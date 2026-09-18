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    18 сентября 2026, 09:17 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе поднялись почти до 918 долларов

    Стоимость фьючерсов на европейский газ превысила 917 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе пятничных торгов стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу TTF выросла на 1,3% и достигла отметки почти в 918 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 931,8 доллара, после чего скорректировались до 917,6 доллара. Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 905,6 доллара, передает РИА «Новости».

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал существенное подорожание энергоресурсов на европейском рынке. Средние биржевые цены остаются волатильными на протяжении нескольких месяцев: в июле они составили 637,5 доллара, в августе выросли до 745,4 доллара, а в начале сентября преодолели порог в 900 долларов.

    В понедельник стоимость тысячи кубометров ненадолго превышала тысячу долларов. Аналитики не исключают, что предстоящей зимой биржевая цена газа в Европе может достигнуть 1200 долларов из-за проблем с заполнением подземных хранилищ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стоимость газа в Европе снизилась после исторического скачка.

    На прошлой неделе цены на топливо превысили 900 долларов.

    В прошлом месяце котировки взлетели до максимума с марта.

    17 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Правительство Италии решило помочь работающим с Россией компаниям

    Вице-премьер Италии Сальвини поручил поддержать работающий с Россией бизнес

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини поручил подготовить доклад с мерами поддержки для итальянских компаний, которые продолжают вести бизнес с Россией.

    Сальвини поручил итальянским компаниям, продолжающим работать с Россией, разработать предложения о мерах поддержки со стороны правительства, передает РИА «Новости». «Я попросил подготовить в течение недели доклад, в котором будут выделены пять или шесть пунктов, по которым правительство может вмешаться», – заявил политик в интервью газете Corriere della Sera.

    Он уточнил, что речь идет примерно о 350 предприятиях, действующих в различных отраслях – от моды до сельского хозяйства.

    Кроме того, министр распорядился составить отдельный документ о трудностях, вызванных санкциями Евросоюза против Москвы. По его словам, 21 пакет ограничений до сих пор скорее усложнял жизнь итальянскому бизнесу, а не российскому.

    Возглавляющий партию «Лига» вице-премьер также подчеркнул необходимость продолжения диалога и сотрудничества с Москвой, несмотря на текущий конфликт. Он отметил, что Рим направил Киеву все виды помощи, но считает важным поддерживать контакты со всеми участниками противостояния.

    Напомним, итальянские предприниматели потеряли более 40 млрд евро из-за западных санкций.

    Правящая коалиция Италии предложила план поэтапного снятия антироссийских ограничений.

    Вице-премьер Маттео Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта.

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    17 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Премьер-министр Швеции подал в отставку после выборов

    Премьер-министр Швеции Кристерссон подал в отставку из-за поражения на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шведский премьер Ульф Кристерссон объявил об уходе в отставку после победы оппозиционных сил на прошедших парламентских выборах.

    Глава шведского правительства принял решение покинуть свой пост после поражения правоцентристского блока на парламентских выборах, состоявшихся 13 сентября, передает РИА «Новости».

    «Я прошу освободить меня от должности премьер-министра», – написал политик в официальном обращении к спикеру парламента. Соответствующее письмо он также опубликовал в соцсетях.

    Напомним, левый блок Магдалены Андерссон одержал победу над коалицией правых партий.

    Избирательная комиссия Швеции перенесла оглашение окончательных итогов парламентских выборов на четверг.

    Летом рейтинг правящего альянса резко упал из-за скандала с женой премьер-министра.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    18 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Финляндия провела учения по захвату судна в Балтийском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Финская пограничная служба провела международные учения по обеспечению морской безопасности у побережья Хельсинки, в них участвовали финская береговая охрана, польская пограничная служба и французский военно-морской флот с кораблями.

    Учения Marsec EU26 проводятся в контексте участившихся случаев повреждения подводных кабелей, поэтому легенда требовала от участников захватить судно, повредившее подводный кабель, и эвакуировать пострадавших, передает Yle.

