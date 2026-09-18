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    18 сентября 2026, 03:23 • Новости дня

    КСИР ударил по танкеру Trend под флагом Того в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударе по танкеру-нарушителю под флагом Того, который пытался пройти Ормузский пролив обманным путем.

    Танкер-нарушитель под флагом Того был остановлен после пожара, вызванного ударом военно-морского флота КСИР, сообщило агентство Fars в Telegram-канале.

    «Прошлой ночью танкер Trend под флагом Того пытался незаконно пересечь Ормузский пролив, обманув и спровоцировав армию КСИР. По нему был нанесен удар, танкер был остановлен после пожара», – сказано в сообщении.

    Корпус морской пехоты снова предупредил, что несанкционированный проход через Ормузский пролив не приведет ни к чему, кроме уничтожения судна-нарушителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР заявил об уничтожении американского дрона MQ-9 новой системой ПВО. Супертанкер El Gaia подорвался на минах в Ормузском проливе при попытке пройти запретную зону. Иран закрыл Ормузский пролив для десятков судов-нарушителей.

    17 сентября 2026, 16:22 • Новости дня
    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции

    Экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции

    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перебои с топливом во Франции вызваны сразу несколькими факторами – от напряженности на Ближнем Востоке и ограничений на российский экспорт дизеля до возможной ошибки TotalEnergies в расчетах поставок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее французские власти начали мобилизовывать усилия, чтобы обеспечить потребителей необходимыми объемами топлива.

    «Перебои с топливом на французских АЗС вызваны комплексом причин. Первая – изменение логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, после ударов йеменских хуситов по насосным станциям нефтепровода «Восток–Запад» Саудовская Аравия практически прекратила экспорт нефти. «У Эр-Рияда нет другого маршрута для вывода углеводородов на мировой рынок. На этом фоне Индия, которая активно перерабатывала саудовскую нефть и экспортировала полученные продукты, в том числе в Европу и США, сокращает переработку», – пояснил эксперт.

    В результате растут цены на топливо и усиливается конкуренция за углеводороды. Это, по словам Юшкова, стало второй причиной перебоев во Франции.

    Эксперт допускает, что французская энергетическая компания TotalEnergies могла ошибиться в расчетах и направить повышенные объемы топлива на более выгодные рынки. При этом в США сейчас высокие цены на дизель, а азиатские страны активно наращивают закупки.

    «На топливном рынке возникла брешь: приобрести нужный объем топлива невозможно, а европейские перерабатывающие мощности не позволяют оперативно нарастить производство», – пояснил собеседник. В итоге дефицит напрямую ощутили французские потребители.

    Еще один фактор связан с российским экспортом дизельного топлива. Россия долгое время оставалась одним из крупнейших поставщиков дизеля на мировой рынок, однако сейчас действует ряд ограничений на его вывоз. «Правительство ввело запрет на поставки, чтобы обеспечить российский внутренний рынок», – напомнил Юшков.

    Выход из кризиса, по мнению эксперта, в первую очередь связан с ценовым регулированием. Он считает, что Франции следует отказаться от искусственного сдерживания цен. «Если власти Пятой республики не будут ограничивать цены, то их рост сделает рынок более привлекательным для поставщиков – и поставки топлива наладятся. Однако попытки одновременно сдерживать цены и добиваться насыщения рынка чреваты еще большими проблемами», – рассуждает экономист.

    По словам Юшкова, европейский рынок устроен так, что поставщики сами выбирают наиболее выгодных покупателей. Поэтому Парижу придется рассчитывать прежде всего на рыночные механизмы. Быстро решить проблему, однако, не получится: перебои затрагивают весь мировой рынок.

    «Покупателям придется и дальше жестко конкурировать друг с другом. Ситуация на глобальном рынке ухудшается. Саудовская Аравия ничего не поставляет, дата открытия Ормузского пролива неясна, США и Иран не готовы идти на переговоры. Уровень напряженности не снижается – значит, дефицит топлива будет сохраняться», – заключил Юшков.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству мобилизовать усилия для обеспечения страны топливом и контроля за ростом цен. «Цель на ближайшие дни и недели – обеспечить поставки, в том числе за счет других стран», – добавила представитель французского кабмина Мод Брежон. По ее словам, власти также изучают возможность «смягчения» требований к НПЗ и снижения цен или контроля за их ростом, пишет Le Figaro.

