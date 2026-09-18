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    18 сентября 2026, 13:33 • Новости дня

    Жертвами атаки смертника на мечеть в Пакистане стали 15 человек

    Geo TV: При взрыве возле мечети в Пакистане погибли 15 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Во время пятничной молитвы на северо-западе Пакистана произошел крупный теракт у здания мечети, унесший жизни десятков людей.

    Террорист-смертник на заминированном автомобиле врезался в ворота комплекса «Полис-лайнс» в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. В результате взрыва возле местной мечети погибли 15 человек и еще 50 получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на канал Geo TV.

    Из-за мощной детонации обрушилась одна из стен религиозного сооружения. На месте происшествия работают спасатели. Пострадавшие, среди которых есть сотрудники полиции, доставлены в больницы. Несколько пациентов находятся в критическом состоянии.

    Сразу после взрыва в районе комплекса началась ожесточенная перестрелка между полицейскими и боевиками. Позже у здания Специального управления полиции прогремел второй взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в результате взрыва у полицейского участка в Пакистане погибли 14 человек.

    Весной взрыв автомобиля унес жизни 12 пакистанских полицейских.

    В феврале жертвами атаки в мечети Исламабада стали 15 мирных жителей.

    16 сентября 2026, 03:48 • Новости дня
    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана

    CBS News показал разрушения на базах США после иранских ударов

    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана
    @ кадр из видео CBS News

    Tекст: Антон Антонов

    Телеканалом CBS News опубликованы фотографии разрушений на базах Соединенных Штатов на Ближнем Востоке после иранских ударов.

    Кадры опубликованы на сайте CBS News. Фото с последствиями иранских атак беспилотниками и ракетами передали действующие военнослужащие на условиях анонимности из-за строгих ограничений в армии.

    «Это серьезный ущерб нашим базам, о котором не сообщалось американской общественности. Мы стоим там с закрытыми глазами, получая удар в лицо», – рассказал телеканалу один из солдат.

    На одном из снимков с базы ВВС в Саудовской Аравии зафиксировано прямое попадание в заднюю часть четырехмоторного самолета Boeing E-3 Sentry. Хвост оторван от обгоревшего фюзеляжа, на котором крепился радар, необходимый для сбора разведданных в воздухе.

    Другие фото демонстрируют разрушенные казармы, рядом с которыми уцелели бетонные заграждения, оказавшиеся неэффективными против воздушных атак. Аналогичная картина наблюдается в лагере в Кувейте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская военная инфраструктура на Ближнем Востоке понесла сильный ущерб из-за иранских ударов.

    NBC оценил восстановление американских баз в миллиарды долларов.

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    17 сентября 2026, 16:22 • Новости дня
    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции

    Экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции

    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перебои с топливом во Франции вызваны сразу несколькими факторами – от напряженности на Ближнем Востоке и ограничений на российский экспорт дизеля до возможной ошибки TotalEnergies в расчетах поставок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее французские власти начали мобилизовывать усилия, чтобы обеспечить потребителей необходимыми объемами топлива.

    «Перебои с топливом на французских АЗС вызваны комплексом причин. Первая – изменение логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, после ударов йеменских хуситов по насосным станциям нефтепровода «Восток–Запад» Саудовская Аравия практически прекратила экспорт нефти. «У Эр-Рияда нет другого маршрута для вывода углеводородов на мировой рынок. На этом фоне Индия, которая активно перерабатывала саудовскую нефть и экспортировала полученные продукты, в том числе в Европу и США, сокращает переработку», – пояснил эксперт.

    В результате растут цены на топливо и усиливается конкуренция за углеводороды. Это, по словам Юшкова, стало второй причиной перебоев во Франции.

    Эксперт допускает, что французская энергетическая компания TotalEnergies могла ошибиться в расчетах и направить повышенные объемы топлива на более выгодные рынки. При этом в США сейчас высокие цены на дизель, а азиатские страны активно наращивают закупки.

    «На топливном рынке возникла брешь: приобрести нужный объем топлива невозможно, а европейские перерабатывающие мощности не позволяют оперативно нарастить производство», – пояснил собеседник. В итоге дефицит напрямую ощутили французские потребители.

