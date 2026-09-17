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    17 сентября 2026, 21:41 • Новости дня

    Путин освободил посла в Египте от должности спецпредставителя

    Путин освободил посла в Египте Люкманова от должности спецпредставителя

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин освободил Артура Люкманова от обязанностей специального представителя главы государства по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности.

    Соответствующий указ Путина размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает ТАСС. В документе указано, что дипломат больше не исполняет обязанности специального представителя по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности.

    В середине августа текущего года Люкманов получил назначение на должность посла России в Египте, а также стал полномочным представителем при Лиге арабских государств.

    Дипломатическая карьера Люкманова началась в 2000 году. С февраля 2023 года он руководил департаментом международной информационной безопасности МИД, а с июля того же года совмещал эту работу с должностью спецпредставителя президента по информационной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа президент России Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом в Египте.

    Весной дипломат анонсировал ратификацию Конвенции ООН против киберпреступности.

    В июле глава государства провел оперативное совещание с членами Совбеза по вопросам информационной безопасности.

    16 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России

    Путин выступил с телеобращением в преддверии выборов

    Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участие в предстоящих выборах станет общим вкладом граждан в победу России, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам. Глава государства призвал граждан принять участие в выборах, назвав голосование ответственностью каждого за будущее страны и вкладом в ее укрепление.

     «Считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания», – приводит сайт Кремля слова российского лидера. Он напомнил о выборах депутатов Госдумы, региональных руководителей, а также органов муниципальной власти. Голосование пройдет в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Президент призвал россиян воспользоваться своим конституционным правом и принять обдуманное решение.

    «Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы», – сказал Путин.

    Отдельно президент обратил внимание на участие в голосовании российских военнослужащих. «Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны», – отметил он.

    Путин связал предстоящее голосование с ответственностью граждан за будущее страны. «Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны», – заявил президент.

    Выбор граждан должен продемонстрировать единство российского общества. «Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что от результатов голосования зависит представительство граждан на разных уровнях власти. «Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне», – заявил президент.

    Путин также выразил уверенность, что поддержку избирателей получат достойные кандидаты. «Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз», – сказал он.

    «Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», – заявил Путин.

    Завершая обращение, президент подчеркнул: «Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России!»

    Напомним, выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября 2026 года. Также состоятся выборы высших должностных лиц 11 регионов. В восьми субъектах руководителей изберут прямым голосованием граждан, еще в трех регионах главы будут определены законодательными органами. Кроме того, в этот период пройдут выборы депутатов законодательных собраний 39 субъектов России. Жители десяти региональных столиц также изберут депутатов представительных органов муниципальных образований.

    Одной из особенностей кампании станет расширение дистанционного электронного голосования. В 2026 году ДЭГ доступно в 33 регионах, тогда как на предыдущих выборах в Госдуму такую возможность предоставляли только в семи субъектах. Традиционно проголосовать можно будет и на избирательных участках.

    В начале сентября за пределами России стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы. В нынешней избирательной кампании участвуют 12 политических партий, 11 из них – на федеральном уровне. Весной президент поручил создать условия для голосования участников специальной военной операции.

    На ваш взгляд
    Как планируете голосовать на выборах в Госдуму сентябре 2026 года?





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    11 комментариев


    Комментарии (7)
    16 сентября 2026, 12:40 • Новости дня
    Анонсировано телеобращение Путина к россиянам перед выборами

    Песков: Путин обратится к россиянам в преддверии выборов в Госдуму

    Анонсировано телеобращение Путина к россиянам перед выборами
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выступит в среду с телевизионным обращением к гражданам страны в преддверии трехдневного голосования на выборах в Государственную думу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства выступить с речью, передает РИА «Новости».

    «В шесть вечера президент планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов», – сказал Песков журналистам.

    Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Владимир Путин ранее подчеркивал, что эти выборы являются важнейшим внутриполитическим событием для страны.

    В рамках единого дня голосования в 2026 году запланировано проведение более 2,2 тыс. избирательных кампаний различного уровня. По итогам выборов предстоит распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Владимир Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Госдумы.

    В августе Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня с 11 политическими партиями.

    В конце лета пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал безразличным отношение Москвы к европейской оценке итогов голосования.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление

    Путин передал акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» во временное управление

    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление
    @ Денис Гришкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские активы французских торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» официально перешли под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент» по указу президента России Владимира Путина.

