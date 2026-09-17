США наложили санкции на иранскую криптовалютную биржу BitBank

Tекст: Тимур Шайдуллин

По данным американского ведомства, площадка находится под контролем иранского предпринимателя Занджани, который считается одним из богатейших людей страны, передает ТАСС. Бизнесмен уже находился в санкционных списках США.

Кроме того, ограничения затронули компанию-разработчика платформы Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company и трех партнеров Занджани из фирмы Dot One.

Вашингтон ввел санкции против Занджани в январе 2026 года. Американские власти заявляют, что его компании помогают обходить западные ограничения против Ирана и поддерживают Корпус стражей исламской революции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября министр финансов США Скотт Бессент анонсировал систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

В мае американские власти конфисковали принадлежащую Тегерану криптовалюту на сумму около миллиарда долларов.

Ранее крупнейшая иранская криптобиржа Nobitex превратилась в скрытый финансовый коридор для подсанкционных структур.