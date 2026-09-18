Tекст: Катерина Туманова

Вице-президент Джей Ди Вэнс вылетел в Пакистан для переговоров с иранцами, что свидетельствует о сокращении разногласий между сторонами и возможной готовности Белого дома объявить о прорыве, рассказал информатор NBC News.

По мере развития апрельской встречи американские переговорщики забеспокоились: казалось, что иранцы меняют условия потенциальной сделки. Во время паузы они позвонили госсекретарю Марко Рубио, чтобы получить подсказку о дальнейших действиях, сообщил телеканалу представитель администрации.

«Рубио согласился с тем, что они не могут принять предложение Ирана. Сделки не будет», – передает телеканал слова источника.

Рубио не является лицом иранских переговоров и сохраняет сдержанную позицию, однако, как говорят информаторы, он играет своего рода роль серого кардинала. Многие решения принимаются с его итоговым одобрением или наоборот, а Рубио сохраняет за собой право вето по вопросам, которые решаются за закрытыми дверями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал новый срок окончания войны с Ираном, который он обвинил в стремлении повилять на выборы в США. NYT сообщила о намерении Ирана усилить конфронтацию с США из-за нефтяной блокады. WSJ написала, что война США с Ираном продлится до конца президентского срока нынешнего американского лидера.