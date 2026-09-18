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    18 сентября 2026, 09:15 • Новости дня

    Генинспектор бундесвера Бройер привел цитату из фильма «Капитан Америка»

    Bild: Генинспектор бундесвера привел ошибочную цитату из «Капитана Америки»

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер во время выступления на Пражском оборонном саммите привел искаженную цитату из фильма «Капитан Америка», рассуждая об искусстве войны.

    Выступая на пленарном заседании, немецкий военачальник предложил слушателям угадать автора фразы, что войны выигрывают не за счет умозрительных рассуждений, а благодаря солдатам. Он предположил, что авторство могут приписать Карлу фон Клаузевицу, Хельмуту фон Мольтке или Сунь-цзы, однако на самом деле слова взяты из картины «Капитан Америка: Первый мститель», передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    В действительности в вышедшем в 2011 году фильме похожую фразу произнес полковник Честер Филлипс в исполнении Томми Ли Джонса. Киногерой говорил, что на войне побеждает не оружие, а люди. В другой сцене персонаж переиначил высказывание, отметив, что войну не выиграть деликатностью и в ней побеждает отвага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу граждан Германии призвали готовиться к обороне.

    В феврале стало известно, что Карстен Бройер в начале 2028 года возглавит военный комитет НАТО.

    В прошлом году генеральный инспектор бундесвера заявил о полной боеготовности армии к 2029 году.

    17 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Politico: Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные

    Politico: Канцлер Германии Фридрих Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные

    Politico: Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц может лишиться своей должности в ближайшие выходные на фоне падения рейтингов и неудач его партии Христианско-демократический союз (ХДС), пишет Politico.

    Угроза отставки Фридриха Мерца возникла из-за ожидаемых неудач его партии Христианско-демократический союз на предстоящих в воскресенье выборах в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине, пишет Politico. В ХДС обсуждается необходимость смены канцлера из-за стремительного снижения поддержки правительства.

    Рейтинг Мерца упал до 14%, а популярность альянса ХДС/ХСС снизилась до исторического минимума в 18%. При этом оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» набирает 29% голосов.

    Politico рассмотрело пять сценариев развития ситуации. Первый предполагает добровольную отставку Мерца из-за утраты поддержки партии. Второй и третий варианты включают вотум недоверия или вотум доверия с возможными досрочными выборами.

    Четвертый сценарий рассматривает формирование коалиции с «Альтернативой для Германии», что Мерц ранее исключал. Пятый, наиболее вероятный вариант заключается в том, что канцлер сохранит свой пост, заручившись поддержкой региональных лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%. В прошлом месяце немецкие СМИ сообщали о возможной отставке главы правительства. Весной в руководстве ХДС обсуждали досрочный уход Мерца с поста канцлера.

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    15 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Церемония закрытия последнего в ФРГ генконсульства России прошла в Бонне

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Бонне завершилась официальная церемония закрытия последнего генерального консульства России на территории Германии, сообщило посольство России в Берлине.

    Дипломатическая миссия в своем Telegram-канале сообщила, что под звуки гимна был спущен государственный флаг и снята памятная табличка. В мероприятии участвовали посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул Олег Красницкий, а также дипломаты, журналисты и неравнодушные граждане.

    «Мы завершаем наше дипломатическое присутствие на Рейне. Все знают, что здесь мы находились 80 лет», – заявил Нечаев.

    Руководители миссии выразили благодарность сотрудникам за многолетнюю службу. Дипломаты отметили, что покидают страну с чувством выполненного долга, и выразили надежду на восстановление работы представительства в будущем.

    Напомним, российские власти отозвали согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Генеральный консул Олег Красницкий назвал закрытие российской дипломатической миссии необоснованным решением.

    Власти Германии запретили переводить сотрудников закрывающегося учреждения в берлинское посольство.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва

    Bild: Во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные привели в действие два взрывных устройства около торговых точек в немецком Франкфурте-на-Майне.

    Детонации произошли около четырех часов утра по местному времени у киоска на центральной улице Цайль и около магазина в районе Бергерштрассе. Информации о пострадавших пока не поступало, на месте происшествия работает большое количество экстренных служб, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Полиция исходит из того, что взрывы могут быть напрямую связаны с деятельностью организованной преступности на территории Германии.

    В начале недели во Франкфурте и соседнем Оффенбахе уже произошла серия аналогичных инцидентов. В ходе оперативных мероприятий стражам порядка удалось задержать подозреваемого, которым оказался 15-летний гражданин Нидерландов. В настоящий момент он находится под арестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной более десяти человек пострадали при взрыве страйкбольной гранаты в поезде ФРГ.

