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    Трамп заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном
    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС
    18 сентября 2026, 10:26 • Новости дня

    Бернем намерен провести встречу с Трампом без скандала

    Премьер Британии Бернем запланировал встречу с Трампом в штаб-квартире ООН

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Британии Энди Бернем запланировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке между выступлениями на Генассамблее.

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем запланировал встречу с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на полях Генассамблеи, пишет Politico.

    Встреча должна пройти днем во вторник между 15-минутным выступлением Бернема и утренней речью Трампа, на нейтральной площадке, в отличие от двухчасового ужина Кира Стармера с Трампом в Trump Tower в сентябре 2024 года. Даунинг-стрит считает приоритетом провести очную встречу после двух телефонных разговоров лидеров, при этом собеседники издания охарактеризовали задачу как «провести встречу в относительно безопасной обстановке» и выбрать средний путь между обаянием Стармера и более жесткой линией премьера Канады Марка Карни.

    Бернем не намерен брать на встречу большой пакет договоренностей и, как ожидается, сосредоточится на поддержке Украины и ускорении поставок зенитных комплексов Patriot перед зимой. Среди рисков для переговоров собеседники назвали перенос Лондоном решений по увеличению оборонных расходов до 2027 года, по бурению на двух месторождениях в Северном море до 8 октября, спор о передаче суверенитета над архипелагом Чагос, а также разногласия вокруг налога на цифровые услуги и регулирования в сфере искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Энди Бернем пообещал лишить Лондон финансовых полномочий. В июне президент США Дональд Трамп назвал вероятного премьера Британии крайне либеральным.

    16 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки

    Минобороны Британии отчиталось о первых испытаниях ядерной боеголовки Astraea

    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Британии успешно испытали новейшую ядерную боеголовку Astraea, создание которой обойдется бюджету страны в 15 млрд фунтов стерлингов.

    Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило о проведении в прошлом году первых испытаний новой ядерной боеголовки Astraea, передает РИА «Новости».

    В ежегодном докладе ведомства парламенту о состоянии ядерного арсенала отмечается, что в августе 2025 года завершился анализ конструкции боеголовки.

    «В августе 2025 года был завершен анализ конструкции Astraea, что стало важным шагом в разработке, оценке безопасности, эксплуатационных и технических характеристик новой боеголовки. Через месяц были успешно завершены гидродинамические испытания в Лос-Аламосской национальной лаборатории в США», – говорится в документе.

    Гидродинамические испытания позволяют проверить свойства ядерного оружия при экстремальном давлении и ударном сжатии без детонации заряда. Разработка Astraea для будущих подлодок класса Dreadnought началась в 2020 году. Это первая новая британская боеголовка с 90-х годов.

    Также подчеркивается, что Astraea стала первой британской боеголовкой, созданной в эпоху действия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний без детонации заряда. Власти выделили на этот проект 15 млрд фунтов стерлингов на период с 2025 по 2030 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон выделит более 11 млрд долларов на строительство четырех атомных подводных лодок класса «Дредноут».

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о скрытном наращивании британского ядерного арсенала.

    Экс-глава объединенного командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс ранее рассказал об истощении военного бюджета из-за масштабных трат на силы ядерного сдерживания.

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    16 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Майор британской разведки Уилкс погиб в ДТП на Украине

    Минобороны Британии раскрыло личность погибшего в ДТП на Украине военного

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ДТП на территории Украины в конце прошлой недели погиб 40-летний майор разведывательного корпуса британских вооруженных сил Пол Уилкс, заявили в Минобороны Британии.

    «Майор Пол Уилкс погиб в результате трагического дорожно-транспортного происшествия вдали от линии фронта. Ему было 40 лет. Майор Уилкс родился 13 ноября 1985 года. 14 апреля 2012 года он окончил Сандхерст и поступил на службу в разведывательный корпус, где служил на протяжении всей своей карьеры», – приводит РИА «Новости» заявление министерства.

    В британском оборонном ведомстве отметили, что офицер ранее принимал участие в боевых действиях в Афганистане. У погибшего остались супруга и два сына.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября британское оборонное ведомство сообщило о гибели своего военнослужащего в автомобильной аварии на украинской территории.

    В конце прошлого года Лондон официально признал присутствие солдат Соединенного Королевства на Украине из-за смерти рядового Джорджа Хули.

