В России создали компактный катер для защиты судов от дронов

Российские специалисты разработали безэкипажный катер «Скорлупа», предназначенный для антидроновой защиты морских судов, передает РИА «Новости».
Аппарат отличается компактностью и малозаметностью благодаря использованию специальной пропитанной фанеры.
«Впервые был представлен вариант морского дрона «Скорлупа» для сопровождения и обеспечения противодронной безопасности судов на переходе морем. Это мобильная морская платформа, на которой могут размещаться от четырех до шести антидронов», – рассказал генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.
По словам руководителя предприятия, аппарат поддерживает связь с сопровождаемым судном, которое служит базой для пополнения запасов топлива и дополнительных средств защиты. Дальность действия дрона напрямую зависит от запаса хода основного корабля, а по завершении маршрута катер можно поднять на борт как обычную шлюпку.
Аппарат отличается простотой сборки, занимающей всего несколько часов. В разобранном виде десять таких катеров свободно размещаются в кузове одного автомобиля «Газель». Впервые разработка демонстрировалась на международном технологическом конгрессе в парке «Патриот» в начале сентября.
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