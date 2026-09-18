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    18 сентября 2026, 01:11 • Новости дня

    США выдали визы иранской делегации на Генассамблею ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти выдали визы президенту Ирана Масуду Пезешкиану и министру иностранных дел Аббасу Аракчи для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Администрация президента США Дональда Трампа одобрила выдачу въездных документов иранской делегации для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    «В соответствии с нашими обязательствами как страны, принимающей штаб-квартиру, основной состав делегации иранского режима сможет принять участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. На делегацию будут распространяться ограничения на передвижение, а также запрет на покупку предметов роскоши и других товаров», – заявили в Госдепартаменте.

    Разрешение на въезд получили только президент Масуд Пезешкиан, министр иностранных дел Аббас Аракчи и необходимый технический персонал.

    В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ульянов обвинил Запад в визовом беспределе против делегации Ирана. Власти Ирана выразили протест Австрии из-за отказа выдать въездную визу на саммит МАГАТЭ вице-президенту Мохаммаду Эслами.


    17 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Иран потребовал приостановить членство США в МАГАТЭ

    Иран потребовал приостановить членство США в МАГАТЭ из-за нарушений устава

    Иран потребовал приостановить членство США в МАГАТЭ
    @ Liu Xinyu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран потребовал лишить Вашингтон права голоса в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за масштабных актов агрессии и военных преступлений.

    Иран призвал лишить Соединенные Штаты права голоса в МАГАТЭ. В заявлении постоянного представительства Ирана при международных организациях в Вене указано, что США систематически нарушают устав организации, передает РИА «Новости».

    «Может ли кто-либо всерьез и добросовестно утверждать, что государство с таким мрачным послужным списком существенных нарушений положений устава выполняет свои обязательства? Разве членство такой страны не должно быть приостановлено, как того требует статья XIX.B?» – заявил представитель Ирана на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

    Дипломат подчеркнул, что право на членство в Совете управляющих не должно зависеть от технологической мощи государства. По его словам, в 2025 и 2026 годах американская сторона совершила масштабные акты агрессии против Ирана, что нарушает фундаментальные принципы ООН.

    Представитель Ирана добавил, что Соединенные Штаты причастны к военным преступлениям, включая гибель 168 детей в начальной школе в Минабе. Кроме того, совместно с Израилем было проведено 18 волн атак на мирные ядерные объекты Ирана, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ. Подобные действия противоречат принципам мирного использования ядерной энергии, резюмировали в постпредстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана выразили протест Австрии из-за невыдачи виз для участия в конференции МАГАТЭ.

    Месяцем ранее Тегеран обвинил агентство в бездействии на фоне американских ударов по иранским объектам. А весной руководство Исламской республики подтвердило попадание выпущенного США снаряда по территории атомной электростанции «Бушер».

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    17 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    Таджикистан запустил процесс выхода из Международного уголовного суда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Таджикистана на внеочередном заседании рассмотрел проект постановления о выходе из Международного уголовного суда (МУС).

    Совет нижней палаты парламента Таджикистана рассмотрел вопрос о прекращении действия договора с международной судебной инстанцией. Депутаты обсудили проект документа о выходе из МУС, сообщает пресс-служба палаты.

    В официальном сообщении ведомства отмечается: «Были приняты соответствующие решения». Точные сроки вынесения инициативы на всеобщее голосование депутатов пока остаются неизвестными.

    Таджикистан подписал Римский статут в 1998 году, а процедуру ратификации завершил в 2000 году. Согласно правилам, любое государство имеет право покинуть МУС после письменного уведомления на имя генерального секретаря ООН. Официальный выход состоится через один год после получения соответствующего документа.

    В октябре 2025 года Душанбе с государственным визитом посетил президент России Владимир Путин. После этого представители Евросоюза обвинили республику в невыполнении обязательств перед международной инстанцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правительство Чада также уведомило ООН о выходе из Римского статута. А госсекретарь США Марко Рубио анонсировал дипломатическую кампанию по полной ликвидации Международного уголовного суда.