    Путин подписал указ о передаче акций бывших магазинов «Леруа Мерлен» и «Ашан» во временное управление акционерного общества «Л.Е.В. менеджмент». Соответствующий документ уже размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление... следующие изменения:... 0,007% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ле Монлид», принадлежащего компании ГРУП АДЕО (Groupe Adeo S.A.) акционерное общество «Л.Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ»», – говорится в тексте документа.

    Кроме того, под временное управление перешли 99,99858% долей российского «Ашана», ранее принадлежавших французской компании «Сожепар». Также «Л.Е.В. менеджмент» получит контроль над 0,00142% долей, владельцем которых числилась «Меелакер Б.В.».

    Также российские активы международной корпорации Nestle, включая доли в компаниях «Нестле Кубань» и «Нестле Россия», передали во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    Согласно документу, «Л.Е.В. менеджмент» получает контроль над 67,44% долей в «Нестле Кубань», которыми владеет «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», и 32,56% долей «Нестле Дойчланд А.Г.». Также под управление переходят 84,082% «Нестле Россия» от швейцарской компании и 15,918% от немецкой структуры.

    Осенью 2024 года французский ретейлер «Ашан» запланировал продажу своих активов в России из-за санкций Евросоюза.

    Весной 2024 года сеть магазинов «Леруа Мерлен» переименовала свою материнскую структуру в РФ в ООО «Ле Монлид».

    В конце прошлого года пресс-служба компании опровергла слухи о возможном уходе с отечественного рынка.

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    15 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    Каллас выразила готовность поговорить с Путиным по телефону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила готовность ответить на гипотетический телефонный звонок президента России Владимира Путина, несмотря на разногласия сторон.

    «Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность», – сказала она в интервью финской телерадиокомпании Yle, передает РИА «Новости». При этом политик подчеркнула, что выступает против начала диалога с российской стороной на условиях Москвы.

    По ее мнению, переговорный процесс не должен диктоваться требованиями, выдвигаемыми руководством России.

    В мае глава евродипломатии выразила готовность вести переговоры с Россией.

    Позже политик потребовала от Москвы уступок перед началом диалога.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность контактов Москвы с Каей Каллас.

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    16 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин начал телеобращение к россиянам
    Путин начал телеобращение к россиянам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Президент России Владимир Путин начал телевизионное обращение к гражданам страны в преддверии трехдневного голосования на выборах в Государственную думу.

    Глава государства начал телеобращение к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов.

    Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут в России в течение трех дней – с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Также в единый день голосования 18–20 сентября в России состоятся выборы высших должностных лиц 11 регионов. В восьми субъектах руководителей изберут прямым голосованием граждан, еще в трех регионах главы будут определены законодательными органами.

    Кроме того, в этот период пройдут выборы депутатов законодательных собраний 39 субъектов России. Жители десяти региональных столиц также изберут депутатов представительных органов муниципальных образований.

    Одной из особенностей кампании станет расширение дистанционного электронного голосования. В 2026 году ДЭГ доступно в 33 регионах, тогда как на предыдущих выборах в Госдуму такую возможность предоставляли только в семи субъектах. Традиционно проголосовать можно будет и на избирательных участках.

    Напомним, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение Путина.

    В июне Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Госдумы.

    В августе Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня с 11 политическими партиями.

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    15 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин разрешил сделки с акциями иностранцев в «Удоканской меди»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее совершать сделки с акциями компании «Удоканская медь», принадлежащими резидентам из недружественных стран.

    Соответствующий документ размещен на портале правовых актов. «В соответствии с пунктом 5 Указа Президента... разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества «Холдинговая компания «Удоканская медь», – отмечается в распоряжении.

    Для этих действий не требуется получение иных предусмотренных российским законодательством согласований. Указ от августа 2022 года запрещает сделки с активами лиц из недружественных стран в стратегических предприятиях и компаниях-недропользователях, передает РИА «Новости». Подобные операции возможны исключительно по специальному разрешению главы государства.

    «Удоканская медь» осваивает крупнейшее в стране одноименное месторождение в Забайкалье с ресурсами 26,7 млн тонн. Предприятие входит в структуру холдинга USM. Осенью 2023 года суд исключил иностранных участников из этого холдинга, после чего президент одобрил операции с его долями.

    В июне текущего года президент России Владимир Путин разрешил отечественной компании «НордЛайн» приобрести долю TotalEnergies в проекте «Арктик СПГ 2».

    В январе прошлого года глава государства одобрил сделку по покупке компанией «Балчуг капитал» всех долей ООО «Голдман Сакс Банк»

    В декабре 2024 года российский лидер согласовал проведение операций с акциями «Роснефти».

