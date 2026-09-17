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    17 сентября 2026, 23:21 • Новости дня

    Туск заподозрил президента Навроцкого в готовности раздавать земли Польши

    Туск устыдил Навроцкого за пост в соцсети о раздаче земель

    Tекст: Катерина Туманова

    Пост президента Польши Кароля Навроцкого о смирении перед необходимостью отдать часть территории страны вызвал бурную реакцию пользователей и рекомендацию премьер-министра Дональда Туска убрать противоречивое высказывание.

    Когда Навроцкий выступал перед избирателями во Влодаве, он произнес фразу о верности польского народа Родине и готовности ради нее пожертвовать территорией.

    «Мы – народ, который может лишиться территории, но он никогда не потеряет душу; мы можем уступить территории, но никогда не отдадим нашу Родину», – сказал президент Польши.

    Эту цитату в аккаунте канцелярии Навроцкого в соцсети Х вывесили в четверг. Фраза вызвала бурную реакцию: от негодования, что президент готов раздавать земли, до иронии о том, как куражится ИИ.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил президенту иное решение – удалить пост, в котором пользователи ничего позитивного не увидели и разразились в комментариях только критикой и бранью.

    «Уважаемый президент, предлагаю удалить этот пост. Мы не собираемся отдавать ни клочка нашей территории», – написал Туск в Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша решила усилить границу с Украиной войсками, а также подключить подключить военные подразделения к охране железных дорог.

    Власти Польши уличили замглавы Минобороны во лжи о ядерном оружии.

    17 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Правительство Италии решило помочь работающим с Россией компаниям

    Вице-премьер Италии Сальвини поручил поддержать работающий с Россией бизнес

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини поручил подготовить доклад с мерами поддержки для итальянских компаний, которые продолжают вести бизнес с Россией.

    Сальвини поручил итальянским компаниям, продолжающим работать с Россией, разработать предложения о мерах поддержки со стороны правительства, передает РИА «Новости». «Я попросил подготовить в течение недели доклад, в котором будут выделены пять или шесть пунктов, по которым правительство может вмешаться», – заявил политик в интервью газете Corriere della Sera.

    Он уточнил, что речь идет примерно о 350 предприятиях, действующих в различных отраслях – от моды до сельского хозяйства.

    Кроме того, министр распорядился составить отдельный документ о трудностях, вызванных санкциями Евросоюза против Москвы. По его словам, 21 пакет ограничений до сих пор скорее усложнял жизнь итальянскому бизнесу, а не российскому.

    Возглавляющий партию «Лига» вице-премьер также подчеркнул необходимость продолжения диалога и сотрудничества с Москвой, несмотря на текущий конфликт. Он отметил, что Рим направил Киеву все виды помощи, но считает важным поддерживать контакты со всеми участниками противостояния.

    Напомним, итальянские предприниматели потеряли более 40 млрд евро из-за западных санкций.

    Правящая коалиция Италии предложила план поэтапного снятия антироссийских ограничений.

    Вице-премьер Маттео Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта.

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    17 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Премьер-министр Швеции подал в отставку после выборов

    Премьер-министр Швеции Кристерссон подал в отставку из-за поражения на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шведский премьер Ульф Кристерссон объявил об уходе в отставку после победы оппозиционных сил на прошедших парламентских выборах.

    Глава шведского правительства принял решение покинуть свой пост после поражения правоцентристского блока на парламентских выборах, состоявшихся 13 сентября, передает РИА «Новости».

    «Я прошу освободить меня от должности премьер-министра», – написал политик в официальном обращении к спикеру парламента. Соответствующее письмо он также опубликовал в соцсетях.

    Напомним, левый блок Магдалены Андерссон одержал победу над коалицией правых партий.

    Избирательная комиссия Швеции перенесла оглашение окончательных итогов парламентских выборов на четверг.

    Летом рейтинг правящего альянса резко упал из-за скандала с женой премьер-министра.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 02:07 • Новости дня
    Евродепутат Сыпневский призвал не давать Киеву ни цента из-за Бандеры

    Евродепутат Сыпневский призвал не давать Киеву ни цента за

    Tекст: Катерина Туманова

    В своем выступлении европарламентарий от Польши Марчин Сыпневский отметил, что сегодняшняя Украина чествует героями тех, кто убивал польских детей, женщин и стариков, что не позволяет Варшаве продолжать спонсировать Киев.