    Брежон уточнила, что около 10% АЗС во Франции испытывают трудности с поставками как минимум одного вида топлива. Большинство из этих заправок входит в сеть TotalEnergies. На вопрос о недовольстве населения пресс-секретарь ответила, что правительство не исключает возможность введения новых мер, поскольку ситуация становится все более сложной.

    Резкий рост цен на топливо спровоцировал призывы к протестам с упоминаниями движения «желтых жилетов» и блокады нефтехранилищ. В ночь на 15 сентября несколько десятков рыбаков перекрыли въезд на нефтебазу в коммуне Фос-сюр-Мер на юге Франции. За день до этого акция прошла также близ коммун Сет и Порт-Вандр.

    Один из демонстрантов рассказал, что из-за подорожавшего топлива и «не адаптированных к условиям работы правил» рыбаки фактически не могут выходить в море. «Конечно, дело не только в цене на дизельное топливо. Мы не ищем конфликта. Мы оказались на грани банкротства», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за конфликта вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива Евросоюз потратил на импорт энергоресурсов 90 млрд евро. «При этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии», – посетовала она. По ее словам, странам Европы следует удвоить усилия по развитию возобновляемой и атомной энергетики.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

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    17 сентября 2026, 10:44 • Новости дня
    Разведка США испугалась кражи Китаем технологий F-35 в Саудовской Аравии

    Спецслужбы США увидели угрозу перехвата Китаем технологий F-35 у Эр-Рияда

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американское разведывательное сообщество выразило обеспокоенность возможным доступом Китая к секретным технологиям истребителей F-35 в случае их продажи Саудовской Аравии из-за тесного сотрудничества Эр-Рияда с Пекином.

    Спецслужбы предупредили о рисках шпионажа в связи с готовящейся продажей боевых самолетов Эр-Рияду. Аналитики опасаются, что Китай сможет заполучить передовые авиационные технологии благодаря военному партнерству с королевством, пишет The New York Times.

    В отчете Разведывательного управления Пентагона отмечается использование оборудования Huawei и ZTE в саудовской телекоммуникационной инфраструктуре и доступ военных КНР к базам на территории страны. Документ ставит под сомнение способность обеспечить безопасность объектов и ограничить контакты саудовских специалистов с китайскими разведчиками. Особое беспокойство вызывает защита радаров и систем наблюдения F-35.

    Стоимость предполагаемой сделки по поставке 48 истребителей и одного запасного двигателя составляет 24 млрд долларов. Летом Госдепартамент направил пакет документов на неформальное одобрение в профильные комитеты Конгресса, однако часть законодателей потребовала дополнительных гарантий безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году американские СМИ сообщили о возможной поставке Саудовской Аравии устаревших версий F-35. Осенью прошлого года Дональд Трамп заявил о согласии продать королевству эти истребители. В ноябре политик начал переговоры с саудовским наследным принцем в Вашингтоне.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Конфликт вокруг Ирана вызвал ажиотажный спрос на нефтяные супертанкеры

    Reuters: Блокировка Ормузского пролива удвоила спрос на сверхкрупные танкеры

    Конфликт вокруг Ирана вызвал ажиотажный спрос на нефтяные супертанкеры
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эскалация на Ближнем Востоке привела к резкому росту закупок гигантских судов для перевозки нефти на фоне блокировки привычных логистических маршрутов, пишет Reuters.

    Конфликт вокруг Ирана стал причиной активного роста спроса на нефтяные супертанкеры. С начала года количество заявок на строительство сверхкрупных судов достигло 217 единиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Reuters.

    Для сравнения: за весь 2025 год верфи получили лишь 93 подобных контракта. «Судовладельцы уже заказали более чем вдвое больше супертанкеров в этом году, чем за весь 2025 год», – констатирует западное агентство.

    Суммарная стоимость новых контрактов превысила 20 млрд долларов, что стало рекордом за последние 25 лет. Сооружение одного судна, способного вместить около 2 млн баррелей нефти, обходится покупателям примерно в 130 млн долларов. Старший аналитик Veson Nautical Ребекка Галанопулос объясняет тенденцию ставкой бизнеса на дальние маршруты из Атлантики в Азию.

    Обострение иранского кризиса с конца февраля практически парализовало движение через Ормузский пролив. В итоге из-за потери ключевого маршрута европейские и азиатские потребители вынуждены искать альтернативные пути поставок топлива. Дополнительным стимулом для обновления флота стало его устаревание, так как около 20% действующих танкеров эксплуатируются больше 20 лет.

