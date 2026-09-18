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    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС
    18 сентября 2026, 13:07 • Новости дня

    Во Франции предложили создать Соединенные Штаты Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в президенты Франции от партии «Возрождение» Габриэль Атталь предложил провести общеевропейский референдум для экономического слияния стран и создания Соединенных Штатов Европы.

    Политик констатировал исчерпание возможностей развития Евросоюза в его нынешнем виде с участием 27 государств. В связи с этим он назвал великой миссией своего поколения исполнение европейской мечты и создание нового объединения, передает РИА «Новости».

    Габриэль Атталь пояснил, что речь идет не о формировании единого государства, а об экономическом и экологическом слиянии ряда стран для образования мощной технологической державы. Государства-участники при этом сохранят суверенитет в вопросах дипломатии, правосудия, внутренней безопасности и командования вооруженными силами.

    Решение о таком объединении предложено принимать на общеевропейском референдуме среди стран, желающих присоединиться к инициативе. Главой структуры должен стать президент, избираемый всеобщим голосованием, а в парламент войдут действующие евродепутаты от государств-участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе обозреватели отметили созревание предпосылок к развалу Евросоюза именно во Франции.

    В феврале французский политик Флориан Филиппо призвал Париж покинуть европейское объединение.

    В прошлом году эксперты указали на негативное влияние внутреннего кризиса во Франции на общую живучесть ЕС.

    17 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Правительство Италии решило помочь работающим с Россией компаниям

    Вице-премьер Италии Сальвини поручил поддержать работающий с Россией бизнес

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини поручил подготовить доклад с мерами поддержки для итальянских компаний, которые продолжают вести бизнес с Россией.

    Сальвини поручил итальянским компаниям, продолжающим работать с Россией, разработать предложения о мерах поддержки со стороны правительства, передает РИА «Новости». «Я попросил подготовить в течение недели доклад, в котором будут выделены пять или шесть пунктов, по которым правительство может вмешаться», – заявил политик в интервью газете Corriere della Sera.

    Он уточнил, что речь идет примерно о 350 предприятиях, действующих в различных отраслях – от моды до сельского хозяйства.

    Кроме того, министр распорядился составить отдельный документ о трудностях, вызванных санкциями Евросоюза против Москвы. По его словам, 21 пакет ограничений до сих пор скорее усложнял жизнь итальянскому бизнесу, а не российскому.

    Возглавляющий партию «Лига» вице-премьер также подчеркнул необходимость продолжения диалога и сотрудничества с Москвой, несмотря на текущий конфликт. Он отметил, что Рим направил Киеву все виды помощи, но считает важным поддерживать контакты со всеми участниками противостояния.

    Напомним, итальянские предприниматели потеряли более 40 млрд евро из-за западных санкций.

    Правящая коалиция Италии предложила план поэтапного снятия антироссийских ограничений.

    Вице-премьер Маттео Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта.

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    17 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на французских АЗС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался на невыносимые цены на автомобильное топливо в стране, связав ситуацию с проблемами свободы судоходства.

    Французский лидер считает невыносимыми цены на топливо на автозаправках, передает ТАСС. Он сделал это заявление по итогам переговоров с королем Иордании Абдаллой II и президентом Ливана Джозефом Ауном.

    «Мы подчеркнули важность обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Блокады имеют прямые последствия для нашей повседневной жизни», – написал французский лидер в соцсетях. Он добавил, что французы испытывают это на себе у заправочных станций, где цены стали невыносимыми.

    По словам главы государства, власти вынуждены вести неустанную работу по снижению напряженности и обеспечению стабильных поставок нефти.

    Накануне Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин.

    Каждая десятая французская автозаправочная станция столкнулась с острой нехваткой горючего.

    Эксперт Игорь Юшков объяснил перебои изменением логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 16:22 • Новости дня
    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции

    Экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции

    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перебои с топливом во Франции вызваны сразу несколькими факторами – от напряженности на Ближнем Востоке и ограничений на российский экспорт дизеля до возможной ошибки TotalEnergies в расчетах поставок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее французские власти начали мобилизовывать усилия, чтобы обеспечить потребителей необходимыми объемами топлива.

    «Перебои с топливом на французских АЗС вызваны комплексом причин. Первая – изменение логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, после ударов йеменских хуситов по насосным станциям нефтепровода «Восток–Запад» Саудовская Аравия практически прекратила экспорт нефти. «У Эр-Рияда нет другого маршрута для вывода углеводородов на мировой рынок. На этом фоне Индия, которая активно перерабатывала саудовскую нефть и экспортировала полученные продукты, в том числе в Европу и США, сокращает переработку», – пояснил эксперт.

