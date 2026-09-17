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    17 сентября 2026, 21:08 • Новости дня

    Путин продлил действие продовольственного эмбарго

    Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2028 года

    Путин продлил действие продовольственного эмбарго
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго против западных стран до конца 2028 года.

    Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов. «Продлить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года действие отдельных специальных экономических мер», – говорится в тексте указа.

    Продовольственное эмбарго действует в России с 2014 года. Оно было введено указом президента от 6 августа в отношении государств, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма.

    Первоначально ограничения распространялись на продукцию из США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады.

    В августе 2015 года в перечень вошли Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, присоединившиеся к антироссийским санкциям. С 1 января 2016 года продовольственное эмбарго распространили на Украину.

    В декабре 2020 года ограничения также были введены в отношении Великобритании после ее выхода из Евросоюза, а с сентября 2024 года – в отношении Новой Зеландии.

    В сентябре 2024 года президент продлил продовольственное эмбарго до конца 2026 года.

    Позже правительство включило в этот санкционный список Новую Зеландию.

    Летом текущего года Совет ЕС утвердил продление антироссийских ограничений до конца июля 2027 года.

    17 сентября 2026, 10:57 • Новости дня
    Собянин: Портал поставщиков объединил 410 тыс. предпринимателей со всей страны

    Tекст: Вера Басилая

    Московский портал поставщиков объединил более 410 тыс. предпринимателей со всей России, превратившись в эффективный маркетплейс для закупок малого объема, заявил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин.

    Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что поддержка отечественных производителей и обеспечение технологического суверенитета страны являются ключевой задачей народной программы «Единой России».

    «Государственный заказ, в рамках которого приоритет отдается отечественной продукции – один из наиболее эффективных инструментов решения этой задачи», – подчеркнул он.

    По словам градоначальника, московский портал поставщиков стал универсальным маркетплейсом для закупок малого объема. Платформа позволяет предпринимателям из любого региона страны предлагать свою продукцию, делая участие в торгах доступным даже для самого малого бизнеса. В настоящее время на площадке работают более 410 тыс. предпринимателей, свыше 90% из которых представляют малый и средний бизнес.

    За семь месяцев 2026 года на портале зарегистрировались 16,7 тыс. новых поставщиков, причем 76% из них пришли из российских регионов. Продукцию закупают более 60 тыс. государственных и муниципальных учреждений из 48 регионов России. Каталог платформы вырос до 3,6 млн уникальных наименований, а ежедневно заключается более 1,5 тыс. контрактов.

    Для удобства пользователей на портале внедрены современные технологии, включая электронный документооборот, бот автоматических ставок и инструменты искусственного интеллекта. Встроенный API-сервис позволяет оперативно скачивать каталог продукции для аналитики. В 2025 году платформу интегрировали с мобильным приложением «Госключ», что дало возможность подписывать контракты со смартфонов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о высокой востребованности столичной высокотехнологичной продукции в регионах России.

    Московские заказы на электробусы и спецтехнику поспособствовали созданию более 100 тыс. рабочих мест на предприятиях по всей стране.

    Президент Владимир Путин подписал закон об упрощении и ускорении закупочных процедур для российских субъектов.

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    17 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»

    Военный эксперт Кнутов: Потеря «Запорожстали» критична для Украины

    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия вновь нанесла удар по «Запорожстали». По всей видимости, противник начал восстанавливать ранее выведенные из строя цеха. Действия ВС России были призваны не допустить возобновления работы предприятия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Аналитик также оценил другие объекты, попавшие под удар в ночь на четверг.

    «ВС России продолжают системную работу по изолированию Украины. Под ударом – переправы через Днестр, портовая инфраструктура, суда, задействованные в интересах ВСУ, а также железнодорожные узлы и пограничные переходы. Все это существенно осложняет доставку военных грузов и срывает графики поставок», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, российская армия бьет и по другим «болевым» точкам – в частности, по объектам ВПК Украины, продолжил он. На этом фоне собеседник упомянул металлургический комбинат «Запорожсталь». В августе стало известно о полной остановке предприятия. Аналитик допустил, что выведенные из строя цеха начали восстанавливать, поэтому ВС РФ снова нанесли удар по этой цели, чтобы не допустить возобновления работы предприятия.

    «На «Запорожстали» производили прокатный лист, который шел на изготовление защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники. Также украинские власти отправляли значительные объемы металла за рубеж. То есть продукция, с одной стороны, использовалась непосредственно в ВСУ, а с другой – давала доходы, которые перераспределялись на содержание армии и ведение боевых действий», – напомнил Кнутов.

