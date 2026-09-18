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    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    В Кремле прояснили судьбу российских активов Auchan и Nestle
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    18 сентября 2026, 13:47 • Новости дня

    В МИД назвали цель создания украинского фейка о Буче

    Мирошник: Фейк о Буче создали для обоснования введения санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская провокация в Буче была организована исключительно для того, чтобы оправдать введение санкций против России, уверен посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал события в Буче сфабрикованной провокацией, направленной на оправдание антироссийских санкций и консолидацию западных стран, передает РИА «Новости».

    «Фейк о Буче был создан и активно распространялся, продвигался и спикерами, и медиа только для того, чтобы хоть как-то обосновать введение санкций против России и настройки сателлитов для действий против Российской Федерации», – подчеркнул дипломат.

    Также Мирошник отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и его аппарат избегают контактов с российской делегацией. По словам посла, представители организации намеренно уклоняются от предоставления подтверждающих документов по ситуации в Буче.

    В апреле 2022 года Минобороны назвало опубликованные Киевом материалы очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения города под контролем российских военных ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в нарушении принципа нейтралитета.

    Захарова заявила, что западные спонсоры киевского режима выступили инициаторами фальсификации событий для срыва мирных переговоров.

    Трибунал по преступлениям неонацистов на Украине раскрыл схему фальсификации жертв в Буче.

    17 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Трибунал по преступлениям неонацистов на Украине раскрыл схему фальсификации жертв в Буче
    Трибунал по преступлениям неонацистов на Украине раскрыл схему фальсификации жертв в Буче
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    При фальсификации событий в Буче украинский режим представлял погибших военных ВСУ мирными жителями. В число якобы убитых российскими войсками мирных жителей также включены люди, умершие от заболеваний. Такие выводы содержатся в представленном в среду председателем Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максимом Григорьевым докладе «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    «Представленные в данном докладе факты являются однозначными и неподлежащими сомнению доказательствами фальсификации Украиной при поддержке западных стран событий в г. Буче в 2022 году», – отмечают авторы документа. Значительная часть приведенных в нем примеров построена на сопоставлении имен на мемориале в Буче с публикациями украинских СМИ и воспоминаниями родственников погибших.

    Основным механизмом фальсификации является представление Украиной военных потерь как гибели гражданского населения. В документе приводится сообщение с официального сайта Владимира Зеленского от 31 марта 2024 года: «На данный момент мемориал содержит 509 имен гражданских лиц, которых удалось идентифицировать». Между тем среди увековеченных на мемориале есть кадровые военнослужащие, бойцы территориальной обороны и другие участники боевых действий.

    Среди них – старший солдат подразделения «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Евгений Петраш, командир роты сил специальных операций «Азова» Андрей Васькевич, снайпер 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Цимбала и командир подразделения территориальной обороны Александр Благодатный с позывным «Мамонт».

    Украинский мемориал в Буче пытается выдать за гражданского и Фесюка Виталия Владимировича. Но в приведенных в докладе воспоминаниях его жены Елены Фесюк говорится, что Виталий служил в ВСУ и выполнял разведывательные задачи. «Он был разведчиком-корректировщиком. Считал технику, которая шла через Бучанский переезд, и передавал информацию в группе Telegram», – цитируют ее авторы доклада.

    Аналогичный пример – Виталий Кривенко, который на мемориале представлен как погибший мирный житель. Однако в действительности эта ложь опровергается словами его жены: «Мой муж был военным… Защищал Бучу и Ирпень, погиб в Буче на Киево-Мироцкой улице».

    Кроме того, киевские власти свозили в Бучу военнослужащих, смерть которых наступила в других регионах Украины. «Еще одним из методов фальсификации событий в Буче стала квалификация в качестве убитых в городе мирных граждан погибших в других населенных пунктах украинских военнослужащих», – отмечается в докладе.

    В частности, авторы называют старшего сержанта Игоря Кокодиняка, местом смерти которого указан Ворзель. Военнослужащие Владимир Логвиненко и Александр Евдокименко, согласно приведенным сведениям, погибли в боях около села Мощун, а старший сержант Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Руль – в Копылове.

    В этом же контексте упоминаются летчики Руслан Белоус и Роман Довгалюк. По данным доклада, они находились в самолете, сбитом при нанесении ударов по российским войскам около села Березовки. Украина их также представила на мемориале в Буче в качестве погибших мирных граждан.

