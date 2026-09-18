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    18 сентября 2026, 13:35 • Новости дня

    МИД Литвы: Американские военные вернутся в республику в этом году

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил о вероятном возвращении американских военнослужащих в республику до конца года.

    Возвращение американских военных в Литву ожидается в ближайшее время, об этом стало известно после встречи министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса с государственным секретарем США Марко Рубио, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что точные даты пока не называются, но прибытие сил США «очень вероятно». Будрис не исключил, что численность американского контингента может быть увеличена по сравнению с предыдущими периодами и составить почти два батальона, хотя окончательное решение остается за Вашингтоном.

    Ранее из Литвы были выведены более тысячи американских военных вместе с техникой в связи с пересмотром размещения сил США в Европе. Батальоны США ротировались в республике с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне министр обороны Литвы подтвердил вывод войск США из страны.

    В мае Литва выразила готовность принять американских военных в случае их вывода из Германии.

    В прошлом году в США подтвердили гибель трех своих военнослужащих на учениях в Литве.

    18 сентября 2026, 07:33 • Новости дня
    Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец»

    Комплекс противодействия БПЛА «Жнец» впервые представили на выставке в ЮАР

    Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец»
    @ William R. Lewis/Us Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компоненты комплекса противодействия беспилотникам «Жнец» разработки холдинга «Росэл» (входит в Ростех) впервые представлены Россией в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2026 в ЮАР, сообщил директор по проектам развития и цифровой трансформации НИИ «Вектор» Станислав Вольский.

    Компоненты комплекса разработки холдинга «Росэл» впервые продемонстрированы в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2026, передает ТАСС. Директор по проектам развития и цифровой трансформации НИИ «Вектор» Станислав Вольский сообщил, что изделия презентованы в составе объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта».

    «Холдинг «Росэл» впервые в рамках выставки в Южной Африке представил компоненты комплекса противодействия БПЛА «Жнец». Комплекс включает в себя системы радиочастотного и радиолокационного обнаружения БПЛА, средства радиочастотного подавления», – рассказал Вольский. Он добавил, что управление осуществляется через программное обеспечение «Вектор-хаб», которое позволяет контролировать воздушную обстановку в различных режимах.

    Системы обнаружения представлены изделиями «Огонек» и «Ручеек». Первое анализирует радиоэфир от 250 МГц до 12 ГГц для поиска и идентификации дронов, а второе перехватывает видеопоток с камер FPV-беспилотников. Средства подавления включают модульные системы семейства «Серп», способные ставить заградительные помехи в десятках диапазонов.

    Особое внимание уделено мобильной защите от FPV-дронов. На выставке представлена система «Пресс-ВМ» на колесном шасси, актуальная для поддержки огневых групп и защиты конвоев. Комплекс базируется на пикапе с мощной силовой установкой и включает средства обнаружения и подавления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» представил программно-аппаратный комплекс радиоэлектронной борьбы «Жнец». В конце августа предприятие запустило производство мобильных радиолокационных станций с искусственным интеллектом для выявления малых беспилотников. Весной разработчики дополнили линейку систем защиты от дронов новым комплексом «СЕРП-FPV».

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    18 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Финляндия провела учения по захвату судна в Балтийском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Финская пограничная служба провела международные учения по обеспечению морской безопасности у побережья Хельсинки, в них участвовали финская береговая охрана, польская пограничная служба и французский военно-морской флот с кораблями.

    Учения Marsec EU26 проводятся в контексте участившихся случаев повреждения подводных кабелей, поэтому легенда требовала от участников захватить судно, повредившее подводный кабель, и эвакуировать пострадавших, передает Yle.

    «Проведение учений необходимо, поскольку опыт последних лет показал, что обрывы кабелей или труб в Балтийском море стали новой нормой», – сказано в статье.

    По словам командующего штабом пограничной охраны Ильи Ильина, реакция спецслужб уже улучшилась, поскольку было зафиксировано несколько случаев предполагаемых повреждений кабелей.

    «Мы смогли очень быстро отреагировать на последнее из них, судно Fitburg. Насколько я помню, с момента обнаружения до момента захвата судна прошло 4-5 часов, и это в выходной день», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Вооруженные силы Финляндии ограничили движение судов в Финском заливе. Финляндия анонсировала участие в учениях Дании в Арктике. При этом ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.