    По его словам, потеря «Запорожстали» критична для Украины: это не только ограничивает возможности по восстановлению боевой техники, но и сокращает экспортные возможности страны и поступление валютных средств из-за рубежа. Киевские власти уже сталкиваются с серьезными последствиями. Так, Владимир Зеленский признал дефицит в бюджете на ВСУ в размере 27 млрд долларов.

    «Это связано с прекращением экспорта металлов и перекрытием экспорта через большую Одессу», – пояснил спикер. Более того, остановка предприятия обернется для Киева дополнительными расходами. «В связи с отсутствием собственных мощностей Украине придется закупать продукцию, а это недешево», – рассуждает эксперт.

    Также Кнутов отдельно обратил внимание на удары ВС России по дата-центрам – на этот раз «Де Ново». Собеседник напомнил, что центры обработки данных на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Она в том числе выдает данные, которые используются для прокладки маршрута БПЛА. «Работая по этой цели, мы фактически осложняем противнику запуск беспилотников по тыловым районам нашей страны», – считает аналитик.

    На этом фоне принципиально важны и удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые питают как ЦОД, так и заводы, военные предприятия на территории Украины. «Вывод из строя трансформаторных подстанций играет важнейшую роль», – подчеркнул он.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный и групповые удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве и области поражены цеха по производству и хранению беспилотников различных типов, включая БПЛА средней дальности RAX-2X. Также удар нанесен по предприятию «Пегас Армс», выпускающему дроны большой и средней дальности, и по заводу комплектующих для БПЛА и подготовке к применению наземных робототехнических комплексов.

    Среди целей – дата-центр «Де Ново», обслуживающий серверное оборудование, используемое в военных целях, а также аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов на территории Киевской области.

    В Запорожской области поражен металлургический комбинат «Запорожсталь» – ключевое предприятие металлургической промышленности Украины, осуществляющее выплавку чугуна и выпуск прокатной стали, используемой оборонными предприятиями Украины и Европы. Также удар нанесен по сборочному предприятию «Искра», производящему комплексы радиотехнической разведки, РЭБ и комплектующие для зенитных управляемых ракет.

    В Одесской области в порту «Черноморск» поражен сухогруз с военными грузами. Также выведены из строя электроподстанция «Арциз», обеспечивающая функционирование порта «Измаил», и два автомобильных моста через Днестр в районе Маяков, используемых для транзитных перевозок военных грузов из Румынии и порта «Измаил». Кроме того, на переходе морем в 11 км восточнее Одессы поражено морское судно, доставлявшее в порт «Одесса» грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

    Напомним, 11 сентября российские военные впервые нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что в результате разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены.

    Смотрите кадры результатов атаки по «Запорожстали» в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (7)
    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Politico: Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные

    Politico: Канцлер Германии Фридрих Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные

    Politico: Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц может лишиться своей должности в ближайшие выходные на фоне падения рейтингов и неудач его партии Христианско-демократический союз (ХДС), пишет Politico.

    Угроза отставки Фридриха Мерца возникла из-за ожидаемых неудач его партии Христианско-демократический союз на предстоящих в воскресенье выборах в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине, пишет Politico. В ХДС обсуждается необходимость смены канцлера из-за стремительного снижения поддержки правительства.

    Рейтинг Мерца упал до 14%, а популярность альянса ХДС/ХСС снизилась до исторического минимума в 18%. При этом оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» набирает 29% голосов.

    Politico рассмотрело пять сценариев развития ситуации. Первый предполагает добровольную отставку Мерца из-за утраты поддержки партии. Второй и третий варианты включают вотум недоверия или вотум доверия с возможными досрочными выборами.

    Четвертый сценарий рассматривает формирование коалиции с «Альтернативой для Германии», что Мерц ранее исключал. Пятый, наиболее вероятный вариант заключается в том, что канцлер сохранит свой пост, заручившись поддержкой региональных лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%. В прошлом месяце немецкие СМИ сообщали о возможной отставке главы правительства. Весной в руководстве ХДС обсуждали досрочный уход Мерца с поста канцлера.

    Комментарии (9)
    17 сентября 2026, 09:58 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе ночного удара по украинскому ВПК российские военные поразили производство БПЛА RAX-2X, дата-центр «Де Ново Дата-Центр» в Киеве и Киевской области, кроме того, поражен металлургический комбинат «Запорожсталь».