    В прошлом году о немедленном выходе из-под юрисдикции инстанции объявили Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 05:50 • Новости дня
    Fox News: Иран ударил по арендованному США судну близ Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран нанёс удар по судну, арендованному США и перевозящему американский персонал, недалеко от Ормузского пролива, сообщил телеканал Fox News.

    Источники Fox News сообщили, что атака произведена с помощью четырех иранских дронов и как минимум одной ракеты. При этом один снаряд попал в судно, вызвав у людей лёгкие травмы, включая отравление дымом.

    Атака произошла на фоне сохраняющегося высокого уровня морского противостояния и серьёзных сбоев в судоходстве через пролив.

    Силы США неоднократно наносили удары по иранским морским целям в последние недели. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что продолжающиеся атаки Ирана на суда напрямую влияют на мировые энергетические рынки, уточняя, что удары будут продолжаться, пока Тегеран нацеливается на суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал новый срок окончания войны с Ираном. Американские военные показали кадры разрушенных Ираном баз. NYT писала, что Иран усиливает конфронтацию с США из-за нефтяной блокады.

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    17 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Конфликт вокруг Ирана вызвал ажиотажный спрос на нефтяные супертанкеры

    Reuters: Блокировка Ормузского пролива удвоила спрос на сверхкрупные танкеры

    Конфликт вокруг Ирана вызвал ажиотажный спрос на нефтяные супертанкеры
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эскалация на Ближнем Востоке привела к резкому росту закупок гигантских судов для перевозки нефти на фоне блокировки привычных логистических маршрутов, пишет Reuters.

    Конфликт вокруг Ирана стал причиной активного роста спроса на нефтяные супертанкеры. С начала года количество заявок на строительство сверхкрупных судов достигло 217 единиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Reuters.

    Для сравнения: за весь 2025 год верфи получили лишь 93 подобных контракта. «Судовладельцы уже заказали более чем вдвое больше супертанкеров в этом году, чем за весь 2025 год», – констатирует западное агентство.

    Суммарная стоимость новых контрактов превысила 20 млрд долларов, что стало рекордом за последние 25 лет. Сооружение одного судна, способного вместить около 2 млн баррелей нефти, обходится покупателям примерно в 130 млн долларов. Старший аналитик Veson Nautical Ребекка Галанопулос объясняет тенденцию ставкой бизнеса на дальние маршруты из Атлантики в Азию.

    Обострение иранского кризиса с конца февраля практически парализовало движение через Ормузский пролив. В итоге из-за потери ключевого маршрута европейские и азиатские потребители вынуждены искать альтернативные пути поставок топлива. Дополнительным стимулом для обновления флота стало его устаревание, так как около 20% действующих танкеров эксплуатируются больше 20 лет.

    На фоне логистических трудностей резко подскочила стоимость фрахта. Спотовые ставки на аренду гигантских танкеров недавно преодолели отметку в 500 тыс. долларов за сутки. Между тем до начала февральской эскалации этот показатель находился на уровне 132 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран усилил свое влияние на судоходство в Ормузском проливе.

    В начале сентября неизвестные обстреляли два крупных супертанкера в этой акватории.

    Стоимость нефтяных судов на фоне высокого спроса достигла многолетних максимумов.

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    17 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    ООН: Мировые запасы воды упали на 42% ниже нормы

    В ООН зафиксировали падение глобальных запасов пресной воды на 42%

    Tекст: Мария Иванова

    Всемирная метеорологическая организация заявила об истощении глобальных запасов пресной воды до уровня на 42% ниже нормы по итогам прошлого года.

    В прошлом году общемировой объем пресной воды на поверхности и под землей оказался на 42% ниже климатической нормы. Прошлый год стал одним из самых засушливых за последние 35 лет с точки зрения показателей речного стока, передает РИА «Новости».

    Также зафиксирован четвертый подряд год масштабного сокращения массы ледников во всех регионах планеты. Совокупная потеря массы льда с 2023 по 2025 год составила 1400 гигатонн, что влечет за собой долгосрочные проблемы с обеспеченностью ресурсами.

