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    18 сентября 2026, 12:49 • Новости дня

    Песков сообщил о прорывном соглашении по поставкам МС-21

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона достигла прорыва в производстве и поставках авиалайнера МС-21-310, президент Владимир Путин подпишет договор о поставках самолета, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Кроме того, будет подписан договор об условиях поставки самолетов МС-21. Это вот такое прорывное подписание, очень-очень важное», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил первый полет.

    В июле Путин осмотрел этот лайнер на Иркутском авиационном заводе.

    Группа «Аэрофлот» забронировала более 200 таких машин.

    17 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Трибунал по преступлениям неонацистов на Украине раскрыл схему фальсификации жертв в Буче
    Трибунал по преступлениям неонацистов на Украине раскрыл схему фальсификации жертв в Буче
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    При фальсификации событий в Буче украинский режим представлял погибших военных ВСУ мирными жителями. В число якобы убитых российскими войсками мирных жителей также включены люди, умершие от заболеваний. Такие выводы содержатся в представленном в среду председателем Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максимом Григорьевым докладе «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    «Представленные в данном докладе факты являются однозначными и неподлежащими сомнению доказательствами фальсификации Украиной при поддержке западных стран событий в г. Буче в 2022 году», – отмечают авторы документа. Значительная часть приведенных в нем примеров построена на сопоставлении имен на мемориале в Буче с публикациями украинских СМИ и воспоминаниями родственников погибших.

    Основным механизмом фальсификации является представление Украиной военных потерь как гибели гражданского населения. В документе приводится сообщение с официального сайта Владимира Зеленского от 31 марта 2024 года: «На данный момент мемориал содержит 509 имен гражданских лиц, которых удалось идентифицировать». Между тем среди увековеченных на мемориале есть кадровые военнослужащие, бойцы территориальной обороны и другие участники боевых действий.

    Среди них – старший солдат подразделения «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Евгений Петраш, командир роты сил специальных операций «Азова» Андрей Васькевич, снайпер 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Цимбала и командир подразделения территориальной обороны Александр Благодатный с позывным «Мамонт».

    Украинский мемориал в Буче пытается выдать за гражданского и Фесюка Виталия Владимировича. Но в приведенных в докладе воспоминаниях его жены Елены Фесюк говорится, что Виталий служил в ВСУ и выполнял разведывательные задачи. «Он был разведчиком-корректировщиком. Считал технику, которая шла через Бучанский переезд, и передавал информацию в группе Telegram», – цитируют ее авторы доклада.

    Аналогичный пример – Виталий Кривенко, который на мемориале представлен как погибший мирный житель. Однако в действительности эта ложь опровергается словами его жены: «Мой муж был военным… Защищал Бучу и Ирпень, погиб в Буче на Киево-Мироцкой улице».

    Кроме того, киевские власти свозили в Бучу военнослужащих, смерть которых наступила в других регионах Украины. «Еще одним из методов фальсификации событий в Буче стала квалификация в качестве убитых в городе мирных граждан погибших в других населенных пунктах украинских военнослужащих», – отмечается в докладе.

    В частности, авторы называют старшего сержанта Игоря Кокодиняка, местом смерти которого указан Ворзель. Военнослужащие Владимир Логвиненко и Александр Евдокименко, согласно приведенным сведениям, погибли в боях около села Мощун, а старший сержант Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Руль – в Копылове.

    В этом же контексте упоминаются летчики Руслан Белоус и Роман Довгалюк. По данным доклада, они находились в самолете, сбитом при нанесении ударов по российским войскам около села Березовки. Украина их также представила на мемориале в Буче в качестве погибших мирных граждан.

    Еще одним способом искажения информации составители документа считают умолчание о боевых задачах, которые выполняли погибшие. Так, в качестве мирного жителя на мемориале в Буче указан Смирнов Сергей Юрьевич. «В действительности Смирнов являлся принимавшим участие в боевых действиях добровольцем территориальной обороны с позывным «Гап». Украинская пресса пишет о его участии в боях и о том, что он получил второе ранение в Ирпене», – говорится в докладе.

