Tекст: Вера Басилая

По словам Булаева, регионы Донбасса и Новороссии полностью интегрированы в общую избирательную систему страны, передает ТАСС.



«На сегодняшний день четыре субъекта воссоединенных абсолютно во всем интегрированы в общую избирательную систему Российской Федерации», – подчеркнул Булаев.

Он добавил, что применяемые там избирательные технологии ничем не отличаются от тех, что используются в других регионах России.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва началось 18 сентября и продлится три дня. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о предотвращении масштабной кибератаки на систему дистанционного электронного голосования.

Ранее сам Николай Булаев отмечал высокий уровень профессиональной подготовки избирательных комиссий в этих регионах.