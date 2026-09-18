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    18 сентября 2026, 05:51 • Новости дня

    МВД: В Москве жертвами дистанционных мошенников за год стали 240 подростков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала года 240 подростков в Москве пострадали от действий дистанционных мошенников, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по городу Владимир Васенин.

    «На сегодняшний момент в 240 случаях несовершеннолетние попались в качестве жертв именно дистанционных мошенников. Рост составляет порядка 8% в этой ситуации», – заявил представитель ведомства, передает ТАСС.

    По словам Васенина, статистика указывает на растущую уязвимость подростков перед злоумышленниками. Он подчеркнул необходимость проявлять предельную внимательность в таких вопросах.

    В июне столичные полицейские задержали соучастника обмана школьника на 5 млн рублей.

    Неделей ранее стражи порядка вычислили в Зеленограде 19-летнего курьера аферистов.

    До этого МВД России предупредило об опасности вовлечения несовершеннолетних жертв хищений в диверсионную деятельность.

    17 сентября 2026, 10:57 • Новости дня
    Собянин: Портал поставщиков объединил 410 тыс. предпринимателей со всей страны

    Tекст: Вера Басилая

    Московский портал поставщиков объединил более 410 тыс. предпринимателей со всей России, превратившись в эффективный маркетплейс для закупок малого объема, заявил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин.

    Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что поддержка отечественных производителей и обеспечение технологического суверенитета страны являются ключевой задачей народной программы «Единой России».

    «Государственный заказ, в рамках которого приоритет отдается отечественной продукции – один из наиболее эффективных инструментов решения этой задачи», – подчеркнул он.

    По словам градоначальника, московский портал поставщиков стал универсальным маркетплейсом для закупок малого объема. Платформа позволяет предпринимателям из любого региона страны предлагать свою продукцию, делая участие в торгах доступным даже для самого малого бизнеса. В настоящее время на площадке работают более 410 тыс. предпринимателей, свыше 90% из которых представляют малый и средний бизнес.

    За семь месяцев 2026 года на портале зарегистрировались 16,7 тыс. новых поставщиков, причем 76% из них пришли из российских регионов. Продукцию закупают более 60 тыс. государственных и муниципальных учреждений из 48 регионов России. Каталог платформы вырос до 3,6 млн уникальных наименований, а ежедневно заключается более 1,5 тыс. контрактов.

    Для удобства пользователей на портале внедрены современные технологии, включая электронный документооборот, бот автоматических ставок и инструменты искусственного интеллекта. Встроенный API-сервис позволяет оперативно скачивать каталог продукции для аналитики. В 2025 году платформу интегрировали с мобильным приложением «Госключ», что дало возможность подписывать контракты со смартфонов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о высокой востребованности столичной высокотехнологичной продукции в регионах России.

    Московские заказы на электробусы и спецтехнику поспособствовали созданию более 100 тыс. рабочих мест на предприятиях по всей стране.

    Президент Владимир Путин подписал закон об упрощении и ускорении закупочных процедур для российских субъектов.

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    17 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Нарышкин открыл мемориальную доску разведчику ГДР Вольфу в Москве
    Нарышкин открыл мемориальную доску разведчику ГДР Вольфу в Москве
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин открыл в Москве мемориальную доску выдающемуся разведчику, антифашисту и бывшему главе внешней разведки Восточной Германии Маркусу Вольфу.

    На церемонии Нарышкин подчеркнул, что Вольф был не только исключительным профессионалом, но и человеком большой нравственной силы, передает ТАСС. Глава СВР указал, что Вольфу удалось сделать возглавляемую им спецслужбу одной из сильнейших в мире.

    Нарышкин назвал жизнь Вольфа примером стойкости, верности долгу и высочайшего профессионализма, а также напомнил, что тот был боевым соратником многих советских разведчиков.

    Мемориальную доску разместили на фасаде дома в Кисловском переулке. Именно сюда в 1934 году 11-летний Маркус Вольф переехал с родителями и младшим братом после того, как семья бежала из нацистской Германии.

    В 2024 году в Москве прошла премьера шпионского сериала «ГДР».

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    18 сентября 2026, 01:33 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили десять летевших в направлении Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале об уничтожении средствами ПВО десяти летевших в направлении Москвы дронов.

    «Десять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Поздним вечером четверга Собянин сообщал об уничтожении 23 летевших в сторону Москвы дронов. Также столичный аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами в режиме согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение четверга уничтожили 292 украинских дрона над регионами России, при этом в ночь на четверг над Россией сбили 641 дрон ВСУ.

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    17 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Мошенники выманили у юноши в Москве более 35 млн рублей

    Мошенники выманили у 18-летнего жителя Москвы более 35 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    18-летний житель столицы передал телефонным мошенникам рюкзак с валютой и рублями на общую сумму более 35 млн рублей из-за угрозы выдуманного уголовного преследования.

