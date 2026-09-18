Гидрометцентр спрогнозировал дожди в Москве в начале следующей недели

Европа столкнется с нехваткой картофеля и ростом цен из-за экстремальных погодных условий летом, которые привели к потере почти 7 млн тонн урожая. Об этом свидетельствует прогноз некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit, пишет Financial Times.
В основных странах-производителях, среди которых Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды, сборы могут сократиться с рекордных 27,3 млн тонн в прошлом году до 19,5–20,5 млн тонн, отмечает РИА «Новости».
Примерно 3,1 млн тонн урожая стоимостью до 620 млн евро было потеряно из-за жары, а еще 3,6 млн тонн фермеры не стали сажать после переизбытка продукции в прошлом сезоне. Тогда рекордный урожай обрушил цены практически до нуля, вынудив аграриев уничтожать картофель или отдавать его на корм скоту.
Дополнительное давление на европейских экспортеров замороженного картофеля фри оказали американские пошлины и растущая конкуренция со стороны азиатских стран. Жара также сказалась на размере клубней. Переработчикам, которым обычно нужен картофель диаметром более 50 миллиметров, пришлось смягчить требования, поскольку значительная часть нового урожая не достигает и 40 миллиметров.
Стоимость сырья на свободном рынке уже многократно выросла. Цена картофеля для переработки достигла 250 евро за тонну по сравнению с 30 евро годом ранее, а во Франции столовый картофель подорожал до 520 евро. Эксперты ожидают, что покупатели в супермаркетах ощутят последствия дефицита к марту. В связи с масштабными потерями европейские фермеры уже предупредили Еврокомиссию об угрозе нехватки продовольствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце эксперты оценили возможность Москвы и Минска охладить страдающую от жары Европу.
В начале прошлого месяца аномальная погода почти опустошила европейские зимние запасы газа.
Летом специалисты подсчитали количество скончавшихся из-за экстремальных температур жителей европейских стран.