    Позже российский посол Андрей Келин заявил о работе кадровых офицеров Британии под прикрытием для подготовки бойцов ВСУ.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 02:35 • Новости дня
    Трамп назвал еврочленство Канады враждебным актом

    Трамп назвал враждебным актом желание Канады присоединиться к ЕС

    Трамп назвал еврочленство Канады враждебным актом
    @ Annabelle Gordon/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что если Канада станет первым ассоциированным членом Европейского союза, это будет «враждебным актом», за которым последуют соответствующие действия.

    В беседе с журналистами после приземления в Северной Каролине президент США заявил, что если это будет сделано с «дурными намерениями», он «введет очень высокие пошлины на товары из Европы, что вполне возможно», пишет YahooFinance.

    В среду Трамп также назвал Канаду «ужасным торговым партнером» после того, как способствовал обострению торговой войны с северным соседом.

    Президент также подписал меморандум, предписывающий федеральным агентствам, осуществляющим надзор за государственными закупками в США, изъять из оборота всю продукцию канадского происхождения.

    «Президент Трамп предпринимает действия, чтобы привлечь Канаду к ответственности за продолжающееся необоснованное и дискриминационное обращение с американскими товарами, которое обременяет и ставит в невыгодное положение трудолюбивых американцев», – говорится в информационном бюллетене Белого дома.

    Представитель Белого дома заявил, что этот указ не связан с налаживанием более тесных связей Европейского союза с Канадой.

    В тот же день премьер-министр Канады Марк Карни, сидя в первом ряду на выступлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о состоянии Европейского союза, слушал аргументы в пользу более тесных отношений.

    Она заявила, что обе стороны должны «срочно переосмыслить» партнерство и выйти за рамки соглашения о свободной торговле, чтобы вывести отношения на «максимально возможный уровень».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни обвинил США в развязывании торговой войны. Карни призвал десять стран ЕС ратифицировать торговое соглашение с Канадой. Европа отвергла идею Канады о создании уникального альянса.

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    15 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Небоскреб Трампа высотой 280 метров построят в Тбилиси
    Небоскреб Трампа высотой 280 метров построят в Тбилиси
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Презентация проекта Trump Tower Tbilisi, который привлечет 2 млрд долларов, состоялась в Тбилиси во вторник с участием премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Всего к 2033 году в центре Тбилиси построят шесть зданий – как жилых, так и бизнес-центров. Самым высоким станет «небоскреб Трампа» высотой 280 метров – 62 этажа. Его построят в 2031 году.

    Строительство будет вестись на территории в 600 тыс. квадратных метров.

    Сын президента США Эрик Трамп от имени Trump Organization также принял участие в презентации – это было прямое включение. Эрик Трамп пообещал вскоре прибыть в Тбилиси.

    Грузинскую сторону представляют Archi Group и некоторые другие компании.

    В 2012 году в Батуми прибыл нынешний президент США Дональд Трамп. Его встретил тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, и они договорились построить 47-этажную «башню Трампа». Однако этот проект не был реализован по ряду причин.

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    18 сентября 2026, 09:37 • Новости дня
    Трамп заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном

    Трамп предупредил о возможности возобновления массированных ударов по Ирану

    Трамп заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном
    @ Annabelle Gordon/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре ему предстоит принять решение о том, возобновлять ли массированные удары по Ирану для завершения конфликта.

    «У меня на подходе важное решение. Хочу ли я пойти и уничтожить их [иранский режим] или нет? Это большое решение», – заявил Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

    Вопрос о дальнейших действиях в войне с Ираном Трамп планирует обсудить с лидерами шести стран Персидского залива (Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана) на встрече в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет во вторник в Нью-Йорке. Если Трамп решит возобновить крупные боевые операции, ему понадобится поддержка союзников в регионе.

    В начале августа Трамп отложил возобновление массированных ударов после того, как Саудовская Аравия и Катар выразили опасения относительно возможных ответных действий Ирана против саудовских нефтегазовых объектов. В настоящее время США проводят кампанию экономических санкций и поддерживают морскую блокаду иранских портов.

