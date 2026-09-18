Медведев назвал участие в выборах приближением победы России над врагом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в видео, размещенном в «Максе», подчеркнул важность участия в избирательном процессе. Соответствующее заявление он сделал в ходе голосования на избирательном участке.
«Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом», – сказал политик.
Президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением к нации перед выборами.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.
В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.
На выборах в Госдуму проголосовали онлайн свыше миллиона избирателей.