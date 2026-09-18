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    18 сентября 2026, 12:43 • Новости дня

    Песков: Путин может проголосовать в пятницу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин может проголосовать на выборах в Госдуму в пятницу в онлайн-формате, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Мы также не исключаем, что сегодня Путин проголосует. Возможно, он выберет онлайн-режим. Мы будем информировать», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Напомним, более миллиона россиян уже проголосовали дистанционно на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

    Путин выступил со специальным обращением к нации перед началом голосования.

    Песков назвал электронный формат волеизъявления удобным и надежным способом участия в выборах.

    17 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление

    Путин передал акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» во временное управление

    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление
    @ Денис Гришкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские активы французских торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» официально перешли под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент» по указу президента России Владимира Путина.

    Путин подписал указ о передаче акций бывших магазинов «Леруа Мерлен» и «Ашан» во временное управление акционерного общества «Л.Е.В. менеджмент». Соответствующий документ уже размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление... следующие изменения:... 0,007% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ле Монлид», принадлежащего компании ГРУП АДЕО (Groupe Adeo S.A.) акционерное общество «Л.Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ»», – говорится в тексте документа.

    Кроме того, под временное управление перешли 99,99858% долей российского «Ашана», ранее принадлежавших французской компании «Сожепар». Также «Л.Е.В. менеджмент» получит контроль над 0,00142% долей, владельцем которых числилась «Меелакер Б.В.».

    Также российские активы международной корпорации Nestle, включая доли в компаниях «Нестле Кубань» и «Нестле Россия», передали во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    Согласно документу, «Л.Е.В. менеджмент» получает контроль над 67,44% долей в «Нестле Кубань», которыми владеет «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», и 32,56% долей «Нестле Дойчланд А.Г.». Также под управление переходят 84,082% «Нестле Россия» от швейцарской компании и 15,918% от немецкой структуры.

    Осенью 2024 года французский ретейлер «Ашан» запланировал продажу своих активов в России из-за санкций Евросоюза.

    Весной 2024 года сеть магазинов «Леруа Мерлен» переименовала свою материнскую структуру в РФ в ООО «Ле Монлид».

    В конце прошлого года пресс-служба компании опровергла слухи о возможном уходе с отечественного рынка.

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    18 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    Члены избиркомов Бурятии встретили избирателей в национальных костюмах

    Tекст: Вера Басилая

    Члены некоторых участковых избирательных комиссий в Бурятии встретили пришедших голосовать граждан в национальных костюмах, сообщил ЦИК Бурятии.

    В дни голосования на некоторых избирательных участках члены комиссий встречают избирателей в национальных костюмах, сообщает избирком Бурятии в соцсети «ВКонтакте».

    «Эта инициатива стала яркой особенностью текущей избирательной кампании и проходит в рамках Года единства народов России», – пояснили представители ведомства.

    Подобные акции проходят и в других регионах страны. Во Владивостоке восьмилетняя Алисия вместе с бабушкой надели русские наряды и исполнили песню «Матушка-земля» для пришедших голосовать. На другом участке студенты колледжа испекли пирожки для угощения посетителей. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оказался 51-м проголосовавшим на своем участке, пишут «Известия».

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Для обеспечения безопасности Центральная избирательная комиссия назначила на всех участках ответственных за эвакуацию сотрудников.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    18 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Провокационные действия против российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования уже фиксируются, включая атаки дронов и дезинформацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Задают часто вопрос: могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны. Вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, [в виде] огромного потока дезинформации, который запущен на этот счет, попыток повлиять различными способами», – заявила она ТАСС.

    По словам Захаровой, подобные действия фиксируются не только внутри страны, но и за ее пределами. Дипломат пояснила, что западные государства пытаются снять с себя ответственность за обеспечение безопасного прохода граждан к избирательным участкам.

    Кроме того, речь идет не просто об информационных провокациях, а о прямых информационных атаках, подчеркнула представитель МИД России.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам. Генконсул Епифанов сообщил о мерах безопасности на участках в Канаде.

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    17 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    Постпред Полянский: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что регулярные атаки украинских беспилотников не смогли спровоцировать недовольство россиян и сорвать голосование в Государственную думу.