    Столичные аферисты похитили у юноши свыше 35 млн рублей родительских сбережений. В полицию обратилась москвичка с заявлением об обмане ее сына, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУВД МВД по Москве.

    Злоумышленники позвонили молодому человеку под видом сотрудников различных ведомств и сообщили о фиктивной доверенности, якобы оформленной от его имени на неизвестного гражданина.

    «Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности аферисты уговорили его сложить в рюкзак имевшиеся в квартире сбережения родителей в рублях и долларах США, после чего отдать их на Косинской улице незнакомке», – сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Общий ущерб составил 35,3 млн рублей.

    Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемую в подмосковном Жуковском. Ею оказалась 20-летняя девушка, которая выступила в роли курьера. По данным следствия, она забрала наличные, перевела средства в криптовалюту и отправила своим кураторам.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантка заключена под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа супруга московского предпринимателя отдала аферистам более 75 млн рублей из-за выдуманной доверенности.

    Днем ранее столичный системный аналитик лишилась аналогичной суммы под предлогом спасения сбережений.

    А в июле телефонные мошенники похитили 75 млн рублей у 18-летнего жителя Подмосковья.

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    17 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    Человек упал на козырек «Дома Шурика» в центре Москвы

    Человек упал на козырек «Дома Шурика» на Новокузнецкой улице Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Москвы человек сорвался на козырек подъезда знаменитого «Дома Шурика», пострадавшему оказывают экстренную медицинскую помощь, сообщили в экстренных службах.

    В центре Москвы человек упал на козырек подъезда знаменитого «Дома Шурика» на Новокузнецкой улице. Этот адрес известен многим благодаря комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

    «Произошло падение человека на козырек подъезда жилого дома по адресу: улица Новокузнецкая, дом 13, строение 1», – сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.

    Прибывшие на место происшествия врачи проводят с пострадавшим реанимационные действия. Обстоятельства инцидента и личность упавшего человека сейчас уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября мужчина сорвался в шахту лифта в жилом доме в Москве.

    В прошлом году маленькая девочка скончалась после падения с десятого этажа на козырек столичного подъезда.

    Весной того же года на Смоленском бульваре полицейские нашли тело молодого человека с характерными для падения травмами.

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    17 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Суд продлил арест создателю издания Readovka Костылеву

    Суд продлил арест основателю Readovka Костылеву до декабря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тверской суд Москвы продлил срок ареста до 19 декабря основателю Readovka Алексею Костылеву, он обвиняется в хищении более миллиарда рублей у Минобороны.

    Судья Тверского суда Москвы продлила арест основателю Readovka Алексею Костылеву до 19 декабря. Он проходит по делу о хищении у Минобороны более миллиарда рублей. Речь идет о контракте на поставку БПЛА и невыполнении обязательств по госконтрактам, уточняет РИА «Новости».

    «Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Костылеву меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 19 декабря», – огласила решение судья.

    Костылева поместили в СИЗО в конце февраля. Защита говорит, что здоровье Костылева в изоляторе ухудшается. Ранее фигурант просил не арестовывать его из-за проблем после ДТП в 2024 году. Тогда он две недели пробыл в коме и до сих пор проходит реабилитацию.

    Ранее Тверской суд Москвы принял решение оставить Алексея Костылева в СИЗО до 17 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле основателю Readovka назначили психиатрическую экспертизу.

    Тогда следователь заявил о возможном давлении основателя Readovka на соучастников.

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    17 сентября 2026, 17:18 • Новости дня
    Суд заочно арестовал экс-министра связи Никифорова

    Суд заочно арестовал экс-министра связи Никифорова по делу о мошенничестве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заочно арестован в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

    Решение об избрании меры пресечения принял Мещанский районный суд столицы, передает ТАСС по материалам электронной базы инстанции. «Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу – удовлетворено», – отмечается в судебной картотеке.

    Известно, что эта мера пресечения была избрана заочно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее МВД России объявило бывшего главу Минкомсвязи в розыск.

    В начале сентября следствие заочно предъявило Николаю Никифорову обвинения в создании финансовой пирамиды «Финико». До этого Турция депортировала в Россию соосновательницу финансовой пирамиды.

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    17 сентября 2026, 17:24 • Новости дня
    Создатели фальшивого модельного агентства получили условные сроки в Москве

    Московский суд осудил условно троих создателей фиктивного модельного агентства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Суд назначил условные сроки Ксении Федоровой, Дмитрию Рыжову и Елене Максимовой, похитившим у 68 начинающих моделей более 7 млн рублей.

