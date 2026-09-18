Памфилова пообещала неизбежное наказание за угрозы членам избиркомов

Председатель ЦИК Памфилова сообщила о поступающих угрозах организаторам выборов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава ведомства подчеркнула недопустимость давления на сотрудников избирательной системы, передает РИА «Новости».

«Также рассылаются обезличенные угрозы в адрес организаторов выборов и их семей», – сказала она во время брифинга, посвященного началу работы участков.

Памфилова рассказала о конкретных случаях запугивания детей сотрудников ЦИК. По ее словам, злоумышленников обязательно поймают за руку, а заслуженное наказание для них окажется неизбежным.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется заместить более 20 тыс. мандатов и выборных должностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне голосования Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать выборы в России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о провокациях против российских избирательных участков.

Для обеспечения безопасности Центризбирком впервые назначил ответственных за эвакуацию сотрудников.