    При этом Трамп выразил удовлетворение эффективностью блокады и отметил, что Иран все еще стремится к достижению соглашения с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вчера Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с лидерами стран Персидского залива на Генассамблее ООН. В начале месяца президент США объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив. В прошлом месяце американский лидер назвал Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

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    17 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    Трамп потребовал «немедленно снизить» процентные ставки для США
    Трамп потребовал «немедленно снизить» процентные ставки для США
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Процентная ставка в США должна составлять 1% или меньше, поскольку США – лучший в мире кредитор, заявил американский лидер Дональд Трамп в ответ на повышение ФРС базовой ставки.

    «У США самый надежный кредитный рейтинг в мире (с огромным отрывом). Экономика нашей страны стремительно растет благодаря новым инвестициям! Если бы мы прекратили торговать со всеми странами, с которыми у нас наблюдается дефицит торгового баланса (а это большинство стран), мы бы заработали как минимум 1,5 трлн долларов в год», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что «дефицит» – это красивое обозначение понятия «убыток».

    «Мы фактически тянем на себе почти все страны мира, и так больше продолжаться не может. Снизьте процентные ставки для США и сделайте это немедленно», – завершил пост президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку. В мае участники заседания ФРС США отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2%. ФРС в июле сохранила ставку на уровне 3,5–3,75%.

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    16 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Большинство избирателей в США признали Трампа опасным и коррумпированным

    Axios: Cвыше половины американских избирателей обвинили Трампа в коррупции

    Большинство избирателей в США признали Трампа опасным и коррумпированным
    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Мария Иванова

    Большинство зарегистрированных избирателей в США считают президента Дональда Трампа коррумпированным и опасным политиком в преддверии промежуточных выборов.

    Более половины зарегистрированных американских избирателей охарактеризовали президента США Дональда Трампа как коррумпированного и опасного, передает Axios.

    Опрос, проведенный The Economist и YouGov с 11 по 14 сентября 2026 года среди 1461 избирателя, показал, что 53% респондентов считают его коррумпированным, а 51% – опасным.

    «Президент Трамп начал полномасштабную войну с мошенничеством во всем федеральном правительстве, привлекая преступников к ответственности и экономя налогоплательщикам миллиарды долларов», – заявил представитель Белого дома Дэвис Ингл. Он также обвинил демократов в Конгрессе в неспособности остановить растраты и злоупотребления в правительстве.

    Результаты опроса сильно разделились по партийной линии: 91% демократов и 62% независимых избирателей назвали Трампа коррумпированным, тогда как среди республиканцев этот показатель составил всего 10%. При этом менее половины республиканцев (49%) готовы назвать президента честным.

    На фоне приближающихся промежуточных выборов Трамп пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере 5000 долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом. План обойдется более чем в триллион долларов, однако 41% опрошенных уверены, что Трамп не выполнит это обещание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 90% взрослых жителей Соединенных Штатов назвали коррупцию в правительстве повсеместной.

    Министр финансов США Скотт Бессент на промежуточном съезде республиканцев раскритиковал политику предыдущей администрации демократов.

    Весной уровень поддержки американского лидера снизился до 33%.

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    16 сентября 2026, 00:08 • Новости дня
    Палата представителей отклонила резолюцию об импичменте Трампа
    Палата представителей отклонила резолюцию об импичменте Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию, требовавшую запуска процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

    За прекращение рассмотрения документа проголосовали 232 члена Палаты представителей, которую контролируют республиканцы – однопартийцы Трампа. Против выступили 147 членов нижней палаты Конгресса. В результате резолюция была отклонена, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.

    Документ с требованием импичмента Трампа внес на рассмотрение Конгресса 24 августа член Палаты представителей Эл Грин, демократ от штата Техас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грин в декабре 2025 года также инициировал резолюцию об импичменте Трампа из-за злоупотребления властью.

    Летом 2025 года Палата представителей уже отклоняла аналогичную инициативу конгрессмена, связанную с ударами США по Ирану без одобрения Конгресса.

    Ранее Грин также предлагал отстранить президента от власти из-за планов Трампа в отношении сектора Газа.

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    16 сентября 2026, 23:25 • Новости дня
    Рютте заявил об «ошеломляющих» взносах Канады и стран ЕС в НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Соединенное Королевство и встретился с премьер-министром Энди Бернемом, поблагодарив страну за роль ведущей силы в НАТО.

    В ходе визита Рютте выступил с ежегодной лекцией в Фонде Дитчли в Оксфордшире.

    «Чтобы оставаться трансатлантическим альянсом, НАТО становится все более европейским. НАТО с Европой и Канадой, тратящими больше, производящими больше и делающими больше для своей безопасности. В этом идея НАТО 3.0», – приводит его слова пресс-служба альянса.

    Рютте указал на то, что совокупные допинвестиции в НАТО от стран-членов из ЕС и Канады за 2025-2026 годы составят 258 млрд долларов.

    «Это четверть триллиона долларов дополнительных инвестиций, ошеломляющая сумма», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что в 2025 году европейские союзники и Канада увеличили оборонные расходы почти на 20% в сравнении с предыдущим годом. Рютте отметил, что эти участники альянса на стадии выравнивания военных трат с показателями США.

    Также Рютте традиционно высказался об угрозе со стороны России, отметив усилия Британии, которая оказывает «противодействие опасной и безрассудной кампании России против нас».

    «НАТО не будет запугана враждебной кампанией России... их действия лишь заставят нас сделать больше для Украины», – заверил Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова направила генсека НАТО Рютте за помощью к медикам. В Крыму сравнили заявления генсека НАТО со стуком дятла после очередного призыва Рютте к странам альянса усилить военную помощь Киеву.



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    17 сентября 2026, 22:59 • Новости дня
    Мерц и Трамп обсудили прекращение конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив шаги по урегулированию конфликта на Украине и новые антироссийские санкции, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, передает РИА «Новости».

    «Стороны вспомнили о терактах 11 сентября 2001 года в США, 25-я годовщина которых отмечалась на прошлой неделе. Федеральный канцлер подчеркнул особые узы, связывающие немцев и американцев. Федеральный канцлер и президент обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны на Украине», – сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Политики также затронули тему недавнего одобрения в США законопроекта о новых санкциях против России. Дополнительно стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе и Красном море, согласившись в необходимости скорейшего открытия этих морских путей.

    Ранее Сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В Кремле назвали этот документ недружественным шагом со стороны американских властей.

    Администрация США согласовала этот документ для усиления давления на Москву.

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    15 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    WP: США собираются продать Израилю тысячи авиабомб весом по 907 кг

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена поставить израильской стороне крупную партию тяжелых авиабомб и другого вооружения, пишет Washington Post (WP).

    Американское руководство намерено заключить сделку на сумму 2,8 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Пакет включает 40 тыс. снарядов весом по 907 кг, среди которых модели MK-84 и BLU-117, а также 20 тыс. проникающих боевых частей.

    Отмечается, что эта сделка станет крупнейшей отдельной продажей этих боеприпасов за последние годы.

    В мае 2024 года бывший президент США Джо Байден приостанавливал отправку подобных наступательных вооружений из-за риска их применения в густонаселенных районах.

    В январе 2025 года Трамп снял запрет на поставки Израилю тяжелых авиабомб.

    В феврале прошлого года израильские военные получили партию боеприпасов MK-84.

    Весной 2026 года правительство Израиля согласовало закупку у корпорации Boeing 5 тыс. высокоточных авиабомб.

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    17 сентября 2026, 00:50 • Новости дня
    США заявили о вывезенных через Ормуз 900 млн баррелей нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель вооруженных сил США сообщил телеканалу Al Jazeera, что с мая американские военные помогли вывезти через Ормузский пролив 900 млн баррелей нефти.

    «Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс вновь озвучил позицию США, что Иран «не контролирует» Ормузский пролив, отметив, что с начала мая американские военные помогли коммерческим судам перевезти через этот морской путь более 900 млн баррелей сырой нефти», – передает Al Jazeera.

    Хокинс заявил, что «движение судов через Ормузский пролив продолжается».

    «На протяжении многих месяцев мы содействуем проходу коммерческих судов, перевозящих грузы, в том числе сырую нефть», – добавил представитель американских военных.

    Хокинс заверил, что военные США следят за тем, чтобы полосы движения судов в проливе «оставались чистыми» от мин.

    «Пролив открыт, эти полосы движения открыты, и именно поэтому коммерческие суда продолжают проходить через них», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios узнал, что минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов. Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

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    16 сентября 2026, 06:13 • Новости дня
    МИД Аргентины вызвал послов Британии и Израиля из-за Мальвинских островов

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что вызвало послов Великобритании и Израиля из-за планов по добыче нефти у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов без согласия Буэнос-Айреса.

