ЦИК назвала первые цифры явки на выборах в Госдуму

Явка на выборах в Госдуму к полудню превысила 6%

Tекст: Дмитрий Зубарев

По состоянию на 12:00 московского времени явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы составила 6,48%, передает ТАСС. Эти данные были озвучены в информационном центре Центральной избирательной комиссии.

Согласно информации, представленной на онлайн-табло ЦИК, указанный показатель отражает активность граждан на выборах в нижнюю палату парламента девятого созыва. Учитываются результаты голосования как по федеральному, так и по одномандатным округам. В общую цифру также включены данные досрочного голосования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первые избирательные участки на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва открылись на Камчатке.

Свыше миллиона россиян уже воспользовались системой дистанционного электронного голосования.

Председатель ЦИК Элла Памфилова анонсировала введение пяти дополнительных форматов участия в выборах.