    На протяжении последних пяти лет мир сталкивался с рекордными засухами. На Азию и Африку пришлось более половины всех экстремальных явлений, связанных с водой, и более 80% случаев гибели людей. Страны должны готовиться к новой реальности дефицита ресурсов и внедрять системы раннего оповещения о катастрофах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ООН забила тревогу из-за массовой гибели лесов в Европе.

    Летом эксперты организации спрогнозировали аномальную жару на Земле из-за климатического явления Эль-Ниньо.

    Весной ООН сообщила о рекордной потере ледников в Исландии.

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    17 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    В США заявили о непоправимом ущербе американским базам на Ближнем Востоке

    ABC: Базам США на Ближнем Востоке нанесен непоправимый ущерб после ударов Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные базы на Ближнем Востоке получили критические разрушения после ответных ударов со стороны Тегерана, восстановление инфраструктуры может занять десятилетия, сообщил телеканал ABC.

    Военные объекты Соединенных Штатов в ближневосточном регионе серьезно пострадали из-за действий Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC. Американское ТВ ссылается на доклад генерального инспектора американского военного ведомства, где уточняется, что удары Ирана стали ответом на операцию США «Эпическая ярость».

    В результате атак повреждены и полностью уничтожены сотни инфраструктурных элементов. «Эти базы понесли непоправимый ущерб. А если мы решим отстроить их заново, то это дело займет десятки лет», – заявил высокопоставленный собеседник телеканала.

    По словам военного, исправить ситуацию за шесть месяцев невозможно, потребуются многие годы строительства и восстановления. При этом Министерство обороны США скрывает истинные масштабы разрушений и не раскрывает всю информацию о конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военнослужащие показали кадры разрушений на базах США в Саудовской Аравии и Кувейте.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пообещал раскрыть реальные данные о масштабах нанесенного ущерба.

    Ранее бывший советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон усомнился в необходимости реконструкции ряда военных объектов.

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    17 сентября 2026, 05:01 • Новости дня
    WSJ: Американская Exxon готова вернуться в Венесуэлу через 19 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская нефтяная компания Exxon ведет переговоры о возможном возвращении в Венесуэлу спустя 19 лет после своего ухода в рамках предварительного соглашения об инвестициях в нефтяные месторождения.

    «Компания Exxon близка к подписанию предварительного соглашения об изучении возможности инвестиций в несколько венесуэльских нефтяных месторождений, ведя переговоры о потенциальном возвращении в страну спустя почти два десятилетия после своего ухода», - пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам источников газеты, Exxon может подписать меморандум о взаимопонимании с государственной компанией Petroleos de Venezuela уже в сентябре. Это позволит компании проанализировать возможности инвестирования в ряд разработанных и неразработанных месторождений Венесуэлы.

    Однако, по словам источников, переговоры могут сорваться или затянуться после сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США пообещали снизить мировые цены на нефть с помощью Венесуэлы. Родригес раскрыла подробности освоения 17 стратегических месторождений Венесуэлы американцами. Венесуэла подписала соглашения с Chevron и Eni по добыче нефти.

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    17 сентября 2026, 04:35 • Новости дня
    Axios: Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива на ГА ООН

    Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива на ГА ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщили Axios три источника, во вторник, 22 сентября, президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидерами стран Персидского залива на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить дальнейшие шаги в войне с Ираном.

    Ожидается, что встреча будет посвящена идеям США относительно послевоенной стратегии, поскольку Трамп и его команда работают над планом действий на следующий день после выборов. План, как ожидается, будет утвержден после  промежуточных выборов, пишет портал Axios.

    В Нью-Йорке встретиться с Трампом хотел бы и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, но встреча пока не назначена, сообщил израильский источник.

