Еврокомиссия пригрозила Турции запретом на экспорт пластиковых отходов

Еврокомиссия пригрозила запретить экспорт пластиковых отходов в Турцию

Tекст: Игорь Иножарский

Европейская комиссия может начать процедуру приостановки поставок, если турецкие власти не предпримут адекватных мер для устранения экологических проблем. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на представителя ведомства.

Предупреждение последовало за проведенной оценкой, которая выявила факты ущерба природе от обращения с мусором в республике. Согласно внутреннему документу, в стране перерабатывается лишь около 10% пластика. Большая часть материалов отправляется на свалки или загрязняет окружающую среду, что нарушает правила объединения.

Несмотря на выявленные нарушения, комиссия пока воздержится от немедленного запрета и продолжит взаимодействие с Анкарой. В прошлом году Турция стала крупнейшим рынком сбыта европейского мусора, приняв 510 тыс. тонн пластиковых отходов. Этот объем эквивалентен 25 млрд пластиковых бутылок и составляет 36% от всего экспортируемого Евросоюзом пластика.

С 21 ноября вступит в силу запрет на вывоз пластиковых отходов в страны, не входящие в ОЭСР. В Брюсселе опасаются, что это приведет к перенаправлению потоков мусора в такие государства, как Турция, поэтому намерены усилить сотрудничество с республикой для предотвращения новых экологических кризисов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ЕС одобрил экспорт сотен тысяч тонн пластиковых отходов в Турцию.