Генсек ОДКБ заявил о возросшей роли Центральной Азии в коллективной безопасности

Tекст: Мария Иванова

Такое заявление генсек сделал на церемонии закрытия учений сил ОДКБ «Рубеж-2026» в Казахстане. По его словам, Казахстан играет важную роль в обеспечении региональной безопасности, выступая экономическим и дипломатическим мостом между государствами, передает РИА «Новости».

Масадыков отметил, что реформы в республике создают основу для укрепления ее экономического и военного потенциала в интересах ОДКБ. На учениях были отработаны вопросы подготовки и ведения боевых действий Коллективных сил быстрого развертывания, организации работы, командования и взаимодействия с вооруженными силами Казахстана.

Генеральный секретарь высоко оценил действия национальных контингентов и уровень подготовки командования, подчеркнув, что все задачи были выполнены. Учения «Рубеж-2026» проходили в Казахстане с 13 по 18 сентября с участием около 1,5 тыс. военнослужащих и более 300 единиц техники из Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели силы ОДКБ начали масштабные учения в горах Казахстана.

Весной в ОДКБ анонсировали проведение масштабных учений четырех стран.