    Еще одним способом искажения информации составители документа считают умолчание о боевых задачах, которые выполняли погибшие. Так, в качестве мирного жителя на мемориале в Буче указан Смирнов Сергей Юрьевич. «В действительности Смирнов являлся принимавшим участие в боевых действиях добровольцем территориальной обороны с позывным «Гап». Украинская пресса пишет о его участии в боях и о том, что он получил второе ранение в Ирпене», – говорится в докладе.

    Кроме того, украинские власти не гнушались и подменой причин смерти. Например, 68-летняя Галина Семенюк умерла от онкологического заболевания, однако ее имя также помещено на мемориале, который украинские власти представляют как памятник убитым гражданским лицам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об использовании властями Украины тел убитых экстремистов для создания масштабной фальсификации в Буче. Ранее дипломат назвала данную провокацию организованной по лекалам нацистской пропаганды спецоперацией британцев. Для сокрытия правды киевский режим намеренно отправляет очевидцев тех событий на фронт.

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    18 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    Члены избиркомов Бурятии встретили избирателей в национальных костюмах

    Tекст: Вера Басилая

    Члены некоторых участковых избирательных комиссий в Бурятии встретили пришедших голосовать граждан в национальных костюмах, сообщил ЦИК Бурятии.

    В дни голосования на некоторых избирательных участках члены комиссий встречают избирателей в национальных костюмах, сообщает избирком Бурятии в соцсети «ВКонтакте».

    «Эта инициатива стала яркой особенностью текущей избирательной кампании и проходит в рамках Года единства народов России», – пояснили представители ведомства.

    Подобные акции проходят и в других регионах страны. Во Владивостоке восьмилетняя Алисия вместе с бабушкой надели русские наряды и исполнили песню «Матушка-земля» для пришедших голосовать. На другом участке студенты колледжа испекли пирожки для угощения посетителей. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оказался 51-м проголосовавшим на своем участке, пишут «Известия».

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Для обеспечения безопасности Центральная избирательная комиссия назначила на всех участках ответственных за эвакуацию сотрудников.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление

    Путин передал акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» во временное управление

    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление
    @ Денис Гришкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские активы французских торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» официально перешли под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент» по указу президента России Владимира Путина.

    Путин подписал указ о передаче акций бывших магазинов «Леруа Мерлен» и «Ашан» во временное управление акционерного общества «Л.Е.В. менеджмент». Соответствующий документ уже размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление... следующие изменения:... 0,007% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ле Монлид», принадлежащего компании ГРУП АДЕО (Groupe Adeo S.A.) акционерное общество «Л.Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ»», – говорится в тексте документа.

    Кроме того, под временное управление перешли 99,99858% долей российского «Ашана», ранее принадлежавших французской компании «Сожепар». Также «Л.Е.В. менеджмент» получит контроль над 0,00142% долей, владельцем которых числилась «Меелакер Б.В.».

    Также российские активы международной корпорации Nestle, включая доли в компаниях «Нестле Кубань» и «Нестле Россия», передали во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    Согласно документу, «Л.Е.В. менеджмент» получает контроль над 67,44% долей в «Нестле Кубань», которыми владеет «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», и 32,56% долей «Нестле Дойчланд А.Г.». Также под управление переходят 84,082% «Нестле Россия» от швейцарской компании и 15,918% от немецкой структуры.

    Осенью 2024 года французский ретейлер «Ашан» запланировал продажу своих активов в России из-за санкций Евросоюза.

    Весной 2024 года сеть магазинов «Леруа Мерлен» переименовала свою материнскую структуру в РФ в ООО «Ле Монлид».

    В конце прошлого года пресс-служба компании опровергла слухи о возможном уходе с отечественного рынка.

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    18 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Провокационные действия против российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования уже фиксируются, включая атаки дронов и дезинформацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Задают часто вопрос: могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны. Вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, [в виде] огромного потока дезинформации, который запущен на этот счет, попыток повлиять различными способами», – заявила она ТАСС.

    По словам Захаровой, подобные действия фиксируются не только внутри страны, но и за ее пределами. Дипломат пояснила, что западные государства пытаются снять с себя ответственность за обеспечение безопасного прохода граждан к избирательным участкам.

    Кроме того, речь идет не просто об информационных провокациях, а о прямых информационных атаках, подчеркнула представитель МИД России.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам. Генконсул Епифанов сообщил о мерах безопасности на участках в Канаде.

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    18 сентября 2026, 07:33 • Новости дня
    Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец»

    Комплекс противодействия БПЛА «Жнец» впервые представили на выставке в ЮАР

    Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец»
    @ William R. Lewis/Us Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компоненты комплекса противодействия беспилотникам «Жнец» разработки холдинга «Росэл» (входит в Ростех) впервые представлены Россией в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2026 в ЮАР, сообщил директор по проектам развития и цифровой трансформации НИИ «Вектор» Станислав Вольский.

