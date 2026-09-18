Явка на выборах в башкирском Париже достигла 100%

Все избиратели башкирской деревни Париж приняли участие в голосовании на выборах

Tекст: Дмитрий Зубарев

О рекордном показателе сообщила наблюдатель Зинира Нуриева, передает ТАСС. На своей странице в соцсети она рассказала о ходе волеизъявления в населенном пункте.

«Все избиратели, имеющие право голоса, приняли участие в голосовании – проголосовали 100% жителей. Пожилые парижане голосуют на дому: к ним приезжают члены участковой комиссии, чтобы никто не остался в стороне», – написала Нуриева.

В единый день голосования с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Впервые в них примут участие жители регионов Донбасса и Новороссии. В предвыборные списки по федеральному избирательному округу включено 10 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые» и Партия прямой демократии.

Параллельно состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ: в восьми регионах – прямые, в трех – путем избрания региональными парламентами. Всего замещению подлежат около 23 тыс. мандатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель чукотского села Нешкан ради достижения стопроцентной явки прервал свою рыбалку.

Министр иностранных дел Сергей Лавров принял участие в голосовании в электронном формате.