    В результате растут цены на топливо и усиливается конкуренция за углеводороды. Это, по словам Юшкова, стало второй причиной перебоев во Франции.

    Эксперт допускает, что французская энергетическая компания TotalEnergies могла ошибиться в расчетах и направить повышенные объемы топлива на более выгодные рынки. При этом в США сейчас высокие цены на дизель, а азиатские страны активно наращивают закупки.

    «На топливном рынке возникла брешь: приобрести нужный объем топлива невозможно, а европейские перерабатывающие мощности не позволяют оперативно нарастить производство», – пояснил собеседник. В итоге дефицит напрямую ощутили французские потребители.

    Еще один фактор связан с российским экспортом дизельного топлива. Россия долгое время оставалась одним из крупнейших поставщиков дизеля на мировой рынок, однако сейчас действует ряд ограничений на его вывоз. «Правительство ввело запрет на поставки, чтобы обеспечить российский внутренний рынок», – напомнил Юшков.

    Выход из кризиса, по мнению эксперта, в первую очередь связан с ценовым регулированием. Он считает, что Франции следует отказаться от искусственного сдерживания цен. «Если власти Пятой республики не будут ограничивать цены, то их рост сделает рынок более привлекательным для поставщиков – и поставки топлива наладятся. Однако попытки одновременно сдерживать цены и добиваться насыщения рынка чреваты еще большими проблемами», – рассуждает экономист.

    По словам Юшкова, европейский рынок устроен так, что поставщики сами выбирают наиболее выгодных покупателей. Поэтому Парижу придется рассчитывать прежде всего на рыночные механизмы. Быстро решить проблему, однако, не получится: перебои затрагивают весь мировой рынок.

    «Покупателям придется и дальше жестко конкурировать друг с другом. Ситуация на глобальном рынке ухудшается. Саудовская Аравия ничего не поставляет, дата открытия Ормузского пролива неясна, США и Иран не готовы идти на переговоры. Уровень напряженности не снижается – значит, дефицит топлива будет сохраняться», – заключил Юшков.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству мобилизовать усилия для обеспечения страны топливом и контроля за ростом цен. «Цель на ближайшие дни и недели – обеспечить поставки, в том числе за счет других стран», – добавила представитель французского кабмина Мод Брежон. По ее словам, власти также изучают возможность «смягчения» требований к НПЗ и снижения цен или контроля за их ростом, пишет Le Figaro.

    Брежон уточнила, что около 10% АЗС во Франции испытывают трудности с поставками как минимум одного вида топлива. Большинство из этих заправок входит в сеть TotalEnergies. На вопрос о недовольстве населения пресс-секретарь ответила, что правительство не исключает возможность введения новых мер, поскольку ситуация становится все более сложной.

    Резкий рост цен на топливо спровоцировал призывы к протестам с упоминаниями движения «желтых жилетов» и блокады нефтехранилищ. В ночь на 15 сентября несколько десятков рыбаков перекрыли въезд на нефтебазу в коммуне Фос-сюр-Мер на юге Франции. За день до этого акция прошла также близ коммун Сет и Порт-Вандр.

    Один из демонстрантов рассказал, что из-за подорожавшего топлива и «не адаптированных к условиям работы правил» рыбаки фактически не могут выходить в море. «Конечно, дело не только в цене на дизельное топливо. Мы не ищем конфликта. Мы оказались на грани банкротства», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за конфликта вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива Евросоюз потратил на импорт энергоресурсов 90 млрд евро. «При этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии», – посетовала она. По ее словам, странам Европы следует удвоить усилия по развитию возобновляемой и атомной энергетики.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

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    17 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Press LV: Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сейм Латвии утвердил срочные поправки, позволяющие оперативно повышать плату за железнодорожный транзит российского зерна, причем дополнительные доходы планируется направить на нужды Украины, сообщает латвийский новостной портал Press LV.

    Парламент Латвии в окончательном чтении принял срочные поправки к закону о железной дороге. Документ предусматривает ускоренный пересмотр стоимости транзитных перевозок российского зерна до конца года, передает РИА «Новости».

    «В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 12», – говорится в сообщении портала Press LV.

    Цель нововведения – возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру при транзите зерна, если станция отправления находится в России. Закон распространяется на зерновые, а принадлежность груза определяется по станции отправления. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года.

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна.

