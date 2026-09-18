Памфилова сообщила о рекордном числе иностранных наблюдателей на выборах

Tекст: Вера Басилая

По словам Памфиловой, число наблюдателей из других стран на федеральных выборах этого года побило рекорд президентских выборов 2024 года, передает ТАСС.

«Если на выборах президента присутствовало 1115 представителей рекордного количества стран – 129, то в этом году у нас еще больше наблюдателей и международных экспертов – 1126 и уже из 133 стран мира», – сказала Элла Памфилова.

Западные страны пытаются навязывать свои правила проведения выборов, из-за чего многие государства теряют электоральный суверенитет. Руководитель Центризбиркома отметила, что представители западных организаций часто критикуют демократические процессы, не учитывая культуру и традиции других стран.

Все больше государств осознают неприемлемость подобного диктата и стремятся совершенствовать избирательные системы для защиты от внешнего влияния. Памфилова подчеркнула, что утрата суверенитета приводит к подчинению национальных интересов иностранным, добавив, что странам необходимо строить отношения на равных условиях.

Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать российские выборы.

Утром в пятницу Памфилова рассказала о поступающих организаторам голосования угрозах.

На прошлых президентских выборах за ходом голосования следили 1115 международных наблюдателей.