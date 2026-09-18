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    18 сентября 2026, 00:10 • Новости дня

    Yonhap: Замминистра иностранных дел КНДР примет участие в ГА ООН

    Yonhap: Представитель КНДР примет участие в ГА ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён планирует принять участие в заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    По данным источника агентства Yonhap в ООН, глава КНДР Ким Чен Ын посетит мероприятие, чтобы принять участие в общих дебатах высокого уровня Генеральной Ассамблеи, которые пройдут с 22 по 26 сентября и 28 сентября.

    В последний день общих дебатов Ким Сон Гён планирует выступить с речью.

    Замглавы МИД КНДР присутствовал и на прошлогодней Генеральной Ассамблее, где подтвердил, что Северная Корея никогда не откажется от ядерной программы «ни при каких обстоятельствах».

    Ожидается, что во время своего предстоящего визита в Нью-Йорк Ким Чен Ын встретится с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем и официальными лицами из стран, дружественных КНДР, таких как Куба и Венесуэла.

    Напомним, президент США Дональд Трамп выразил намерение встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.


    17 сентября 2026, 02:35 • Новости дня
    Трамп назвал еврочленство Канады враждебным актом

    Трамп назвал враждебным актом желание Канады присоединиться к ЕС

    Трамп назвал еврочленство Канады враждебным актом
    @ Annabelle Gordon/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что если Канада станет первым ассоциированным членом Европейского союза, это будет «враждебным актом», за которым последуют соответствующие действия.

    В беседе с журналистами после приземления в Северной Каролине президент США заявил, что если это будет сделано с «дурными намерениями», он «введет очень высокие пошлины на товары из Европы, что вполне возможно», пишет YahooFinance.

    В среду Трамп также назвал Канаду «ужасным торговым партнером» после того, как способствовал обострению торговой войны с северным соседом.

    Президент также подписал меморандум, предписывающий федеральным агентствам, осуществляющим надзор за государственными закупками в США, изъять из оборота всю продукцию канадского происхождения.

    «Президент Трамп предпринимает действия, чтобы привлечь Канаду к ответственности за продолжающееся необоснованное и дискриминационное обращение с американскими товарами, которое обременяет и ставит в невыгодное положение трудолюбивых американцев», – говорится в информационном бюллетене Белого дома.

    Представитель Белого дома заявил, что этот указ не связан с налаживанием более тесных связей Европейского союза с Канадой.

    В тот же день премьер-министр Канады Марк Карни, сидя в первом ряду на выступлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о состоянии Европейского союза, слушал аргументы в пользу более тесных отношений.

    Она заявила, что обе стороны должны «срочно переосмыслить» партнерство и выйти за рамки соглашения о свободной торговле, чтобы вывести отношения на «максимально возможный уровень».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни обвинил США в развязывании торговой войны. Карни призвал десять стран ЕС ратифицировать торговое соглашение с Канадой. Европа отвергла идею Канады о создании уникального альянса.

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    15 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Небоскреб Трампа высотой 280 метров построят в Тбилиси
    Небоскреб Трампа высотой 280 метров построят в Тбилиси
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Презентация проекта Trump Tower Tbilisi, который привлечет 2 млрд долларов, состоялась в Тбилиси во вторник с участием премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Всего к 2033 году в центре Тбилиси построят шесть зданий – как жилых, так и бизнес-центров. Самым высоким станет «небоскреб Трампа» высотой 280 метров – 62 этажа. Его построят в 2031 году.

    Строительство будет вестись на территории в 600 тыс. квадратных метров.

    Сын президента США Эрик Трамп от имени Trump Organization также принял участие в презентации – это было прямое включение. Эрик Трамп пообещал вскоре прибыть в Тбилиси.

    Грузинскую сторону представляют Archi Group и некоторые другие компании.