    До этого руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек прибалтийской республике серьезные экономические потери из-за подобных ограничений.

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    17 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Премьер-министр Швеции подал в отставку после выборов

    Премьер-министр Швеции Кристерссон подал в отставку из-за поражения на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шведский премьер Ульф Кристерссон объявил об уходе в отставку после победы оппозиционных сил на прошедших парламентских выборах.

    Глава шведского правительства принял решение покинуть свой пост после поражения правоцентристского блока на парламентских выборах, состоявшихся 13 сентября, передает РИА «Новости».

    «Я прошу освободить меня от должности премьер-министра», – написал политик в официальном обращении к спикеру парламента. Соответствующее письмо он также опубликовал в соцсетях.

    Напомним, левый блок Магдалены Андерссон одержал победу над коалицией правых партий.

    Избирательная комиссия Швеции перенесла оглашение окончательных итогов парламентских выборов на четверг.

    Летом рейтинг правящего альянса резко упал из-за скандала с женой премьер-министра.

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    18 сентября 2026, 09:46 • Новости дня
    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС

    Лидеры Дании, ФРГ, Нидерландов, Австрии и Финляндии призвали снизить расходы Евросоюза

    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС
    @ Giovanni Guarino/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидеры пяти государств Евросоюза – Дании, Германии, Нидерландов, Австрии и Финляндии – призвали сократить предложенный Европейской комиссией бюджет ЕС на несколько сотен миллиардов евро.

    Об этом говорится в совместной статье, опубликованной в издании Politico. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, канцлер Австрии Кристиан Штокер и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметили, что Европа должна делать выбор и тратить ресурсы эффективнее.

    В статье подчеркивается, что новый Многолетний финансовый механизм (MFF) не может базироваться на старых принципах. Европа нуждается в инвестициях в безопасность, оборону, конкурентоспособность и борьбу с нелегальной миграцией.

    По словам лидеров, предложение Еврокомиссии увеличить бюджет примерно на 60% нереалистично, учитывая состояние государственных финансов в ряде стран ЕС. Они выступили за сокращение этого плана на сотни миллиардов евро и призвали институты ЕС не увеличивать штат сотрудников.

    Авторы также отметили, что общие заимствования не могут стать решением проблемы, поскольку долг, накопленный во время пандемии, уже обременяет бюджет на 170 млрд евро. Кроме того, они призвали другие страны ЕС активнее поддерживать Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о непосильном росте расходов бюджета Евросоюза. В конце августа он задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро. В апреле Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз.

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    17 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    @ Григорий Дукор/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге сотрудники закрывающегося генерального консульства Германии сняли со здания диппредставительства государственные флаги ФРГ и Евросоюза.

    Сотрудники немецкого дипломатического представительства, расположенного на Фурштатской улице, вышли на балконы и спустили государственные символы, передает РИА «Новости».

    Вместе с флагом ФРГ был снят и флаг Европейского союза. Закрытие генконсульства стало ответной мерой Министерства иностранных дел России на недружественные действия со стороны Берлина.

    Напомним, Министерство иностранных дел России отозвало согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Ранее власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Официальная церемония закрытия российской дипломатической миссии на территории ФРГ прошла 15 сентября.

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    18 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Финляндия провела учения по захвату судна в Балтийском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Финская пограничная служба провела международные учения по обеспечению морской безопасности у побережья Хельсинки, в них участвовали финская береговая охрана, польская пограничная служба и французский военно-морской флот с кораблями.

    Учения Marsec EU26 проводятся в контексте участившихся случаев повреждения подводных кабелей, поэтому легенда требовала от участников захватить судно, повредившее подводный кабель, и эвакуировать пострадавших, передает Yle.

    «Проведение учений необходимо, поскольку опыт последних лет показал, что обрывы кабелей или труб в Балтийском море стали новой нормой», – сказано в статье.

    По словам командующего штабом пограничной охраны Ильи Ильина, реакция спецслужб уже улучшилась, поскольку было зафиксировано несколько случаев предполагаемых повреждений кабелей.

    «Мы смогли очень быстро отреагировать на последнее из них, судно Fitburg. Насколько я помню, с момента обнаружения до момента захвата судна прошло 4-5 часов, и это в выходной день», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Вооруженные силы Финляндии ограничили движение судов в Финском заливе. Финляндия анонсировала участие в учениях Дании в Арктике. При этом ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.


