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    18 сентября 2026, 09:05 • Новости дня

    На выборах в Госдуму проголосовали онлайн свыше миллиона избирателей

    На выборах в Госдуму проголосовали онлайн свыше миллиона избирателей
    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Свыше миллиона человек уже воспользовались системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

    Согласно данным портала дистанционного электронного голосования, более миллиона избирателей сделали свой выбор онлайн, передает РИА «Новости».

    На выборах по федеральному округу выдано более миллиона бюллетеней, принято свыше 1,04 млн. По одномандатным округам выдано также более миллиона бюллетеней, а принято более 1,03 млн.

    В онлайн-формате проголосовали уже около 25% от всех зарегистрированных на дистанционное голосование избирателей. Всего о желании голосовать дистанционно заявили более 4 млн человек.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва начались 18 сентября и продлятся три дня. Дистанционное голосование в 2026 году проходит в 32 регионах России и на московской платформе. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

    Накануне глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о пяти новых форматах голосования.

    В прошлом месяце начался прием заявлений на участие в ДЭГ на выборах в нижнюю палату парламента.

    18 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Провокационные действия против российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования уже фиксируются, включая атаки дронов и дезинформацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Задают часто вопрос: могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны. Вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, [в виде] огромного потока дезинформации, который запущен на этот счет, попыток повлиять различными способами», – заявила она ТАСС.

    По словам Захаровой, подобные действия фиксируются не только внутри страны, но и за ее пределами. Дипломат пояснила, что западные государства пытаются снять с себя ответственность за обеспечение безопасного прохода граждан к избирательным участкам.

    Кроме того, речь идет не просто об информационных провокациях, а о прямых информационных атаках, подчеркнула представитель МИД России.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам. Генконсул Епифанов сообщил о мерах безопасности на участках в Канаде.

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    17 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    Постпред Полянский: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что регулярные атаки украинских беспилотников не смогли спровоцировать недовольство россиян и сорвать голосование в Государственную думу.

    Российский дипломат поделился подробностями на закрытом заседании постсовета ОБСЕ в Вене. По его словам, на протяжении трех месяцев сотни ракет и дронов ежедневно атаковали отечественные объекты промышленной и энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Задача этой кампании была сформулирована предельно откровенно и цинично: спровоцировать недовольство россиян властями и сорвать намеченные на 18-20 сентября выборы в Государственную думу», – отметил Полянский.

    При этом дипломат подчеркнул, что попытки киевских властей дестабилизировать обстановку перед голосованием потерпели сокрушительное фиаско.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о безуспешности попыток украинского руководства воспрепятствовать проведению голосования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» признание Европой итогов выборов в Госдуму.


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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    В России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва
    В России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В единый день голосования 2026 года в России открылись первые участки на Камчатке, стартовали выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова приняла участие в открытии первых избирательных участков.

    Гимн России прозвучал на открытии избирательного участка в Петропавловске-Камчатском в 8:00 по местному времени в пятницу (23:00 мск четверга), сообщает РИА «Новости».

    «Приветствуем всех первых избирателей Камчатского края, которых мы сейчас видим на избирательном участке», – сказала Памфилова, приветствуя первых избирателей по видеосвязи.

    Голосование продлится три дня, с 18 по 20 сентября. В рамках ЕДГ-2026 состоятся более 2,2 тыс. избирательных кампаний, по итогам которых планируется распределить 20,7 тыс. мандатов.

    Памфилова ранее сообщала, что досрочное голосование прошло в 37 регионах. Голоса отдали более 203 тыс. человек внутри страны и более 14 тыс. на зарубежных участках.

    Для избирателей доступен традиционный бумажный бюллетень, возможность проголосовать онлайн или по месту нахождения. Дистанционное электронное голосование возможно в 32 регионах и на московской платформе, заявки подали более 4 млн человек.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам.

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    18 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    Члены избиркомов Бурятии встретили избирателей в национальных костюмах

    Tекст: Вера Басилая

    Члены некоторых участковых избирательных комиссий в Бурятии встретили пришедших голосовать граждан в национальных костюмах, сообщил ЦИК Бурятии.

    В дни голосования на некоторых избирательных участках члены комиссий встречают избирателей в национальных костюмах, сообщает избирком Бурятии в соцсети «ВКонтакте».

    «Эта инициатива стала яркой особенностью текущей избирательной кампании и проходит в рамках Года единства народов России», – пояснили представители ведомства.

    Подобные акции проходят и в других регионах страны. Во Владивостоке восьмилетняя Алисия вместе с бабушкой надели русские наряды и исполнили песню «Матушка-земля» для пришедших голосовать. На другом участке студенты колледжа испекли пирожки для угощения посетителей. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оказался 51-м проголосовавшим на своем участке, пишут «Известия».