    Кроме того, украинские власти не гнушались и подменой причин смерти. Например, 68-летняя Галина Семенюк умерла от онкологического заболевания, однако ее имя также помещено на мемориале, который украинские власти представляют как памятник убитым гражданским лицам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об использовании властями Украины тел убитых экстремистов для создания масштабной фальсификации в Буче. Ранее дипломат назвала данную провокацию организованной по лекалам нацистской пропаганды спецоперацией британцев. Для сокрытия правды киевский режим намеренно отправляет очевидцев тех событий на фронт.

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    17 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление

    Путин передал акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» во временное управление

    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление
    @ Денис Гришкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские активы французских торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» официально перешли под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент» по указу президента России Владимира Путина.

    Путин подписал указ о передаче акций бывших магазинов «Леруа Мерлен» и «Ашан» во временное управление акционерного общества «Л.Е.В. менеджмент». Соответствующий документ уже размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление... следующие изменения:... 0,007% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ле Монлид», принадлежащего компании ГРУП АДЕО (Groupe Adeo S.A.) акционерное общество «Л.Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ»», – говорится в тексте документа.

    Кроме того, под временное управление перешли 99,99858% долей российского «Ашана», ранее принадлежавших французской компании «Сожепар». Также «Л.Е.В. менеджмент» получит контроль над 0,00142% долей, владельцем которых числилась «Меелакер Б.В.».

    Также российские активы международной корпорации Nestle, включая доли в компаниях «Нестле Кубань» и «Нестле Россия», передали во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    Согласно документу, «Л.Е.В. менеджмент» получает контроль над 67,44% долей в «Нестле Кубань», которыми владеет «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», и 32,56% долей «Нестле Дойчланд А.Г.». Также под управление переходят 84,082% «Нестле Россия» от швейцарской компании и 15,918% от немецкой структуры.

    Осенью 2024 года французский ретейлер «Ашан» запланировал продажу своих активов в России из-за санкций Евросоюза.

    Весной 2024 года сеть магазинов «Леруа Мерлен» переименовала свою материнскую структуру в РФ в ООО «Ле Монлид».

    В конце прошлого года пресс-служба компании опровергла слухи о возможном уходе с отечественного рынка.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»

    Военный эксперт Кнутов: Потеря «Запорожстали» критична для Украины

    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия вновь нанесла удар по «Запорожстали». По всей видимости, противник начал восстанавливать ранее выведенные из строя цеха. Действия ВС России были призваны не допустить возобновления работы предприятия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Аналитик также оценил другие объекты, попавшие под удар в ночь на четверг.

    «ВС России продолжают системную работу по изолированию Украины. Под ударом – переправы через Днестр, портовая инфраструктура, суда, задействованные в интересах ВСУ, а также железнодорожные узлы и пограничные переходы. Все это существенно осложняет доставку военных грузов и срывает графики поставок», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, российская армия бьет и по другим «болевым» точкам – в частности, по объектам ВПК Украины, продолжил он. На этом фоне собеседник упомянул металлургический комбинат «Запорожсталь». В августе стало известно о полной остановке предприятия. Аналитик допустил, что выведенные из строя цеха начали восстанавливать, поэтому ВС РФ снова нанесли удар по этой цели, чтобы не допустить возобновления работы предприятия.

    «На «Запорожстали» производили прокатный лист, который шел на изготовление защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники. Также украинские власти отправляли значительные объемы металла за рубеж. То есть продукция, с одной стороны, использовалась непосредственно в ВСУ, а с другой – давала доходы, которые перераспределялись на содержание армии и ведение боевых действий», – напомнил Кнутов.

    По его словам, потеря «Запорожстали» критична для Украины: это не только ограничивает возможности по восстановлению боевой техники, но и сокращает экспортные возможности страны и поступление валютных средств из-за рубежа. Киевские власти уже сталкиваются с серьезными последствиями. Так, Владимир Зеленский признал дефицит в бюджете на ВСУ в размере 27 млрд долларов.

    «Это связано с прекращением экспорта металлов и перекрытием экспорта через большую Одессу», – пояснил спикер. Более того, остановка предприятия обернется для Киева дополнительными расходами. «В связи с отсутствием собственных мощностей Украине придется закупать продукцию, а это недешево», – рассуждает эксперт.