    Столичная инстанция признала фигурантов виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, передает РИА «Новости». В 2023 году преступники предлагали клиентам платное обучение и создание профессионального портфолио, однако выполнять обязательства не планировали.

    Для оплаты фиктивных услуг на потерпевших оформляли банковские кредиты. Чтобы создать иллюзию успешного бизнеса, аферисты показывали клиентам глянцевые журналы с фотографиями своих жертв. Всего от действий злоумышленников пострадали 68 человек, а общий ущерб превысил 7 млн рублей.

    «Суд приговорил Федорову к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, Рыжова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, Максимову к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года», – заявили представители столичной прокуратуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года столичный суд признал виновной в мошенничестве основательницу другого лжеагентства Елену Шерипову.

    В прошлом году московская полиция задержала группу аферистов за обман более ста потенциальных моделей.

    Эксперт Алексей Вербицкий предупреждал о выманивании злоумышленниками десятков тысяч рублей за несуществующие кастинги.

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    17 сентября 2026, 09:57 • Новости дня
    В центре Москвы в ДТП с тремя машинами пострадали четыре человека

    В центре Москвы произошло ДТП с участием трех автомобилей

    Tекст: Мария Иванова

    На перекрестке Страстного бульвара и Тверской улицы в центре Москвы столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека.

    ДТП произошло в четверг около шести утра. По предварительным данным, в результате столкновения трех машин пострадали четыре человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

    В правоохранительных органах уточнили, что среди пострадавших находится ребенок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале статистика МВД показала стабильную безопасность столичных дорог.

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    17 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Системы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Системы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные успешно отразили атаку пяти беспилотников, которые двигались в направлении Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно перехватили и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил Собянин в Max.

    В настоящее время специалисты экстренных служб активно работают на местах падения обломков сбитых дронов.

    Ранее над Ярославской областью уничтожили 65 дронов, был поврежден НПЗ.

    До этого в ночь на четверг губернатор Михаил Евраев сообщал, что движение автомобилей на выезде из Ярославля в Москву было перекрыто.

    До этого 19 августа силы ПВО сбили 11 летевших на Москву беспилотников.

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    17 сентября 2026, 22:08 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово заработал с рейсами в режиме согласования

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о переходе аэропорта Домодедово на работу с рейсами по согласованию ради безопасности пассажиров и экипажей самолетов.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    Росавиация уточнила, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что системы ПВО сбили десять летевших на Москву беспилотников, а до этого – еще пять БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение четверга уничтожили 292 украинских дрона над регионами России, при этом в ночь на четверг над Россией сбили 641 дрон ВСУ.


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    17 сентября 2026, 22:40 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили восемь летевших в сторону Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили восемь летевших в сторону Москвы дронов, сообщил мэр города Сергей Собянин в Max-канале, всего за вечер была отражена атака 23 дронов.

    «Уничтожены еще восемь БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее Собянин сообщал, что системы ПВО сбили десять летевших на Москву беспилотников, а до этого – еще пять БПЛА.

    Также столичный аэропорт Домодедово заработал с рейсами в режиме согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение четверга уничтожили 292 украинских дрона над регионами России, при этом в ночь на четверг над Россией сбили 641 дрон ВСУ.


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    17 сентября 2026, 22:06 • Новости дня
    Системы ПВО сбили десять летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще десяти летевших на Москву беспилотников.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации еще десяти летательных аппаратов, направлявшихся в сторону города, передает Макс.

    «ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник.

    Ранее Собянин сообщил, что системы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников.

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    18 сентября 2026, 02:07 • Новости дня
    Летевшие в сторону Москвы дроны уничтожены силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще десять дронов, летевших в сторону Москвы, уничтожены силами ПВО, сообщил в Max-канале мэр города Сергей Собянин.

    «Отражена атака ещё десять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Чуть ранее Собянин сообщал о том, что силы ПВО уничтожили десять летевших в направлении Москвы БПЛА.

    Поздним вечером четверга Собянин сообщал об уничтожении 23 летевших в сторону Москвы дронов. Также столичный аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами в режиме согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение четверга уничтожили 292 украинских дрона над регионами России, при этом в ночь на четверг над Россией сбили 641 дрон ВСУ.

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    18 сентября 2026, 04:13 • Новости дня
    Атаку 15 летевших на Москву дронов пресекли силы ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Пятнадцать беспилотников, летевших на Москву, уничтожили силы ПВО, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силы ПВО Минобороны сбили 15 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Ранее Собянин сообщал дважды о десяти уничтоженных БПЛА. Всего с начала суток силы ПВО ликвидировали 35 дронов, направлявшихся к Москве.

    Поздним вечером четверга Собянин сообщал об уничтожении 23 летевших в сторону Москвы дронов. Также столичный аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами в режиме согласования.


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