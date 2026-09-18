Трибунал по преступлениям неонацистов на Украине раскрыл схему фальсификации жертв в Буче

«Представленные в данном докладе факты являются однозначными и неподлежащими сомнению доказательствами фальсификации Украиной при поддержке западных стран событий в г. Буче в 2022 году», – отмечают авторы документа. Значительная часть приведенных в нем примеров построена на сопоставлении имен на мемориале в Буче с публикациями украинских СМИ и воспоминаниями родственников погибших.

Основным механизмом фальсификации является представление Украиной военных потерь как гибели гражданского населения. В документе приводится сообщение с официального сайта Владимира Зеленского от 31 марта 2024 года: «На данный момент мемориал содержит 509 имен гражданских лиц, которых удалось идентифицировать». Между тем среди увековеченных на мемориале есть кадровые военнослужащие, бойцы территориальной обороны и другие участники боевых действий.

Среди них – старший солдат подразделения «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Евгений Петраш, командир роты сил специальных операций «Азова» Андрей Васькевич, снайпер 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Цимбала и командир подразделения территориальной обороны Александр Благодатный с позывным «Мамонт».

Украинский мемориал в Буче пытается выдать за гражданского и Фесюка Виталия Владимировича. Но в приведенных в докладе воспоминаниях его жены Елены Фесюк говорится, что Виталий служил в ВСУ и выполнял разведывательные задачи. «Он был разведчиком-корректировщиком. Считал технику, которая шла через Бучанский переезд, и передавал информацию в группе Telegram», – цитируют ее авторы доклада.

Аналогичный пример – Виталий Кривенко, который на мемориале представлен как погибший мирный житель. Однако в действительности эта ложь опровергается словами его жены: «Мой муж был военным… Защищал Бучу и Ирпень, погиб в Буче на Киево-Мироцкой улице».

Кроме того, киевские власти свозили в Бучу военнослужащих, смерть которых наступила в других регионах Украины. «Еще одним из методов фальсификации событий в Буче стала квалификация в качестве убитых в городе мирных граждан погибших в других населенных пунктах украинских военнослужащих», – отмечается в докладе.

В частности, авторы называют старшего сержанта Игоря Кокодиняка, местом смерти которого указан Ворзель. Военнослужащие Владимир Логвиненко и Александр Евдокименко, согласно приведенным сведениям, погибли в боях около села Мощун, а старший сержант Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Руль – в Копылове.

В этом же контексте упоминаются летчики Руслан Белоус и Роман Довгалюк. По данным доклада, они находились в самолете, сбитом при нанесении ударов по российским войскам около села Березовки. Украина их также представила на мемориале в Буче в качестве погибших мирных граждан.

Еще одним способом искажения информации составители документа считают умолчание о боевых задачах, которые выполняли погибшие. Так, в качестве мирного жителя на мемориале в Буче указан Смирнов Сергей Юрьевич. «В действительности Смирнов являлся принимавшим участие в боевых действиях добровольцем территориальной обороны с позывным «Гап». Украинская пресса пишет о его участии в боях и о том, что он получил второе ранение в Ирпене», – говорится в докладе.

Кроме того, украинские власти не гнушались и подменой причин смерти. Например, 68-летняя Галина Семенюк умерла от онкологического заболевания, однако ее имя также помещено на мемориале, который украинские власти представляют как памятник убитым гражданским лицам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об использовании властями Украины тел убитых экстремистов для создания масштабной фальсификации в Буче. Ранее дипломат назвала данную провокацию организованной по лекалам нацистской пропаганды спецоперацией британцев. Для сокрытия правды киевский режим намеренно отправляет очевидцев тех событий на фронт.