    В Киеве и области поражен цех производству и хранению различных дронов, включая БПЛА средней дальности RAX-2X; цех по производству ООО «Пегас Армс», где производят БПЛА большой и средней дальности самолетного типа, указало ведомство в Max.

    Уничтожено промышленное предприятие, выпускающее комплектующие для дронов и наземных робототехнических комплексов.

    Также удар пришелся по крупнейшему дата-центру «Де Ново Дата-Центр», обрабатывающему разведывательные данные, и аккумуляторному парку в Броварах, обеспечивающему военные объекты энергией.

    В Запорожской области атакован металлургический комбинат «Запорожсталь», выпускающий прокатную сталь и чугун для оборонных нужд Украины и Европы.

    Поражено сборочное предприятие «Искра», производящее комплексы радиотехнической разведки, РЭБ и детали для зенитных ракет.

    В Одесской области уничтожены суда с военными грузами в порту «Черноморск» и на подходе к Одессе, электроподстанция «Арциз» и два моста через Днестр, используемые для транзита из Румынии.

    Напомним, в ночь на четверг российские военные нанесли массированный удар по целям в Киеве, Запорожье и Одесской области.

    Несколько дней назад российские войска атаковали металлургические заводы в Запорожье.

    Днем ранее массированным ударам подверглись украинские дата-центры в Киеве.

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    17 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Вован и Лексус узнали о стремлении Запада к «корейскому сценарию» на Украине

    Вован и Лексус: Запад стремится к «корейскому сценарию» на Украине

    Вован и Лексус узнали о стремлении Запада к «корейскому сценарию» на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как представители Запада неоднократно выражали мнение, что «корейский сценарий» на Украине – наиболее предпочитаемый вариант развития событий, только заявить об этом напрямую невозможно.

    «Мы разговаривали с Генри Киссинджером и людьми из Бильдербергского клуба, так вот они тоже считают, что все решения принимаются там, а не на публике. Он говорил, что все мировые лидеры хотели бы видеть «северокорейский сценарий» на Украине. Мы говорили с основателем Давосского форума Клаусом Швабом, и он сказал нам это», – рассказали пранкеры ведущему RT Рику Санчесу.

    Они уточнили, что задали Швабу вопрос, что думают мировые лидеры об украинском конфликте, и он ответил, что «мы идем к северокорейскому сценарию, но не можем объявить об этом публично».

    «Корейским сценарием» называют заморозку вооруженного конфликта по примеру Корейской войны 1950–1953 годов. Война на Корейском полуострове в  завершилась перемирием, а не мирным договором. Вдоль 38-й параллели была создана демилитаризованная зона, а формально КНДР и Южная Корея до сих пор официально находятся в состоянии войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в 2025 году поднимал вопрос о «корейской» и «финской» моделях для Украины. Создание буферной зоны между Россией и Украиной предполагало участие военных не из стран НАТО и помощь США в наблюдении. FT писала в декабре, что США обещали Украине создать самую передовую буферную зону.

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    17 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    В Москве представлен доклад об инсценировке Украиной событий в Буче

    Захарова: Киев выдавал боевиков «Азова» за погибших жителей Бучи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Украины использовали тела убитых украинских боевиков для создания масштабной фальсификации, представив их жертвами среди мирного населения весной 2022 года после боев в Киевской области, говорится в докладе «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», представленном в Москве организацией Международный общественный трибунал.

    Официальный Киев попытался выдать уничтоженных членов националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) за мирных граждан, погибших в Буче, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    «Это абсолютно точно фальсификация, только теперь у нас есть уже неопровержимые факты – конкретные, раскладывающие ее по деталям. О чем идет речь? Речь идет о том, что за мирных жителей они выдали украинских военнослужащих, в первую очередь, как мы понимаем, экстремистов из террористического нацбатальона «Азов», – цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства.

    Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, на которой председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев представил доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    Документ разоблачает фальсификацию событий в украинском городе. Доклад содержит факты представления Украиной погибших в различных населенных пунктах в ходе боев украинских военнослужащих в качестве убитых мирных граждан в Буче.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Мария Захарова анонсировала презентацию масштабного расследования преступлений киевского режима. В конце августа дипломат назвала события в Буче британской информационно-политической спецоперацией ради срыва мирных переговоров.

    Весной официальный представитель МИД России обвинила украинские власти в намеренной отправке очевидцев инсценировки в Буче на верную гибель.