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    17 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Захарова сравнила главу Минобороны Италии с Гитлером и Муссолини

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы итальянского Минобороны Гуидо Крозетто, сравнив его логику с рассуждениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

    Захарова ответила на высказывание Крозетто об украинских военных. В своем Telegram-канале она провела историческую параллель с лидерами фашистской Италии и нацистской Германии.

    «85 лет назад Гитлер и Муссолини считали, что немецко-фашистские войска защищают Европу от евреев», – подчеркнула дипломат.

    Ранее глава итальянского военного ведомства заявил о тяжелом положении киевского режима. При этом Крозетто отметил, что каждый гибнущий украинский солдат якобы отдает жизнь ради защиты Европы.

    В июле министр обороны Италии Гуидо Крозетто сравнил поставки вооружений Киеву с лечением тяжелобольного пациента.

    В августе депутат Европарламента Данило Делла Валле раскритиковал подготовку Римом очередного пакета военной помощи Украине.

    Ранее Мария Захарова провела параллели между современными европейскими политиками и деятелями времен Великой Отечественной войны.

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    17 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    МИД разъяснил Франции позицию по урегулированию на Украине

    МИД: Галузин разъяснил послу Франции позицию России по урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы МИД Михаил Галузин изложил французскому послу Николя де Ривьеру позицию Москвы по устойчивому разрешению кризиса на Украине, сообщили в российском дипведомстве.

    Галузин обсудил ситуацию с послом Франции в Москве Николя де Ривьером, сообщается на сайте МИД. В ходе встречи дипломаты затронули вопросы устойчивого урегулирования украинского кризиса.

    «Главе французской дипмиссии были вновь разъяснены принципиальные и последовательные подходы российской стороны к устойчивому политико-дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Украины путем полного и необратимого устранения его первопричин», – говорится в сообщении министерства.

    В ведомстве подчеркнули, что особое внимание было уделено необходимости обеспечения законных интересов безопасности России. Кроме того, Москва указала на важность восстановления прав русского и русскоязычного населения на Украине.

    В конце августа заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о стремлении Москвы к всеобъемлющему урегулированию украинского кризиса.

    Дипломат назвал невозможным вариант простой заморозки боевых действий без устранения первопричин конфликта.

    Ранее в июне он уже проводил встречу с главой французской дипмиссии для разъяснения принципиальных подходов России.

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    17 сентября 2026, 23:21 • Новости дня
    Туск заподозрил президента Навроцкого в готовности раздавать земли Польши

    Туск устыдил Навроцкого за пост в соцсети о раздаче земель

    Tекст: Катерина Туманова

    Пост президента Польши Кароля Навроцкого о смирении перед необходимостью отдать часть территории страны вызвал бурную реакцию пользователей и рекомендацию премьер-министра Дональда Туска убрать противоречивое высказывание.

    Когда Навроцкий выступал перед избирателями во Влодаве, он произнес фразу о верности польского народа Родине и готовности ради нее пожертвовать территорией.

    «Мы – народ, который может лишиться территории, но он никогда не потеряет душу; мы можем уступить территории, но никогда не отдадим нашу Родину», – сказал президент Польши.

    Эту цитату в аккаунте канцелярии Навроцкого в соцсети Х вывесили в четверг. Фраза вызвала бурную реакцию: от негодования, что президент готов раздавать земли, до иронии о том, как куражится ИИ.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил президенту иное решение – удалить пост, в котором пользователи ничего позитивного не увидели и разразились в комментариях только критикой и бранью.

    «Уважаемый президент, предлагаю удалить этот пост. Мы не собираемся отдавать ни клочка нашей территории», – написал Туск в Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша решила усилить границу с Украиной войсками, а также подключить подключить военные подразделения к охране железных дорог.

    Власти Польши уличили замглавы Минобороны во лжи о ядерном оружии.

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    17 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    Захарова раскрыла фрейдистские мотивы в запрете главой МИД Латвии Овечкина

    Захарова: Есть в запрете Овечкина и Кремлева Латвией что-то фрейдистское

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Латвии Байба Браже включила российского хоккеиста Александра Овечкина в черный список и запретила въезд в страну на неопределенный срок, в чем официальный представитель МИД России Мария Захарова разглядела фрейдистские мотивы.

    «Мне кажется, в этом есть что-то фрейдистское – у нее был единственный шанс обратить их внимание на себя, и она им воспользовалась», – прокомментировала Захарова решение латвийского МИД в Telegram-канале.

    Кроме Овечкина, Браже внесла Умара Кремлева, президента Международной ассоциации любительского бокса, в список нежелательных лиц и бессрочно запретила въезд в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин в августе заявил о возвращении в Москву после завершения карьеры. В июле российский форвард продлил сотрудничество с американским клубом «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать критику в адрес Овечкина на Западе.


