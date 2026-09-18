Биржевые цены на газ в Европе поднялись почти до 918 долларов

Стоимость фьючерсов на европейский газ превысила 917 долларов

Tекст: Мария Иванова

Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 931,8 доллара, после чего скорректировались до 917,6 доллара. Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 905,6 доллара, передает РИА «Новости».

Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал существенное подорожание энергоресурсов на европейском рынке. Средние биржевые цены остаются волатильными на протяжении нескольких месяцев: в июле они составили 637,5 доллара, в августе выросли до 745,4 доллара, а в начале сентября преодолели порог в 900 долларов.

В понедельник стоимость тысячи кубометров ненадолго превышала тысячу долларов. Аналитики не исключают, что предстоящей зимой биржевая цена газа в Европе может достигнуть 1200 долларов из-за проблем с заполнением подземных хранилищ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стоимость газа в Европе снизилась после исторического скачка.

На прошлой неделе цены на топливо превысили 900 долларов.

В прошлом месяце котировки взлетели до максимума с марта.