    В 2012 году в Батуми прибыл нынешний президент США Дональд Трамп. Его встретил тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, и они договорились построить 47-этажную «башню Трампа». Однако этот проект не был реализован по ряду причин.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Небензя указал, каким должен быть диалог с властями Афганистана

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия исходит из важности реалистичного комплексного подхода в отношении Афганистана, его основу составляют объективный анализ, сбалансированная оценка ситуации в стране, заявил на заседании СБ ООН по положению в Афганистане постпред России при организации Василий Небензя.

    Он пояснил, что подлинно конструктивное взаимодействие международного сообщества по афганскому вопросу и полный учет нужд афганцев вместе с доверительным диалогом с властями страны по всем проблемам способны помогать и укреплять доверие между афганскими властями и международным сообществом.

    «Этот диалог должен полностью исключать язык давления и шантажа. Такой всеобъемлющий подход разделяют все без исключения региональные игроки, в первую очередь участники Московского формата и его региональной «четверки», а также ОДКБ и ШОС, включая рабгруппу ОДКБ по Афганистану и Контактную группу «ШОС-Афганистан», – добавил Небензя.

    Дипломат позитивно оценил тот факт, что ставка на прагматичное взаимодействие с талибами является частью предложенного Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) «мозаичного» подхода, в том числе по вопросам диппредставительства, снятия санкций и разморозки активов, а также борьбы с тер- и наркоугрозами.

    Он подчеркнул, что избирательные и предвзятые подходы, как зацикленность на правозащитных аспектах, интересных группе отдельных западных доноров, – это путь в никуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предложила создать особую экономическую зону в афганском порту. Министр транспорта России Никитин сообщил о планах транзита грузов через Афганистан.

    Власти Афганистана отказались менять законы шариата ради международного признания.

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    17 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    Трамп потребовал «немедленно снизить» процентные ставки для США
    Трамп потребовал «немедленно снизить» процентные ставки для США
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Процентная ставка в США должна составлять 1% или меньше, поскольку США – лучший в мире кредитор, заявил американский лидер Дональд Трамп в ответ на повышение ФРС базовой ставки.

    «У США самый надежный кредитный рейтинг в мире (с огромным отрывом). Экономика нашей страны стремительно растет благодаря новым инвестициям! Если бы мы прекратили торговать со всеми странами, с которыми у нас наблюдается дефицит торгового баланса (а это большинство стран), мы бы заработали как минимум 1,5 трлн долларов в год», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что «дефицит» – это красивое обозначение понятия «убыток».

    «Мы фактически тянем на себе почти все страны мира, и так больше продолжаться не может. Снизьте процентные ставки для США и сделайте это немедленно», – завершил пост президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку. В мае участники заседания ФРС США отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2%. ФРС в июле сохранила ставку на уровне 3,5–3,75%.

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    16 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Большинство избирателей в США признали Трампа опасным и коррумпированным

    Axios: Cвыше половины американских избирателей обвинили Трампа в коррупции

    Большинство избирателей в США признали Трампа опасным и коррумпированным
    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Мария Иванова

    Большинство зарегистрированных избирателей в США считают президента Дональда Трампа коррумпированным и опасным политиком в преддверии промежуточных выборов.

    Более половины зарегистрированных американских избирателей охарактеризовали президента США Дональда Трампа как коррумпированного и опасного, передает Axios.

    Опрос, проведенный The Economist и YouGov с 11 по 14 сентября 2026 года среди 1461 избирателя, показал, что 53% респондентов считают его коррумпированным, а 51% – опасным.

    «Президент Трамп начал полномасштабную войну с мошенничеством во всем федеральном правительстве, привлекая преступников к ответственности и экономя налогоплательщикам миллиарды долларов», – заявил представитель Белого дома Дэвис Ингл. Он также обвинил демократов в Конгрессе в неспособности остановить растраты и злоупотребления в правительстве.

    Результаты опроса сильно разделились по партийной линии: 91% демократов и 62% независимых избирателей назвали Трампа коррумпированным, тогда как среди республиканцев этот показатель составил всего 10%. При этом менее половины республиканцев (49%) готовы назвать президента честным.