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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Словения выразила готовность заключить соглашение по дронам с Киевом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава словенского Минобороны Валентин Хайдиньяк во время визита в украинскую столицу проинформировал принимающую сторону о заинтересованности Любляны в подписании соглашения об оборонном сотрудничестве в сфере беспилотных систем.

    Словения заинтересована в развитии оборонного сотрудничества с Украиной в сфере беспилотных систем и планирует заключить соответствующее соглашение, заявило Минобороны республики, передает ТАСС.

    «Министр обороны Валентин Хайдиньяк в Киеве вместе с представителями пяти словенских компаний обсудил вопросы укрепления сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Он передал украинской стороне письмо, в котором выражена заинтересованность Словении в присоединении к инициативе Drone Deal, открывающей возможности для совместных проектов», – сообщила пресс-служба словенского оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Украина и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal.

    В июле Владимир Зеленский объявил о заключении аналогичных договоров с Эстонией и Нидерландами.

    Тогда же главы оборонных ведомств Украины и Германии заключили договор о совместном выпуске беспилотных аппаратов BARS.

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    17 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    На учениях НАТО в Бельгии получили ранения двое десантников

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое военнослужащих из Германии и США получили тяжелые ранения после неудачного приземления на деревья во время маневров стран НАТО в Бельгии.

    Во время учений Falcon Leap в бельгийском муниципалитете Хехтел-Эксел двое американских и немецких десантников получили тяжелые ранения при неудачном прыжке с парашютом, передает ТАСС со ссылкой на портал NU.nl. Еще два военных отделались легкими травмами из-за жесткого приземления.

    На место происшествия оперативно прибыли аварийные службы. Специалисты предполагают, что в ветвях деревьев могут находиться и другие участники маневров.

    Масштабные учения Falcon Leap, организованные Вооруженными силами Нидерландов, стартовали 7 сентября.

    В них принимают участие военнослужащие из 11 стран Североатлантического альянса. Мероприятия продлятся до 18 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Министерство обороны Нидерландов объявило о старте международных воздушно-десантных учений Falcon Leap.

    Месяцем ранее военное ведомство страны анонсировало снятие бюрократических ограничений для тренировок на полигонах.

    Российские дипломаты рассказали об активной модернизации нидерландских авиабаз для масштабного приема союзных войск.

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    17 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Польша признала давление США и НАТО в вопросе поставок оружия Украине

    Министр Польши Косиняк-Камыш признал давление США и НАТО по оружию Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что решения о передаче вооружений Киеву принимаются под давлением США и руководства Североатлантического альянса.

    Косиняк-Камыш признал, что передавать Киеву оружие Варшаву заставляют США и НАТО, передает РИА «Новости». «Мы планируем очередной донат», – сказал министр, отвечая на вопрос о военной помощи Украине. Он добавил, что очень серьезно рассматривает просьбы Соединенных Штатов и генерального секретаря Североатлантического альянса.

    При этом глава ведомства уклонился от ответа на вопрос о возможных поставках ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он назвал эту тему «слишком серьезной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Варшава запланировала передать Киеву новую партию боеприпасов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Неделей ранее польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о намерении отдать украинской стороне устаревшую военную технику.

    В июле президент Польши Кароль Навроцкий захотел лишить правительство полномочий по передаче вооружения на Украину.

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    17 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Армения и США договорились сотрудничать в подготовке военных кадров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Генерального штаба ВС Армении Эдвард Асрян и помощник заместителя главы Пентагона Эндрю Лумис договорились о совместной подготовке кадров и проведении военных учений в ходе встречи в Ереване.

    Асрян и Лумис провели встречу в Ереване, передает РИА «Новости». По данным пресс-службы армянского оборонного ведомства, стороны договорились о совместной подготовке военных кадров и проведении учений.

    «В ходе встречи обсудили вопросы, касающиеся армяно-американского сотрудничества в сфере обороны. Стороны высоко оценили текущий уровень взаимодействия. Была подчеркнута важность развития сотрудничества по таким направлениям, как миротворчество, военное образование, подготовка профессионального сержантского состава, инструкторов и младших командиров, а также проведение совместных учений и тренировок», – сообщили в министерстве обороны Армении.

