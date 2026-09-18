Прокуратура ФРГ заинтересовалась упавшим возле аэродрома беспилотником

Tекст: Мария Иванова

Следователи планируют выяснить, выступал ли военный объект возможной целью оператора аппарата, передает ТАСС со ссылкой на немецкие издания.

Правоохранительные органы проверяют возможную связь этого происшествия с инцидентом в аэропорту Лейпцига в августе. Установлено, что найденный у Вунсторфа беспилотник оказался собран из кустарных деталей, однако следов взрывчатки на нем не обнаружили. Элементы аппарата нашли случайно примерно в двух километрах от аэродрома. Полицейские предполагают, что дрон разбился некоторое время назад.

В начале сентября власти Германии обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотником в Лейпциге и объявили о закрытии генерального консульства в Бонне. Президент России Владимир Путин назвал эти решения грубой ошибкой немецких властей, связав их со сложным положением канцлера Фридриха Мерца. Посол в Германии Сергей Нечаев отверг предъявленные обвинения как бездоказательные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал цель инцидента с беспилотником в Лейпциге.

На прошлой неделе Берлин отказался предоставить доказательства связи Москвы с этим аппаратом.

В начале месяца посол России в Германии Сергей Нечаев охарактеризовал действия немецких властей из-за ситуации с дроном как провокацию.