    Также Кнутов отдельно обратил внимание на удары ВС России по дата-центрам – на этот раз «Де Ново». Собеседник напомнил, что центры обработки данных на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Она в том числе выдает данные, которые используются для прокладки маршрута БПЛА. «Работая по этой цели, мы фактически осложняем противнику запуск беспилотников по тыловым районам нашей страны», – считает аналитик.

    На этом фоне принципиально важны и удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые питают как ЦОД, так и заводы, военные предприятия на территории Украины. «Вывод из строя трансформаторных подстанций играет важнейшую роль», – подчеркнул он.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный и групповые удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве и области поражены цеха по производству и хранению беспилотников различных типов, включая БПЛА средней дальности RAX-2X. Также удар нанесен по предприятию «Пегас Армс», выпускающему дроны большой и средней дальности, и по заводу комплектующих для БПЛА и подготовке к применению наземных робототехнических комплексов.

    Среди целей – дата-центр «Де Ново», обслуживающий серверное оборудование, используемое в военных целях, а также аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов на территории Киевской области.

    В Запорожской области поражен металлургический комбинат «Запорожсталь» – ключевое предприятие металлургической промышленности Украины, осуществляющее выплавку чугуна и выпуск прокатной стали, используемой оборонными предприятиями Украины и Европы. Также удар нанесен по сборочному предприятию «Искра», производящему комплексы радиотехнической разведки, РЭБ и комплектующие для зенитных управляемых ракет.

    В Одесской области в порту «Черноморск» поражен сухогруз с военными грузами. Также выведены из строя электроподстанция «Арциз», обеспечивающая функционирование порта «Измаил», и два автомобильных моста через Днестр в районе Маяков, используемых для транзитных перевозок военных грузов из Румынии и порта «Измаил». Кроме того, на переходе морем в 11 км восточнее Одессы поражено морское судно, доставлявшее в порт «Одесса» грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

    Напомним, 11 сентября российские военные впервые нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что в результате разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены.

    Смотрите кадры результатов атаки по «Запорожстали» в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    18 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    Члены избиркомов Бурятии встретили избирателей в национальных костюмах

    Tекст: Вера Басилая

    Члены некоторых участковых избирательных комиссий в Бурятии встретили пришедших голосовать граждан в национальных костюмах, сообщил ЦИК Бурятии.

    В дни голосования на некоторых избирательных участках члены комиссий встречают избирателей в национальных костюмах, сообщает избирком Бурятии в соцсети «ВКонтакте».

    «Эта инициатива стала яркой особенностью текущей избирательной кампании и проходит в рамках Года единства народов России», – пояснили представители ведомства.

    Подобные акции проходят и в других регионах страны. Во Владивостоке восьмилетняя Алисия вместе с бабушкой надели русские наряды и исполнили песню «Матушка-земля» для пришедших голосовать. На другом участке студенты колледжа испекли пирожки для угощения посетителей. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оказался 51-м проголосовавшим на своем участке, пишут «Известия».

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Для обеспечения безопасности Центральная избирательная комиссия назначила на всех участках ответственных за эвакуацию сотрудников.

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    17 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    В Москве представлен доклад об инсценировке Украиной событий в Буче

    Захарова: Киев выдавал боевиков «Азова» за погибших жителей Бучи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Украины использовали тела убитых украинских боевиков для создания масштабной фальсификации, представив их жертвами среди мирного населения весной 2022 года после боев в Киевской области, говорится в докладе «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», представленном в Москве организацией Международный общественный трибунал.

    Официальный Киев попытался выдать уничтоженных членов националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) за мирных граждан, погибших в Буче, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    «Это абсолютно точно фальсификация, только теперь у нас есть уже неопровержимые факты – конкретные, раскладывающие ее по деталям. О чем идет речь? Речь идет о том, что за мирных жителей они выдали украинских военнослужащих, в первую очередь, как мы понимаем, экстремистов из террористического нацбатальона «Азов», – цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства.

    Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, на которой председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев представил доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    Документ разоблачает фальсификацию событий в украинском городе. Доклад содержит факты представления Украиной погибших в различных населенных пунктах в ходе боев украинских военнослужащих в качестве убитых мирных граждан в Буче.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Мария Захарова анонсировала презентацию масштабного расследования преступлений киевского режима. В конце августа дипломат назвала события в Буче британской информационно-политической спецоперацией ради срыва мирных переговоров.

    Весной официальный представитель МИД России обвинила украинские власти в намеренной отправке очевидцев инсценировки в Буче на верную гибель.

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    18 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Провокационные действия против российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования уже фиксируются, включая атаки дронов и дезинформацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Задают часто вопрос: могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны. Вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, [в виде] огромного потока дезинформации, который запущен на этот счет, попыток повлиять различными способами», – заявила она ТАСС.

    По словам Захаровой, подобные действия фиксируются не только внутри страны, но и за ее пределами. Дипломат пояснила, что западные государства пытаются снять с себя ответственность за обеспечение безопасного прохода граждан к избирательным участкам.

    Кроме того, речь идет не просто об информационных провокациях, а о прямых информационных атаках, подчеркнула представитель МИД России.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам. Генконсул Епифанов сообщил о мерах безопасности на участках в Канаде.

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    17 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на взыскание активов с Euroclear

    ЦБ подал заявление в Общий суд ЕС по делу об активах в Euroclear

    ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на взыскание активов с Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России подал заявление в европейский суд, чтобы добиться возможности взыскать 200 млрд евро заблокированных активов с депозитария Euroclear.

    Банк России обратился в Общий суд Европейского союза с требованием отменить ограничения на признание и исполнение решений российских судов, передает РИА «Новости». Регулятор оспаривает статью регламента Совета ЕС, которая позволяет европейским судам запрещать российским лицам добиваться исполнения отечественных судебных решений в любых юрисдикциях.

    «Данный документ является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии и помешать Банку России исполнить решение арбитражного суда Москвы, вынесенное по иску Банка России к Euroclear», – заявили в ЦБ.

    Активы российского регулятора были заморожены в 2022 году после начала спецоперации на Украине. Основная часть этих средств, оцениваемая примерно в 200 млрд евро с учетом упущенной выгоды, находится в депозитарии Euroclear.

    В Центробанке подчеркнули, что европейские меры создают несоразмерные препятствия для защиты прав за пределами Евросоюза. Экстерриториальный характер запретов противоречит принципам доступа к правосудию и иммунитету государств, добавили в ведомстве.

    Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Банка России.

    Позже апелляционная инстанция отказала европейской площадке в приостановке исполнения данного решения.

    В ответ финансовая организация обратилась в суд Бельгии для отмены российского вердикта по замороженным средствам.

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    17 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков
    Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков
    @ Сергей Смольский/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков ушел из жизни в возрасте 59 лет.

    Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов, передает РИА «Новости».

    Сергей Чепиков вошел в историю как первый советский биатлонист, ставший обладателем Кубка мира в общем зачете, завоевав этот трофей в сезоне 1989/90. На Олимпийских играх он выиграл золотые медали в эстафете в 1988 году и в спринте в 1994 году.

    После завершения спортивной карьеры Чепиков избирался депутатом Государственной думы VII и VIII созывов. Также был тренером-консультантом сборной России по биатлону и вице-президентом Союза биатлонистов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле скончалась еще одна олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева.


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    17 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине

    Рожин сообщил об уничтожении газового хранилища под Кировоградом

    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине
    @ Anang Firmansyah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Кировограда после удара прекратило работу газовое хранилище, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин сообщил в Max о выведении из строя газового хранилища, расположенного в районе Кировограда. «Газовое хранилище в районе Кировограда вышло из чата», – написал он.

    Напомним, ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.

    В Запорожье после ночного удара вспыхнул крупный пожар на территории государственного оборонного предприятия «Искра», производящего радиолокационные системы.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию о масштабных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры на территории Киева, Одессы и Сумской области.