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    17 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Обыски из-за махинаций с деньгами Евросоюза прошли в Литве

    LRT: В Литве прошли обыски из-за махинаций с деньгами Евросоюза

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Литве началось расследование возможных махинаций при распределении финансовой помощи Евросоюза, правоохранители уже провели обыски у руководства профильного национального агентства, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Литовская служба расследования финансовых преступлений проводит обыски в национальном платежном агентстве, отвечающем за распределение средств Евросоюза, передает РИА «Новости».

    «В четверг Служба расследования финансовых преступлений проводит обыски у директора Национального платежного агентства Фортунатаса Диргинчюса. Во вторник также были проведены обыски в Национальном платежном агентстве», – говорится в сообщении LRT. Следствие подозревает чиновников в злоупотреблении полномочиями для предоставления незаконных преимуществ участникам европейских проектов.

    По версии правоохранителей, госслужащие умышленно не выполняли свои обязанности, чем могли нанести значительный ущерб финансовым интересам как Литвы, так и ЕС. Министр сельского хозяйства Кестутис Мажейка, которому подчиняется агентство, назвал ситуацию серьезной, отметив масштаб работы учреждения по администрированию государственных и европейских фондов.

    Мажейка добавил, что в случае предъявления обвинений сотрудникам они будут отстранены от должностей, включая руководящие посты. Досудебное расследование курируют делегированные в Литву европейские прокуроры.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от премьера Гинтаутаса Палуцкаса объяснений из-за подозрений в незаконном освоении финансовой помощи ЕС.

    Полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий в рамках расследования мошенничества при закупках.

    Европейские аудиторы выявили нецелевое расходование миллиардов евро из бюджета Евросоюза под видом финансирования неправительственных организаций.

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    17 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Премьер Чехии заявил о движении мира к третьей мировой войне

    Премьер-министр Чехии Бабиш заявил о движении мира к третьей мировой войне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что текущий курс мирового развития ведет к третьей мировой войне и глобальной катастрофе.

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время выступления в Праге выразил глубокую обеспокоенность текущим курсом мирового развития, передает ТАСС.

    «Я не боюсь сказать во весь голос, что дорога, по которой сейчас следует мир, не ведет к безопасности. Она ведет прямо к вратам ада. Она ведет нас к третьей мировой войне», – заявил глава чешского правительства.

    Политик подчеркнул необходимость сосредоточить внимание Европы на мирных инициативах. Бабиш отметил, что на международных оборонных конференциях практически не обсуждается вопрос мира, а основной акцент делается на использовании военной силы.

    Глава чешского правительства также обратил внимание на экономические последствия отсутствия глобальной стабильности. Он отметил, что Европа расплачивается за это растущими ценами на энергоносители, высокой инфляцией и падением конкурентоспособности промышленности.

    Отказ от импорта энергоресурсов наносит серьезный ущерб странам Центральной Европы, которые не могут обеспечить себя самостоятельно, подчеркнул Бабиш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правительство Чехии остановило прямое финансовое снабжение Киева. Ранее Андрей Бабиш призвал к скорейшему достижению перемирия на Украине.

    Чуть позже МИД России предупредил об угрозе начала третьей мировой войны из-за политики Евросоюза и НАТО.

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    17 сентября 2026, 19:21 • Новости дня
    Фицо анонсировал визит на Украину

    Фицо сообщил о планах посетить Украину в пятницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах посетить Украину в пятницу и выразил надежду на изменение своего скептического настроя после поездки.

    Глава словацкого кабинета министров анонсировал свой визит в соседнее государство, передает РИА «Новости». Политик намерен отправиться в поездку 18 сентября, а вернуться на родину планирует в ночь на субботу.

    «Надеюсь, что завтра ночью, когда я буду возвращаться с Украины, я не буду так скептически настроен, как сейчас», – отметил премьер во время выступления на открытии академического года в городе Прешов. Видеозапись речи была опубликована на его странице в соцсети в четверг.

    Дополнительные детали предстоящей поездки на Украину глава правительства Словакии раскрывать не стал.

    В июле словацкий премьер-министр отказался вступать в поддерживающую конфликт на Украине «коалицию желающих».

    Ранее политик согласился приехать в Киев вопреки возможным угрозам для своей безопасности.

    На весенней встрече в Ереване стороны обсудили перспективу развития двусторонних межправительственных консультаций.

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