«Калашников» заявил о модернизации беспилотника «Скат-350М»

Российский разведывательный беспилотник «Скат-350М» обладает значительным потенциалом для модернизации и постоянно дорабатывается по результатам применения в ходе спецоперации, передает ТАСС. Об этом на выставке Africa Aerospace and Defence в ЮАР сообщил директор по экспорту концерна «Калашников» Леонид Рокеах.
«Лишь за 2025 год «Скат-350М» получил свыше 40 доработок. Комплекс получился очень удачный. Мы непрерывно работаем над его улучшением», – отметил представитель компании. По его словам, специалисты находятся на постоянной связи с военными на передовой, что позволяет оперативно внедрять необходимые улучшения.
В ближайшее время разработчики планируют раскрыть новые возможности аппарата. На объединенном стенде «Рособоронэкспорта» концерн также продемонстрировал барражирующий боеприпас «Куб-2мэ» и новейшую разведывательно-ударную систему «Рус-пэ». Международная выставка в Претории продлится до 20 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге разработчики продемонстрировали беспилотник «Скат-350М» с искусственным интеллектом. Летом концерн «Калашников» передал заказчикам партию новых компактных дронов «Скат-220» на базе этой модели. Весной новейшую разведывательно-ударную систему «Рус-пэ» представили на оружейной выставке в Малайзии.