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    15 сентября 2026, 02:51 • Новости дня
    Ким Чен Ын направил Путину ответную телеграмму и заявил о вере в победу России

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю 78-й годовщины основания КНДР.

    «Сегодня обе страны и народы КНДР и РФ в суровых вихрях истории укрепляют доверие и сплоченность, совместно защищают справедливость и мир, продолжая вписывать новые страницы в великую историю союза», – приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

    Он подтвердил неизменность воли правительства страны расширять и углублять сотрудничество с Россией. Он выразил твердую уверенность в победе России в войне за защиту интересов безопасности страны и международной справедливости, передает ТАСС.

    Ким Чен Ын пообещал неизменно поддерживать российский народ и пожелал России победы и славы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин направил главе КНДР поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул добрососедские отношения между странами и готовность к взаимопомощи.

    Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту, которому присвоили имя офицера Красной армии Якова Новиченко.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с КНДР.

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    15 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Матвейчев: Государство обеспечивает россиянам доступность вакцинации

    Матвейчев назвал доступность вакцинации преимуществом российской системы здравоохранения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Забота о здоровье граждан остается одной из приоритетных тем для главы государства и власти в целом, а эпидемиологическая обстановка находится под личным контролем президента России Владимира Путина. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

    «В межсезонье, когда наблюдается наиболее высокий пик заболеваемости, начинается прививочная кампания, Владимир Владимирович Путин лично контролирует такой важный вопрос, как эпидемиологическая обстановка. Встреча президента с главой Роспотребнадзора – это как раз контроль со стороны президента. Контроль того, как работают все службы», – сказал Матвейчев.

    По его словам, действующая в России система надзора охватывает всю территорию страны и выполняет сразу несколько задач.

    «Вообще, наша система надзора такова, что охватывает каждый уголок страны. Это мощная система, и в каком-то смысле единственная в мире, потому что она не только занимается контролем, наблюдением, сбором фактов и данных, но и занимается прививочной кампанией», – отметил политолог.

    Матвейчев отдельно обратил внимание на доступность вакцинации. «Прививки, конечно, проводятся во многих странах мира, многие люди могут их получить, но получают они их только за плату. И кстати, это стоит дорого. В нашей стране государство заботится о здоровье всех жителей, борется за продолжительность жизни», – заявил он.

    Политолог подчеркнул, что инфекции могут приводить к серьезным последствиям для здоровья. «Вирусы и инфекции – это не просто легкопереносимые, на первый взгляд, вещи, они опасны своими осложнениями, в том числе влияют на сердечно сосудистую систему, а от сердечно сосудистых болезней наибольшая смертность», – сказал Матвейчев.

    По его словам, вопросам здравоохранения уделяется значительное внимание и в программных документах «Единой России». «Вообще, забота о здоровье граждан, является одной из самых приоритетных тем для главы государства и власти в целом. В прошлой Народной программе «Единой России» большой раздел был посвящен здравоохранению, и отдельный раздел был связан с активным долголетием. Сейчас же в новой программе этот раздел объединен с другими направлениями развития, которые призваны улучшить социальное обеспечение граждан», – рассказал он.

    Одной из основных задач Матвейчев назвал развитие современной медицины при одновременном обеспечении ее доступности. «Основные приоритеты в этой области – в том, чтобы медицина была современной и передовой в мире, с высокотехнологичным медицинским оборудованием, новыми стандартами обучения медицинским протоколам. И второй приоритет – все эти инновации не должны быть элитными и дорогостоящими, они должны быть доступными для большого количества граждан», – подчеркнул политолог.

    По его словам, работа ведется в том числе над развитием скорой помощи, фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник. «Отсюда внимание к тому, чтобы оснащались парки скорой помощи, которых очень много. И кстати, скорая помощь – тоже уникальная вещь в России. В большинстве стран мира скорая помощь платная, а у нас каждый может ей пользоваться за счет бюджета», – сказал Матвейчев.

    Он также рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в небольших и отдаленных населенных пунктах. «Массово строятся фельдшерско-акушерские пункты, которые закрывались в 1990-е годы, ремонтируются поликлиники в отдаленных населенных пунктах, чтобы их жителям не нужно было ездить в райцентры, в города», – отметил он.