    Российский дипломат поделился подробностями на закрытом заседании постсовета ОБСЕ в Вене. По его словам, на протяжении трех месяцев сотни ракет и дронов ежедневно атаковали отечественные объекты промышленной и энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Задача этой кампании была сформулирована предельно откровенно и цинично: спровоцировать недовольство россиян властями и сорвать намеченные на 18-20 сентября выборы в Государственную думу», – отметил Полянский.

    При этом дипломат подчеркнул, что попытки киевских властей дестабилизировать обстановку перед голосованием потерпели сокрушительное фиаско.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о безуспешности попыток украинского руководства воспрепятствовать проведению голосования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» признание Европой итогов выборов в Госдуму.


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    17 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    В России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва
    В России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В единый день голосования 2026 года в России открылись первые участки на Камчатке, стартовали выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова приняла участие в открытии первых избирательных участков.

    Гимн России прозвучал на открытии избирательного участка в Петропавловске-Камчатском в 8:00 по местному времени в пятницу (23:00 мск четверга), сообщает РИА «Новости».

    «Приветствуем всех первых избирателей Камчатского края, которых мы сейчас видим на избирательном участке», – сказала Памфилова, приветствуя первых избирателей по видеосвязи.

    Голосование продлится три дня, с 18 по 20 сентября. В рамках ЕДГ-2026 состоятся более 2,2 тыс. избирательных кампаний, по итогам которых планируется распределить 20,7 тыс. мандатов.

    Памфилова ранее сообщала, что досрочное голосование прошло в 37 регионах. Голоса отдали более 203 тыс. человек внутри страны и более 14 тыс. на зарубежных участках.

    Для избирателей доступен традиционный бумажный бюллетень, возможность проголосовать онлайн или по месту нахождения. Дистанционное электронное голосование возможно в 32 регионах и на московской платформе, заявки подали более 4 млн человек.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам.

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    18 сентября 2026, 10:54 • Новости дня
    Памфилова заявила об использовании мошенниками темы мобилизации на выборах

    Памфилова: Мошенники в дни выборов используют тему мобилизации

    Памфилова заявила об использовании мошенниками темы мобилизации на выборах
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете распространяются фейковые постановления с призывом голосовать в военкоматах, направленные на запугивание граждан темой мобилизации, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    По словам Памфиловой, злоумышленники распространяют в интернете поддельное постановление от имени Избирательной комиссии Республики Бурятия, передает РИА «Новости».

    В фальшивом документе сообщается, что якобы для голосования подготавливаются помещения на базе военных комиссариатов, и содержится призыв к мужчинам приходить на выборы именно туда.

    «Уже тысячу раз все объявили, президент, все говорили, что никакая мобилизация не предусмотрена, но все равно пытаются играть на этой теме», – заявила Элла Памфилова на брифинге. Она подчеркнула, что выборы проходят в штатном режиме и нет необходимости создавать пункты для голосования в военкоматах.

    Помимо этого, глава ЦИК сообщила о другой мошеннической схеме. С 17 сентября руководители регионов, дипломатических представительств и государственных органов получают фейковые рассылки с требованием остановить подготовку к выборам.

    «Голосование, несмотря на всех провокаторов и недоброжелателей, идет в штатном режиме», – сказала Памфилова.

    Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва началось 18 сентября и продлится три дня. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал слухи о мобилизации информационной атакой противника.

    Накануне голосования председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать выборы.

    Центральная избирательная комиссия успешно отразила масштабную кибератаку на систему дистанционного электронного голосования.

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    17 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил о результативности усилий властей по снижению инфляции

    Путин: Усилия ЦБ и кабмина по снижению инфляции дают результат

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что работа Центрального банка и правительства по борьбе с ростом цен приносит плоды.

    Путин сообщил о постепенном снижении инфляции в стране, которая по состоянию на 14 сентября составила 6,2%, передает РИА «Новости». По словам главы государства, ситуация находится под контролем.

    «Усилия, которые предпринимаются и Центральным банком, и правительством Российской Федерации по этому направлению, явно дают результаты», – подчеркнул российский лидер.

    В начале сентября президент России Владимир Путин заявил о предотвращении угрозы гипервсплеска инфляции в стране благодаря своевременным действиям властей.