    В прошлом году полиция отвергла связь испытателя дрона во Франкфурте с Россией. В 2025 году правоохранители задержали оператора-любителя за запуск беспилотника у городского аэропорта.

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    17 сентября 2026, 10:01 • Новости дня
    Цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума

    ADAC: Стоимость дизельного топлива в Германии обновила исторический рекорд

    Цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума
    @ IMAGO/STEINSIEK.CH/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обострения ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива средняя цена дизеля на немецких автозаправках обновила исторический максимум и достигла 2,453 евро за литр.

    Средняя стоимость дизеля на заправках в Германии в четверг утром достигла 2,453 евро за литр, тем самым побив исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство dpa и Общегерманский автомобильный клуб (ADAC).

    Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 апреля, когда литр дизельного топлива стоил 2,446 евро.

    В среду исторический максимум также обновили цены на бюджетный бензин марки E10, который содержит до 10% биоэтанола. Удорожание автомобильного топлива в Германии и Европе в целом в последние дни связано с обострением ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе в правящей коалиции ФРГ предложили экстренно снизить НДС на топливо.

    В прошлом месяце немецкие водители массово устремились на польские автозаправки за дешевым горючим.

    Летом обмеление Рейна взвинтило цены на топливо в Германии.

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    15 сентября 2026, 10:50 • Новости дня
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    @ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое руководство намеренно проигнорировало выводы спецслужб стран НАТО о причастности Киева к атаке дронов в Лейпциге ради увеличения военного бюджета, заявила Служба внешней разведки России.

    Западные союзники лишь имитируют солидарность с немецкими властями, безосновательно возложившими на Москву ответственность за недавнюю атаку беспилотников в аэропорту Лейпцига, говорится на сайте СВР.

    «На публику союзники транслируют «полную солидарность» с Берлином, якобы ставшим «жертвой российской провокации». Однако «за кулисами» все выглядит совсем иначе», – отмечается в сообщении.

    Разведки государств Североатлантического альянса не нашли доказательств участия Москвы в произошедшем. Специалисты обнаружили множество признаков причастности Киева и посоветовали национальным правительствам избегать однозначных публичных заявлений.

    Правительство ФРГ отвергло рекомендации партнеров ради обоснования масштабных трат на милитаризацию страны в бюджете на 2027 год. Однако результаты голосования в Саксонии-Анхальт 6 сентября продемонстрировали, что антироссийская риторика не нашла отклика у граждан.

    Очередной проверкой текущего политического курса станут региональные выборы в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине. Голосование запланировано на 20 сентября.

    Правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал действия немецких властей спланированной провокацией.

    Канцлер Фридрих Мерц на фоне этих событий отказался менять курс на противодействие России.

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    16 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Bloomberg: Больницы Германии начали подготовку к войне и массовым жертвам

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии инициировали проверку национальной системы здравоохранения на случай потенциального военного конфликта, оценивая готовность к приему массового потока раненых, сообщает Bloomberg.

    Немецкие власти начали масштабную проверку готовности системы здравоохранения к возможному вооруженному конфликту. В рамках этих мероприятий отрабатываются различные сценарии приема большого числа раненых, передает RT.

    «Готова ли наша система здравоохранения к этому? Единственный ответ: нет. То, что нас ждет, – это марафон», – подчеркнул командир военного госпиталя в Ульме Бенедикт Фримерт. По информации бундесвера, в случае полномасштабных боевых действий больницы смогут ежедневно принимать до тысячи пострадавших военнослужащих.

    Кроме того, Германия рассматривает возможность возвращения в эксплуатацию подземного медицинского учреждения, расположенного в Ульме. Это должно усилить потенциал страны в условиях кризиса.

    Осенью прошлого года доклад бундесвера зафиксировал неготовность немецких медицинских учреждений к возможному военному конфликту.

    Весной власти Германии начали подготовку гражданской инфраструктуры к боевым действиям.

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    16 сентября 2026, 00:22 • Новости дня
    Мерц пообещал при необходимости нажать на долговой тормоз «обеими ногами»

    Мерц пообещал при необходимости нажать на долговой тормоз

    Мерц пообещал при необходимости нажать на долговой тормоз «обеими ногами»
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал немедленно ограничить госзаимствования страны, если под угрозой окажется ее способность обслуживать долги.

    «Если это окажется под вопросом, я обеими ногами нажму на тормоз», – сказал Мерц.

    При этом канцлер выразил уверенность, что Германия по-прежнему остается «первоклассным заемщиком» на мировом финансовом рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц ранее предлагал ослабить конституционные ограничения на заимствования, введенные при Ангеле Меркель, чтобы увеличить госрасходы на оборону и инфраструктуру.

    Спустя год после назначения на пост канцлера Мерц столкнулся с падением рейтингов и разногласиями внутри правящей коалиции.