    Еще один фактор связан с российским экспортом дизельного топлива. Россия долгое время оставалась одним из крупнейших поставщиков дизеля на мировой рынок, однако сейчас действует ряд ограничений на его вывоз. «Правительство ввело запрет на поставки, чтобы обеспечить российский внутренний рынок», – напомнил Юшков.

    Выход из кризиса, по мнению эксперта, в первую очередь связан с ценовым регулированием. Он считает, что Франции следует отказаться от искусственного сдерживания цен. «Если власти Пятой республики не будут ограничивать цены, то их рост сделает рынок более привлекательным для поставщиков – и поставки топлива наладятся. Однако попытки одновременно сдерживать цены и добиваться насыщения рынка чреваты еще большими проблемами», – рассуждает экономист.

    По словам Юшкова, европейский рынок устроен так, что поставщики сами выбирают наиболее выгодных покупателей. Поэтому Парижу придется рассчитывать прежде всего на рыночные механизмы. Быстро решить проблему, однако, не получится: перебои затрагивают весь мировой рынок.

    «Покупателям придется и дальше жестко конкурировать друг с другом. Ситуация на глобальном рынке ухудшается. Саудовская Аравия ничего не поставляет, дата открытия Ормузского пролива неясна, США и Иран не готовы идти на переговоры. Уровень напряженности не снижается – значит, дефицит топлива будет сохраняться», – заключил Юшков.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству мобилизовать усилия для обеспечения страны топливом и контроля за ростом цен. «Цель на ближайшие дни и недели – обеспечить поставки, в том числе за счет других стран», – добавила представитель французского кабмина Мод Брежон. По ее словам, власти также изучают возможность «смягчения» требований к НПЗ и снижения цен или контроля за их ростом, пишет Le Figaro.

    Брежон уточнила, что около 10% АЗС во Франции испытывают трудности с поставками как минимум одного вида топлива. Большинство из этих заправок входит в сеть TotalEnergies. На вопрос о недовольстве населения пресс-секретарь ответила, что правительство не исключает возможность введения новых мер, поскольку ситуация становится все более сложной.

    Резкий рост цен на топливо спровоцировал призывы к протестам с упоминаниями движения «желтых жилетов» и блокады нефтехранилищ. В ночь на 15 сентября несколько десятков рыбаков перекрыли въезд на нефтебазу в коммуне Фос-сюр-Мер на юге Франции. За день до этого акция прошла также близ коммун Сет и Порт-Вандр.

    Один из демонстрантов рассказал, что из-за подорожавшего топлива и «не адаптированных к условиям работы правил» рыбаки фактически не могут выходить в море. «Конечно, дело не только в цене на дизельное топливо. Мы не ищем конфликта. Мы оказались на грани банкротства», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за конфликта вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива Евросоюз потратил на импорт энергоресурсов 90 млрд евро. «При этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии», – посетовала она. По ее словам, странам Европы следует удвоить усилия по развитию возобновляемой и атомной энергетики.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    15 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Пентагон назвал сумму затрат США на боеприпасы для ударов по Ирану

    Пентагон: США потратили 22 млрд долларов на боеприпасы для ударов по Ирану

    Пентагон назвал сумму затрат США на боеприпасы для ударов по Ирану
    @ Mass Communication Specialist Seaman David Flewellyn/.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе военной кампании против Ирана американские вооруженные силы израсходовали боеприпасы на сумму, превышающую 22 млрд долларов, говорится в докладе Пентагона.

    Во время военной кампании против Ирана Соединенные Штаты израсходовали боеприпасов на общую сумму 22 млрд долларов. Эта информация содержится в докладе генерального инспектора Пентагона, передает РИА «Новости».

    «Оценка включает в себя общие расходы на операцию «Эпическая ярость» в размере 7,4 млрд долларов, расходы в 22,3 млрд долларов на израсходованные боеприпасы и потерю оборудования на 3,7 млрд долларов», – говорится в документе.

    Отмечается, что приведенные цифры являются приблизительными. Бюджет операции не был одобрен Конгрессом США, что затрудняет составление подробной финансовой отчетности.

