МИД сообщил о способности подлодок AUKUS нести ядерное оружие

Посол Белоусов заявил о способности подлодок AUKUS нести ядерное оружие

Tекст: Тимур Шайдуллин

Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов на генеральной конференции МАГАТЭ заявил, что американские подлодки SSN-AUKUS технически способны нести стратегические боезаряды. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон открыто рассматривает данные субмарины в качестве возможных носителей ядерного оружия, передает РИА «Новости».

«Подлодки SSN-AUKUS технически способны нести стратегические боезаряды, и в США они открыто рассматриваются как потенциальные носители таковых», – отметил Белоусов. По его словам, в случае принятия соответствующего решения вся необходимая инфраструктура в Австралии уже будет готова.

Дипломат добавил, что военное освоение австралийской территории Соединенными Штатами и Британией идет полным ходом. На базе ВМС Стерлинг ведется строительство объектов для обслуживания американских атомных субмарин в рамках развертывания ротационной подводной группировки.

Кроме того, Белоусов поставил под сомнение приверженность Австралии договору Раротонга о безъядерной зоне. Размещение военного контингента и инфраструктуры для ядерных вооружений ставит под вопрос статус страны как безъядерного государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России назвал передачу ядерных материалов Австралии угрозой режиму нераспространения.

Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу предупредил о вероятном появлении американского ядерного оружия на австралийской территории.

До этого сообщалось, что Пентагон запланировал размещение четырех атомных подлодок на базе Стерлинг в Западной Австралии.