Власти Исландии проигнорировали просьбу России о безопасности на выборах

Исландия не ответила на ноту России о запрете митингов в день выборов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Исландская сторона оставила без внимания обращение Москвы о запрете митингов возле российских дипломатических представительств во время выборов в Государственную думу, передает РИА «Новости».

«Что касается упомянутой вами российской ноты с просьбой запретить демонстрации у российских посольств за рубежом в день выборов в Государственную думу, то со стороны исландцев никакой реакции в наш адрес не поступало», – отметили в дипмиссии.

Представители посольства напомнили, что в 2023 году Рейкьявик по собственной инициативе решил прекратить политические контакты с Россией и закрыть свое представительство в Москве.

Ранее заместитель председателя комиссии МИД России по выборам Максим Райдер сообщил о направлении подобных нот во все зарубежные дипведомства. По его словам, просьба о запрете демонстраций продиктована соображениями безопасности.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва продлится три дня – с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что предстоящие выборы являются важнейшим внутриполитическим событием для страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское дипломатическое ведомство обратилось к зарубежным странам с просьбой о запрете акций протеста возле посольств.

Полиция Берлина пообещала российским дипломатам пресекать любые деструктивные акции во время голосования.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о принятии всех необходимых мер безопасности на заграничных избирательных участках.