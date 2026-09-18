Памфилова: Больше всего членов избиркомов погибло в Запорожской области

Памфилова заявила, что наибольшее число сотрудников избирательных комиссий, ставших жертвами украинских атак, зафиксировано в Запорожской области, передает ТАСС.
«Там, в Запорожье, больше всего погибло наших коллег. Буквально позавчера мы с вами скорбели по поводу коллеги Астаниной. Вспомните случай в Бердянске, когда мерзавцы подложили под автомобиль нашей коллеги взрывчатку. Взорвали автомобиль, она погибла. Поэтому героические люди, в основном это женщины, да. Низкий поклон», – отметила она в ходе видеоконференции с избиркомами Донбасса и Новороссии.
Председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина погибла в Запорожской области при атаке беспилотника.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую при взрыве автомобиля в Бердянске члена УИК Елену Ильину.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о гибели более 30 сотрудников избирательных комиссий в зоне спецоперации.