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Для обеспечения безопасности Центральная избирательная комиссия назначила на всех участках ответственных за эвакуацию сотрудников.

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    17 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Безэкипажный катер Ростеха впервые доставил избирательные бюллетени на Валаам
    Безэкипажный катер Ростеха впервые доставил избирательные бюллетени на Валаам
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Беспилотное судно госкорпорации «Ростех» впервые успешно привезло избирательные документы на остров Валаам, преодолев 45 километров по Ладожскому озеру.

    «Безэкипажный катер госкорпорации «Ростех» при поддержке дрона-ретранслятора «Суперкам» впервые доставил избирательные бюллетени и документы на Валаам для проведения выборов. Катер прошел 45 километров по Ладожскому озеру от Сортавала до острова», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

    Перед выполнением рейса аппарат прошел тестирование на маршруте от залива Ниэмелянсалми до центральной гавани монастыря. На острове проживают более 140 зарегистрированных избирателей. Устойчивую связь судна с оператором на берегу поддерживал беспилотник «Суперкам».

    Погодные условия во время перехода составили три балла волнения. В будущем госкорпорация планирует расширить использование подобных аппаратов на другие труднодоступные регионы страны.

    Длина судна составляет около семи метров. Аппарат способен преодолевать до одной тысячи километров, перевозя груз весом до одной тонны, а его крейсерская скорость достигает 40 узлов.

    Напомним, Центризбирком договорился об использовании безэкипажных катеров для транспортировки бюллетеней.

    Ранее госкорпорация «Ростех» представила модель новейшего спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1.

    В прошлом году разработчики показали на выставке в Петербурге первый арктический морской беспилотник «Бриз».

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    17 сентября 2026, 13:07 • Новости дня
    Памфилова сообщила о полной готовности России к предстоящим выборам
    Памфилова сообщила о полной готовности России к предстоящим выборам
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подтвердила стопроцентную готовность государства к проведению голосования за депутатов Госдумы.

    Как передает РИА «Новости», соответствующее заявление об избрании депутатов и глав восьми регионов прозвучало во время доклада руководителя ведомства.

    «Я считаю, что избирательная система России и сообщество избирательных комиссий готовы к выборам. Хочу еще раз пожелать всем партиям и кандидатам добиться того успеха, которого они достойны, – а от этого выиграет наша страна», – сказала Элла Памфилова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России.

    Масштабная кибератака на российскую избирательную систему провалилась.

    В конце августа Центризбирком объявил о начале досрочного голосования в 12 регионах страны.

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    17 сентября 2026, 17:33 • Новости дня
    Захарова сообщила о давлении на посольства России в канун выборов

    Захарова: Посольства России за рубежом сталкиваются с давлением в канун выборов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломатические представительства за рубежом сталкиваются с серьезным прессингом накануне выборов, однако полностью готовы к организации процесса голосования, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Российские дипломатические миссии за рубежом готовы к проведению голосования, несмотря на оказываемое противодействие, заявила Захарова, передает ТАСС. «Наши посольства за рубежом действительно подвергаются жесточайшему давлению», – констатировала дипломат.

    При этом представитель МИД отметила, что сотрудники загранучреждений продолжают выполнять свои обязанности. Досрочные выборы уже успешно состоялись в некоторых точках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты выработали иммунитет к провокациям недружественных государств на парламентских выборах.

    Ранее власти Германии закрыли генеральное консульство России для удара по дипломатическому составу.

    Накануне отечественное внешнеполитическое ведомство гарантировало соотечественникам право голоса за рубежом вопреки козням Берлина.

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    17 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Ключ расшифрования для электронного голосования в Москве разделили

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Московской городской избирательной комиссии сформировали и разделили на пять частей ключ расшифрования результатов дистанционного электронного голосования.

    Процедура формирования ключей зашифрования и расшифрования результатов дистанционного голосования на выборах в столице прошла в Московской городской избирательной комиссии, передает ТАСС. Голосование состоится с 18 по 20 сентября.

    Сформированный цифровой код разделили на пять равных частей. Каждую из них записали на отдельные USB-накопители и передали на ответственное хранение специально назначенным лицам. Среди них руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, глава Совета муниципальных образований столицы Владимир Дудочкин и член Центризбиркома Людмила Маркина. Все «хранители» официально расписались в актах получения своих фрагментов.

    Сборка ключа из пяти частей запланирована в Мосгоризбиркоме на 20 сентября. Процедура пройдет сразу после завершения электронного голосования на территории города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия успешно отразила масштабную кибератаку на систему дистанционного электронного голосования.

    Глава ведомства Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать предстоящие выборы.