    На фоне логистических трудностей резко подскочила стоимость фрахта. Спотовые ставки на аренду гигантских танкеров недавно преодолели отметку в 500 тыс. долларов за сутки. Между тем до начала февральской эскалации этот показатель находился на уровне 132 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран усилил свое влияние на судоходство в Ормузском проливе.

    В начале сентября неизвестные обстреляли два крупных супертанкера в этой акватории.

    Стоимость нефтяных судов на фоне высокого спроса достигла многолетних максимумов.

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    17 сентября 2026, 05:50 • Новости дня
    Fox News: Иран ударил по арендованному США судну близ Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран нанёс удар по судну, арендованному США и перевозящему американский персонал, недалеко от Ормузского пролива, сообщил телеканал Fox News.

    Источники Fox News сообщили, что атака произведена с помощью четырех иранских дронов и как минимум одной ракеты. При этом один снаряд попал в судно, вызвав у людей лёгкие травмы, включая отравление дымом.

    Атака произошла на фоне сохраняющегося высокого уровня морского противостояния и серьёзных сбоев в судоходстве через пролив.

    Силы США неоднократно наносили удары по иранским морским целям в последние недели. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что продолжающиеся атаки Ирана на суда напрямую влияют на мировые энергетические рынки, уточняя, что удары будут продолжаться, пока Тегеран нацеливается на суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал новый срок окончания войны с Ираном. Американские военные показали кадры разрушенных Ираном баз. NYT писала, что Иран усиливает конфронтацию с США из-за нефтяной блокады.

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    17 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    В США заявили о непоправимом ущербе американским базам на Ближнем Востоке

    ABC: Базам США на Ближнем Востоке нанесен непоправимый ущерб после ударов Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные базы на Ближнем Востоке получили критические разрушения после ответных ударов со стороны Тегерана, восстановление инфраструктуры может занять десятилетия, сообщил телеканал ABC.

    Военные объекты Соединенных Штатов в ближневосточном регионе серьезно пострадали из-за действий Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC. Американское ТВ ссылается на доклад генерального инспектора американского военного ведомства, где уточняется, что удары Ирана стали ответом на операцию США «Эпическая ярость».

    В результате атак повреждены и полностью уничтожены сотни инфраструктурных элементов. «Эти базы понесли непоправимый ущерб. А если мы решим отстроить их заново, то это дело займет десятки лет», – заявил высокопоставленный собеседник телеканала.

    По словам военного, исправить ситуацию за шесть месяцев невозможно, потребуются многие годы строительства и восстановления. При этом Министерство обороны США скрывает истинные масштабы разрушений и не раскрывает всю информацию о конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военнослужащие показали кадры разрушений на базах США в Саудовской Аравии и Кувейте.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пообещал раскрыть реальные данные о масштабах нанесенного ущерба.

    Ранее бывший советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон усомнился в необходимости реконструкции ряда военных объектов.

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    17 сентября 2026, 11:07 • Новости дня
    Военные США отремонтировали пробитый иранской шрапнелью заправщик KC-135

    Командование ВВС США раскрыло детали спасения поврежденного Ираном KC-135

    Военные США отремонтировали пробитый иранской шрапнелью заправщик KC-135
    @ Shawn Monk/U.S. Air National Guard/dvidshub.net

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Транспортного командования ВВС США генерал-лейтенант Дэниэл Талли заявил об успешном ремонте пробитого шрапнелью в результате иранского удара самолета-заправщика KC-135 Stratotanker.

    Самолет находился в процессе подготовки к вылету, когда сработала тревога, и экипаж укрылся в бункерах. После завершения атаки выяснилось, что полностью заправленный борт получил множественные пробоины. Несмотря на повреждения, техники смогли заделать дыры и подготовить машину к трансатлантическому перелету для капитального ремонта, пишет TWZ.

    Командующий Командованием материально-технического обеспечения ВВС генерал-лейтенант Линда Харри добавила, что специалисты по устранению боевых повреждений смогли восстановить самолет для возвращения на авиабазу Тинкер в штате Оклахома. Эта база отвечает за оперативный ремонт всего парка танкеров и бомбардировщиков.

    Для поддержания боеготовности во время операции Epic Fury американские военные внедрили новые концепции обслуживания. Как пояснил начальник штаба ВВС генерал Кеннет Уилсбах, часть ремонтных работ и технических осмотров перенесли на европейские базы, чтобы избежать длительной отправки техники в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в Британии заметили поврежденный самолет-заправщик ВВС США. В марте Иран уничтожил самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry ВВС США на базе в Саудовской Аравии. В начале весны Дональд Трамп опроверг уничтожение американских заправщиков на саудовской территории.

