Генконсул Епифанов сообщил о мерах безопасности на участках в Канаде

Генконсул Епифанов рассказал о защите выборов в Госдуму в Канаде

Tекст: Катерина Туманова

«Исходим из того, что любые возможные попытки недоброжелателей помешать ходу голосования будут незамедлительно пресечены канадскими правоохранительными органами», – заявил дипломат РИА «Новости».

Епифанов добавил, что российская сторона поддерживает постоянный контакт с представителями МИД Канады и полицейскими службами.

Россияне, проживающие в Канаде, смогут проголосовать 20 сентября на трех избирательных участках: в посольстве в Оттаве, в генеральных консульствах в Монреале и Торонто.

Участки будут открыты с 8 утра до 20 вечера по местному времени.

В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.



Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам.