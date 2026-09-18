Участник программы «Время героев» Дроздов проголосовал на выборах в Иванове

Tекст: Елизавета Шишкова

Участник кадровой программы «Время героев» Виталий Дроздов проголосовал на выборах в Ивановской области, придя на избирательный участок вместе с детьми, об этом он сообщил на странице во «ВКонтакте».

«Совсем недавно, 1 сентября, я вел в эту школу за руку дочку, которая пошла в первый класс. Сегодня мы снова пришли вместе», – рассказал военнослужащий. Поход на выборы напомнил ему детство, когда он посещал избирательные участки вместе с дедом, ветераном Великой Отечественной войны.

Дроздов отметил важность личного примера в воспитании отношения к Родине. Он подчеркнул необходимость участия в голосовании, чтобы взять ответственность за будущее детей. Военнослужащий добавил, что приехал служить в Иваново более 20 лет назад и видит позитивные изменения в регионе, хотя признает наличие нерешенных проблем.

По мнению участника программы, справиться с трудностями способна только партия «Единая Россия». Дроздов назвал себя солдатом президента и сообщил, что сделал выбор в ее пользу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, выпускник программы «Время героев» Виталий Дроздов предложил присваивать звание ветерана труда ивановским педагогам.

Президент Владимир Путин в преддверии голосования обратился к гражданам России.

Глава государства пожелал партии «Единая Россия» успехов на выборах в Госдуму.