    В 2025 году Трамп встретился во время Генеральной Ассамблеи ООН с лидерами восьми арабских и мусульманских стран, представил им свой проект мирного плана по Газе. Публично он представил его неделю спустя. Вскоре после этого было достигнуто соглашение о прекращении войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о скорой потере значимости Ормузским проливом. NYT назвала тех, кто сорвал июльское перемирие Ирана и США. CNN узнал о намерении США сменить тему переговоров с Ираном.

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    17 сентября 2026, 09:37 • Новости дня
    США запретили госзакупки канадских товаров

    Дональд Трамп запретил госзакупки канадских товаров

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп поручил ведомствам исключить канадские товары из государственных контрактов на фоне обострения торговой войны между странами.

    В президентском меморандуме Белый дом раскритиковал Канаду за препятствия, которые та создает американским компаниям на канадском рынке госзакупок с помощью политики «Покупай канадское», пишет Bloomberg.

    Распоряжение стало очередной эскалацией в торговом споре, который обострился летом после срыва торгового перемирия в августе. Указ о госзакупках последовал за предложением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сделать Канаду «ассоциированным членом». Трамп назвал это предложение «враждебным актом» и пригрозил новыми пошлинами на европейские товары или прекращением торговли с Европой «по многим направлениям».

    Ранее в этом месяце Трамп обещал отказаться от канадских товаров в госзакупках, если Канада не восстановит взаимность для американских фермеров и компаний. По его словам, канадские товары и услуги, продаваемые в рамках так называемого Multiple Award Schedule, оцениваются более чем в 50 млрд долларов ежегодно. В администрации позже уточнили, что, хотя рынок госзакупок США оценивается в эту сумму, на канадские компании приходится не вся часть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент США Дональд Трамп подписал прокламации о пошлинах в 50% против Канады. В начале года американский лидер пригрозил Канаде пошлинами в 100% за сделку с Китаем. В прошлом году Трамп заявил о попытках Канады повлиять на решение Верховного суда США по пошлинам.

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    17 сентября 2026, 10:48 • Новости дня
    Трамп пригрозил Европе пошлинами из-за статуса Канады в ЕС

    Трамп пригрозил ЕС жесткими пошлинами из-за интеграции с Канадой

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести серьезные торговые пошлины против Европы, если Канада станет ассоциированным членом Европейского союза.

    Американский лидер назвал смехотворной идею интеграции Оттавы и Брюсселя и пообещал принять жесткие меры при враждебном характере такого союза, пишет Politico.

    Глава государства не исключил полного прекращения торговли с европейскими странами по ряду направлений. При этом он допустил возможность принятия соглашения, если оно будет основано на благих намерениях.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сделать Канаду первым в истории объединения ассоциированным членом. Инициатива стала неожиданностью для европейских столиц, а канадские власти поспешили дистанцироваться от этой идеи на фоне эскалации торговой войны с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце эксперт указал на преимущества Канады в торговой войне с США. В августе канадский премьер-министр заявил об экономическом конфликте с Вашингтоном. В прошлом году американист назвал нового главу правительства Канады антиподом Дональда Трампа.

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    17 сентября 2026, 06:28 • Новости дня
    В ООН заявили о дефиците удобрений из-за проблем с Ормузским проливом

    ФАО: проблемы в Ормузском проливе вызвали дефицит удобрений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сбои в судоходстве через Ормузский пролив спровоцировали глобальный дефицит удобрений и привели к подорожанию энергоносителей на мировых рынках, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

    «Нарушение судоходства через Ормузский пролив вызывает глобальную нехватку удобрений, что приводит к ухудшению ситуации на рынках удобрений и росту цен на энергоносители», – сказал Кобяков РИА «Новости».

    Кроме того, представитель ФАО отметил, что иранский кризис перестал быть краткосрочным явлением. Ситуация приобрела затяжной и системный характер, оказывая долгосрочное влияние на мировую экономику.

    Ранее в ООН сочли преждевременными прогнозы о сроках восстановления логистики через Ормузский пролив.

    В июле Оман предлагал Ирану совместно управлять судоходством в этом регионе.