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    17 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка

    Ямпольская: Слово «шумахер» не стало нормой русского языка

    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка
    @ imago images/Kraling/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Слово «Шумахер» в переносном значении не вошло в нормативные словари, поэтому не является официальной нормой современного русского литературного языка, заявила советник президента России Елена Ямпольская.

    Советник президента подчеркнула, что нормы фиксируются исключительно в нормативных словарях, а не на сторонних ресурсах, передает РИА «Новости». «Нормы современного русского литературного языка зафиксированы только в нормативных словарях. То есть никакие иные источники, помимо нормативных словарей, не могут считаться официальными и определять или устанавливать нормы нашего с вами языка», – отметила Ямпольская.

    Она пояснила, что появление слова на ресурсе «Академос» является лишь инициативой Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН.

    Кроме того, председатель президентского совета выразила мнение об иностранных заимствованиях. По ее словам, короткие англицизмы вроде «хайп», «фейк» и «кейс» звучат для русского уха дико и напоминают собачий лай.

    Ямпольская добавила, что такие слова совершенно не близки носителям русского языка по звучанию и нарушают мелодику национальной речи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Институт русского языка имени Виноградова РАН включил слово «шумахер» в орфографический академический ресурс «Академос».

    Позже портал «Грамота.ру» объяснил правило написания этой фамилии в переносном смысле с заглавной буквы.

    Сама Елена Ямпольская заявила об усталости российского общества от засилья иностранных слов.

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    18 сентября 2026, 07:33 • Новости дня
    Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец»

    Комплекс противодействия БПЛА «Жнец» впервые представили на выставке в ЮАР

    Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец»
    @ William R. Lewis/Us Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компоненты комплекса противодействия беспилотникам «Жнец» разработки холдинга «Росэл» (входит в Ростех) впервые представлены Россией в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2026 в ЮАР, сообщил директор по проектам развития и цифровой трансформации НИИ «Вектор» Станислав Вольский.

    Компоненты комплекса разработки холдинга «Росэл» впервые продемонстрированы в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2026, передает ТАСС. Директор по проектам развития и цифровой трансформации НИИ «Вектор» Станислав Вольский сообщил, что изделия презентованы в составе объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта».

    «Холдинг «Росэл» впервые в рамках выставки в Южной Африке представил компоненты комплекса противодействия БПЛА «Жнец». Комплекс включает в себя системы радиочастотного и радиолокационного обнаружения БПЛА, средства радиочастотного подавления», – рассказал Вольский. Он добавил, что управление осуществляется через программное обеспечение «Вектор-хаб», которое позволяет контролировать воздушную обстановку в различных режимах.

    Системы обнаружения представлены изделиями «Огонек» и «Ручеек». Первое анализирует радиоэфир от 250 МГц до 12 ГГц для поиска и идентификации дронов, а второе перехватывает видеопоток с камер FPV-беспилотников. Средства подавления включают модульные системы семейства «Серп», способные ставить заградительные помехи в десятках диапазонов.

    Особое внимание уделено мобильной защите от FPV-дронов. На выставке представлена система «Пресс-ВМ» на колесном шасси, актуальная для поддержки огневых групп и защиты конвоев. Комплекс базируется на пикапе с мощной силовой установкой и включает средства обнаружения и подавления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» представил программно-аппаратный комплекс радиоэлектронной борьбы «Жнец». В конце августа предприятие запустило производство мобильных радиолокационных станций с искусственным интеллектом для выявления малых беспилотников. Весной разработчики дополнили линейку систем защиты от дронов новым комплексом «СЕРП-FPV».

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    17 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Правительство Италии решило помочь работающим с Россией компаниям

    Вице-премьер Италии Сальвини поручил поддержать работающий с Россией бизнес

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини поручил подготовить доклад с мерами поддержки для итальянских компаний, которые продолжают вести бизнес с Россией.

    Сальвини поручил итальянским компаниям, продолжающим работать с Россией, разработать предложения о мерах поддержки со стороны правительства, передает РИА «Новости». «Я попросил подготовить в течение недели доклад, в котором будут выделены пять или шесть пунктов, по которым правительство может вмешаться», – заявил политик в интервью газете Corriere della Sera.