    «Сегодняшняя Украина считает своими героями Бандеру и Шухевича – людей, связанных с движением, которое было ответственно за массовые этнические чистки в отношении поляков. Более ста тысяч жертв, в основном гражданские лица – женщины, малые дети и старики – люди, которых уничтожали с невообразимой жестокостью только за то, что они были поляками», – приводит слова парламентария РИА «Новости».

    Сыпневский отметил, что сейчас этим деятелям устанавливают памятники. В связи с этим он настоятельно рекомендовал отказаться от перечисления средств украинской стороне.

    «Как можно помогать стране, которая выстраивает идентичность на культе преступников? Украина не хочет или не может забывать нацистских героев. Поэтому мы не должны давать ни цента, пока Украина считает своими героями таких, как Бандера и Шухевич», – добавил он.

    В конце выступления Сыпневский показал, как легко можно отказаться от почитания нацистских преступников, и разорвал распечатанные на листе А4 портреты Бандеры и Шухевича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что  Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом. Качиньский обвинил власти Украины в осквернении польских захоронений.

    При этом на Украине семья тайно переучивала дочь после уроков о Бандере.

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    17 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Лавров: Запад активно готовится к войне против России

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства ведут активную подготовку к вооруженному противостоянию с Россией, искусственно создавая миф о существующей «российской угрозе», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Выступая на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о целенаправленном нагнетании антироссийских настроений, передает ТАСС.

    «Сегодня правящие круги элиты большинства стран Запада насаждают миф об угрозе, которая исходит от России, готовятся активно к войне против нашей страны и осуждают нас, в том числе за то, что мы подрываем европейские ценности», – заявил глава дипломатического ведомства.

    По словам руководителя министерства, под так называемыми европейскими ценностями скрывается готовность вновь оказывать поддержку нацизму. Министр пояснил, что речь идет об одобрении тех сил, которые на практике реализуют нацистскую идеологию, вводя запреты на язык, культуру и образование.

    Глава МИД Сергей Лавров напомнил об открытом возрождении нацистских идей западными государствами.

    Лавров заявил, что противники России всерьез рассматривают возможность прямого физического нападения на нашу страну. Он отметил, что европейские лидеры открыто говорят о серьезной подготовке к вооруженному конфликту.

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    17 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Захарова сравнила главу Минобороны Италии с Гитлером и Муссолини

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы итальянского Минобороны Гуидо Крозетто, сравнив его логику с рассуждениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

    Захарова ответила на высказывание Крозетто об украинских военных. В своем Telegram-канале она провела историческую параллель с лидерами фашистской Италии и нацистской Германии.

    «85 лет назад Гитлер и Муссолини считали, что немецко-фашистские войска защищают Европу от евреев», – подчеркнула дипломат.

    Ранее глава итальянского военного ведомства заявил о тяжелом положении киевского режима. При этом Крозетто отметил, что каждый гибнущий украинский солдат якобы отдает жизнь ради защиты Европы.

    В июле министр обороны Италии Гуидо Крозетто сравнил поставки вооружений Киеву с лечением тяжелобольного пациента.

    В августе депутат Европарламента Данило Делла Валле раскритиковал подготовку Римом очередного пакета военной помощи Украине.

    Ранее Мария Захарова провела параллели между современными европейскими политиками и деятелями времен Великой Отечественной войны.

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    17 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    Лавров заявил о метастазах нацизма в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на распространение нацистских идей в Европе, приведя в пример Германию.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов отметил распространение нацизма в европейских странах, передает ТАСС.

    «То, что, помимо поддержки откровенно нацистского режима на Украине, метастазы нацизма уже видны и в самой Европе, в том числе в Германии, это, конечно, очень серьезный звонок», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Кроме того, руководитель МИД подчеркнул готовность государства противостоять возникающим угрозам. По его словам, страна обладает всеми необходимыми ресурсами для адекватного ответа на внешние вызовы своей безопасности и обеспечения благополучия граждан.

    Ранее Лавров назвал искоренение нацизма в европейских странах главным условием завершения украинского конфликта.

    До этого министр заявил об открытой поддержке военных преступников бывшими западными союзниками.

    Также Лавров заявил, что под руководством Берлина в Европе создается новое движение в поддержку радикальной идеологии.

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    17 сентября 2026, 11:58 • Новости дня
    Лавров: США готовы к диалогу с Россией в отличие от Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил готовность США к диалогу, в отличие от европейских элит, несмотря на диаметрально противоположные позиции сторон.