    На каждом избирательном участке впервые появился специальный ответственный за эвакуацию сотрудник.

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    17 сентября 2026, 11:09 • Новости дня
    Поддубный: Реализация народной программы «Единой России» улучшит жизнь миллионов

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация народной программы «Единой России» кардинально преобразит жизнь десятков миллионов граждан в течение ближайших пяти лет, заявил лидер федерального списка кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму Герой России Евгений Поддубный.

    По словам лидера списка кандидатов «Единой России», программа представляет собой дорожную карту работы партии на ближайшие пять лет, передает ТАСС.

    Поддубный заявил, что депутаты Госдумы нового созыва будут обязаны выполнить заложенные в документ наказы избирателей.

    «Реализация этого партийного документа позволит улучшить жизнь десятков миллионов людей», – подчеркнул Евгений Поддубный. Он добавил, что стратегия представляет собой четкий план работы на предстоящую пятилетку, по итогам которой партийцам предстоит отчитаться перед обществом.

    Военкор также отметил острую необходимость создания новых предприятий и внедрения инновационных разработок в серийное производство.

    «Нам сейчас вообще нужно работать всем чуточку больше и чуточку лучше, чем в довоенное время», – заключил Поддубный.

    В августе партия «Единая Россия» утвердила новую Народную программу на съезде в Москве.

    Президент Владимир Путин назвал этот документ фундаментальным ориентиром для развития страны.

    Член генсовета партии Евгений Поддубный пообещал строгий контроль за выполнением каждого пункта.

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    17 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Памфилова: Инициаторы кибератак против выборов здорово получили по лбу

    Памфилова: Инициаторы кибератак против выборов получили по лбу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Масштабная кибератака на российскую избирательную систему провалилась, организаторы не смогли скомпрометировать процесс, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова отчиталась о готовности избирательной системы к выборам, передает РИА «Новости».

    «Мы так понимаем, что была задумана масштабная такая агрессия, киберагрессия, имеющая цель скомпрометировать это все в общественном пространстве. Не удалось. Я думаю, что они получили здорово по лбу», – заявила она.

    Глава Центризбиркома добавила, что ведомство готово отражать дальнейшие попытки вмешательства. По ее словам, проработаны все механизмы, необходимые для беспрепятственного проведения голосования.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин ранее называл их важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Центризбирком принял усиленные меры безопасности из-за угрозы возможных провокаций.

    Несколькими днями ранее беспилотник ударил по зданию территориальной избирательной комиссии в Самарской области.

    В прошлом году хакеры осуществили масштабную атаку на интернет-ресурсы ведомства.

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    17 сентября 2026, 13:00 • Новости дня
    Памфилова заявила о пяти новых форматах голосования на выборах в Госдуму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о введении новых форматов участия в выборах, включая тестирование спутникового дистанционного электронного голосования в Ненецком автономном округе.

    Центральная избирательная комиссия России предусмотрела пять дополнительных форм голосования избирателей в ЕДГ-2026, передает РИА «Новости».

    По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, они будут применяться в зависимости от ситуации.

    «Что касается дополнительных возможностей еще, скажу так, традиционно будут доступны, помимо четырех основных наших форм голосования, еще пять дополнительных в зависимости от ситуации», – заявила председатель ЦИК во время доклада о готовности избирательной системы к выборам.

    В более чем 15 тыс. населенных пунктов на более чем 6 тыс. участков будет использоваться дополнительная возможность голосования для тех, кто проживает в местах с затрудненным транспортным сообщением или там, где нет помещений для голосования.

    Кроме того, на выборах в Госдуму в одном из поселений Ненецкого автономного округа ЦИК впервые опробует дистанционное электронное голосование через низкоорбитальную группировку спутников российской компании. Это позволит в будущем голосовать в зонах без мобильной связи.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Всего запланировано более 2,2 тыс. кампаний, предполагается заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России.

    В конце августа в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах началось досрочное голосование.

    Прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании стартовал в начале августа.

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    17 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Памфилова предупредила об угрозе подмены трансляций выборов ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о появлении риска генерации фальшивых видеозаписей с участков для голосования при помощи технологий искусственного интеллекта.

    Развитие цифровых систем создает огромные возможности для генерации различных подделок, передает РИА «Новости». Российская избирательная система уже сталкивалась с фабрикацией роликов на предыдущих выборах.

    «Сейчас это на совершенно новый уровень выходит, когда в режиме онлайн можно подменять картинку. Вот, человек на участке делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое», – предупредила руководитель ведомства.

    Единый день голосования пройдет с 18 по 20 сентября. В этот период состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва и прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. Всего запланировано более 2,2 тыс. кампаний разного уровня для замещения 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать предстоящее голосование.