    При этом, подчеркнул Матвейчев, развитие инфраструктуры должно сопровождаться подготовкой специалистов. «Все это невозможно без подготовки кадров. «Единая Россия» в этой связи принимает законопроекты о земских докторах, земских фельдшерах. В медицинской сфере также практикуются всевозможные целевые наборы различными региональными администрациями для того, чтобы кадрами оснастить всю эту огромную инфраструктуру, которая создается на наших глазах», – заключил политолог.

    Напомним, президент России Владимир Путин обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой готовность ведомства к сезону гриппа.

    Глава государства высоко оценил результаты работы санитарных служб внутри страны и за рубежом.

    В рамках Народной программы «Единой России» в регионах появятся более трех тысяч новых поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов.

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    15 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Путин разрешил сделки с акциями «Удоканской меди»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин одобрил сделки с акциями холдинговой компании «Удоканская медь», освободив их от дополнительных согласований.

    Глава государства подписал распоряжение, разрешающее сделки с акциями компании, передает ТАСС.

    В документе указано, что дополнительные согласования не требуются.

    «В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества «Холдинговая компания «Удоканская медь», – говорится в распоряжении.

    Компания «Удоканская медь» была основана в 2008 году для освоения Удоканского месторождения в Забайкальском крае. Ресурсы месторождения превышают 26 млн тонн меди.

    В августе президент отменил временное управление дочерними предприятиями компании Canpack.

    Месяцем ранее глава государства одобрил передачу акций терминала «Усть-Луга Ойл» от кипрской структуры самой компании.

    Весной Владимир Путин исключил «Озон банк» из перечня запрещенных для сделок с акциями кредитных организаций.

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    15 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Путин высоко оценил работу Роспотребнадзора в России и мире

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой высоко оценил результаты работы ведомства внутри страны и за рубежом.

    «Работа чрезвычайно важная. У нас очень хорошая традиция, очень хорошая школа и результат хороший. И внутри страны, и в контактах в работе с нашими коллегами за рубежом, причем в разных регионах мира», – сказал президент, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы он поинтересовался готовностью службы к предстоящему осенне-зимнему периоду, в который обычно происходят заболевания ОРВИ и гриппом.

    «Все-таки осенне-зимний период сложный с точки зрения поддержания необходимой должной ситуации, контроля за здоровьем граждан, готовности наших служб, наличия вакцин и т. д. Как ситуация?» – спросил Путин.

    Президент обратил внимание на сложность этого времени года с точки зрения контроля за здоровьем граждан, обеспечения достаточного количества вакцин и общей готовности профильных структур к так называемому гриппозному сезону.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина с Поповой.

    До этого Роспотребнадзор предупредил о сезонном всплеске заболеваемости ОРВИ во второй декаде сентября.

    Глава ведомства сообщала о полной замене состава вакцин от гриппа.

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    16 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Глава Хабаровского края Демешин сообщил об увеличении добычи полезных ископаемых

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Губернатор региона Дмитрий Демешин на рабочей встрече сообщил президенту Владимиру Путину о значительном росте объемов извлечения меди, олова и золота.

    Руководитель региона поделился позитивной статистикой развития промышленного сектора, передает РИА «Новости».

    В среду Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Демешиным.

    «Положительная динамика у нас, мы идем с плюсом по добыче полезных ископаемых. По добыче меди в концентрате у нас в 4,3 раза, по добыче олова – в 1,4, по добыче золота – в 1,2 раза», – доложил президенту губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с Дмитрием Демешиным.

    Россия заняла второе место в мире по объемам добычи золота.

    По итогам первого полугодия прирост запасов этого драгоценного металла в стране составил 176,6 т.

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    15 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин обсудил с главой Роспотребнадзора готовность ведомства к сезону гриппа

    Путин обсудил с Поповой готовность Роспотребнадзора к сезону гриппа в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин провел встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, на которой обсуждалась готовность ведомства к сезону гриппа и ОРВИ.

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил готовность санитарных служб к осенне-зимнему периоду. Глава государства поинтересовался у руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой текущей ситуацией и наличием необходимых вакцин, передает РИА «Новости».

    «Как вы оцениваете ситуацию сегодня у нас? Тем более, что не за горами, как у нас в народе говорят, «гриппозный сезон». Все-таки осенне-зимний период сложный с точки зрения поддержания необходимой должной ситуации, контроля за здоровьем граждан, готовности наших служб, наличия вакцин и т. д. Как ситуация?» – спросил Владимир Путин.

    В ответ Анна Попова заверила, что готовность к эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ оценивается как высокая. По ее словам, благодаря большому охвату вакцинацией Россия переносит такие периоды спокойнее многих других стран.