    «Есть у Соединенных Штатов важное отличие от европейских элит. Они готовы разговаривать. Даже когда позиции кардинально, диаметрально противоположны, это всегда важно», – отметил глава дипведомства, передает ТАСС.

    При этом практической пользы от диалога с американской стороной для восстановления отношений пока не предвидится, подчеркнул министр. По его словам, Россия обладает терпением и знает свои права, оставаясь открытой к общению, передает РИА «Новости».

    Лавров также напомнил о регулярных контактах президентов России и США. Сам министр поддерживает связь с американским государственным секретарем Марко Рубио.

    Говоря о странах Запада, дипломат призвал с осторожностью относиться к любым договоренностям с ними. Он пояснил, что эти государства могут в одночасье разорвать соглашения, забыв о принципах честной конкуренции и неприкосновенности собственности ради поддержки киевского режима.

    Ранее Лавров констатировал отсутствие ощутимых результатов от диалога с администрацией президента США Дональда Трампа.

    Лавров до этого заявил о пересмотре Соединенными Штатами отношения к достигнутым на Аляске договоренностям.

    Также глава МИД Лавров заявил, что украинский кризис мог бы завершиться еще год назад, если бы Вашингтон не отказался от договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже.

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    17 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Аномальная жара спровоцировала острый дефицит картофеля в европейских странах

    Financial Times: Европа лишилась урожая картофеля из-за летней жары

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские государства столкнулись с угрозой дефицита картофеля и резкого роста цен на продовольствие после потери почти семи миллионов тонн урожая из-за аномальной летней жары.

    Европа столкнется с нехваткой картофеля и ростом цен из-за экстремальных погодных условий летом, которые привели к потере почти 7 млн тонн урожая. Об этом свидетельствует прогноз некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit, пишет Financial Times.

    В основных странах-производителях, среди которых Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды, сборы могут сократиться с рекордных 27,3 млн тонн в прошлом году до 19,5–20,5 млн тонн, отмечает РИА «Новости».

    Примерно 3,1 млн тонн урожая стоимостью до 620 млн евро было потеряно из-за жары, а еще 3,6 млн тонн фермеры не стали сажать после переизбытка продукции в прошлом сезоне. Тогда рекордный урожай обрушил цены практически до нуля, вынудив аграриев уничтожать картофель или отдавать его на корм скоту.

    Дополнительное давление на европейских экспортеров замороженного картофеля фри оказали американские пошлины и растущая конкуренция со стороны азиатских стран. Жара также сказалась на размере клубней. Переработчикам, которым обычно нужен картофель диаметром более 50 миллиметров, пришлось смягчить требования, поскольку значительная часть нового урожая не достигает и 40 миллиметров.

    Стоимость сырья на свободном рынке уже многократно выросла. Цена картофеля для переработки достигла 250 евро за тонну по сравнению с 30 евро годом ранее, а во Франции столовый картофель подорожал до 520 евро. Эксперты ожидают, что покупатели в супермаркетах ощутят последствия дефицита к марту. В связи с масштабными потерями европейские фермеры уже предупредили Еврокомиссию об угрозе нехватки продовольствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце эксперты оценили возможность Москвы и Минска охладить страдающую от жары Европу.

    В начале прошлого месяца аномальная погода почти опустошила европейские зимние запасы газа.

    Летом специалисты подсчитали количество скончавшихся из-за экстремальных температур жителей европейских стран.

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    17 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Обыски из-за махинаций с деньгами Евросоюза прошли в Литве

    LRT: В Литве прошли обыски из-за махинаций с деньгами Евросоюза

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Литве началось расследование возможных махинаций при распределении финансовой помощи Евросоюза, правоохранители уже провели обыски у руководства профильного национального агентства, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Литовская служба расследования финансовых преступлений проводит обыски в национальном платежном агентстве, отвечающем за распределение средств Евросоюза, передает РИА «Новости».

    «В четверг Служба расследования финансовых преступлений проводит обыски у директора Национального платежного агентства Фортунатаса Диргинчюса. Во вторник также были проведены обыски в Национальном платежном агентстве», – говорится в сообщении LRT. Следствие подозревает чиновников в злоупотреблении полномочиями для предоставления незаконных преимуществ участникам европейских проектов.