    Партнеры по коалиции из Социал-демократической партии после поражения на выборах в Саксонии-Анхальт начали отворачиваться от программы реформ канцлера.

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    16 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Стало известно о падении дрона у немецкого военного аэродрома

    Обломки беспилотника нашли возле авиабазы бундесвера в Нижней Саксонии

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии недалеко от военного аэродрома бундесвера обнаружены обломки неизвестного беспилотного летательного аппарата.

    Части беспилотного летательного аппарата были найдены в окрестностях военной авиабазы Вунсторф в Нижней Саксонии, передает NDR.

    Местные правоохранительные органы подтвердили факт обнаружения фрагментов летательного аппарата.

    В настоящее время полиция проводит поисковые мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность владельца дрона, а также обнаружить остальные фрагменты разбившегося беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе над немецкой военной базой в Мехернихе заметили шесть неопознанных беспилотников.

    Несколькими днями ранее полиция обнаружила дрон со взрывателем на территории аэропорта Лейпциг/Галле.

    В прошлом году власти Германии рассматривали возможность разрешить бундесверу сбивать угрожающие инфраструктуре аппараты.

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    17 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    @ Григорий Дукор/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге сотрудники закрывающегося генерального консульства Германии сняли со здания диппредставительства государственные флаги ФРГ и Евросоюза.

    Сотрудники немецкого дипломатического представительства, расположенного на Фурштатской улице, вышли на балконы и спустили государственные символы, передает РИА «Новости».

    Вместе с флагом ФРГ был снят и флаг Европейского союза. Закрытие генконсульства стало ответной мерой Министерства иностранных дел России на недружественные действия со стороны Берлина.

    Напомним, Министерство иностранных дел России отозвало согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Ранее власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Официальная церемония закрытия российской дипломатической миссии на территории ФРГ прошла 15 сентября.

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    17 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    Полянский назвал черепашьим темп расследования подрывов «Северных потоков»

    Полянский: ФРГ расследует подрывы «Северных потоков» в черепашьем темпе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о намеренном затягивании Берлином следствия по факту диверсии на газопроводах для недопуска международного вмешательства.

    Немецкие правоохранительные органы ведут дело о взрывах крайне медленно, заявил Полянский, передает РИА «Новости». Выступая на закрытом заседании постоянного совета организации, дипломат отметил, что подобная тактика используется странами Запада для блокировки независимого разбирательства.

    «За время, прошедшее с момента этого теракта, безрезультатно завершились датское и шведское расследования. Осталось лишь идущее черепашьими темпами немецкое, продолжение которого предоставляет западным странам предлог для недопущения международного расследования данного теракта под эгидой Совета безопасности ООН», – подчеркнул он.

    Полянский также добавил, что истинные заказчики преступления до сих пор остаются неизвестными. По его словам, организаторы атаки ранее публично признавались в содеянном, однако сейчас предпочитают оставаться в тени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Дмитрий Любинский указал на намеренное игнорирование прокуратурой ФРГ истинных заказчиков взрывов.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предъявление обвинений украинцу подтверждением изначальных выводов Москвы.

    В прошлом году исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский пообещал найти и наказать всех виновных в подрыве российских газопроводов.

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    15 сентября 2026, 17:44 • Новости дня
    Цена бензина в Германии обновила исторический рекорд

    DPA: Цена бензина Super E10 в Германии достигла рекордных 2,28 евро за литр

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость бензина марки Super E10 на автозаправочных станциях Германии достигла исторического максимума, превысив отметку в 2,28 евро за один литр, пишет агентство DPA.

    Стоимость бензина марки Super E10 на немецких автозаправках в понедельник побила рекорд, установленный днем ранее, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 13 сентября, когда цена за литр этого вида топлива достигла 2,273 евро.

    «Бензин Super E10 еще никогда не стоил так дорого... В понедельник его среднесуточная цена составила 2,286 евро за литр», – говорится в сообщении агентства, которое опирается на данные немецкого автоклуба ADAC.

    Кроме того, стоимость дизельного топлива в Германии также приближается к рекордным значениям. В настоящее время средняя цена за литр дизеля составляет 2,412 евро.

    На фоне неконтролируемого роста цен Социал-демократическая партия Германии предложила установить государственный потолок цен на топливо. Однако их партнеры по коалиции из блока ХДС/ХСС предостерегают от поспешного вмешательства в рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября стоимость бензина марки Super E10 в Германии достигла исторического максимума в 2,215 евро.

    В период летних каникул цена литра дизельного топлива в ФРГ поднялась до 2,28 евро. Из-за резкого подорожания немецкие автомобилисты массово устремились в Чехию за дешевым горючим.