    Главной особенностью текущего сезона стала полная замена состава вакцины против гриппа по всем трем компонентам, добавила Попова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу главы государства с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

    Руководитель профильного ведомства поручила тщательно проверить готовность российских больниц к новому эпидемиологическому сезону.

    Эпидемиологи спрогнозировали сопоставимую с прошлыми годами интенсивность грядущего сезона по гриппу и ОРВИ.

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    15 сентября 2026, 14:48 • Новости дня
    Путин поздравил Попову с Днем санитарно-эпидемиологической службы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин провел встречу в Кремле с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, в ходе беседы он поздравил ее ведомство с Днем санитарно-эпидемиологической службы.

    «Анна Юрьевна, 15 сентября – День санитарно-эпидемиологической службы. Я хочу поздравить вас, всех, кто выполняет эту важнейшую функцию, миссию, можно сказать, работает в области санэпиднадзора в стране», – обратился глава государства к Поповой, передает ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул чрезвычайную важность работы санитарно-эпидемиологической службы. По его словам, в России сложились хорошая традиция и школа, которые приносят высокие результаты как внутри страны, так и в сотрудничестве с зарубежными коллегами в различных регионах мира.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина с Поповой.

    За последние три года ведомство предотвратило завоз в Россию более 14 тыс. случаев опасных инфекций.

    Накануне глава Роспотребнадзора сообщила об усилении санитарного контроля на российских границах из-за вспышки вируса Эбола.

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    16 сентября 2026, 17:58 • Новости дня
    Президент Зимбабве назвал Путина братом

    Президент Зимбабве Мнангагва назвал Путина братом на фестивале в Хараре

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назвал Россию другом, а президента Владимира Путина – братом, отметив добрые отношения между двумя странами.

    Заявление главы африканского государства прозвучало на открытии Фестиваля русского языка и культуры в Хараре, передает ТАСС. Заместитель министра начального и среднего образования Зимбабве Энджелин Гата процитировала слова лидера страны.

    «Россия – это наши друзья. Россияне очень поддерживают нас, а президент Путин практически как брат для меня, нас объединяют добрые отношения. Проведение Фестиваля русского языка и культуры в Зимбабве является хорошим начинанием», – привела она слова главы государства.

    Замминистра подчеркнула, что фестиваль представляет собой праздник дружбы и образования, помогающий молодежи выстраивать мосты взаимопонимания между народами.

    Посол России в Зимбабве Сергей Бердников также поприветствовал участников мероприятия. Дипломат отметил, что Москва высоко ценит взаимный интерес граждан двух стран к культуре друг друга.

    Он выразил радость по поводу растущего участия зимбабвийской молодежи в международных фестивалях в России и увеличения числа студентов из Зимбабве в российских вузах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года Владимир Путин провел переговоры с Эммерсоном Мнангагвой в Кремле.

    Российский лидер поблагодарил африканского коллегу за личное участие в торжествах по случаю Дня Победы.

    До этого глава МИД Зимбабве Амон Мурвира назвал политические отношения между двумя странами великолепными.

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    16 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Демешин попросил Путина ускорить утверждение программы судоходства на Амуре

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой ускорить утверждение программы развития судоходства и обновления флота в Амурском бассейне.

    Демешин на встрече с главой государства поднял вопрос о необходимости развития речной инфраструктуры, передает ТАСС. «Обращаюсь к вам, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, с просьбой ускорить утверждение программы судоходства в комплексе с программой по обновлению флота. Нам нужно развивать Амур. Эта река межрегиональная для России, межгосударственная», – сказал губернатор.

    По словам Демешина, общая протяженность водных путей в регионе достигает почти семи тыс. км, из которых половина пригодна для судоходства. Он отметил важность использования магистрали, проходящей от китайских городов Харбин и Фуюань по реке Сунгари до Амура и далее в Тихий океан.

    Глава региона также подчеркнул, что санкционное давление выявило потребность в развитии отечественного судоремонта. Рыбопромысловые компании Дальнего Востока сейчас имеют доступ лишь к 12 действующим докам, что покрывает потребности отрасли менее чем на треть. В связи с этим Демешин заявил о необходимости восстановления доковых мощностей в заливе Советская Гавань.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с Дмитрием Демешиным.

    В ходе беседы глава государства высоко оценил темпы увеличения бюджетных доходов Хабаровского края.

    Ранее Морская коллегия предварительно согласовала грузопассажирскую судоходную программу по реке Амур.

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