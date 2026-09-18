Генинспектор бундесвера Бройер привел цитату из фильма «Капитан Америка»

Bild: Генинспектор бундесвера привел ошибочную цитату из «Капитана Америки»

Tекст: Мария Иванова

Выступая на пленарном заседании, немецкий военачальник предложил слушателям угадать автора фразы, что войны выигрывают не за счет умозрительных рассуждений, а благодаря солдатам. Он предположил, что авторство могут приписать Карлу фон Клаузевицу, Хельмуту фон Мольтке или Сунь-цзы, однако на самом деле слова взяты из картины «Капитан Америка: Первый мститель», передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

В действительности в вышедшем в 2011 году фильме похожую фразу произнес полковник Честер Филлипс в исполнении Томми Ли Джонса. Киногерой говорил, что на войне побеждает не оружие, а люди. В другой сцене персонаж переиначил высказывание, отметив, что войну не выиграть деликатностью и в ней побеждает отвага.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу граждан Германии призвали готовиться к обороне.

В феврале стало известно, что Карстен Бройер в начале 2028 года возглавит военный комитет НАТО.

В прошлом году генеральный инспектор бундесвера заявил о полной боеготовности армии к 2029 году.