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    18 сентября 2026, 05:31 • Новости дня
    Немцев призвали готовиться к обороне

    Генеральный инспектор бундесвера Бройер призвал немцев готовиться к обороне ФРГ

    Немцев призвали готовиться к обороне
    @ DPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецким гражданам следует начать готовиться к участию в обороне страны вместе с армией, заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер на конференции в Праге.

    «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал – не вариант. Ведь провал означал бы, что наши сообщества, какими мы их знаем, оказались бы под смертельной угрозой. Мы все вместе сидим в одной лодке», – заявил генерал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Военачальник также отметил, что для победы в современных конфликтах усилий только армии недостаточно. Он посоветовал изучать опыт Украины и призвал власти Германии более осознанно подходить к внедрению новых технологий в оборонной сфере.

    В прошлом году Бройер заявлял о нехватке 100 тыс. военнослужащих в немецкой армии.

    Весной 2026 года власти Германии запретили мужчинам призывного возраста покидать страну без согласования с бундесвером.

    В начале сентября российское посольство в Берлине предупредило о негативных последствиях безудержной германской милитаризации.

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    17 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    Берлин выступил против ускоренного сближения ЕС и Канады

    Tекст: Мария Иванова

    Германия выступила против идеи ускоренно предоставить Канаде статус ассоциированного члена ЕС из-за опасений недовольства других партнеров союза, пишет Financial Times.

    Предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении Канаде статуса ассоциированного члена вызвало одобрение в Европарламенте, однако Германия и ряд других государств отреагировали на него сдержанно, пишет Financial Times.

    Официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус уточнил, что Берлин готов обсуждать новые форматы взаимодействия, но сам термин ассоциированного членства необходимо пересмотреть. По мнению дипломатов в Брюсселе, инициатива рискует потерпеть неудачу на этапе согласования со странами объединения, отмечает ТАСС.

    Ранее фон дер Ляйен сообщила о намерении предложить Канаде стать первым ассоциированным участником союза. Она пояснила, что сближение Брюсселя и Оттавы охватит сотрудничество в оборонной промышленности, технологический альянс и совместные проекты в Арктике. Премьер-министр Канады Марк Карни рассчитывает на укрепление связей с Евросоюзом на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что планы фон дер Ляйен по Канаде шокировали Евросоюз.

    В понедельник Европарламент объявил об открытии диппредставительства в Канаде.

    В воскресенье сообщалось, что Марк Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС.

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    15 сентября 2026, 19:08 • Новости дня
    Неизвестный беспилотник разбился у военного аэродрома бундесвера под Ганновером

    Bild: Неизвестный дрон разбился у военного аэродрома бундесвера под Ганновером

    Неизвестный беспилотник разбился у военного аэродрома бундесвера под Ганновером
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат неустановленной принадлежности потерпел крушение в безлюдной местности неподалеку от немецкого аэродрома Вунсторф под Ганновером, пишет газета Bild.

    Инцидент произошел в федеральной земле Нижняя Саксония, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild. На место происшествия оперативно стянули крупные силы полиции.

    В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск обломков рухнувшего аппарата. Падение произошло вдали от жилых домов, поэтому угрозы для местного населения нет.

    Специалистам предстоит выяснить личность владельца и оператора дрона. На данный момент эта информация остается неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бундесвер за последние годы зафиксировал сотни пролетов неопознанных беспилотников над немецкими военными объектами.

    В начале августа охранники заметили шесть подозрительных дронов над базой ремонта зенитных ракетных комплексов Patriot в Мехернихе.

    В ответ на участившиеся инциденты в Кохштедте начал работу специальный исследовательский центр антидроновой защиты.

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    16 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Спецборт прибыл в Германию за российскими дипломатами из Бонна

    МИД ФРГ: Спецборт прибыл в Германию за российскими дипломатами из Бонна

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный российский самолет прибыл в Германию для вывоза сотрудников закрытого генерального консульства России в Бонне, сообщил МИД ФРГ.

    Спецборт из России приземлился на немецкой территории для возвращения на родину дипломатических работников закрытого генерального консульства в Бонне, передает РИА «Новости».

    «По этому поводу я могу коротко сказать и подтвердить, что для российского специального борта имеется соответствующее разрешение. Этот рейс связан с выездом сотрудников российского генерального консульства в Бонне», – отметила официальный представитель министерства иностранных дел Германии Катрин Дешауэр.

    Она добавила, что точное количество покидающих страну дипломатов раскрывать не будет. Официальная церемония закрытия дипломатического представительства состоялась во вторник, в ней приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев и генеральный консул Олег Красницкий.

    Напомним, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Немецкая сторона потребовала отъезда 70 российских дипломатических работников.

    Официальная церемония закрытия дипмиссии прошла 15 сентября.

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