    Ранее газета The New York Times сообщала, что за время конфликта американские военные практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустили десятилетнюю норму Tomahawk и потратили двухлетний объем производства ракет для систем Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие расходы Вашингтона на конфликт с Ираном превысили 100 млрд долларов. Кроме того, американские военные потратили почти 80% запасов перехватчиков для ключевых систем ПРО. Также вооруженные силы США практически исчерпали свой арсенал высокоточных дальнобойных ракет.

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    17 сентября 2026, 10:44 • Новости дня
    Разведка США испугалась кражи Китаем технологий F-35 в Саудовской Аравии

    Спецслужбы США увидели угрозу перехвата Китаем технологий F-35 у Эр-Рияда

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американское разведывательное сообщество выразило обеспокоенность возможным доступом Китая к секретным технологиям истребителей F-35 в случае их продажи Саудовской Аравии из-за тесного сотрудничества Эр-Рияда с Пекином.

    Спецслужбы предупредили о рисках шпионажа в связи с готовящейся продажей боевых самолетов Эр-Рияду. Аналитики опасаются, что Китай сможет заполучить передовые авиационные технологии благодаря военному партнерству с королевством, пишет The New York Times.

    В отчете Разведывательного управления Пентагона отмечается использование оборудования Huawei и ZTE в саудовской телекоммуникационной инфраструктуре и доступ военных КНР к базам на территории страны. Документ ставит под сомнение способность обеспечить безопасность объектов и ограничить контакты саудовских специалистов с китайскими разведчиками. Особое беспокойство вызывает защита радаров и систем наблюдения F-35.

    Стоимость предполагаемой сделки по поставке 48 истребителей и одного запасного двигателя составляет 24 млрд долларов. Летом Госдепартамент направил пакет документов на неформальное одобрение в профильные комитеты Конгресса, однако часть законодателей потребовала дополнительных гарантий безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году американские СМИ сообщили о возможной поставке Саудовской Аравии устаревших версий F-35. Осенью прошлого года Дональд Трамп заявил о согласии продать королевству эти истребители. В ноябре политик начал переговоры с саудовским наследным принцем в Вашингтоне.

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    18 сентября 2026, 09:37 • Новости дня
    Трамп заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном

    Трамп предупредил о возможности возобновления массированных ударов по Ирану

    Трамп заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном
    @ Annabelle Gordon/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре ему предстоит принять решение о том, возобновлять ли массированные удары по Ирану для завершения конфликта.

    «У меня на подходе важное решение. Хочу ли я пойти и уничтожить их [иранский режим] или нет? Это большое решение», – заявил Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

    Вопрос о дальнейших действиях в войне с Ираном Трамп планирует обсудить с лидерами шести стран Персидского залива (Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана) на встрече в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет во вторник в Нью-Йорке. Если Трамп решит возобновить крупные боевые операции, ему понадобится поддержка союзников в регионе.

    В начале августа Трамп отложил возобновление массированных ударов после того, как Саудовская Аравия и Катар выразили опасения относительно возможных ответных действий Ирана против саудовских нефтегазовых объектов. В настоящее время США проводят кампанию экономических санкций и поддерживают морскую блокаду иранских портов.

    При этом Трамп выразил удовлетворение эффективностью блокады и отметил, что Иран все еще стремится к достижению соглашения с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вчера Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с лидерами стран Персидского залива на Генассамблее ООН. В начале месяца президент США объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив. В прошлом месяце американский лидер назвал Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

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    16 сентября 2026, 00:29 • Новости дня
    Хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о попытке атаковать Мекку

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) опровергло заявление Саудовской Аравии о военной угрозе с их стороны для города Мекки и других исламских святынь.

    Служба гражданской обороны Саудовской Аравии впервые предупредила о срабатывании сигнала воздушной тревоги в провинции Мекка на западе страны, где находятся главные мусульманские святыни, передает РИА «Новости».

    Военный источник хуситов, слова которого приводит подконтрольное движению агентство Saba, заявил: «Мы категорически отвергаем наличие какой-либо угрозы со стороны Йемена в адрес священного города Мекка или других святынь».

    Он также обвинил Саудовскую Аравию в распространении фабрикаций, обмана и дезинформации после того, как королевство во вторник предупредило жителей провинции Мекка о наличии военной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда в Хамис-Мушайте десятками ракет и беспилотников.

