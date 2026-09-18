The Guardian: Особый статус Канады при ЕС стал уроком для Британии

The Guardian увидела в планах ЕС по особому статусу Канады урок для Британии

Tекст: Игорь Иножарский

Редакционная статья The Guardian указала, что предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен дать Канаде неформальный статус «ассоциированного» партнера Евросоюза демонстрирует стратегическое видение, которого не хватает Британии после выхода из ЕС, подчеркнув, что такого формального формата членства в союзе пока не существует, а параметры тесного сближения только обсуждаются, пишет The Guardian.

В статье отмечается, что в послании о положении Евросоюза Урсула фон дер Ляйен предложила вывести отношения с Канадой «на максимально возможный уровень», а премьер Марк Карни в выступлении в Европарламенте призвал обеспечить «стратегическую автономию через глубокое сотрудничество» в торговле, обороне, промышленности, науке, космосе и сфере искусственного интеллекта, а также предложил допустить Канаду к программам Erasmus и Horizon.

Авторы указывают, что между провозглашенными амбициями и юридическим оформлением партнерства лежит большой разрыв, поскольку даже обычные торговые соглашения с ЕС тяжело продвигаются через необходимость учитывать интересы 27 государств, а многопрофильный формат, по их оценке, еще сложнее, о чем свидетельствует опыт Лондона в выстраивании послебрекзитных отношений с континентальной Европой.

Редакция подчеркивает, что этот процесс осложняет дефицит доверия, а унаследованное от консерваторов брекзит-соглашение работает как механизм, автоматически разводящий стороны, и для его изменения требуются политическая энергия и воображение, которых, по мнению издания, не хватает премьеру Британии Энди Бернему.

The Guardian обращает внимание, что и Марк Карни, и британский премьер сталкиваются с ослаблением своих позиций на фоне презрительного отношения президента США Дональда Трампа к традиционным союзникам, но канадский лидер уже представил ясный план переориентации, исходящий из «разрыва» в международном порядке и необходимости максимального сотрудничества демократий, тогда как Лондону, по мнению газеты, пока не удается выработать столь же четкую стратегию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп пригрозил Европе новыми пошлинами из-за обсуждаемого особого статуса Канады при Евросоюзе. Накануне Трамп назвал возможное «еврочленство» Канады враждебным актом по отношению к США. На этой неделе издание Politico сообщило, что планы Урсулы фон дер Ляйен по сближению с Канадой шокировали многие страны Евросоюза.