    «Проведение учений необходимо, поскольку опыт последних лет показал, что обрывы кабелей или труб в Балтийском море стали новой нормой», – сказано в статье.

    По словам командующего штабом пограничной охраны Ильи Ильина, реакция спецслужб уже улучшилась, поскольку было зафиксировано несколько случаев предполагаемых повреждений кабелей.

    «Мы смогли очень быстро отреагировать на последнее из них, судно Fitburg. Насколько я помню, с момента обнаружения до момента захвата судна прошло 4-5 часов, и это в выходной день», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Вооруженные силы Финляндии ограничили движение судов в Финском заливе. Финляндия анонсировала участие в учениях Дании в Арктике. При этом ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.


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    17 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Захарова сравнила главу Минобороны Италии с Гитлером и Муссолини

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы итальянского Минобороны Гуидо Крозетто, сравнив его логику с рассуждениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

    Захарова ответила на высказывание Крозетто об украинских военных. В своем Telegram-канале она провела историческую параллель с лидерами фашистской Италии и нацистской Германии.

    «85 лет назад Гитлер и Муссолини считали, что немецко-фашистские войска защищают Европу от евреев», – подчеркнула дипломат.

    Ранее глава итальянского военного ведомства заявил о тяжелом положении киевского режима. При этом Крозетто отметил, что каждый гибнущий украинский солдат якобы отдает жизнь ради защиты Европы.

    В июле министр обороны Италии Гуидо Крозетто сравнил поставки вооружений Киеву с лечением тяжелобольного пациента.

    В августе депутат Европарламента Данило Делла Валле раскритиковал подготовку Римом очередного пакета военной помощи Украине.

    Ранее Мария Захарова провела параллели между современными европейскими политиками и деятелями времен Великой Отечественной войны.

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    17 сентября 2026, 23:21 • Новости дня
    Туск заподозрил президента Навроцкого в готовности раздавать земли Польши

    Туск устыдил Навроцкого за пост в соцсети о раздаче земель

    Tекст: Катерина Туманова

    Пост президента Польши Кароля Навроцкого о смирении перед необходимостью отдать часть территории страны вызвал бурную реакцию пользователей и рекомендацию премьер-министра Дональда Туска убрать противоречивое высказывание.

    Когда Навроцкий выступал перед избирателями во Влодаве, он произнес фразу о верности польского народа Родине и готовности ради нее пожертвовать территорией.

    «Мы – народ, который может лишиться территории, но он никогда не потеряет душу; мы можем уступить территории, но никогда не отдадим нашу Родину», – сказал президент Польши.

    Эту цитату в аккаунте канцелярии Навроцкого в соцсети Х вывесили в четверг. Фраза вызвала бурную реакцию: от негодования, что президент готов раздавать земли, до иронии о том, как куражится ИИ.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил президенту иное решение – удалить пост, в котором пользователи ничего позитивного не увидели и разразились в комментариях только критикой и бранью.

    «Уважаемый президент, предлагаю удалить этот пост. Мы не собираемся отдавать ни клочка нашей территории», – написал Туск в Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша решила усилить границу с Украиной войсками, а также подключить подключить военные подразделения к охране железных дорог.

    Власти Польши уличили замглавы Минобороны во лжи о ядерном оружии.

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    17 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Обыски из-за махинаций с деньгами Евросоюза прошли в Литве

    LRT: В Литве прошли обыски из-за махинаций с деньгами Евросоюза

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Литве началось расследование возможных махинаций при распределении финансовой помощи Евросоюза, правоохранители уже провели обыски у руководства профильного национального агентства, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Литовская служба расследования финансовых преступлений проводит обыски в национальном платежном агентстве, отвечающем за распределение средств Евросоюза, передает РИА «Новости».

    «В четверг Служба расследования финансовых преступлений проводит обыски у директора Национального платежного агентства Фортунатаса Диргинчюса. Во вторник также были проведены обыски в Национальном платежном агентстве», – говорится в сообщении LRT. Следствие подозревает чиновников в злоупотреблении полномочиями для предоставления незаконных преимуществ участникам европейских проектов.

