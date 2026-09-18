По словам Памфиловой, число наблюдателей из других стран на федеральных выборах этого года побило рекорд президентских выборов 2024 года, передает ТАСС.
«Если на выборах президента присутствовало 1115 представителей рекордного количества стран – 129, то в этом году у нас еще больше наблюдателей и международных экспертов – 1126 и уже из 133 стран мира», – сказала Элла Памфилова.
Западные страны пытаются навязывать свои правила проведения выборов, из-за чего многие государства теряют электоральный суверенитет. Руководитель Центризбиркома отметила, что представители западных организаций часто критикуют демократические процессы, не учитывая культуру и традиции других стран.
Все больше государств осознают неприемлемость подобного диктата и стремятся совершенствовать избирательные системы для защиты от внешнего влияния. Памфилова подчеркнула, что утрата суверенитета приводит к подчинению национальных интересов иностранным, добавив, что странам необходимо строить отношения на равных условиях.
Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать российские выборы.
Утром в пятницу Памфилова рассказала о поступающих организаторам голосования угрозах.
На прошлых президентских выборах за ходом голосования следили 1115 международных наблюдателей.