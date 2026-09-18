МИД: Передача США ядерных материалов Австралии стала беспрецедентным вызовом

МИД назвал передачу ядерных материалов Австралии вызовом нераспространению

Tекст: Мария Иванова

Передача Австралии ядерного материала от Британии и США для использования в силовых установках субмарин стала беспрецедентным вызовом для системы гарантий МАГАТЭ и всего режима ядерного нераспространения, передает ТАСС.

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов на 70-й Генеральной конференции агентства в Вене. Дипломат подчеркнул, что участники обсуждают вопрос передачи материалов в рамках лодочного проекта уже пятую сессию подряд.

Альянс AUKUS представляет собой трехстороннее партнерство Австралии, Британии и США в сфере безопасности. Одним из главных направлений сотрудничества стран стало создание флота атомных подводных лодок для австралийских военно-морских сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Китай заявил о противоречии партнерства AUKUS целям Договора о нераспространении ядерного оружия.

Осенью прошлого года США и Австралия обсудили новые условия соглашения по альянсу.

Летом прошлого года американская сторона усомнилась в соответствии этого военного блока интересам Вашингтона.