    Компоненты комплекса разработки холдинга «Росэл» впервые продемонстрированы в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2026, передает ТАСС. Директор по проектам развития и цифровой трансформации НИИ «Вектор» Станислав Вольский сообщил, что изделия презентованы в составе объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта».

    «Холдинг «Росэл» впервые в рамках выставки в Южной Африке представил компоненты комплекса противодействия БПЛА «Жнец». Комплекс включает в себя системы радиочастотного и радиолокационного обнаружения БПЛА, средства радиочастотного подавления», – рассказал Вольский. Он добавил, что управление осуществляется через программное обеспечение «Вектор-хаб», которое позволяет контролировать воздушную обстановку в различных режимах.

    Системы обнаружения представлены изделиями «Огонек» и «Ручеек». Первое анализирует радиоэфир от 250 МГц до 12 ГГц для поиска и идентификации дронов, а второе перехватывает видеопоток с камер FPV-беспилотников. Средства подавления включают модульные системы семейства «Серп», способные ставить заградительные помехи в десятках диапазонов.

    Особое внимание уделено мобильной защите от FPV-дронов. На выставке представлена система «Пресс-ВМ» на колесном шасси, актуальная для поддержки огневых групп и защиты конвоев. Комплекс базируется на пикапе с мощной силовой установкой и включает средства обнаружения и подавления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» представил программно-аппаратный комплекс радиоэлектронной борьбы «Жнец». В конце августа предприятие запустило производство мобильных радиолокационных станций с искусственным интеллектом для выявления малых беспилотников. Весной разработчики дополнили линейку систем защиты от дронов новым комплексом «СЕРП-FPV».

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    17 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине

    Рожин сообщил об уничтожении газового хранилища под Кировоградом

    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине
    @ Anang Firmansyah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Кировограда после удара прекратило работу газовое хранилище, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин сообщил в Max о выведении из строя газового хранилища, расположенного в районе Кировограда. «Газовое хранилище в районе Кировограда вышло из чата», – написал он.

    Напомним, ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.

    В Запорожье после ночного удара вспыхнул крупный пожар на территории государственного оборонного предприятия «Искра», производящего радиолокационные системы.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию о масштабных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры на территории Киева, Одессы и Сумской области.

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    17 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка

    Ямпольская: Слово «шумахер» не стало нормой русского языка

    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка
    @ imago images/Kraling/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Слово «Шумахер» в переносном значении не вошло в нормативные словари, поэтому не является официальной нормой современного русского литературного языка, заявила советник президента России Елена Ямпольская.

    Советник президента подчеркнула, что нормы фиксируются исключительно в нормативных словарях, а не на сторонних ресурсах, передает РИА «Новости». «Нормы современного русского литературного языка зафиксированы только в нормативных словарях. То есть никакие иные источники, помимо нормативных словарей, не могут считаться официальными и определять или устанавливать нормы нашего с вами языка», – отметила Ямпольская.

    Она пояснила, что появление слова на ресурсе «Академос» является лишь инициативой Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН.

    Кроме того, председатель президентского совета выразила мнение об иностранных заимствованиях. По ее словам, короткие англицизмы вроде «хайп», «фейк» и «кейс» звучат для русского уха дико и напоминают собачий лай.

    Ямпольская добавила, что такие слова совершенно не близки носителям русского языка по звучанию и нарушают мелодику национальной речи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Институт русского языка имени Виноградова РАН включил слово «шумахер» в орфографический академический ресурс «Академос».

    Позже портал «Грамота.ру» объяснил правило написания этой фамилии в переносном смысле с заглавной буквы.

    Сама Елена Ямпольская заявила об усталости российского общества от засилья иностранных слов.

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    17 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Правительство Италии решило помочь работающим с Россией компаниям

    Вице-премьер Италии Сальвини поручил поддержать работающий с Россией бизнес

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини поручил подготовить доклад с мерами поддержки для итальянских компаний, которые продолжают вести бизнес с Россией.

    Сальвини поручил итальянским компаниям, продолжающим работать с Россией, разработать предложения о мерах поддержки со стороны правительства, передает РИА «Новости». «Я попросил подготовить в течение недели доклад, в котором будут выделены пять или шесть пунктов, по которым правительство может вмешаться», – заявил политик в интервью газете Corriere della Sera.