    По версии правоохранителей, госслужащие умышленно не выполняли свои обязанности, чем могли нанести значительный ущерб финансовым интересам как Литвы, так и ЕС. Министр сельского хозяйства Кестутис Мажейка, которому подчиняется агентство, назвал ситуацию серьезной, отметив масштаб работы учреждения по администрированию государственных и европейских фондов.

    Мажейка добавил, что в случае предъявления обвинений сотрудникам они будут отстранены от должностей, включая руководящие посты. Досудебное расследование курируют делегированные в Литву европейские прокуроры.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от премьера Гинтаутаса Палуцкаса объяснений из-за подозрений в незаконном освоении финансовой помощи ЕС.

    Полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий в рамках расследования мошенничества при закупках.

    Европейские аудиторы выявили нецелевое расходование миллиардов евро из бюджета Евросоюза под видом финансирования неправительственных организаций.

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    17 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Словакия заявила о рисках для ЕС из-за отказа от энергоресурсов из России

    Глава МИД Словакии Бланар заявил об опасности отказа от российских энергоресурсов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар предупредил о новых опасностях для Евросоюза из-за решения отказаться от российских энергоносителей.

    Отказ Европейского союза от поставок российских энергоресурсов несет в себе серьезные риски для стран объединения, заявил Бланар, пишет РИА «Новости». Дипломат выступил с критикой текущей энергетической политики Брюсселя.

    «Брюссель подает это как победу в отказе от одной зависимости, которую, как забывает добавить, вместо освобождения заменит другая зависимость, а вместе с этим и больший риск», – цитирует словацкое издание TASR слова министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность зависимостью страны от западных партнеров в вопросе снабжения газом.

    Ранее политик отказался поддерживать план Еврокомиссии по поэтапному отказу от российских энергоносителей.

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    17 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    Захарова раскрыла фрейдистские мотивы в запрете главой МИД Латвии Овечкина

    Захарова: Есть в запрете Овечкина и Кремлева Латвией что-то фрейдистское

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Латвии Байба Браже включила российского хоккеиста Александра Овечкина в черный список и запретила въезд в страну на неопределенный срок, в чем официальный представитель МИД России Мария Захарова разглядела фрейдистские мотивы.

    «Мне кажется, в этом есть что-то фрейдистское – у нее был единственный шанс обратить их внимание на себя, и она им воспользовалась», – прокомментировала Захарова решение латвийского МИД в Telegram-канале.

    Кроме Овечкина, Браже внесла Умара Кремлева, президента Международной ассоциации любительского бокса, в список нежелательных лиц и бессрочно запретила въезд в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин в августе заявил о возвращении в Москву после завершения карьеры. В июле российский форвард продлил сотрудничество с американским клубом «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать критику в адрес Овечкина на Западе.


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    17 сентября 2026, 19:21 • Новости дня
    Фицо анонсировал визит на Украину

    Фицо сообщил о планах посетить Украину в пятницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах посетить Украину в пятницу и выразил надежду на изменение своего скептического настроя после поездки.

    Глава словацкого кабинета министров анонсировал свой визит в соседнее государство, передает РИА «Новости». Политик намерен отправиться в поездку 18 сентября, а вернуться на родину планирует в ночь на субботу.

    «Надеюсь, что завтра ночью, когда я буду возвращаться с Украины, я не буду так скептически настроен, как сейчас», – отметил премьер во время выступления на открытии академического года в городе Прешов. Видеозапись речи была опубликована на его странице в соцсети в четверг.

    Дополнительные детали предстоящей поездки на Украину глава правительства Словакии раскрывать не стал.

    В июле словацкий премьер-министр отказался вступать в поддерживающую конфликт на Украине «коалицию желающих».

    Ранее политик согласился приехать в Киев вопреки возможным угрозам для своей безопасности.