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    17 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    ВВС США назвали заслугой ИИ спасение экипажа Apache у берегов Омана

    Tекст: Игорь Иножарский

    Генерал ВВС США Дэн Кейн, возглавляющий Комитет начальников штабов, рассказал на конференции Air, Space and Cyber, как спасение экипажа вертолета Apache после атаки иранского дрона у побережья Омана показало ключевую роль искусственного интеллекта в современных боевых действиях.

    Генерал ВВС США Дэн Кейн заявил, что искусственный интеллект уже меняет характер войны и сокращает время на принятие решений с недель до секунд, подчеркнув, что преимущество в будущих конфликтах получит сторона, которая быстрее видит обстановку, понимает ее, принимает решения и действует, пишет портал The War Zone.

    В качестве первого примера он привел инцидент 8 июня, когда армейский вертолет AH-64 Apache был сбит иранским дроном у побережья Омана, после чего Центральное командование США развернуло срочную совместную поисково-спасательную операцию с использованием беспилотных средств, и впервые в истории для эвакуации американских военнослужащих в рамках военной операции был задействован надводный дрон Corsair.

    По словам Кейна, эта возможность стала результатом многолетней работы военнослужащих из Task Force 59, которые интегрировали беспилотные системы и ИИ в одном из самых напряженных морских регионов, а операторы на пунктах управления и у причалов, используя сети дронов и алгоритмы искусственного интеллекта, смогли превратить массивы данных в четкую морскую картину, позволившую оперативно обнаружить и поднять из воды двух пилотов Apache.

    Вторым примером генерал назвал боевые действия на Украине, где, по его словам, широко применяются FPV-дроны с ИИ-системами компьютерного зрения, способные продолжать движение к целям при потере GPS и связи, что обеспечивает небольшим подразделениям дешевое и точное оружие и наглядно демонстрирует, как быстро программное обеспечение и автономия меняют тактику на передовой.

    Кейн отметил, что американские войска должны готовиться к войнам, в которых их формирования будут постоянно отслеживаться автономными системами, подвергаться радиоэлектронному воздействию и вынуждены будут обеспечивать масштабное применение вооружений с использованием высоко- и низкотехнологичных средств одновременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВВС США провели испытания самолета, управляемого искусственным интеллектом. В начале лета США нанесли серию ударов по Ирану в ответ на уничтожение вертолета Apache возле побережья Омана. В начале года искусственный интеллект назвали ключевым фактором при планировании ударов США по объектам в Иране.

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    17 сентября 2026, 12:10 • Новости дня
    Силы Йемена отразили наступление хуситов на Мариб

    Вооруженные силы Йемена остановили продвижение отрядов мятежников в Марибе

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные формирования, поддерживающие правительство Йемена, остановили продвижение отрядов мятежного движения «Ансар Аллах» в провинции Мариб.

    Правительственные войска отразили массированную атаку хуситов по трем направлениям к югу и западу от города Мариб, передает ТАСС со ссылкой на канал Al Hadath.

    Также сообщается о боях на границе провинций Лахдж и Таиз в районе стратегически важного хребта Кахбуб, прилегающего к Баб-эль-Мандебскому проливу. В ходе этих столкновений мятежники понесли значительные потери.

    Ситуация в стране обострилась в начале сентября на фоне масштабного наступления «Ансар Аллах» на юго-западе. Хуситы начали наносить удары ракетами и беспилотниками по прибрежным районам Красного моря, стремясь перерезать пути к городу Моха. Позднее мятежники отчитались об установлении контроля над западными территориями с выходом к проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе хуситы заявили о захвате в плен 800 бойцов на юго-востоке Йемена.

    В прошлом месяце мятежники сообщили об ударах по саудовским силам в Мохе и Марибе.

    В августе при атаке движения по йеменскому военному лагерю погибли два человека.

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    17 сентября 2026, 04:35 • Новости дня
    Axios: Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива на ГА ООН

    Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива на ГА ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщили Axios три источника, во вторник, 22 сентября, президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидерами стран Персидского залива на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить дальнейшие шаги в войне с Ираном.