    Он уточнил, что речь идет примерно о 350 предприятиях, действующих в различных отраслях – от моды до сельского хозяйства.

    Кроме того, министр распорядился составить отдельный документ о трудностях, вызванных санкциями Евросоюза против Москвы. По его словам, 21 пакет ограничений до сих пор скорее усложнял жизнь итальянскому бизнесу, а не российскому.

    Возглавляющий партию «Лига» вице-премьер также подчеркнул необходимость продолжения диалога и сотрудничества с Москвой, несмотря на текущий конфликт. Он отметил, что Рим направил Киеву все виды помощи, но считает важным поддерживать контакты со всеми участниками противостояния.

    Напомним, итальянские предприниматели потеряли более 40 млрд евро из-за западных санкций.

    Правящая коалиция Италии предложила план поэтапного снятия антироссийских ограничений.

    Вице-премьер Маттео Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта.

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    18 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    В Кремле прояснили судьбу российских активов Auchan и Nestle

    Песков заявил о планах внешнего управления активами Auchan и Nestle

    В Кремле прояснили судьбу российских активов Auchan и Nestle
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о введении внешнего управления предприятиями иностранных компаний Auchan и Nestle на территории России.

    По словам Пескова, речь идет исключительно о передаче активов Auchan и Nestle в России под контроль государства, передает ТАСС.

    «Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления, никаких других решений пока не принималось», – отметил представитель Кремля.

    Ранее президент России Владимир Путин передал активы торговой сети «Ашан» во временное управление.

    Руководство швейцарской корпорации Nestle приступило к изучению возможных вариантов дальнейшей работы.

    Министерство иностранных дел России ранее исключило возможность национализации имущества западных компаний.

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    18 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    ФСБ предотвратила подрыв газопровода украинским диверсантом в Кабардино-Балкарии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Завербованный украинскими спецслужбами мужчина собирался достать взрывчатку для уничтожения объекта инфраструктуры в Майском районе Кабардино-Балкарии, его задержали в этот момент, сообщили в ФСБ.

    Задержан подозреваемый 1986 года рождения, это уроженец Черниговской области УССР, он причастен к подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Мужчина установил связь с кураторами из СБУ два года назад через Telegram. В 2025 году он проник на территорию России под видом участника гуманитарного обмена. Главной целью агента стал газопровод в Майском районе республики.

    Силовики взяли злоумышленника с поличным в момент извлечения самодельного взрывного устройства из тайника. Против него возбудили уголовные дела о подготовке к диверсии, незаконном обороте оружия и государственной измене. Фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

    По решению суда обвиняемого отправили под стражу. Мужчина полностью признал вину и сотрудничает со следствием.

    В конце прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили подрыв газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии.

    Осенью 2025 года спецслужбы задержали агента Киева за подготовку теракта на магистральном газопроводе в Подмосковье.

    В начале сентября 2026 года правоохранители арестовали жителя Крыма за планирование взрыва в военном госпитале Симферополя.

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    17 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на французских АЗС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался на невыносимые цены на автомобильное топливо в стране, связав ситуацию с проблемами свободы судоходства.

    Французский лидер считает невыносимыми цены на топливо на автозаправках, передает ТАСС. Он сделал это заявление по итогам переговоров с королем Иордании Абдаллой II и президентом Ливана Джозефом Ауном.

    «Мы подчеркнули важность обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Блокады имеют прямые последствия для нашей повседневной жизни», – написал французский лидер в соцсетях. Он добавил, что французы испытывают это на себе у заправочных станций, где цены стали невыносимыми.

    По словам главы государства, власти вынуждены вести неустанную работу по снижению напряженности и обеспечению стабильных поставок нефти.

    Накануне Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин.

    Каждая десятая французская автозаправочная станция столкнулась с острой нехваткой горючего.

    Эксперт Игорь Юшков объяснил перебои изменением логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

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    17 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов
    Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское Министерство просвещения утвердило федеральный образовательный стандарт для старшеклассников, предполагающий, что с 1 сентября 2027 года учащиеся 10–11-х классов получат возможность выбирать между базовым изучением всех школьных дисциплин и углубленным освоением профильных предметов.

    Профильное обучение включает несколько направлений: агротехнологическое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое и универсальное, передает РИА «Новости».

    В рамках этих профилей школы смогут открывать специализированные классы, например, медицинские, инженерные или лингвистические. На углубленном уровне можно будет изучать математику, информатику, физику, химию, биологию, историю и другие предметы.