    Американский представитель Эндрю Лумис подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат работу в рамках действующих программ. Кроме того, Вашингтон выразил готовность обсудить возможности углубления взаимодействия по новым оборонным направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на армянской территории стартовали совместные с США военные учения Eagle Partner-2026.

    В начале прошлого года Вашингтон и Ереван подписали документ о создании комиссии по стратегическому партнерству.

    В рамках этого соглашения американская сторона решила содействовать реформе армянского военного образования.

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    17 сентября 2026, 20:18 • Новости дня
    Парашютисты НАТО застряли на деревьях во время учений в Бельгии

    RTL: Парашютисты НАТО застряли на деревьях во время учений в Бельгии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бельгии спасателям пришлось снимать с деревьев пятерых иностранных военных парашютистов, которых снесло сильным ветром во время международных учений Falcon Leap, сообщил телеканал RTL.

    Спасателям и высотным альпинистам пришлось снимать с деревьев в бельгийской провинции Лимбург пятерых военных парашютистов, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTL. Инцидент произошел в коммуне Хехтел-Эксел во время международных учений Falcon Leap, когда сильный порыв ветра отнес участников от места предполагаемого приземления.

    К моменту прибытия экстренных служб только одному военнослужащему удалось спуститься на землю самостоятельно. Для спасения остальных потребовалась помощь специализированной группы высотных альпинистов. Двое парашютистов получили серьезные травмы и были госпитализированы.

    Среди застрявших на деревьях оказались представители США, Британии и Германии. Бельгийские военнослужащие в результате происшествия не пострадали.

    Учения Falcon Leap, в которых участвуют военные из 11 стран, считаются крупнейшими маневрами по парашютному десантированию и продлятся до 18 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международные воздушно-десантные учения Falcon Leap стартовали в Нидерландах 7 сентября.

    Двое американских и немецких военнослужащих получили тяжелые ранения при неудачном приземлении на деревья.

    Двумя годами ранее польские десантники из-за сильного ветра повисли на линии электропередачи.

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    17 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    При взрыве на военном полигоне в Швеции пострадали семь человек

    Sveriges Radio: При взрыве на военном полигоне в Швеции пострадали семь человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате детонации на тренировочном объекте шведской армии ранения получили семь человек, большинство из них доставлены в реанимацию, сообщила радиокомпания Sveriges Radio.

    Взрыв на шведском военном полигоне привел к ранению семерых человек. Инцидент на объекте рядом с городом Карлсборг случился после 17.00 по московскому времени, передает ТАСС, ссылаясь на радиокомпанию Sveriges Radio.

    В результате происшествия пострадали семь человек, среди которых есть военнослужащие Вооруженных сил Швеции.

    Пять человек из числа раненых сейчас находятся в отделении интенсивной терапии. Местная полиция начала расследование для установления точных причин взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября пятеро эстонских военнослужащих пострадали при разрыве миномета на полигоне.

    Ранее на востоке Швеции сошел с рельсов грузовой состав с боеприпасами. А до этого взрыв произошел на территории военно-технического института в Словакии.

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    17 сентября 2026, 20:54 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 292 украинских дрона над регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку, уничтожив почти три сотни вражеских дронов над восемью регионами страны и акваториями двух морей, сообщило Минобороны.

    В течение дня, с 08.00 до 20.00 по московскому времени, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны в Max.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей. Также атаки отражены в Московском регионе и Республике Крым. Кроме того, беспилотники были нейтрализованы над акваториями Каспийского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над восемью регионами и акваторией Черного моря.

    Во вторник силы ПВО за день сбили 22 украинских дрона над пятью регионами России.

    В ночь на 13 сентября системы противовоздушной обороны перехватили 389 украинских беспилотников над территорией страны.

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    17 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    США одобрили продажу Саудовской Аравии партии истребителей F-35

    Госдеп: США продадут Саудовской Аравии 48 истребителей F-35

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон согласовал возможную поставку Эр-Рияду партии современных боевых самолетов F-35 и сопутствующего оборудования на сумму более 24 млрд долларов, сообщили в Госдепартаменте.