    На фоне приближающихся промежуточных выборов Трамп пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере 5000 долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом. План обойдется более чем в триллион долларов, однако 41% опрошенных уверены, что Трамп не выполнит это обещание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 90% взрослых жителей Соединенных Штатов назвали коррупцию в правительстве повсеместной.

    Министр финансов США Скотт Бессент на промежуточном съезде республиканцев раскритиковал политику предыдущей администрации демократов.

    Весной уровень поддержки американского лидера снизился до 33%.

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    17 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    Таджикистан запустил процесс выхода из Международного уголовного суда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Таджикистана на внеочередном заседании рассмотрел проект постановления о выходе из Международного уголовного суда (МУС).

    Совет нижней палаты парламента Таджикистана рассмотрел вопрос о прекращении действия договора с международной судебной инстанцией. Депутаты обсудили проект документа о выходе из МУС, сообщает пресс-служба палаты.

    В официальном сообщении ведомства отмечается: «Были приняты соответствующие решения». Точные сроки вынесения инициативы на всеобщее голосование депутатов пока остаются неизвестными.

    Таджикистан подписал Римский статут в 1998 году, а процедуру ратификации завершил в 2000 году. Согласно правилам, любое государство имеет право покинуть МУС после письменного уведомления на имя генерального секретаря ООН. Официальный выход состоится через один год после получения соответствующего документа.

    В октябре 2025 года Душанбе с государственным визитом посетил президент России Владимир Путин. После этого представители Евросоюза обвинили республику в невыполнении обязательств перед международной инстанцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правительство Чада также уведомило ООН о выходе из Римского статута. А госсекретарь США Марко Рубио анонсировал дипломатическую кампанию по полной ликвидации Международного уголовного суда.

    В прошлом году о немедленном выходе из-под юрисдикции инстанции объявили Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

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    15 сентября 2026, 02:51 • Новости дня
    Ким Чен Ын направил Путину ответную телеграмму и заявил о вере в победу России

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю 78-й годовщины основания КНДР.

    «Сегодня обе страны и народы КНДР и РФ в суровых вихрях истории укрепляют доверие и сплоченность, совместно защищают справедливость и мир, продолжая вписывать новые страницы в великую историю союза», – приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

    Он подтвердил неизменность воли правительства страны расширять и углублять сотрудничество с Россией. Он выразил твердую уверенность в победе России в войне за защиту интересов безопасности страны и международной справедливости, передает ТАСС.

    Ким Чен Ын пообещал неизменно поддерживать российский народ и пожелал России победы и славы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин направил главе КНДР поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул добрососедские отношения между странами и готовность к взаимопомощи.

    Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту, которому присвоили имя офицера Красной армии Якова Новиченко.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с КНДР.

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    16 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Лавров обвинил Запад в узурпации секретариата ООН

    Лавров: Западные страны узурпировали секретариат ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о полном контроле западных государств над высшим руководством секретариата Организации Объединенных Наций.

    Лавров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге обратил внимание на полный контроль со стороны Запада над руководством секретариата ООН, передает РИА «Новости». «Вся верхушка секретариата ООН узурпирована западными странами», – констатировал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

    Дипломат обратил внимание на избирательный подход международной организации к вопросам территориальной целостности и права на самоопределение. В качестве примера он привел дискуссии вокруг Дании и Гренландии, отметив, что аналогичные принципы можно было бы применить к украинскому кризису, однако на практике этого не происходит.

    Министр также добавил, что два года назад Москва предложила ООН специальную резолюцию по Украине. Однако, по его словам, документ блокируется государствами Запада, тем не менее российская сторона продолжит добиваться честного рассмотрения вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России указал на фактическую приватизацию секретариата ООН западными странами.

    Ранее Лавров раскритиковал Антониу Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу. В тот же день Москва направила в организацию официальный запрос о признании права новых регионов России на самоопределение.