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    17 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Безэкипажный катер Ростеха впервые доставил избирательные бюллетени на Валаам
    Безэкипажный катер Ростеха впервые доставил избирательные бюллетени на Валаам
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Беспилотное судно госкорпорации «Ростех» впервые успешно привезло избирательные документы на остров Валаам, преодолев 45 километров по Ладожскому озеру.

    «Безэкипажный катер госкорпорации «Ростех» при поддержке дрона-ретранслятора «Суперкам» впервые доставил избирательные бюллетени и документы на Валаам для проведения выборов. Катер прошел 45 километров по Ладожскому озеру от Сортавала до острова», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

    Перед выполнением рейса аппарат прошел тестирование на маршруте от залива Ниэмелянсалми до центральной гавани монастыря. На острове проживают более 140 зарегистрированных избирателей. Устойчивую связь судна с оператором на берегу поддерживал беспилотник «Суперкам».

    Погодные условия во время перехода составили три балла волнения. В будущем госкорпорация планирует расширить использование подобных аппаратов на другие труднодоступные регионы страны.

    Длина судна составляет около семи метров. Аппарат способен преодолевать до одной тысячи километров, перевозя груз весом до одной тонны, а его крейсерская скорость достигает 40 узлов.

    Напомним, Центризбирком договорился об использовании безэкипажных катеров для транспортировки бюллетеней.

    Ранее госкорпорация «Ростех» представила модель новейшего спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1.

    В прошлом году разработчики показали на выставке в Петербурге первый арктический морской беспилотник «Бриз».

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    18 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    ЦИК назвала первые цифры явки на выборах в Госдуму

    Явка на выборах в Госдуму к полудню превысила 6%

    ЦИК назвала первые цифры явки на выборах в Госдуму
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 12:00 мск составила 6,48%, передает источник из информационного центра ЦИК.

    По состоянию на 12:00 московского времени явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы составила 6,48%, передает ТАСС. Эти данные были озвучены в информационном центре Центральной избирательной комиссии.

    Согласно информации, представленной на онлайн-табло ЦИК, указанный показатель отражает активность граждан на выборах в нижнюю палату парламента девятого созыва. Учитываются результаты голосования как по федеральному, так и по одномандатным округам. В общую цифру также включены данные досрочного голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первые избирательные участки на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва открылись на Камчатке.

    Свыше миллиона россиян уже воспользовались системой дистанционного электронного голосования.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова анонсировала введение пяти дополнительных форматов участия в выборах.

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    17 сентября 2026, 20:46 • Новости дня
    Путин заявил о росте реальных зарплат россиян на 6,5%
    Путин заявил о росте реальных зарплат россиян на 6,5%
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении доходов граждан на 6,5% в реальном выражении по итогам первого полугодия.

    Глава государства озвучил экономические показатели во время профильного совещания, передает РИА «Новости». По словам российского лидера, доходы населения продолжают уверенно увеличиваться.

    «Растут заработные платы – за первое полугодие плюс 6,5% в реальном выражении», – сказал Путин.

    В начале сентября президент России сообщил о рекордном снижении уровня безработицы в стране до 2,3%.

    В конце июля глава государства отметил увеличение заработных плат сотрудников РЖД более чем на 8%.

    Месяцем ранее российский лидер констатировал рост реальных зарплат граждан за пять лет более чем на 30%.

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    18 сентября 2026, 10:35 • Новости дня
    Житель Чукотки бросил рыбалку ради стопроцентной явки села на выборах

    Житель Чукотки прервал рыбалку для обеспечения 100% явки в селе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель села Нешкан на Чукотке бросил рыбалку и пришел на выборы, чтобы его населенный пункт показал 100-процентную явку в первый день голосования, сообщает окружной избирком.

    Житель чукотского села Нешкан Сергей Утек прервал рыбалку и прибежал на избирательный участок, чтобы обеспечить 100-процентную явку избирателей в первый день голосования, передает РИА «Новости».

    «Герой дня: житель Чукотки бросил рыбалку ради 100-процентной явки на выборах! Настоящая драма со счастливым финалом развернулась в селе Нешкан. На УИК № 49 комиссия замерла в ожидании: до абсолютного рекорда – 100% явки – не хватало ровно одного голоса», – сообщили в окружном избиркоме. Узнав, что от его голоса зависит успех населенного пункта, мужчина оставил удочки и помчался на участок.