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    17 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    Глава УИК погибла при атаке дрона в Запорожской области

    Председатель УИК Астанина погибла при налете БПЛА в Запорожской области

    Глава УИК погибла при атаке дрона в Запорожской области
    @ ЦИК России

    Tекст: Вера Басилая

    В Запорожской области в результате атаки беспилотника трагически погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина, сообщили в ЦИК.

    Трагедия произошла 15 сентября в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа. В результате атаки дрона погибла председатель УИК №394 Елена Астанина, передает ЦИК.

    Погибшая трудилась в избирательной системе с 2022 года. Она принимала участие в организации референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Представители Центризбиркома выразили глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Астаниной.

    В декабре прошлого года в Херсонской области в результате удара дрона скончалась член участковой избирательной комиссии.

    Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила о гибели свыше 30 членов избиркомов в зоне спецоперации.

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    17 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва

    Bild: Во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные привели в действие два взрывных устройства около торговых точек в немецком Франкфурте-на-Майне.

    Детонации произошли около четырех часов утра по местному времени у киоска на центральной улице Цайль и около магазина в районе Бергерштрассе. Информации о пострадавших пока не поступало, на месте происшествия работает большое количество экстренных служб, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Полиция исходит из того, что взрывы могут быть напрямую связаны с деятельностью организованной преступности на территории Германии.

    В начале недели во Франкфурте и соседнем Оффенбахе уже произошла серия аналогичных инцидентов. В ходе оперативных мероприятий стражам порядка удалось задержать подозреваемого, которым оказался 15-летний гражданин Нидерландов. В настоящий момент он находится под арестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной более десяти человек пострадали при взрыве страйкбольной гранаты в поезде ФРГ.

    В прошлом году полиция отвергла связь испытателя дрона во Франкфурте с Россией. В 2025 году правоохранители задержали оператора-любителя за запуск беспилотника у городского аэропорта.

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    17 сентября 2026, 05:15 • Новости дня
    Реактивные дроны России оказались недосягаемыми для вертолетов ВСУ

    Polityka: Реактивные дроны России оказались недосягаемыми для вертолетов ВСУ

    Реактивные дроны России оказались недосягаемыми для вертолетов ВСУ
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия начала активно использовать на Украине уникальные гибридные БПЛА, объединяющие в себе характеристики беспилотников и мощных крылатых ракет, украинские системы с ними не справляются, пишут польские СМИ.

    Вооруженные силы России все чаще применяют реактивные беспилотные летательные аппараты в зоне проведения спецоперации на Украине, пишет польское издание Polityka.

    Журналисты отмечают, что новые устройства фактически стирают грань между классическим дроном и крылатой ракетой.

    Автор статьи подробно разбирает боевые характеристики аппаратов «Герань-3», «Герань-4» и «Герань-5», а также S8000 «Бандероль». Скорость этих гибридных конструкций варьируется от 450 до 650 километров в час. Дальность полета достигает 600–900 километров, а рабочая высота – от 100 до 6 тыс. метров.

    «Невозможно догнать вертолетом», – подчеркивается в публикации.

    Кроме того, подобные реактивные версии крайне сложно перехватить переносными зенитными ракетными комплексами на высотах свыше 2,5–3 тыс. метров.

    В середине сентября реактивные беспилотники «Герань» атаковали объекты инфраструктуры в Киеве.

    В начале месяца дроны модификации «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов называл украинскую систему противовоздушной обороны устаревшей для перехвата таких высотных аппаратов.

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    17 сентября 2026, 02:20 • Новости дня
    Суд арестовал миллиарды рублей на счетах бывшей жены основателя «Русагро»

    Суд арестовал миллиарды рублей бывшей жены основателя «Русагро»

    Tекст: Катерина Туманова

    Суд наложил арест на 4,1 млрд рублей, находящихся на банковских счетах Натальи Быковской, бывшей супруги основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича.

    Суд наложил обеспечительные меры на счета Натальи Быковской в рамках иска Генпрокуратуры, передает РИА «Новости». Ведомство требует изъять у бывшего генерального директора компании «Русагро» Максима Басова более 3 млрд рублей, включая акции крупных отечественных предприятий.

    «Арестованы в настоящее время денежные средства на счетах Быковской на сумму более 4,1 млрд рублей», – сказано на заседании суда.

    Среди ответчиков также числятся сестра Вадима Мошковича Юлия Трибунская и его племянник Сергей, у которых прокуратура намерена конфисковать около 8 млн обыкновенных акций ПАО «Группа «Русагро».

