горошина в стручке», где несколько небольших планет расположены очень плотно друг к другу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле астрономы впервые выявили атмосферу на каменистой экзопланете LHS 1140b.

    Ранее научный сотрудник Института космических исследований РАН Владислава Ананьева оценила количество потенциально обитаемых миров в несколько десятков.

    До этого сообщалось, что ученые нашли свыше десяти тысяч кандидатов в экзопланеты благодаря телескопу TESS.

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    16 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Ученые впервые нашли следы тираннозавра в США

    Следы лап тираннозавра впервые обнаружили в Северной Дакоте в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В США в Северной Дакоте палеонтологи впервые нашли цепочку следов взрослого тираннозавра рекса возрастом около 66,5 млн лет, говорится в исследовании Journal of Vertebrate Paleontology.

    Американские палеонтологи впервые обнаружили следы тираннозавра рекса на юго-западе штата Северная Дакота. Находка была сделана в формации Хелл-Крик, передает РИА «Новости».

    «В этой работе мы описываем недавно обнаруженную цепочку следов длиной около семи метров, состоящую из четырех крупных трехпалых отпечатков, каждый длиной около одного метра... Большой размер и трехпалая форма отпечатков соответствуют следам, которые мог оставить взрослый тираннозавр рекс», – отмечается в статье Journal of Vertebrate Paleontology.

    Возраст отпечатков составляет около 66,5 млн лет. Изучив их, специалисты подсчитали, что скорость передвижения динозавра достигала 1,5–2 метров в секунду. Ранее в этом районе уже находили кости и целые скелеты тираннозавров, что подтверждает принадлежность следов именно этому виду.

    Этой осенью три из четырех отпечатков планируют вывезти на вертолете и передать в Денверский музей природы и науки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на аукционе в Нью-Йорке за 50 млн долларов продали скелет тираннозавра из формации Хелл-Крик.

    Ранее агентство Bloomberg назвало останки древних ящеров новым востребованным активом для богатых коллекционеров. До этого специалисты с помощью искусственного интеллекта создали эксклюзивную сумку из синтезированной кожи доисторического хищника.

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    16 сентября 2026, 07:06 • Новости дня
    Археологи нашли в Перу нетронутую гробницу элиты цивилизации Чиму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В древнем перуанском городе Чан-Чан специалисты раскопали неразграбленную погребальную платформу, скрывавшую останки десятков представителей местной элиты и священные артефакты, сообщило министерство культуры Перу.

    Уникальная находка сделана на территории крупнейшего археологического комплекса Утсх Ан, передает РИА «Новости» со ссылкой на перуанское ведомство. Возраст захоронения превышает 600 лет, при этом гробница полностью избежала разграбления мародерами.

    «Это открытие станет одним из самых важных открытий северной археологии за последние годы. Мы имеем огромную привилегию находиться в элитной гробнице Чиму, и теперь мы покажем ее Перу и покажем ее миру», – заявил руководитель археологического проекта Хорхе Менесес.

    В главной камере покоился знатный представитель цивилизации Чиму в окружении металлических изделий. Соседние помещения скрывали оружие, эмблемы и останки еще 38 человек. На скелетах сохранились украшения со следами священного пигмента киновари.

    Кроме того, ученые извлекли 60 керамических сосудов со следами влияния культуры инков. Подобное смешение стилей указывает на тесное взаимодействие цивилизаций в поздний период. Теперь экспертам предстоит детально изучить статус погребенных и их роль в древнем обществе.

    Ранее российские археологи обнаружили редчайшую камерную гробницу X века в Суздальском Ополье.

    Исследователи Гарвардского университета изучили останки представителей знати цивилизации майя в Белизе.

    В 2025 году на побережье Перу специалисты нашли гробницу высокостатусной женщины цивилизации Караль.

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    16 сентября 2026, 17:08 • Новости дня
    Ракета вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-35» с грузом для МКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-35» после запуска с космодрома Байконур успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б».

    Ракета вывела на орбиту аппарат массой около 7,4 тонны, который сейчас направляется к Международной космической станции, передает ТАСС. Сближение и стыковка корабля с модулем «Поиск» российского сегмента МКС запланированы на 19 сентября.

    В рамках 95-й миссии снабжения «Прогресс» доставит около 2,4 тонны грузов. Среди них 842 килограмма топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов кислорода

    Кроме того, на станцию отправлены питание для космонавтов, свежие продукты, средства гигиены и медикаменты. Корабль также везет оборудование и расходные материалы для ряда научных экспериментов, включая «Теледроид», «Газоанализатор-ФС», «Вампир» и «Ураган».

    Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах запуска корабля «Прогресс МС-35» на этой неделе.

    Ранее члены экипажа станции Петр Дубров и Анна Кикина приступили к тренировкам по управлению антропоморфным роботом «Теледроид».

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