Избирательные участки открылись в самом западном регионе России

В Калининградской области открылись избирательные участки

Tекст: Мария Иванова

Избирательные участки в Калининградской области, являющейся самым западным регионом России, открылись в 08:00 по местному времени и будут работать три дня, с 18 по 20 сентября, пишет РИА «Новости».

В этот период жители региона выбирают депутатов Законодательного собрания области и депутатов Государственной думы, одновременно проходят и отдельные муниципальные кампании.

В областной избирательной комиссии сообщили, что для голосования подготовлено 566 постоянных и восемь временных участков, а общее число избирателей по состоянию на 1 июля 2026 года составляет 841 тыс. 738 человек. Для граждан России, постоянно проживающих за рубежом, организовано голосование на участке у пограничного перехода и в трех специально оборудованных пунктах, расположенных в Багратионовском, Нестеровском, Советском и Мамоновском округах, где используются два автобуса и отдельное помещение.

Для тех избирателей, которые не смогут проголосовать со своего телефона или компьютера, в каждом муниципалитете области определен 141 пункт дистанционного электронного голосования, а также точки бесплатного доступа к интернету с Wi-Fi, адреса которых размещены на сайте регионального избиркома. По данным комиссии, более 72 тыс. человек подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.

Избирком региона отметил, что на 302 избирательных участках и в 24 территориальных комиссиях установлены камеры видеонаблюдения, еще на 264 участках работают комплексы видеофиксации. За ходом голосования на выборах депутатов Госдумы, Законодательного собрания и совмещенных с ними муниципальных выборах намерены следить 2 тыс. 213 наблюдателей, а освещать процесс будут 119 аккредитованных представителей 26 средств массовой информации.

В единый день голосования 2026 года в России проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва, прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах, всего запланировано более 2,2 тыс. кампаний различного уровня для замещения 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Напомним, час назад в российских регионах московского часового пояса стартовали выборы.

Ранее первые избирательные участки открылись на Камчатке.

Перед началом голосования президент России Владимир Путин выступил со специальным телеобращением к нации.