    Американское внешнеполитическое ведомство дало зеленый свет на реализацию крупной оружейной сделки, передает РИА «Новости». Речь идет о поставке 48 многоцелевых самолетов пятого поколения.

    «Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу Королевству Саудовская Аравия истребителей F-35 Lightning II Joint Strike Fighter и связанного с ними оборудования. Общая оценочная стоимость составляет 24,3 млрд долларов», – говорится в официальном заявлении.

    Уточняется, что арабская монархия запросила не только сами истребители, но и авиационные двигатели, а также прочее необходимое техническое оснащение.

    Ранее президент США выступил в поддержку продажи истребителей F-35 Саудовской Аравии.

    Позже госсекретарь США Марко Рубио пообещал поставить Эр-Рияду только базовую модификацию этих самолетов.

    При этом американские спецслужбы испугались возможной кражи секретных авиационных технологий китайскими военными.

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    17 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Литва решила ввести всеобщий призыв на военную службу к 2030 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Координационный совет по всеобщей национальной обороне Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы закрепил планы по переходу к всеобщему призыву на военную службу к 2030 году.

    «Всеобщий призыв является основной опорой всеобщей обороны, которым обеспечиваются не только готовность и сдерживание, но и эффекты социальной сопричастности и экономического благополучия», – отмечается в подписанной хартии, передает ТАСС.

    Согласно данным социологических исследований, более 76% граждан поддерживают данную инициативу. Напомним, срочная служба в литовской армии была возвращена в 2015 году из-за обострения геополитической ситуации. Изначально мера вводилась на пять лет, однако позже парламент утвердил ее на постоянной основе, а теперь рассматривается вопрос о всеобщем призыве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министр национальной обороны Робертас Каунас заявил об активной подготовке страны к введению всеобщей воинской повинности.

    В прошлом году Сейм одобрил поправки об обязательном девятимесячном призыве юношей от 18 до 22 лет.

    В августе Вооруженные силы Германии столкнулись с нехваткой добровольцев для формирования военного контингента в балтийской республике.

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    18 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    ВМС Индонезии: Джакарта получила первый авианосец из Италии

    Индонезия получила от Италии старый авианосец «Джузеппе Гарибальди»

    ВМС Индонезии: Джакарта получила первый авианосец из Италии
    @ dodmedia.osd.mil

    Tекст: Мария Иванова

    Начальник штаба ВМС Индонезии Мухаммад Али сообщил о прибытии из Италии первого индонезийского авианосца «Джузеппе Гарибальди» для участия в невоенных операциях.

    Авианосец прибыл в Джакарту с базы в Италии. До передачи индонезийским военным корабль находился в итальянской эксплуатации 41 год, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Антара».

    Начальник штаба ВМС Индонезии Мухаммад Али пояснил, что переданный корабль остается пригодным для службы. Военное руководство ожидает использования авианосца в индонезийском флоте еще 15–20 лет.

    Судно должно пройти процесс модернизации для адаптации технологий к доктрине индонезийских ВМС. Джакарта планирует задействовать корабль в рамках борьбы с пожарами для перевозки авиации и специального оборудования.

    Для приема авианосца индонезийские военные организовали базу в провинции Лампунг и обучили 310 будущих членов экипажа.

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    18 сентября 2026, 07:59 • Новости дня
    Индийская корпорация HAL заявила о готовности производить истребители Су-57

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индийская государственная корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) обладает опытом и техническими возможностями для производства в Индии российского истребителя пятого поколения Су-57, заявил председатель совета директоров и управляющий директор компании Рави К. в интервью изданию The Tribune.

    Индийская государственная компания обладает необходимым опытом для создания новейших самолетов, передает ТАСС. В интервью изданию The Tribune руководитель предприятия оценил перспективы технологического сотрудничества с Москвой.

    «В прошлом мы уже производили здесь, на мощностях HAL, истребители Су-30МКИ. В Индии имеется большая часть необходимых производственных мощностей и квалифицированных технических кадров», – заявил Рави К. Он уточнил, что для выпуска Су-57 можно задействовать почти 40% существующей инфраструктуры, однако проекту потребуются дополнительные инвестиции.