    На весенней встрече в Ереване стороны обсудили перспективу развития двусторонних межправительственных консультаций.

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    17 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Словения выразила готовность заключить соглашение по дронам с Киевом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава словенского Минобороны Валентин Хайдиньяк во время визита в украинскую столицу проинформировал принимающую сторону о заинтересованности Любляны в подписании соглашения об оборонном сотрудничестве в сфере беспилотных систем.

    Словения заинтересована в развитии оборонного сотрудничества с Украиной в сфере беспилотных систем и планирует заключить соответствующее соглашение, заявило Минобороны республики, передает ТАСС.

    «Министр обороны Валентин Хайдиньяк в Киеве вместе с представителями пяти словенских компаний обсудил вопросы укрепления сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Он передал украинской стороне письмо, в котором выражена заинтересованность Словении в присоединении к инициативе Drone Deal, открывающей возможности для совместных проектов», – сообщила пресс-служба словенского оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Украина и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal.

    В июле Владимир Зеленский объявил о заключении аналогичных договоров с Эстонией и Нидерландами.

    Тогда же главы оборонных ведомств Украины и Германии заключили договор о совместном выпуске беспилотных аппаратов BARS.

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    17 сентября 2026, 16:15 • Новости дня
    Министр образования Италии получил конверт с пулей и угрозами

    Министр образования Италии Вальдитара получил конверт с пулей и угрозами

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава министерства образования Италии Джузеппе Вальдитара получил анонимное послание с угрозами и боевой пулей, доставленное прямо в здание ведомства.

    Опасную посылку доставили на рабочее место чиновника несколько недель назад, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Adnkronos. Об инциденте стало известно только сейчас, после подачи официального заявления в правоохранительные органы Италии.

    «Конверт с пулей, адресованный министру Джузеппе Вальдитаре, доставили в министерство образования… Пуля лежала в конверте, в котором также было письмо с угрозами», – отмечается в публикации.

    Председатель совета министров Италии Джорджа Мелони публично поддержала коллегу. Она подчеркнула, что подобные гнусные акты запугивания абсолютно недопустимы в современном демократическом обществе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп обнаружил патрон в присланном конверте.

    Осенью 2024 года канцелярия правительства Словакии получила письмо с пулей для премьера Роберта Фицо.

    Весной того же года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о поступивших угрозах.

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    17 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Итальянская полиция арестовала 17 человек за детскую порнографию

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе масштабной операции против преступной организации итальянские правоохранительные органы задержали злоумышленников, распространявших незаконные материалы через закрытые каналы в мессенджере Telegram, сообщила полиция Италии.

    Стражи порядка пресекли деятельность крупной группировки, торговавшей запрещенным контентом, передает РИА «Новости». «В рамках операции Fly Trap были арестованы 17 человек, входивших в преступную организацию, специализировавшуюся на хранении, распространении и торговле крупными объемами материалов детской порнографии», – сообщили в полиции Италии.

    Злоумышленники использовали платформу Telegram, создав закрытый чат с более чем тысячей участников. Доступ предоставлялся за криптовалюту или обмен новыми незаконными файлами.

    Полицейские под прикрытием изъяли свыше 282 гигабайт данных, включая 22 тыс. видеозаписей и 34 тыс. изображений. Силовики провели 23 обыска по всей стране, конфисковав около 200 электронных устройств.

    Кроме того, в Швейцарии задержали 26-летнего гражданина Италии, который считается одним из главных администраторов этой преступной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении мессенджера Telegram по подозрению в распространении материалов о сексуальном насилии над детьми.

    Немецкие следователи разоблачили преступную сеть для публикации кадров издевательств в этом приложении.

    В ходе международной операции Европол задержал 25 человек, причастных к распространению сгенерированной нейросетями детской порнографии.