    По версии правоохранителей, госслужащие умышленно не выполняли свои обязанности, чем могли нанести значительный ущерб финансовым интересам как Литвы, так и ЕС. Министр сельского хозяйства Кестутис Мажейка, которому подчиняется агентство, назвал ситуацию серьезной, отметив масштаб работы учреждения по администрированию государственных и европейских фондов.

    Мажейка добавил, что в случае предъявления обвинений сотрудникам они будут отстранены от должностей, включая руководящие посты. Досудебное расследование курируют делегированные в Литву европейские прокуроры.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от премьера Гинтаутаса Палуцкаса объяснений из-за подозрений в незаконном освоении финансовой помощи ЕС.

    Полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий в рамках расследования мошенничества при закупках.

    Европейские аудиторы выявили нецелевое расходование миллиардов евро из бюджета Евросоюза под видом финансирования неправительственных организаций.

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    17 сентября 2026, 16:15 • Новости дня
    Министр образования Италии получил конверт с пулей и угрозами

    Министр образования Италии Вальдитара получил конверт с пулей и угрозами

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава министерства образования Италии Джузеппе Вальдитара получил анонимное послание с угрозами и боевой пулей, доставленное прямо в здание ведомства.

    Опасную посылку доставили на рабочее место чиновника несколько недель назад, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Adnkronos. Об инциденте стало известно только сейчас, после подачи официального заявления в правоохранительные органы Италии.

    «Конверт с пулей, адресованный министру Джузеппе Вальдитаре, доставили в министерство образования… Пуля лежала в конверте, в котором также было письмо с угрозами», – отмечается в публикации.

    Председатель совета министров Италии Джорджа Мелони публично поддержала коллегу. Она подчеркнула, что подобные гнусные акты запугивания абсолютно недопустимы в современном демократическом обществе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп обнаружил патрон в присланном конверте.

    Осенью 2024 года канцелярия правительства Словакии получила письмо с пулей для премьера Роберта Фицо.

    Весной того же года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о поступивших угрозах.

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    17 сентября 2026, 19:21 • Новости дня
    Фицо анонсировал визит на Украину

    Фицо сообщил о планах посетить Украину в пятницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах посетить Украину в пятницу и выразил надежду на изменение своего скептического настроя после поездки.

    Глава словацкого кабинета министров анонсировал свой визит в соседнее государство, передает РИА «Новости». Политик намерен отправиться в поездку 18 сентября, а вернуться на родину планирует в ночь на субботу.

    «Надеюсь, что завтра ночью, когда я буду возвращаться с Украины, я не буду так скептически настроен, как сейчас», – отметил премьер во время выступления на открытии академического года в городе Прешов. Видеозапись речи была опубликована на его странице в соцсети в четверг.

    Дополнительные детали предстоящей поездки на Украину глава правительства Словакии раскрывать не стал.

    В июле словацкий премьер-министр отказался вступать в поддерживающую конфликт на Украине «коалицию желающих».

    Ранее политик согласился приехать в Киев вопреки возможным угрозам для своей безопасности.

    На весенней встрече в Ереване стороны обсудили перспективу развития двусторонних межправительственных консультаций.

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    17 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Итальянская полиция арестовала 17 человек за детскую порнографию

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе масштабной операции против преступной организации итальянские правоохранительные органы задержали злоумышленников, распространявших незаконные материалы через закрытые каналы в мессенджере Telegram, сообщила полиция Италии.

    Стражи порядка пресекли деятельность крупной группировки, торговавшей запрещенным контентом, передает РИА «Новости». «В рамках операции Fly Trap были арестованы 17 человек, входивших в преступную организацию, специализировавшуюся на хранении, распространении и торговле крупными объемами материалов детской порнографии», – сообщили в полиции Италии.

    Злоумышленники использовали платформу Telegram, создав закрытый чат с более чем тысячей участников. Доступ предоставлялся за криптовалюту или обмен новыми незаконными файлами.

    Полицейские под прикрытием изъяли свыше 282 гигабайт данных, включая 22 тыс. видеозаписей и 34 тыс. изображений. Силовики провели 23 обыска по всей стране, конфисковав около 200 электронных устройств.

    Кроме того, в Швейцарии задержали 26-летнего гражданина Италии, который считается одним из главных администраторов этой преступной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении мессенджера Telegram по подозрению в распространении материалов о сексуальном насилии над детьми.

    Немецкие следователи разоблачили преступную сеть для публикации кадров издевательств в этом приложении.