    Ожидается, что встреча будет посвящена идеям США относительно послевоенной стратегии, поскольку Трамп и его команда работают над планом действий на следующий день после выборов. План, как ожидается, будет утвержден после  промежуточных выборов, пишет портал Axios.

    В Нью-Йорке встретиться с Трампом хотел бы и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, но встреча пока не назначена, сообщил израильский источник.

    В 2025 году Трамп встретился во время Генеральной Ассамблеи ООН с лидерами восьми арабских и мусульманских стран, представил им свой проект мирного плана по Газе. Публично он представил его неделю спустя. Вскоре после этого было достигнуто соглашение о прекращении войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о скорой потере значимости Ормузским проливом. NYT назвала тех, кто сорвал июльское перемирие Ирана и США. CNN узнал о намерении США сменить тему переговоров с Ираном.

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    17 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Обломки беспилотника убили гражданина Йемена в Саудовской Аравии

    Tекст: Денис Тельманов

    В провинции Таиф на западе Саудовской Аравии в результате падения обломков перехваченного беспилотника погиб гражданин Йемена, еще два человека получили ранения, сообщила саудовская служба гражданской обороны.

    Жертвой инцидента на западе королевства стал проживавший в стране иностранец, передает РИА «Новости». «В результате падения обломков после перехвата запущенного хуситами беспилотника в провинции Таиф погиб один проживавший в Саудовской Аравии гражданин Йемена, двое пострадали, в том числе саудовская подданная», – говорится в заявлении службы гражданской обороны королевства.

    По данным ведомства, в результате происшествия был нанесен материальный ущерб нескольким зданиям и транспортным средствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября при атаке хуситов на саудовский город Таиф пострадали 13 мирных жителей.

    Днем позже йеменские повстанцы заявили об ударах по стратегическим объектам королевства. МИД России выразил глубокую обеспокоенность обострением ситуации в регионе.

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    17 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    Al Mayadeen: Эр-Рияд хочет заключить двухнедельное перемирие с хуситами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Саудовской Аравии намерены договориться с йеменским шиитским движением «Ансар Аллах» о временном прекращении огня при посредничестве султаната Оман, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    Королевство рассчитывает установить режим тишины сроком на две недели, передает РИА «Новости». Информацию об инициативе подтвердил высокопоставленный собеседник ливанского телеканала Al Mayadeen.

    «Эр-Рияд обратился к султанату Оман как к посреднику с просьбой договориться с Саной о введении двухнедельного перемирия для обсуждения путей урегулирования гуманитарного кризиса в Йемене», – заявил источник.

    Он также уточнил, что саудовская сторона выразила готовность официально объявить о достижении соглашения по гуманитарным вопросам в период действия предложенного перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 сентября саудовская авиация атаковала административный комплекс в йеменской провинции Таиз.

    На следующий день повстанцы-хуситы нанесли ракетные удары по объектам компании Saudi Aramco.

    Позже йеменские вооруженные силы сбили саудовский разведывательно-ударный беспилотник Wing Loong II.

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    17 сентября 2026, 09:32 • Новости дня
    Саудовская Аравия столкнулась с дефицитом ракет-перехватчиков из-за атак хуситов

    Associated Press: Саудовская Аравия осталась без ракет из-за атак хуситов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Саудовской Аравии испытывают нехватку ракет-перехватчиков для отражения атак со стороны правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов) и обратились за помощью к союзникам.

    Власти Саудовской Аравии столкнулись с дефицитом ракет-перехватчиков для уничтожения беспилотников и ракет на фоне боевых действий против правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). В связи с затягиванием конфликта Эр-Рияд попросил союзников о помощи, передает Associated Press.

    Саудовская Аравия запросила поставки оборонительных систем у Великобритании, Франции, Египта и Пакистана. Соединенные Штаты, выступающие основным союзником королевства, не могут удовлетворить эти потребности, поскольку сами испытывают нехватку перехватчиков из-за военного противостояния с Ираном, отмечает ТАСС.

    Обострение йеменского конфликта произошло в середине июля, когда проправительственные войска атаковали аэропорт Саны во время посадки борта из Ирана с руководством хуситов. После этого шиитское движение обвинило в атаке Саудовскую Аравию и объявило ей войну до полного снятия блокады со своих территорий.

    В течение последней недели силы хуситов существенно продвинулись на западе и юго-западе Йемена. Им удалось захватить побережье Красного моря и территории около Баб-эль-Мандебского пролива, включая стратегически важный порт Эль-Моху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне хуситы заявили о ракетном ударе по объекту компании Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии.