    Аргентина официально выразила протест в связи с проектом Sea Lion – разработкой нефтяных месторождений у спорных островов, передает ТАСС.

    «МИД Аргентины вызвал послов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Государства Израиль для личного вручения официальных нот протеста», – говорится в сообщении ведомства.

    В Буэнос-Айресе также осудили публикацию Британией рекомендаций по ведению бизнеса на спорной территории: по мнению аргентинских властей, эти документы призваны продвигать незаконную коммерческую деятельность и добычу углеводородов на Мальвинских островах, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островах.

    В МИД Аргентины считают, что таким образом Британия нарушает резолюцию 31/49 Генассамблеи ООН, которая призывает Аргентину и Соединенное Королевство воздерживаться от односторонних действий до завершения процесса урегулирования спора о суверенитете островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия намерена направить новые истребители на спорные Мальвинские острова до 2027 года.

    Президент Аргентины Хавьер Милей ранее отказался от октябрьской поездки в Великобританию из-за обострения ситуации вокруг архипелага.

    Власти Аргентины также решили привлечь к уголовной ответственности иностранные нефтегазовые компании, добывающие углеводороды у спорных островов.

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    16 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Румынская банда ограбила особняк создателя мультфильма «Свинка Пеппа» в Англии

    Daily Mail: Румынская банда ограбила дом создателя «Свинки Пеппы» в Англии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое выходцев из Румынии проникли в особняк создателя мультфильма «Свинка Пеппа» Марка Бейкера в Англии и похитили ценности на 65 тыс. фунтов стерлингов, пишет газета Daily Mail.

    «Создатель «Свинки Пеппы» стал жертвой румынской преступной группировки, которая вломилась в его особняк в Суррее стоимостью 10 млн фунтов стерлингов и украла предметы роскоши стоимостью 65 тыс. фунтов стерлингов», – приводит РИА «Новости» сообщение Daily Mail.

    Двое преступников из Румынии, 41-летний Раду Догару и 34-летний Адриан Алемпи, за полтора часа вынесли из дома 15 дизайнерских сумок, часы Rolex и ювелирные украшения. Хозяев в этот момент не было дома. Злоумышленников задержали через несколько дней после попытки совершить очередное ограбление. Суд приговорил Алемпи к пяти годам лишения свободы, а Догару получил четыре года.

    В ходе судебного разбирательства выяснилось, что обвиняемые ранее отбывали тюремный срок в Голландии за участие в одной из крупнейших краж произведений искусства. В 2012 году они похитили из галереи Кунстхал в Роттердаме картины Клода Моне, Пабло Пикассо, Поля Гогена и Люсьена Фрейда. Большинство этих работ так и не нашли. Отсидев почти по семь лет в голландской тюрьме, грабители переехали в Британию.

    Ранее британский суд отправил за решетку четверых граждан Румынии за масштабную серию квартирных краж.

    Итальянская полиция задержала пятерых уроженцев Молдавии по делу о хищении ценных полотен из частной галереи.

    Правоохранительные органы Нидерландов арестовали подозреваемого в причастности к краже картин Энди Уорхола.

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    17 сентября 2026, 05:50 • Новости дня
    Fox News: Иран ударил по арендованному США судну близ Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран нанёс удар по судну, арендованному США и перевозящему американский персонал, недалеко от Ормузского пролива, сообщил телеканал Fox News.

    Источники Fox News сообщили, что атака произведена с помощью четырех иранских дронов и как минимум одной ракеты. При этом один снаряд попал в судно, вызвав у людей лёгкие травмы, включая отравление дымом.

    Атака произошла на фоне сохраняющегося высокого уровня морского противостояния и серьёзных сбоев в судоходстве через пролив.

    Силы США неоднократно наносили удары по иранским морским целям в последние недели. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что продолжающиеся атаки Ирана на суда напрямую влияют на мировые энергетические рынки, уточняя, что удары будут продолжаться, пока Тегеран нацеливается на суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал новый срок окончания войны с Ираном. Американские военные показали кадры разрушенных Ираном баз. NYT писала, что Иран усиливает конфронтацию с США из-за нефтяной блокады.

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