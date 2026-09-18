Мосгоризбирком сообщил о кибератаках на систему ДЭГ

Центральная избирательная комиссия России предусмотрела пять дополнительных форм голосования избирателей в ЕДГ-2026, передает РИА «Новости».
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, они будут применяться в зависимости от ситуации.
«Что касается дополнительных возможностей еще, скажу так, традиционно будут доступны, помимо четырех основных наших форм голосования, еще пять дополнительных в зависимости от ситуации», – заявила председатель ЦИК во время доклада о готовности избирательной системы к выборам.
В более чем 15 тыс. населенных пунктов на более чем 6 тыс. участков будет использоваться дополнительная возможность голосования для тех, кто проживает в местах с затрудненным транспортным сообщением или там, где нет помещений для голосования.
Кроме того, на выборах в Госдуму в одном из поселений Ненецкого автономного округа ЦИК впервые опробует дистанционное электронное голосование через низкоорбитальную группировку спутников российской компании. Это позволит в будущем голосовать в зонах без мобильной связи.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Всего запланировано более 2,2 тыс. кампаний, предполагается заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России.
В конце августа в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах началось досрочное голосование.
Прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании стартовал в начале августа.