    Ранее Хамовнический суд Москвы по другому иску обратил в доход государства акции предприятия, принадлежавшие основателю компании, его близким и Басову.

    Кроме того, были конфискованы средства со счетов Мошковича в размере около 10,5 млрд рублей, 1,8 млн долларов и 1,6 млн евро, а также земельные участки его бывшей жены.

    В настоящее время другой столичный суд рассматривает уголовное дело о мошенничестве с ущербом свыше 86 млрд рублей в отношении Мошковича и Басова, которые находятся в следственном изоляторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД завершило расследование уголовного дела в отношении Мошковича, предприниматель отказался признать вину в мошенничестве и даче взятки. Активы фигурантов дела «Русагро» на сотни миллиардов передали государству.

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    17 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков
    Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков
    @ Сергей Смольский/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков ушел из жизни в возрасте 59 лет.

    Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов, передает РИА «Новости».

    Сергей Чепиков вошел в историю как первый советский биатлонист, ставший обладателем Кубка мира в общем зачете, завоевав этот трофей в сезоне 1989/90. На Олимпийских играх он выиграл золотые медали в эстафете в 1988 году и в спринте в 1994 году.

    После завершения спортивной карьеры Чепиков избирался депутатом Государственной думы VII и VIII созывов. Также был тренером-консультантом сборной России по биатлону и вице-президентом Союза биатлонистов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле скончалась еще одна олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева.


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    17 сентября 2026, 10:01 • Новости дня
    Цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума

    ADAC: Стоимость дизельного топлива в Германии обновила исторический рекорд

    Цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума
    @ IMAGO/STEINSIEK.CH/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обострения ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива средняя цена дизеля на немецких автозаправках обновила исторический максимум и достигла 2,453 евро за литр.

    Средняя стоимость дизеля на заправках в Германии в четверг утром достигла 2,453 евро за литр, тем самым побив исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство dpa и Общегерманский автомобильный клуб (ADAC).

    Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 апреля, когда литр дизельного топлива стоил 2,446 евро.

    В среду исторический максимум также обновили цены на бюджетный бензин марки E10, который содержит до 10% биоэтанола. Удорожание автомобильного топлива в Германии и Европе в целом в последние дни связано с обострением ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе в правящей коалиции ФРГ предложили экстренно снизить НДС на топливо.

    В прошлом месяце немецкие водители массово устремились на польские автозаправки за дешевым горючим.

    Летом обмеление Рейна взвинтило цены на топливо в Германии.

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    17 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на взыскание активов с Euroclear

    ЦБ подал заявление в Общий суд ЕС по делу об активах в Euroclear

    ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на взыскание активов с Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России подал заявление в европейский суд, чтобы добиться возможности взыскать 200 млрд евро заблокированных активов с депозитария Euroclear.

    Банк России обратился в Общий суд Европейского союза с требованием отменить ограничения на признание и исполнение решений российских судов, передает РИА «Новости». Регулятор оспаривает статью регламента Совета ЕС, которая позволяет европейским судам запрещать российским лицам добиваться исполнения отечественных судебных решений в любых юрисдикциях.

    «Данный документ является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии и помешать Банку России исполнить решение арбитражного суда Москвы, вынесенное по иску Банка России к Euroclear», – заявили в ЦБ.

    Активы российского регулятора были заморожены в 2022 году после начала спецоперации на Украине. Основная часть этих средств, оцениваемая примерно в 200 млрд евро с учетом упущенной выгоды, находится в депозитарии Euroclear.

    В Центробанке подчеркнули, что европейские меры создают несоразмерные препятствия для защиты прав за пределами Евросоюза. Экстерриториальный характер запретов противоречит принципам доступа к правосудию и иммунитету государств, добавили в ведомстве.

    Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Банка России.

    Позже апелляционная инстанция отказала европейской площадке в приостановке исполнения данного решения.

    В ответ финансовая организация обратилась в суд Бельгии для отмены российского вердикта по замороженным средствам.

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    17 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Трибунал по преступлениям неонацистов на Украине раскрыл схему фальсификации жертв в Буче
    Трибунал по преступлениям неонацистов на Украине раскрыл схему фальсификации жертв в Буче
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    При фальсификации событий в Буче украинский режим представлял погибших военных ВСУ мирными жителями. В число якобы убитых российскими войсками мирных жителей также включены люди, умершие от заболеваний. Такие выводы содержатся в представленном в среду председателем Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максимом Григорьевым докладе «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    «Представленные в данном докладе факты являются однозначными и неподлежащими сомнению доказательствами фальсификации Украиной при поддержке западных стран событий в г. Буче в 2022 году», – отмечают авторы документа. Значительная часть приведенных в нем примеров построена на сопоставлении имен на мемориале в Буче с публикациями украинских СМИ и воспоминаниями родственников погибших.