    В ходе международной операции Европол задержал 25 человек, причастных к распространению сгенерированной нейросетями детской порнографии.

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    17 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Использовавшийся контрабандистами беспилотник нашли в лесу в Литве

    В Литве обнаружили рухнувший месяц назад беспилотник для контрабанды табака

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В лесном массиве Пасвальского района Литвы нашли крупный беспилотный аппарат, который применяли для нелегальной переброски сигарет через границу.

    Находку сделал местный работник леса, передает ТАСС. Аппарат лежал среди высокой травы, что указывает на его давнее падение. «Установлено, что беспилотник не нес взрывчатку, а использовался организаторами контрабанды, скорее всего, табачных изделий», – сообщили в местном департаменте полиции.

    Длина корпуса дрона составляет два метра, а размах крыльев достигает 1,5 метра. По предварительным данным, аппарат рухнул не менее месяца назад. Обычно злоумышленники перебрасывают сигареты по воздуху со стороны Белоруссии и Латвии.

    Правоохранительные органы намерены продолжить расследование. Ранее уголовным делом о контрабанде занялась Панвежская окружная прокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году литовские пограничники перехватили десятки дронов с контрабандными сигаретами.

    Зимой силовики нашли восемь запущенных из Белоруссии метеозондов с нелегальным табаком.

    В мае полиция задержала крупную преступную группировку организаторов контрабанды.

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    17 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Готовивший нападение на церковь сторонник ИГИЛ арестован в Германии

    Генпрокуратура ФРГ: Готовивший теракт сторонник ИГИЛ арестован в Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В немецкой федеральной земле Бранденбург задержали гражданина Ирака, планировавшего нападение на церковь в Бремене и разделяющего идеологию ИГИЛ (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация), сообщила Генпрокуратура ФРГ.

    Немецкие правоохранители арестовали в Бранденбурге иностранца, которого подозревают в террористической деятельности, передает РИА «Новости». «Сегодня федеральная прокуратура на основании ордера на арест, выданного следственным судьей федерального верховного суда 8 сентября 2026 года, организовала задержание гражданина Ирака Гайлана Аль-М», – указано в заявлении Генпрокуратуры Германии.

    Задержанному вменяют попытку создания террористической ячейки и подготовку тяжкого преступления, угрожающего госбезопасности. Кроме того, мужчину обвиняют в нарушении закона об оружии. Следствие установило, что Гайлан Аль-М. является сторонником идеологии запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

    Весной 2025 года подозреваемый планировал нападения на людей у церкви в Бремене. Для осуществления замысла он купил огнестрельное оружие и провел разведку местности. Ему удалось привлечь одного сообщника, однако дальнейшие попытки вербовки оказались безуспешными. Суд постановил заключить задержанного под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года немецкая полиция задержала гражданина Сирии по подозрению в подготовке теракта в Берлине.

    В декабре 2024 года правоохранители поместили под стражу троих молодых людей из-за планов совершить атаку из симпатий к террористической организации. В том же месяце в Аугсбурге арестовали иракского беженца за возможную подготовку нападения на рождественской ярмарке.

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    17 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Парламент Словакии одобрил участие военных в защите восточного крыла НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словацкий парламент одобрил отправку более ста военнослужащих для усиления защиты воздушного пространства на восточном фланге Североатлантического альянса.

    Депутаты словацкого парламента одобрили отправку до 101 военнослужащего для усиления охраны воздушного пространства восточного фланга Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    «Присутствовали 140 депутатов, за – 129, против – один, воздержались – 10. Предложение одобрено», – подвел итоги голосования председатель парламента Рихард Раши. Трансляция заседания велась на официальном сайте законодательного органа страны.

    Военнослужащие примут участие в операции «Восточный страж». Ее главная цель заключается в укреплении защиты воздушных рубежей стран-членов альянса на восточном направлении. Министр обороны Роберт Калиняк, представлявший инициативу, сообщил, что контингент разместится преимущественно на территории Польши и Румынии. В их задачи войдет выявление угроз, исходящих от беспилотных летательных аппаратов.

    Осенью 2025 года Североатлантический альянс запустил операцию «Восточный часовой» для укрепления восточного фланга.

    Позже генеральный секретарь организации Марк Рютте заявил о значительном наращивании сил союзников в рамках этой миссии.

    В мае текущего года глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил расширить данную инициативу из-за инцидентов с беспилотниками.

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