    Хуситы также заявили о масштабной операции против объектов Saudi Aramco и военной базы Саудовской Аравии.

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    15 сентября 2026, 21:16 • Новости дня
    МИД Ирана назвал вершиной айсберга раскрытый США урон от иранских ударов

    Аракчи: Иран раскроет реальные данные о нанесенном базам США уроне

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал информацию о повреждениях американских военных баз на Ближнем Востоке лишь вершиной айсберга.

    Аракчи пообещал раскрыть реальные данные о масштабах ущерба, нанесенного американским военным базам на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». «Это лишь вершина айсберга. Мы раскроем все в свое время», – написал он в соцсетях. К своему сообщению министр прикрепил страницу из доклада генерального инспектора Пентагона.

    В документе перечислены повреждения, полученные от иранских ответных ударов. Согласно докладу, атаки в ответ на операцию США «Эпическая ярость» повредили и уничтожили сотни объектов на американских базах.

    Аракчи также предупредил, что распространяющим ложь об Иране придется несладко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли серию ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Иранские военные поразили американскую авиабазу в Иордании беспилотниками. Тегеран атаковал как минимум шесть американских объектов в регионе.

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    16 сентября 2026, 04:07 • Новости дня
    Артисты отказались выступать с Эдом Шираном после скандала из-за Палестины

    Tекст: Антон Антонов

    Британский исполнитель Эд Ширан лишился всех артистов разогрева в своем концертном туре Loop из-за скандала вокруг рэпера Macklemore, который был исключен из тура из-за поддержки Палестины.

    Все четыре артиста, которые должны были выступать на разогреве у британского певца Эда Ширана в туре Loop, отказались от участия. В знак солидарности с рэпером от выступлений отказались датская поп-группа Lukas Graham, ирландский коллектив Beoga, ирландский певец Аарон Роу и американский музыкант Finneas, пишет британская газета Guardian.

    Внезапный отказ последовал через несколько часов после того, как Ширан подтвердил, что владельцы стадионов запретили проведение концертов, если рэпер Macklemore продолжит выступать вместе с ним. Поводом для исключения Macklemore из тура стали его высказывания со сцены в поддержку Палестины.

    Ширан заявил, что «потрясен конфликтом между Израилем и Палестиной» и «страданиями и болью, причиненными обеим сторонам». Он добавил, что попытки провести переговоры между сторонами не увенчались успехом, а решение площадок и промоутеров оказалось окончательным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более тысячи артистов призвали к бойкоту конкурса «Евровидение» из-за участия Израиля.

    Пять европейских стран ранее в знак протеста против допуска Израиля отказались от участия в «Евровидении-2026».

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    15 сентября 2026, 14:27 • Новости дня
    Глава Chevron: У мира исчерпались резервы на фоне топливного кризиса

    Глава нефтяной компании Chevron предупредил о мировом топливном кризисе

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор американской нефтяной компании Chevron Майк Вирт предупредил о наступлении мирового топливного кризиса из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

    Механизмы смягчения ценовых рисков и проблем с поставками в значительной степени исчерпаны, резервов в системе больше нет, поэтому быстрого снижения цен на горючее ждать не стоит, пишет The Wall Street Journal.

    Эксперты отмечают, что ситуация рискует выйти из-под контроля. Стоимость дизельного топлива в США достигла рекордных 6,23 доллара за галлон, а бензин подорожал до 4,32 доллара за галлон. Коммерческие запасы топлива в мире истощались на протяжении последних шести месяцев, а стратегические резервы почти полностью израсходованы.

    Саудовская Аравия закрыла нефтепровод Восток – Запад мощностью до 7 млн баррелей в сутки после серии атак беспилотников. Трубопровод использовался для транспортировки нефти в обход Ормузского пролива, через который проходит около 25% мировой торговли нефтью и 20% сжиженного природного газа.

    США и Израиль начали боевые действия против Ирана 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о перемирии, однако 8 июля Вашингтон возобновил масштабные удары, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу, а затем перешел к политике санкционного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики допустили рост цен на нефть до 200 долларов за баррель.