    Основным механизмом фальсификации является представление Украиной военных потерь как гибели гражданского населения. В документе приводится сообщение с официального сайта Владимира Зеленского от 31 марта 2024 года: «На данный момент мемориал содержит 509 имен гражданских лиц, которых удалось идентифицировать». Между тем среди увековеченных на мемориале есть кадровые военнослужащие, бойцы территориальной обороны и другие участники боевых действий.

    Среди них – старший солдат подразделения «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Евгений Петраш, командир роты сил специальных операций «Азова» Андрей Васькевич, снайпер 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Цимбала и командир подразделения территориальной обороны Александр Благодатный с позывным «Мамонт».

    Украинский мемориал в Буче пытается выдать за гражданского и Фесюка Виталия Владимировича. Но в приведенных в докладе воспоминаниях его жены Елены Фесюк говорится, что Виталий служил в ВСУ и выполнял разведывательные задачи. «Он был разведчиком-корректировщиком. Считал технику, которая шла через Бучанский переезд, и передавал информацию в группе Telegram», – цитируют ее авторы доклада.

    Аналогичный пример – Виталий Кривенко, который на мемориале представлен как погибший мирный житель. Однако в действительности эта ложь опровергается словами его жены: «Мой муж был военным… Защищал Бучу и Ирпень, погиб в Буче на Киево-Мироцкой улице».

    Кроме того, киевские власти свозили в Бучу военнослужащих, смерть которых наступила в других регионах Украины. «Еще одним из методов фальсификации событий в Буче стала квалификация в качестве убитых в городе мирных граждан погибших в других населенных пунктах украинских военнослужащих», – отмечается в докладе.

    В частности, авторы называют старшего сержанта Игоря Кокодиняка, местом смерти которого указан Ворзель. Военнослужащие Владимир Логвиненко и Александр Евдокименко, согласно приведенным сведениям, погибли в боях около села Мощун, а старший сержант Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Руль – в Копылове.

    В этом же контексте упоминаются летчики Руслан Белоус и Роман Довгалюк. По данным доклада, они находились в самолете, сбитом при нанесении ударов по российским войскам около села Березовки. Украина их также представила на мемориале в Буче в качестве погибших мирных граждан.

    Еще одним способом искажения информации составители документа считают умолчание о боевых задачах, которые выполняли погибшие. Так, в качестве мирного жителя на мемориале в Буче указан Смирнов Сергей Юрьевич. «В действительности Смирнов являлся принимавшим участие в боевых действиях добровольцем территориальной обороны с позывным «Гап». Украинская пресса пишет о его участии в боях и о том, что он получил второе ранение в Ирпене», – говорится в докладе.

    Кроме того, украинские власти не гнушались и подменой причин смерти. Например, 68-летняя Галина Семенюк умерла от онкологического заболевания, однако ее имя также помещено на мемориале, который украинские власти представляют как памятник убитым гражданским лицам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об использовании властями Украины тел убитых экстремистов для создания масштабной фальсификации в Буче. Ранее дипломат назвала данную провокацию организованной по лекалам нацистской пропаганды спецоперацией британцев. Для сокрытия правды киевский режим намеренно отправляет очевидцев тех событий на фронт.

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    17 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    МИД Венгрии назвал высылку российских дипломатов продуманной стратегией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламентский госсекретарь венгерского МИД Дьердь Велкей заявил, что высылка десяти российских дипломатов является частью стратегии, реализация которой идет «своим чередом».

    «Мы приняли данное решение, руководствуясь продуманной стратегией», – сказал дипломат в интервью интернет-изданию Telex, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о возможных будущих шагах, госсекретарь пояснил, что каждое такое решение представляет собой сложный процесс, где важен выбор правильного момента.

    При этом он отказался раскрывать подробности дела, сославшись на непубличность деталей. Велкей добавил, что ведомство постоянно следит за развитием событий и ожидает реакции российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил высылку десяти российских дипломатов защитой национального суверенитета.

    В ответ посол России в Будапеште Евгений Станиславов назвал данное решение беспрецедентной эскалацией. А официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала обязательный ответ Москвы на этот недружественный шаг.

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