    Он уточнил, что речь идет примерно о 350 предприятиях, действующих в различных отраслях – от моды до сельского хозяйства.

    Кроме того, министр распорядился составить отдельный документ о трудностях, вызванных санкциями Евросоюза против Москвы. По его словам, 21 пакет ограничений до сих пор скорее усложнял жизнь итальянскому бизнесу, а не российскому.

    Возглавляющий партию «Лига» вице-премьер также подчеркнул необходимость продолжения диалога и сотрудничества с Москвой, несмотря на текущий конфликт. Он отметил, что Рим направил Киеву все виды помощи, но считает важным поддерживать контакты со всеми участниками противостояния.

    Напомним, итальянские предприниматели потеряли более 40 млрд евро из-за западных санкций.

    Правящая коалиция Италии предложила план поэтапного снятия антироссийских ограничений.

    Вице-премьер Маттео Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта.

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    17 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    МИД Венгрии назвал высылку российских дипломатов продуманной стратегией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламентский госсекретарь венгерского МИД Дьердь Велкей заявил, что высылка десяти российских дипломатов является частью стратегии, реализация которой идет «своим чередом».

    «Мы приняли данное решение, руководствуясь продуманной стратегией», – сказал дипломат в интервью интернет-изданию Telex, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о возможных будущих шагах, госсекретарь пояснил, что каждое такое решение представляет собой сложный процесс, где важен выбор правильного момента.

    При этом он отказался раскрывать подробности дела, сославшись на непубличность деталей. Велкей добавил, что ведомство постоянно следит за развитием событий и ожидает реакции российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил высылку десяти российских дипломатов защитой национального суверенитета.

    В ответ посол России в Будапеште Евгений Станиславов назвал данное решение беспрецедентной эскалацией. А официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала обязательный ответ Москвы на этот недружественный шаг.

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    17 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на французских АЗС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался на невыносимые цены на автомобильное топливо в стране, связав ситуацию с проблемами свободы судоходства.

    Французский лидер считает невыносимыми цены на топливо на автозаправках, передает ТАСС. Он сделал это заявление по итогам переговоров с королем Иордании Абдаллой II и президентом Ливана Джозефом Ауном.

    «Мы подчеркнули важность обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Блокады имеют прямые последствия для нашей повседневной жизни», – написал французский лидер в соцсетях. Он добавил, что французы испытывают это на себе у заправочных станций, где цены стали невыносимыми.

    По словам главы государства, власти вынуждены вести неустанную работу по снижению напряженности и обеспечению стабильных поставок нефти.

    Накануне Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин.

    Каждая десятая французская автозаправочная станция столкнулась с острой нехваткой горючего.

    Эксперт Игорь Юшков объяснил перебои изменением логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

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    17 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов
    Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское Министерство просвещения утвердило федеральный образовательный стандарт для старшеклассников, предполагающий, что с 1 сентября 2027 года учащиеся 10–11-х классов получат возможность выбирать между базовым изучением всех школьных дисциплин и углубленным освоением профильных предметов.

    Профильное обучение включает несколько направлений: агротехнологическое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое и универсальное, передает РИА «Новости».

    В рамках этих профилей школы смогут открывать специализированные классы, например, медицинские, инженерные или лингвистические. На углубленном уровне можно будет изучать математику, информатику, физику, химию, биологию, историю и другие предметы.

    Новый стандарт впервые устанавливает четкие требования к оснащению школьных кабинетов. В перечень необходимого оборудования вошли виртуальные лаборатории, бинокулярные микроскопы и даже модели ракет. Учебная нагрузка за два года составит от 2312 до 2516 часов, не превышая 37 часов в неделю.

    Обязательными для изучения остаются русский язык, математика, история, обществознание, физика, химия, биология, ОБЗР и физкультура. Родной язык и второй иностранный школьники смогут изучать по заявлению при наличии возможностей в учебном заведении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил об отмене обязательного углубленного изучения предметов в старших классах с 2027 года.

    Летом текущего года ведомство планировало утвердить обновленный стандарт обучения для школьников.

    Эксперт министерства Максим Костенко анонсировал введение подробных требований к оборудованию предметных кабинетов.

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