    Масштабная кибератака на российскую избирательную систему успешно провалилась.

    В Херсонской области злоумышленники использовали сгенерированные нейросетями фейковые видеоролики для срыва выборов.

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    17 сентября 2026, 13:04 • Новости дня
    На избирательных участках впервые появились ответственные за эвакуацию

    ЦИК впервые назначил ответственных за эвакуацию на всех избирательных участках

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о введении новой должности на участках для обеспечения безопасности и предотвращения возможных провокаций во время голосования.

    Глава ведомства отметила готовность избирательной системы к предстоящему голосованию, передает РИА «Новости».

    По ее словам, на каждом пункте теперь есть специальный сотрудник, отвечающий за безопасность людей.

    «Впервые, такой практики не было, исходим из той ситуации, которая есть. В каждой участковой комиссии, по моей инициативе, был назначен преимущественно мужчина… член комиссии, ответственный за эвакуацию с избирательного участка в случае, если такая ситуация произойдет, за противопожарную безопасность и за предотвращение тех или иных провокаций, которые мы тоже ожидаем», – заявила Элла Памфилова.

    Кроме того, пункты голосования оборудовали резервными помещениями и источниками питания. Для обеспечения безопасности установлены металлодетекторы, а также подготовлены специальные аптечки для оказания первой помощи.

    Единый день голосования пройдет в три дня, с 18 по 20 сентября. В рамках кампании состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва и глав восьми регионов России. Всего планируется распределить 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать предстоящее голосование.

    Несколькими днями ранее беспилотник атаковал здание территориальной избирательной комиссии в Самарской области.

    Из-за угрозы возможных провокаций Центризбирком принял усиленные меры безопасности.

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    17 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    ЦИК пресекла масштабную кибератаку на систему дистанционного голосования

    Памфилова заявила о предотвращении попытки дискредитировать систему ГАС «Выборы»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила об успешном предотвращении масштабной кибератаки на систему дистанционного электронного голосования накануне выборов.

    Центральная избирательная комиссия успешно отразила масштабную кибератаку на Государственную автоматизированную систему «Выборы», передает РИА «Новости».

    По словам председателя ЦИК, злоумышленники пытались дискредитировать техническую подготовку к предстоящему голосованию.

    «Буквально вчера предотвратили попытку дискредитировать нашу ГАС «Выборы» систему, дискредитировать дистанционное электронное голосование. Мы так понимаем, что была задумана масштабная такая агрессия, киберагрессия», – подчеркнула Элла Памфилова в ходе доклада о готовности к выборам.

    Она отметила, что ведомство проработало механизмы защиты и готово пресекать дальнейшие вмешательства. В единый день голосования 2026 года, который пройдет с 18 по 20 сентября, состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва и глав восьми регионов. Всего запланировано более 2,2 тыс. кампаний для замещения 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центризбиркома Элла Памфилова предупредила о планах западных стран сорвать предстоящие сентябрьские выборы.

    Неделей ранее беспилотник атаковал здание с оборудованием системы ГАС «Выборы» в Самарской области.

    Президент России Владимир Путин летом поручил оградить избирательный процесс от любых попыток внешнего вмешательства.

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    17 сентября 2026, 12:17 • Новости дня
    Памфилова назвала число кандидатов-ветеранов СВО на выборах в России

    Памфилова: На выборах всех уровней зарегистрировано 1586 участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила о регистрации почти 1,6 тыс. ветеранов специальной военной операции в качестве кандидатов на предстоящих выборах.

    Всего на выборах всех уровней в единый день голосования зарегистрировано 1586 кандидатов-участников специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    По словам председателя Центризбиркома, 1486 из них представляют политические партии, а 100 человек идут как самовыдвиженцы.

    «В 47 регионах из 89 выдвинуто 200 кандидатов-участников специальной военной операции. Из них девятью политическими партиями выдвинуто 187 кандидатов, и 13 – это самовыдвиженцы», – заявила Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к предстоящим выборам.

    В списки кандидатов от партий на выборах в Государственную думу включено 110 участников СВО. По одномандатным округам выдвинуты 77 человек от партий и 13 самовыдвиженцев. В итоге зарегистрировано 76 ветеранов спецоперации: 75 от партий и один независимый кандидат.

    Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и высших должностных лиц в восьми регионах пройдет в три дня – с 18 по 20 сентября. В рамках ЕДГ-2026 запланировано более 2,2 тыс. кампаний разного уровня для замещения 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о включении более сотни бойцов в федеральные партийные списки.

    Партия «Единая Россия» сделала ставку на ветеранов спецоперации для работы с запросами граждан.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить условия для участия военнослужащих в сентябрьском голосовании.

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