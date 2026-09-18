Военные стран Евросоюза заявили о риске прослушки на встречах в Брюсселе

Politico: Военные Евросоюза испугались прослушки секретов в Брюсселе

Tекст: Мария Иванова

Представители оборонных ведомств стран Евросоюза не чувствуют себя в безопасности при обсуждении чувствительной секретной информации в европейских форматах из-за опасений прослушки, пишет Politico.

Европейский дипломат сообщил изданию, что военным некомфортно затрагивать деликатные вопросы. Проблема конфиденциальности стала одним из главных аргументов против создания нового органа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сформировать Европейский совет безопасности в среду в ежегодном послании. Предполагается, что в обсуждениях наряду со странами союза смогут участвовать Канада, Норвегия, Украина и Британия.

Подробности о составе, полномочиях и механизме работы предполагаемого совета пока не представлены. При этом многие страны уже отнеслись к идее негативно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе планы главы Еврокомиссии привлечь другие страны к вопросам обороны шокировали чиновников Евросоюза.

В среду эксперты указали на попытки Урсулы фон дер Ляйен превратить объединение в военный блок.

В середине месяца обозреватели отметили старт прямой милитаризации европейских институтов.