    После того как он проголосовал, участковая избирательная комиссия № 49 зафиксировала стопроцентную явку. Ранее аналогичный результат был отмечен в селе Нутэпэльмен. В пятницу утром на Чукотке открылись 54 избирательных участка, где проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва и окружной думы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первые избирательные участки на выборах депутатов Госдумы открылись на Камчатке.

    Более миллиона россиян уже воспользовались системой дистанционного электронного голосования.

    Во время прошлых президентских выборов 12 удаленных сел Чукотки также показали стопроцентную явку.

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    18 сентября 2026, 09:05 • Новости дня
    На выборах в Госдуму проголосовали онлайн свыше миллиона избирателей
    На выборах в Госдуму проголосовали онлайн свыше миллиона избирателей
    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Свыше миллиона человек уже воспользовались системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

    Согласно данным портала дистанционного электронного голосования, более миллиона избирателей сделали свой выбор онлайн, передает РИА «Новости».

    На выборах по федеральному округу выдано более миллиона бюллетеней, принято свыше 1,04 млн. По одномандатным округам выдано также более миллиона бюллетеней, а принято более 1,03 млн.

    В онлайн-формате проголосовали уже около 25% от всех зарегистрированных на дистанционное голосование избирателей. Всего о желании голосовать дистанционно заявили более 4 млн человек.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва начались 18 сентября и продлятся три дня. Дистанционное голосование в 2026 году проходит в 32 регионах России и на московской платформе. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

    Накануне глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о пяти новых форматах голосования.

    В прошлом месяце начался прием заявлений на участие в ДЭГ на выборах в нижнюю палату парламента.

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    18 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    В «Лемана ПРО» прокомментировали перевод активов во временное управление

    В «Лемана ПРО» прокомментировали передачу активов

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские активы торговой сети «Леруа Мерлен», ставшей «Лемана ПРО», перешли под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент», однако в компании заявили об отсутствии сведений о ситуации.

    «В данный момент мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информацией в связи с вышедшим указом президента о передаче активов «Лемана ПРО» (ООО «Ле Монлид») во временное управление. В связи с этим запросили соответствующие разъяснения, после получения которых сможем предоставить более детальный комментарий», – сообщили представители компании РБК.

    Пока компания и все торговые точки работают штатно, без изменений.

    В среду стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций бывших магазинов «Леруа Мерлен» и «Ашан» во временное управление акционерного общества «Л.Е.В. менеджмент», документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года французский ретейлер «Ашан» запланировал продажу активов в России из-за санкций Евросоюза. До этого сеть магазинов «Леруа Мерлен» переименовала материнскую структуру в РФ в ООО «Ле Монлид».

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    17 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о показателе безработицы в стране на уровне 2,3%.

    Об этом глава государства сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости». По его словам, отечественные компании и предприятия продолжают работать устойчиво.

    «Это видно и по ситуации на рынке труда, где безработица находится около исторических минимумов – 2,3%», – отметил российский лидер. Показатель свидетельствует о стабильности экономики и эффективной занятости населения.

    Летом Росстат зафиксировал падение этого показателя до исторического минимума в 2,1%.

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    17 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Кремль анонсировал вручение Путиным госнаград работникам ОПК

    Кремль: Путин в преддверии Дня оружейника наградит в Кремле работников ОПК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в Кремле церемонию вручения государственных наград заслуженным работникам отечественного оборонно-промышленного комплекса, сообщили в Кремле.

    Кроме того, Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии, сообщается в канале Кремля в Max. Также в графике президента – презентация новых объектов гражданской авиации и подписание договора на поставку самолетов МС-21-310.

    Помимо этого, в пятницу Путин запустит объекты социальной газификации в регионах.

    Ранее Путин призвал ОПК «обходить шипы» и добиваться результатов.

    Он отметил, что предприятия ОПК уверенно выполняют выросший с началом спецоперации гособоронзаказ.

    Глава государства заявил о необходимости привлечения в оборонную промышленность ветеранов СВО.

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