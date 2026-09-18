Педагог назвал пять главных причин нежелания детей идти в школу

Педагог Ахмадуллин: Иногда дети не хотят идти в школу из-за недосыпа

Tекст: Вера Басилая

По словам Ахмадуллина, нежелание детей посещать учебные заведения часто объясняется не обычной ленью, а более глубокими проблемами, передает Lenta.ru.

Он отметил, что самой распространенной причиной является недосып и общая перегрузка. Ранние подъемы, обилие уроков, кружков и домашних заданий без достаточного отдыха снижают мотивацию и концентрацию школьников. Эксперт подчеркивает, что для развития умения учиться ребенку необходимо время на хобби и занятия, не связанные с учебой.

Второй причиной Ахмадуллин назвал проблемы с усвоением знаний. Если ученик перестает понимать материал, каждый последующий урок дается сложнее, и он начинает избегать занятий, не зная, как восполнить пробелы.

«Третья нередкая причина – конфликты с одноклассниками. Ссоры, насмешки, одиночество или отсутствие друзей могут стать причиной регулярных попыток не идти на занятия», – рассказал педагог. Он добавил, что в таких случаях важно вовремя помочь ребенку, иначе все его внимание будет сосредоточено на обидчиках.

Четвертым фактором выступает страх перед учителем: постоянные замечания, публичная критика или боязнь отвечать у доски могут сформировать стойкое нежелание посещать конкретные уроки или школу в целом.

Пятой причиной эксперт считает отсутствие умения учиться. Ребенок может не понимать, как организовать работу, с чего начать задание или как исправить ошибку, из-за чего даже посильная задача кажется сложной. Ахмадуллин рекомендует родителям при жалобах детей выяснять, умеют ли они самостоятельно справляться с учебными трудностями, а не только то, что им не нравится в школе.

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