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    17 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Лавров: Запад активно готовится к войне против России

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства ведут активную подготовку к вооруженному противостоянию с Россией, искусственно создавая миф о существующей «российской угрозе», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Выступая на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о целенаправленном нагнетании антироссийских настроений, передает ТАСС.

    «Сегодня правящие круги элиты большинства стран Запада насаждают миф об угрозе, которая исходит от России, готовятся активно к войне против нашей страны и осуждают нас, в том числе за то, что мы подрываем европейские ценности», – заявил глава дипломатического ведомства.

    По словам руководителя министерства, под так называемыми европейскими ценностями скрывается готовность вновь оказывать поддержку нацизму. Министр пояснил, что речь идет об одобрении тех сил, которые на практике реализуют нацистскую идеологию, вводя запреты на язык, культуру и образование.

    Глава МИД Сергей Лавров напомнил об открытом возрождении нацистских идей западными государствами.

    Лавров заявил, что противники России всерьез рассматривают возможность прямого физического нападения на нашу страну. Он отметил, что европейские лидеры открыто говорят о серьезной подготовке к вооруженному конфликту.

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    17 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Использовавшийся контрабандистами беспилотник нашли в лесу в Литве

    В Литве обнаружили рухнувший месяц назад беспилотник для контрабанды табака

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В лесном массиве Пасвальского района Литвы нашли крупный беспилотный аппарат, который применяли для нелегальной переброски сигарет через границу.

    Находку сделал местный работник леса, передает ТАСС. Аппарат лежал среди высокой травы, что указывает на его давнее падение. «Установлено, что беспилотник не нес взрывчатку, а использовался организаторами контрабанды, скорее всего, табачных изделий», – сообщили в местном департаменте полиции.

    Длина корпуса дрона составляет два метра, а размах крыльев достигает 1,5 метра. По предварительным данным, аппарат рухнул не менее месяца назад. Обычно злоумышленники перебрасывают сигареты по воздуху со стороны Белоруссии и Латвии.

    Правоохранительные органы намерены продолжить расследование. Ранее уголовным делом о контрабанде занялась Панвежская окружная прокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году литовские пограничники перехватили десятки дронов с контрабандными сигаретами.

    Зимой силовики нашли восемь запущенных из Белоруссии метеозондов с нелегальным табаком.

    В мае полиция задержала крупную преступную группировку организаторов контрабанды.

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    17 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Готовивший нападение на церковь сторонник ИГИЛ арестован в Германии

    Генпрокуратура ФРГ: Готовивший теракт сторонник ИГИЛ арестован в Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В немецкой федеральной земле Бранденбург задержали гражданина Ирака, планировавшего нападение на церковь в Бремене и разделяющего идеологию ИГИЛ (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация), сообщила Генпрокуратура ФРГ.

    Немецкие правоохранители арестовали в Бранденбурге иностранца, которого подозревают в террористической деятельности, передает РИА «Новости». «Сегодня федеральная прокуратура на основании ордера на арест, выданного следственным судьей федерального верховного суда 8 сентября 2026 года, организовала задержание гражданина Ирака Гайлана Аль-М», – указано в заявлении Генпрокуратуры Германии.

    Задержанному вменяют попытку создания террористической ячейки и подготовку тяжкого преступления, угрожающего госбезопасности. Кроме того, мужчину обвиняют в нарушении закона об оружии. Следствие установило, что Гайлан Аль-М. является сторонником идеологии запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

    Весной 2025 года подозреваемый планировал нападения на людей у церкви в Бремене. Для осуществления замысла он купил огнестрельное оружие и провел разведку местности. Ему удалось привлечь одного сообщника, однако дальнейшие попытки вербовки оказались безуспешными. Суд постановил заключить задержанного под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года немецкая полиция задержала гражданина Сирии по подозрению в подготовке теракта в Берлине.

    В декабре 2024 года правоохранители поместили под стражу троих молодых людей из-за планов совершить атаку из симпатий к террористической организации. В том же месяце в Аугсбурге арестовали иракского беженца за возможную подготовку нападения на рождественской ярмарке.

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