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    16 сентября 2026, 00:08 • Новости дня
    Палата представителей отклонила резолюцию об импичменте Трампа
    Палата представителей отклонила резолюцию об импичменте Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию, требовавшую запуска процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

    За прекращение рассмотрения документа проголосовали 232 члена Палаты представителей, которую контролируют республиканцы – однопартийцы Трампа. Против выступили 147 членов нижней палаты Конгресса. В результате резолюция была отклонена, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.

    Документ с требованием импичмента Трампа внес на рассмотрение Конгресса 24 августа член Палаты представителей Эл Грин, демократ от штата Техас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грин в декабре 2025 года также инициировал резолюцию об импичменте Трампа из-за злоупотребления властью.

    Летом 2025 года Палата представителей уже отклоняла аналогичную инициативу конгрессмена, связанную с ударами США по Ирану без одобрения Конгресса.

    Ранее Грин также предлагал отстранить президента от власти из-за планов Трампа в отношении сектора Газа.

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    15 сентября 2026, 15:56 • Новости дня
    Захарова анонсировала выступление Лаврова на Генассамблее ООН

    Захарова: Лавров выступит на Генассамблее ООН 26 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 сентября выступит на Генассамблее ООН, где представит оценки работы организации и озвучит позицию Москвы по мировым проблемам, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что российскую делегацию на Неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, которая открывается 22 сентября в Нью-Йорке, традиционно возглавит министр иностранных дел, передает РИА «Новости».

    «Его рабочий график традиционно получится максимально насыщенным. Центральным элементом станет выступление министра иностранных дел России с трибуны Генассамблеи. Запланировано его выступление на 26 сентября. В нем будут подробно освещены российские подходы к наиболее острым проблемам современности, даны оценки нынешней деятельности Всемирной организации. Многие, так сказать, получат по заслугам», – заявила дипломат на Международном фестивале молодежи – 2026.

    Захарова добавила, что российская сторона также планирует представить предложения, направленные на восстановление авторитета и позиций ООН на международной арене. По ее словам, репутация организации была подорвана действиями ряда нечистоплотных сотрудников секретариата.

    Напомним, участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге с нетерпением ожидают предстоящего выступления главы МИД России.

    Летом Сергей Лавров обвинил руководство Организации Объединенных Наций в уклонении от предоставления списков погибших в Буче.

    В июне российский министр провел в Москве встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Марией Фернандой Эспиносой.

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    15 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    «Почта России» возобновила доставку писем в Северную Корею

    Tекст: Валерия Городецкая

    Почтовый оператор «Почта России» принял решение возобновить доставку писем, бандеролей и почтовых карточек в Северную Корею после шестилетнего перерыва.

    Российский государственный почтовый оператор возобновил отправку корреспонденции в Корейскую Народно-Демократическую Республику, передает ТАСС. «Почта России» возобновляет доставку писем, почтовых карточек, бандеролей и секограмм в Корейскую Народно-Демократическую Республику», – сообщили в госкомпании.

    Доставка посылок в эту страну возобновилась еще в июне 2025 года. Весь почтовый обмен между государствами был приостановлен шесть лет назад из-за пандемии коронавирусной инфекции.

    В июне прошлого года «Почта России» возобновила отправку посылок в КНДР.

    В том же месяце в Москве встретили первый за пять лет прямой поезд из Пхеньяна.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу ожидал скорого восстановления авиасообщения между двумя государствами.

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    15 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Орешкин: Численность населения Земли достигнет пика в 2046 году

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заявил на Международном фестивале молодежи, что пик численности населения Земли наступит в 2046 году, а максимальная концентрация людей сосредоточится в странах Африки и Азии.

    Каждый следующий прогноз ООН смещает дату пика на более ранний срок: в 2015 году организация предполагала, что пик не наступит в этом веке, затем называла 2085 и 2055 годы, однако расчеты администрации президента показывают, что произойдет это уже в 2046 году, сообщает РИА «Новости».

