В российских регионах московского часового пояса стартовали выборы

В регионах России по московскому времени открылись избирательные участки

Tекст: Мария Иванова

Голосование на выборах депутатов Госдумы началось в регионах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в новых субъектах, передает РИА «Новости».

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей впервые выбирают депутатов нижней палаты парламента после воссоединения с Россией.

В шести регионах, живущих по московскому времени, также выбирают руководителей субъектов. Речь идет о Мордовии, Чечне, Пензенской, Белгородской, Брянской и Тверской областях.

Еще на 22 территориях проходят выборы в местные законодательные органы. В Москве жители могут проголосовать электронно через портал elec.mos.ru или на участках с помощью специальных терминалов.

Избиратели 22 регионов могут проголосовать дистанционно. Большинство участков будут открыты с восьми утра до восьми вечера по московскому времени, однако на приграничных территориях время работы сокращено. Выборы продлятся три дня – с 18 по 20 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первые избирательные участки открылись на Камчатке.

Перед началом голосования президент России Владимир Путин выступил со специальным телеобращением к нации.