    В среду они отвергли заявления Эр-Рияда о попытке атаковать Мекку.

    Во вторник движение «Ансар Алла» обвинило саудовские власти в нанесении более 50 авиаударов за сутки.

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    17 сентября 2026, 10:38 • Новости дня
    Израиль начал использовать ИИ для выселения палестинцев

    Al Jazeera: Израиль применяет искусственный интеллект для сноса домов палестинцев

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Израиля стали применять технологии искусственного интеллекта для выявления палестинских построек и их последующего сноса на Западном берегу реки Иордан, передает телеканал Al Jazeera.

    Израильская армия стала использовать программу ImiSight, разработанную компанией Rafael, для мониторинга изменений ландшафта, пишет Al Jazeera.

    Программа на основе ИИ анализирует спутниковые снимки, выявляя новые постройки, которые затем признаются незаконными и сносятся. Первоначально система применялась в пустыне Негев против бедуинов, но теперь ее использование распространилось на Западный берег.

    По данным правозащитников, внедрение системы ускорило процесс выселения палестинцев. В период с января по сентябрь 2025 года израильские силы разрушили 1288 строений.

    Эксперт по цифровым медиа Халед Сафи отметил, что ИИ позволяет обойти человеческий контроль, превращая решения о выселении в автоматизированный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Израиль передал властям сектора Газа тела 15 погибших палестинцев. В октябре прошлого года израильские власти приняли решение депортировать 154 палестинцев. В сентябре прошлого года половина опрошенных британцев приравняла действия Израиля в отношении палестинцев к Холокосту.

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    17 сентября 2026, 22:32 • Новости дня
    Трамп распорядился сохранить присутствие ВС США на Ближнем Востоке до конца года

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет распорядились не менять численность американских войск на Ближнем Востоке до конца текущего года, сообщает Axios.

    Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет поручили сохранить численность американских войск на Ближнем Востоке до конца года, передает РИА «Новости».

    Это решение продиктовано необходимостью поддерживать готовность к возможному возобновлению полномасштабных боевых действий с Ираном.

    «Трамп и министр обороны Пит Хегсет распорядились сохранить численность американских сил на Ближнем Востоке на нынешнем уровне до конца года для поддержания готовности к возможному возобновлению полномасштабных боевых действий», – говорится в публикации издания.

    Американские чиновники полагают, что главе государства стоит ускорить принятие решения о завершении конфликта. По их мнению, вооруженные силы не смогут бесконечно удерживать текущие позиции в регионе. При этом сам американский лидер отметил эффективность морской блокады, которая лишила Тегеран возможности экспортировать нефть.

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Хегсет непублично продлевает пребывание контингента на Ближнем Востоке. В то же время телеканал CNN сообщал об обсуждениях в разведывательном сообществе и военном ведомстве вариантов сокращения присутствия после завершения противостояния с Ираном.

    Ранее президент США спрогнозировал скорое завершение конфликта с Ираном до ноябрьских выборов в Конгресс.

    До этого американский лидер объявил о полном окончании действия соглашения о временном перемирии.

    Глава Пентагона Пит Хегсет допустил возобновление крупномасштабных военных операций против Исламской республики.

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    17 сентября 2026, 22:22 • Новости дня
    Саудовские ВВС нанесли 40 ударов по территории Йемена за сутки

    Tекст: Вера Басилая

    Саудовская авиация нанесла десятки ударов по контролируемым хуситами регионам Йемена, что привело к жертвам среди мирного населения, сообщил официальный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

    По словам Сариа, Военно-воздушные силы Саудовской Аравии за минувшие сутки совершили почти 40 авианалетов на подконтрольную хуситам территорию Йемена, передает ТАСС.

    «За прошедшие 24 часа саудовская авиация нанесла 37 авиаударов по йеменской территории», – заявил Сариа. По его словам, в ходе бомбардировок применялись истребители F-15, которые базируются недалеко от города Хамис-Мушайт.

    Удары пришлись на объекты, расположенные в провинциях Таиз и Хадджа. Представитель хуситов подчеркнул, что в результате этих атак среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие.

    Двумя днями ранее саудовская авиация нанесла 52 удара по йеменским провинциям.

    Накануне повстанцы перехватили зенитными ракетами два истребителя F-15 над провинцией Таиз.

    В ответ движение «Ансар Аллах» атаковало беспилотниками авиабазу Хамис-Мушайт и объекты компании Aramco.


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