    Орешкин продемонстрировал график, на котором показано, что Азия и Африка составляют основную часть мировых рождений, при этом Индия занимает largest место среди азиатских стран. По словам замглавы администрации, именно эти регионы определят демографическую карту мира через 50-70 лет.

    Также Орешкин привел диаграмму изменения возрастного состава населения: если в 1950-е годы в мире преобладали дети и люди трудоспособного возраста, то после этого периода шаг за шагом растет доля старшего поколения. К концу века большая часть трудоспособного населения будет находиться в африканских странах, а нагрузка на работающих в Азии значительно возрастет.

    Международный фестиваль молодежи проходил с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орешкин спрогнозировал мир с молодыми африканцами и пожилыми азиатами.

    Замглавы администрации также предсказал сокращение численности населения Земли после достижения пика. При этом он отметил, что к концу XXI века половина городов Китая будет не нужна.

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    16 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Россия передала Киргизии партию продовольственной помощи в рамках программы ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия направила Киргизии крупную партию продовольственной помощи, которая обеспечит продуктами питания более 15 тыс. уязвимых семей по всей республике.

    Республика приняла очередную поставку из России в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, передает ТАСС. В город Ош на юге страны доставили 473,2 тонны обогащенной муки и 67,5 тонны колотого гороха.

    Помощь предназначена для нуждающихся семей, в которых воспитываются дети или проживают взрослые с инвалидностью. Каждая семья получит 100 килограммов муки, 12,5 килограмма гороха и 10 литров подсолнечного масла.

    Продовольственную поддержку окажут более 15 тыс. семей по всей Киргизии, из которых 5,4 тыс. проживают в южных регионах.

    В конце июля текущего года Россия уже передала республике почти 1,75 тыс. тонн витаминизированной муки в рамках аналогичной программы ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия безвозмездно отправила в Киргизию крупную партию витаминизированной пшеничной муки.

    Летом текущего года Всемирная продовольственная программа ООН столкнулась с катастрофической нехваткой средств.

    Российская сторона также обеспечивает республику бензином и дизельным топливом на льготных условиях.

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    15 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    WP: США собираются продать Израилю тысячи авиабомб весом по 907 кг

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена поставить израильской стороне крупную партию тяжелых авиабомб и другого вооружения, пишет Washington Post (WP).

    Американское руководство намерено заключить сделку на сумму 2,8 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Пакет включает 40 тыс. снарядов весом по 907 кг, среди которых модели MK-84 и BLU-117, а также 20 тыс. проникающих боевых частей.

    Отмечается, что эта сделка станет крупнейшей отдельной продажей этих боеприпасов за последние годы.

    В мае 2024 года бывший президент США Джо Байден приостанавливал отправку подобных наступательных вооружений из-за риска их применения в густонаселенных районах.

    В январе 2025 года Трамп снял запрет на поставки Израилю тяжелых авиабомб.

    В феврале прошлого года израильские военные получили партию боеприпасов MK-84.

    Весной 2026 года правительство Израиля согласовало закупку у корпорации Boeing 5 тыс. высокоточных авиабомб.

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    16 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Гутерриш заявил о готовности провести встречу по Украине в штаб-квартире ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организовать трехстороннюю встречу с участием представителей России, Украины и США в Нью-Йорке.

    Гутерриш выразил надежду на организацию переговоров в штаб-квартире всемирной организации, передает ТАСС. Встреча может состояться в рамках Генеральной Ассамблеи, если для этого появятся необходимые условия.

    «Я был бы рад сделать это, если это возможно, и считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня на Украине и создать условия для перехода к справедливому миру», – подчеркнул Гутерриш, отвечая на вопросы журналистов о перспективах урегулирования конфликта.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров по украинскому вопросу в октябре.

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о надеждах Антониу Гутерриша на возобновление диалога между Москвой и Киевом.

    Ранее генеральный секретарь всемирной организации призвал к немедленному прекращению огня.

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