    Глава Минфина России Антон Силуанов предупредил о риске подорожания сельскохозяйственных удобрений на 30%.

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    17 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении американского дрона MQ-9 новой системой ПВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об успешном перехвате и уничтожении американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 с помощью новейшей системы противовоздушной обороны.

    Иранские военные уничтожили разведывательно-ударный дрон Соединенных Штатов в воздушном пространстве над островом Киш в Персидском заливе, передает РИА «Новости».

    «Беспилотник MQ-9 был перехвачен и сбит с помощью новой усовершенствованной системы ПВО КСИР в небе над островом Киш», – говорится в официальном заявлении пресс-службы КСИР.

    Согласно данным иранской стороны, уничтоженный аппарат стал 53-м по счету беспилотником американской армии, потерянным в регионе.

    Накануне иранские военные уничтожили ударный дрон MQ-9 в восточной части Ормузского пролива.

    В конце августа силы ПВО Корпуса стражей исламской революции поразили аналогичную американскую воздушную цель.

    В начале того же месяца бойцы КСИР сбили еще один аппарат MQ-9 с помощью новой усовершенствованной системы противовоздушной обороны.

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    17 сентября 2026, 22:59 • Новости дня
    Мерц и Трамп обсудили прекращение конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив шаги по урегулированию конфликта на Украине и новые антироссийские санкции, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, передает РИА «Новости».

    «Стороны вспомнили о терактах 11 сентября 2001 года в США, 25-я годовщина которых отмечалась на прошлой неделе. Федеральный канцлер подчеркнул особые узы, связывающие немцев и американцев. Федеральный канцлер и президент обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны на Украине», – сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Политики также затронули тему недавнего одобрения в США законопроекта о новых санкциях против России. Дополнительно стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе и Красном море, согласившись в необходимости скорейшего открытия этих морских путей.

    Ранее Сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В Кремле назвали этот документ недружественным шагом со стороны американских властей.

    Администрация США согласовала этот документ для усиления давления на Москву.

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    17 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Мексикой

    RT: США и Мексика приблизились к подписанию нового торгового соглашения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп анонсировал скорое подписание торгового соглашения между американскими и мексиканскими властями после успешных переговоров.

    Вашингтон и Мехико находятся на пороге заключения торгового соглашения, передает RT. Выступая в Северной Каролине, американский лидер подчеркнул важность предстоящих договоренностей.

    «Мы очень близки к сделке с Мексикой, к замечательной сделке», – сказал он.

    По данным The Wall Street Journal, следующий этап торговых переговоров между двумя странами запланирован на 28–29 сентября в столице США. Встречи были перенесены на неделю, при этом причины изменения графика не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский рынок рискует потерять доступ к бюджетным иностранным автомобилям без торгового соглашения с Мексикой.

    В прошлом году мексиканские власти назвали несправедливыми планы Вашингтона по введению новых пошлин.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о скором заключении аналогичной торговой сделки с Китаем.

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    17 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    США наложили санкции на иранскую криптовалютную биржу BitBank

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов США ввело ограничения в отношении иранской криптобиржи BitBank, контролируемой крупным иранским бизнесменом Бабаком Занджани.

    По данным американского ведомства, площадка находится под контролем иранского предпринимателя Занджани, который считается одним из богатейших людей страны, передает ТАСС. Бизнесмен уже находился в санкционных списках США.

    Кроме того, ограничения затронули компанию-разработчика платформы Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company и трех партнеров Занджани из фирмы Dot One.

    Вашингтон ввел санкции против Занджани в январе 2026 года. Американские власти заявляют, что его компании помогают обходить западные ограничения против Ирана и поддерживают Корпус стражей исламской революции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября министр финансов США Скотт Бессент анонсировал систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

    В мае американские власти конфисковали принадлежащую Тегерану криптовалюту на сумму около миллиарда долларов.

    Ранее крупнейшая иранская криптобиржа Nobitex превратилась в скрытый финансовый коридор для подсанкционных структур.

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