    Новый стандарт впервые устанавливает четкие требования к оснащению школьных кабинетов. В перечень необходимого оборудования вошли виртуальные лаборатории, бинокулярные микроскопы и даже модели ракет. Учебная нагрузка за два года составит от 2312 до 2516 часов, не превышая 37 часов в неделю.

    Обязательными для изучения остаются русский язык, математика, история, обществознание, физика, химия, биология, ОБЗР и физкультура. Родной язык и второй иностранный школьники смогут изучать по заявлению при наличии возможностей в учебном заведении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил об отмене обязательного углубленного изучения предметов в старших классах с 2027 года.

    Летом текущего года ведомство планировало утвердить обновленный стандарт обучения для школьников.

    Эксперт министерства Максим Костенко анонсировал введение подробных требований к оборудованию предметных кабинетов.

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    18 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Мерц объявил о конце трансатлантической дружбы EC и США

    Канцлер Германии Мерц констатировал завершение эпохи дружбы США и Евросоюза

    Мерц объявил о конце трансатлантической дружбы EC и США
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что эпоха безусловной трансатлантической дружбы между США и Евросоюзом, вероятно, завершилась, сообщает Bloomberg.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение о завершении эпохи безусловной трансатлантической дружбы между Вашингтоном и Брюсселем, передает RT со ссылкой на Bloomberg. Соответствующее заявление политик сделал во время выступления в штаб-квартире своей партии в Берлине.

    «Эта эпоха безусловной трансатлантической дружбы, вероятно, закончилась на обозримое будущее», – подчеркнул Мерц.

    Глава немецкого правительства отметил, что политические взгляды Соединенных Штатов и их отношение к трансатлантическому альянсу претерпевают изменения. Примечательно, что эти слова прозвучали в день телефонного разговора канцлера с президентом США Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной канцлер Германии Фридрих Мерц перешел в прямую атаку на американского лидера.

    Президент США Дональд Трамп в ответ жестко раскритиковал работу немецкого политика.

    Накануне западные СМИ допустили скорую отставку главы правительства ФРГ на фоне падения рейтингов.

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    17 сентября 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин продлил действие продовольственного эмбарго против западных стран
    Путин продлил действие продовольственного эмбарго против западных стран
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго против западных стран до конца 2028 года.

    Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов. «Продлить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года действие отдельных специальных экономических мер», – говорится в тексте указа.

    Продовольственное эмбарго действует в России с 2014 года. Оно было введено указом президента от 6 августа в отношении государств, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма.

    Первоначально ограничения распространялись на продукцию из США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады.

    В августе 2015 года в перечень вошли Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, присоединившиеся к антироссийским санкциям. С 1 января 2016 года продовольственное эмбарго распространили на Украину.

    В декабре 2020 года ограничения также были введены в отношении Великобритании после ее выхода из Евросоюза, а с сентября 2024 года – в отношении Новой Зеландии.

    В сентябре 2024 года президент продлил продовольственное эмбарго до конца 2026 года.

    Позже правительство включило в этот санкционный список Новую Зеландию.

    Летом текущего года Совет ЕС утвердил продление антироссийских ограничений до конца июля 2027 года.

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    18 сентября 2026, 08:50 • Новости дня
    МВД назвало десять причин для замены паспорта

    МВД: Паспорт меняют при смене личных данных и изменении внешности

    МВД назвало десять причин для замены паспорта
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Гражданам России необходимо обновлять основной документ при достижении определенного возраста, смене личных данных, сильном изменении внешности или повреждении бланка, сообщили в МВД.

    Основными поводами для смены документа остаются возрастные рубежи в 20 и 45 лет, передает РИА «Новости».

    Также процедура обязательна при существенной корректировке внешнего вида человека после болезни или медицинского вмешательства. Другой причиной может служить утрата или хищение паспорта.

    Обновление документа требуется при изменении фамилии, имени, отчества, а также даты и места рождения. Процедуру придется пройти, если бланк сильно изношен, поврежден или лишился страниц для отметок, из-за чего невозможно установить его подлинность.

    Дополнительными факторами для выдачи нового бланка служат обнаруженные ошибки и неточности. Кроме того, замена необходима при невозможности проставить обязательные штампы, внести сведения о детях или при появлении непредусмотренных записей.

    Напомним, размер государственной пошлины при плановой замене документа по возрасту составил 300 рублей.

    Весной МВД отвергло инициативу о сохранении прежних серии и номера бланка.

    В прошлом году ведомство напомнило об обязанности граждан обновлять удостоверение личности после существенного изменения внешности из-за болезни.

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