Европейские дипломаты высмеяли идею создания нового совета безопасности

Tекст: Вера Басилая

Европейские политики и дипломаты выразили сомнения в целесообразности создания Европейского совета безопасности, передает РИА «Новости».

Инициатива, предложенная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, предполагает участие партнеров, включая Канаду, Норвегию, Украину и Британию.

«После Украины, Канады, Норвегии и Великобритании, которые встречаются в регулярно НАТО, они заглянут в Европейский совет, выпьют кофе с «коалицией желающих», присоединятся к контактной группе по обороне Украины, вновь соберутся в рамках Европейского политического сообщества и, наконец, встретятся в Европейском совете безопасности, чтобы решительно действовать», – иронизирует один из европейских дипломатов.

По мнению собеседников Politico, новый формат лишь увеличит количество встреч, которых и так слишком много. Другой высокопоставленный чиновник ЕС отметил, что не видит реалистичных путей воплощения этой идеи.

Скептицизм разделяют и в Дании. Несмотря на слухи о возможной ведущей роли премьер-министра Метте Фредериксен в новом органе, представители страны считают конструкцию излишней из-за обилия уже существующих форматов.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намеревалась предложить создание Европейского Совета Безопасности.

Также фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог 4-й статьи договора НАТО.

Эксперты оценили эту инициативу как очередной шаг к превращению ЕС в военный блок.