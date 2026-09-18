Глава ЦИК Памфилова поблагодарила страны Запада за пробуждение России

Tекст: Вера Басилая

Глава Центризбиркома отметила, что действия коалиции западных государств, направленные на уничтожение России, привели к обратному эффекту, передает ТАСС.

Выступая на международной конференции в информационном центре комиссии, она подчеркнула, что страна осознала свою внутреннюю силу и активизировалась.

«Спасибо нашим врагам и тем, кто поставил своей целью, коалиция 50 стран Запада, они же поставили цель – максимально ослабить Россию вплоть до ее уничтожения. Вот спасибо им за то, что мы перестали расслабляться», – заявила Элла Памфилова.

По ее словам, благодаря давлению извне общество смогло проснуться и осознать свою полную самодостаточность во всех сферах.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России.

В период голосования ЦИК успешно отразила масштабные информационные атаки.