    Ранее Корпус стражей исламской революции нанес сотую волну ударов до перемирия. До этого Иран атаковал объекты ExxonMobil и Dow Chemical в Саудовской Аравии.

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    15 сентября 2026, 17:08 • Новости дня
    Группа афганских мигрантов погибла от жажды в Иране

    Ariana News: Десятки афганских мигрантов погибли от жажды в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа из 17 нелегальных мигрантов, включая женщин и детей, погибла в пустыне при попытке пересечь границу Афганистана и Ирана, сообщил афганский новостной портал Ariana News.

    Трагедия произошла 10 сентября в районе деревни Сухтех Мок иранской провинции Сараван, передает РИА «Новости». Мигранты погибли от обезвоживания в пустыне по пути к родственникам. Обезвоженные тела доставили в морг соседнего города Хаш.

    «Не менее 17 афганских мигрантов, среди которых были женщины и дети, погибли от сильной жажды недалеко от города Сараван на юго-востоке Ирана при попытке нелегально перебраться в соседнюю страну», – сообщает Ariana news.

    По данным издания, пятеро погибших принадлежали к одной семье из афганской провинции Баглан: 45-летняя мать и четыре ее дочери в возрасте 14, 16, 18 и 22 лет. Родственники этой семьи живут в Сараване. Среди остальных жертв было как минимум шестеро детей младше 14 лет.

    Родные погибших рассказали, что во время перехода через пустыню у афганцев закончилась вода.

    Один из родственников добавил, что сопровождавшие группу мужчины в какой-то момент отделились от женщин и детей, оставив их без необходимого запаса питья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года власти Ирана потребовали от миллионов афганских мигрантов покинуть страну.

    Процесс массовой депортации беженцев вызвал гуманитарный кризис в соседнем государстве.

    До этого временное правительство Афганистана начало расследование убийства 250 мигрантов на иранско-пакистанской границе.

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    15 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Саудовская Аравия остановила погрузку нефти в порту Янбу

    Reuters: Саудовская Аравия остановила погрузку нефти в порту Янбу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Саудовская Аравия остановила отгрузку нефти в крупнейшем порту Янбу на Красном море после нападения беспилотников на стратегический трубопровод, пишет агентство Reuters.

    Инцидент затронул инфраструктуру, используемую для транспортировки сырья в обход Ормузского пролива, передает РИА «Новости». «Погрузка нефти в саудовском порту Янбу в Красном море была приостановлена через несколько дней после того, как крупнейший в мире экспортер нефти закрыл свой нефтепровод «Восток – Запад», – говорится в публикации Reuters.

    Значение порта Янбу для экспорта саудовской нефти значительно возросло на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ранее власти королевства подтвердили факт нападения дронов на трубопровод, соединяющий восточные месторождения с западным побережьем.

    Напомним, Министерство энергетики Саудовской Аравии приостановило прокачку нефти по магистрали «Восток – Запад». Эту инфраструктуру атаковали запущенные с территории Ирака беспилотники.

    В июле йеменские мятежники-хуситы совершили налет на объекты порта Янбу.

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    16 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» заявило, что нанесло удары баллистическими ракетами и беспилотниками по стратегическим объектам в Саудовской Аравии.

    Йеменское шиитское движение «Ансар Алла» сообщило, что атаковало ракетами и беспилотниками саудовские объекты. По словам повстанцев, под удар попали нефтяная компания Aramco в городе Янбу и авиабаза Хамис-Мушайт, передает РИА «Новости».

    «В ходе первой операции был нанесен удар по компании Aramco в городе Янбу десятками баллистических ракет и беспилотников», – заявил представитель движения.

    Вторая атака осуществлялась с помощью пяти дронов, целью которых стала авиабаза. Представитель хуситов подчеркнул, что в обоих случаях зафиксированы точные попадания. Вооруженные силы Йемена намерены продолжать удары по военным объектам Саудовской Аравии до прекращения боевых действий и снятия блокады, отметили представители хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее йеменское повстанческое движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда ракетами и беспилотниками.