    Ожидается, что государственная корпорация станет главным партнером России в рамках передачи технологий. Ранее президент Владимир Путин подтверждал готовность поставлять Нью-Дели новейшие боевые машины.

    Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев также предлагал организовать совместное производство самолетов на индийской территории. Су-57 остается единственным истребителем пятого поколения, успешно преодолевающим западные системы противовоздушной обороны в реальных боевых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность передачи Нью-Дели технологий для локального выпуска новейших боевых самолетов. Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о готовности Москвы поставлять Индии истребители Су-57. В конце прошлого года глава Ростеха Сергей Чемезов направил индийской стороне предложение по локализации производства этих машин.

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    18 сентября 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытку ВСУ пешком выбраться из окружения у Черного

    ВС России пресекли попытку ВСУ выбраться из окружения у Черного

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям и пресекли попытку противника выбраться из окружения в Харьковской области около села Черное.

    «На Великобурлукском направлении противник двумя боевыми группами 159 омбр в пешем порядке предпринял очередную попытку выхода из окружения в районе Черного, успеха не имел», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» уточнили, что в результате комплексного огневого поражения более 50% живой силы было уничтожено, остальные отступили на исходные позиции.

    Кроме того, на Липцовском направлении штурмовые группы продвинулись в районе Гоптовки на 300 м, на Волчанском направлении освободили Малую Волчью и продвинулись в районе населенных пунктов Польная и Петропавловка.

    В Черниговской области ударами «Гераней» были уничтожены склады дронов и матсредств ВСУ в районе населенных пунктов Берестовец и Рогозки.

    На Сумском направлении в Сумском районе штурмовики продолжают продавливать оборону ВСУ в районах Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе тяжелые стрелковые бои идут в районе Толстодубово и Уланово, а в Краснопольском районе бойцы продвинулись в районе населенного пункта Степок.

    Бойцы «Севера» узнали, что в Сумской области мобилизованный Венедиктов в пункте постоянной дислокации расстрелял троих сослуживцев, которые вымогали у него деньги, и застрелился сам. Попытка командования бригады списать инцидент на боевые потери сорвалась, так как родственники убитых предали все огласке.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт рассказал, как создается буферная зона у границ Белгородской области. ВС России уничтожили укрытие ВСУ внутри котла под Харьковом. Российские танкисты уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Харьковом.

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    18 сентября 2026, 07:51 • Новости дня
    Иностранный эксперт назвал российские беспилотники одними из лучших

    Шеф Ultimate Defence де Виллерс признал российские дроны лучшими в мире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия создает и производит беспилотники и барражирующие боеприпасы, которые по праву можно назвать одними из лучших в мире, заявил главный редактор и издатель журналов Ultimate Defence и Global Aviator Майк де Виллерс в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2006 в ЮАР.

    Главный редактор журналов Ultimate Defence и Global Aviator Майк де Виллерс высоко оценил российские разработки, передает ТАСС. На выставке Africa Aerospace and Defence 2006 в Претории он отметил, что создаваемые в России дроны и барражирующие боеприпасы по праву считаются одними из лучших.

    «Безусловно, российский ударный комплекс «Ланцет» можно справедливо назвать оружием XXI века. Эти изделия очень популярны в мире и показывают высокую эффективность», – заявил де Виллерс. Он добавил, что качество российских аппаратов со временем только возрастает.

    В рамках выставки, проходящей с 16 по 20 сентября на базе ВВС ЮАР, «Рособоронэкспорт» представил ведущие отечественные разведывательные и ударные комплексы. Среди них продемонстрированы «Ланцет-Э», «Скат-350М», «Куб-2Э», а также «Орлан-10Е» и «Орлан-30».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» представил на выставке в Претории новый барражирующий боеприпас «Куб-10мэ». Месяцем ранее «Рособоронэкспорт» предложил зарубежным заказчикам новейший беспилотник «Гарпия-А1 (Э)». Летом расчеты российских дронов «Ланцет» уничтожили около 20 единиц вражеской техники на добропольском направлении.

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