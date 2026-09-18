Члены правительства и губернаторы регионов проголосовали на выборах в Госдуму

Лавров, Мантуров и губернаторы регионов проголосовали на выборах в Госдуму

Tекст: Елизавета Шишкова

В стартовавшем 18 сентября голосовании на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в электронном формате, сообщила официальный спикер ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

В обращении по случаю начала кампании Сергей Лавров подчеркнул важность выбора для будущего страны. «Друзья, началось голосование на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва», – заявил глава МИД, его слова приводятся в канале ведомства в Max.

Он напомнил, что значение выборов для безопасности и суверенитета России особо отметил президент Владимир Путин, который призвал граждан реализовать свое конституционное право.

В голосовании приняли участие и другие федеральные и региональные политики. Первый вице-премьер Денис Мантуров вместе с супругой, главным внештатным специалистом пластическим хирургом Минздрава России Натальей Мантуровой, проголосовали очно в Москве.

Вице-премьер Юрий Трутнев отдал свой голос на одном из столичных избирательных участков и отметил, что при принятии решений в стране важно учитывать мнение каждого человека, сообщается в канале правительства в Max.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и Тюменской областной думы восьмого созыва, назвав этот момент особым проявлением сопричастности россиян к будущему страны и региона. Он напомнил, что своих парламентариев выбирают Губкинский, Красноселькупский и Ямальский районы, а участки на Ямале будут работать до вечера воскресенья, и призвал жителей прийти и выразить гражданскую позицию.

Глава Республики Саха Айсен Николаев рассказал, что вместе с супругой проголосовал на выборах депутатов Госдумы, отметив, что в эти дни избиратели выбирают политическую партию и кандидата, которому доверяют представление интересов Якутии и всей России на ближайшие пять лет.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Курской областной думы. Также в голосовании на выборах в Госдуму приняли участие главы Республики Крым Сергей Аксенов и Херсонской области Владимир Сальдо.

По информации ЦИК, к 12:00 мск явка составила 6,48%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил о беспрецедентных попытках западных стран вмешаться в процесс голосования россиян. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал обеспечить честное международное наблюдение на выборах в Госдуму на всей территории России и в новых регионах.

В Москве избиратели могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы электронно через портал elec.mos.ru или на участках с помощью специальных терминалов.