    Накануне в результате ударов хуситов по южным регионам Саудовской Аравии пострадали 13 мирных жителей. А в начале месяца шиитское военно-политическое движение провело масштабную операцию в отношении объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

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    17 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Конфликт вокруг Ирана вызвал ажиотажный спрос на нефтяные супертанкеры

    Reuters: Блокировка Ормузского пролива удвоила спрос на сверхкрупные танкеры

    Конфликт вокруг Ирана вызвал ажиотажный спрос на нефтяные супертанкеры
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эскалация на Ближнем Востоке привела к резкому росту закупок гигантских судов для перевозки нефти на фоне блокировки привычных логистических маршрутов, пишет Reuters.

    Конфликт вокруг Ирана стал причиной активного роста спроса на нефтяные супертанкеры. С начала года количество заявок на строительство сверхкрупных судов достигло 217 единиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Reuters.

    Для сравнения: за весь 2025 год верфи получили лишь 93 подобных контракта. «Судовладельцы уже заказали более чем вдвое больше супертанкеров в этом году, чем за весь 2025 год», – констатирует западное агентство.

    Суммарная стоимость новых контрактов превысила 20 млрд долларов, что стало рекордом за последние 25 лет. Сооружение одного судна, способного вместить около 2 млн баррелей нефти, обходится покупателям примерно в 130 млн долларов. Старший аналитик Veson Nautical Ребекка Галанопулос объясняет тенденцию ставкой бизнеса на дальние маршруты из Атлантики в Азию.

    Обострение иранского кризиса с конца февраля практически парализовало движение через Ормузский пролив. В итоге из-за потери ключевого маршрута европейские и азиатские потребители вынуждены искать альтернативные пути поставок топлива. Дополнительным стимулом для обновления флота стало его устаревание, так как около 20% действующих танкеров эксплуатируются больше 20 лет.

    На фоне логистических трудностей резко подскочила стоимость фрахта. Спотовые ставки на аренду гигантских танкеров недавно преодолели отметку в 500 тыс. долларов за сутки. Между тем до начала февральской эскалации этот показатель находился на уровне 132 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран усилил свое влияние на судоходство в Ормузском проливе.

    В начале сентября неизвестные обстреляли два крупных супертанкера в этой акватории.

    Стоимость нефтяных судов на фоне высокого спроса достигла многолетних максимумов.

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    15 сентября 2026, 15:44 • Новости дня
    Израиль заявил об уничтожении двух командиров ХАМАС в Газе

    ЦАХАЛ: Израильские военные ликвидировали двух командиров ХАМАС в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Израиля успешно нейтрализовали двух высокопоставленных боевиков палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    По данным армейской пресс-службы, удары были нанесены в районах Хан-Юниса и Газы, передает РИА «Новости». «Вчера ЦАХАЛ нанес удар в районе Хан-Юниса и ликвидировал террориста Рафата Абу Замара, командира роты в оперативном штабе ХАМАС... В результате еще одного удара в районе Газы ЦАХАЛ ликвидировал боевика ХАМАС Мухаммеда Агура», – говорится в официальном заявлении военных.

    Один из убитых командиров отвечал за подготовку бойцов к масштабной атаке осенью 2023 года и продолжал тренировать новобранцев. Второй радикал специализировался на производстве вооружений для группировки.

    В ЦАХАЛ подчеркнули, что оба боевика планировали новые нападения на израильских солдат и мирных жителей, пытаясь восстановить военный потенциал организации.

    В начале сентября израильские военные нанесли точечный удар по руководителю военного крыла ХАМАС на севере сектора Газа.

    В конце августа силы ЦАХАЛ устранили двух участников нападения на еврейское государство 7 октября 2023 года.

    В начале того же месяца армия обороны Израиля ликвидировала командиров батальона «Магази» и спецподразделения «Нухба».

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    16 сентября 2026, 02:49 • Новости дня
    Взрывы прогремели на иранском острове Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    На юге Ирана, на острове Кешм, прогремели несколько взрывов, сообщает иранское агентство IRNA.

    «Несколько взрывов были слышны на иранском острове Кешм», – передает Reuters со ссылкой на иранское агентство IRNA.

    Подробностей о причинах происшествия, а также о возможных пострадавших или разрушениях агентство не приводит, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль начали боевые действия против Ирана 28 февраля.

    В июне стороны подписали меморандум о перемирии, однако 8 июля Вашингтон возобновил масштабные удары, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

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